7−14 июня 2017 года в Сочи состоялся 28 Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» — престижнейший смотр отечественных фильмов. В эксклюзивном интервью ИА REGNUM впечатлениями о прошедшем смотре поделился режиссер, сценарист Александр Велединский. Четыре года назад с картиной «Географ глобус пропил» он был участником и стал призером фестиваля «Кинотавр»; в этом году вошел в состав жюри.

Геннадий Авраменко Пресс-служба «Кинотавра» Александр Велединский

Сразу же — это честь быть в жюри главного фестиваля страны.

К тому же я очень долго сидел за монтажом своей новой картины — «В Кейптаунском порту» — и мне просто необходимо было отвлечься от своих проблем. Когда еще за семь дней можно посмотреть почти двадцать картин (все конкурсные и еще несколько внеконкурсных)?

В жюри у нас собралась отменная команда. У нас и споров фактически не было. Даже секретарь нашего жюри отметила, что долгое время не было такого слаженного коллектива. Во многом мы так сработались благодаря Жене Миронову, его врожденной интеллигентности, такту. Все — настоящие профессионалы, достойные и талантливые люди: продюсер Игорь Мишин, оператор Игорь Гринякин, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди и, конечно, Юлия Пересильд — прекрасная актриса и добрейший человек. Мы получили удовольствие от этой работы и даже сдружились. Расставаться не хотелось. Это как в детстве в пионерлагере; когда уезжаешь — долго прощаешься: и «давайте встречаться». У нас такое же было, немного полудетское, но очень трогательное прощание.

Геннадий Авраменко Пресс-служба «Кинотавра» Жюри «Кинотавра»

Безусловно обогатил. Четырнадцать конкурсных картин, из них семь — дебютных; все работы очень разные: много талантливых, спорных, может, несовершенных, но очень интересных. К сожалению, не всем понравившимся нам работам хватило призов.

Понравилась (и не только мне) картина «Скоро всё кончится». Была бы еще номинация, обязательно дали бы приз. Это первый фильм одного из участников группы «Кино» Алексея Рыбина. Фильм талантливый, острый, достойный зрительского внимания и, конечно, наград…

На меня большое впечатление произвела картина «Голова. Два уха» Виталия Суслина. Мы ему вручили приз за сценарий, но не потому что сценарий хороший, а фильм — так себе, нет. Это приз все равно за фильм, конечно. Это редкая, рукотворная работа — доброе кино, но не добренькое.

Да. Знаете, мы каждый вечер за ужином обсуждали увиденные картины. И после показа «Аритмии» мы все чуть ли не танцевали от счастья, что такой фильм посмотрели. И по поводу главного приза всё сразу стало ясно. Очень цельная картина получилась, режиссер Борис Хлебников нас всех порадовал.

Геннадий Авраменко Пресс-служба «Кинотавра» Борис Хлебников и Александр Яценко на «Кинотавре»

Да там все актерские работы хороши! Я впервые увидел актрису и звезду Instagram Иру Горбачеву. По-моему, это блестящая роль, тонкая, сложная; на фоне Саши Яценко — бенефицианта картины. В «Аритмии» вообще ни одна роль не упущена, все актеры на уровне, не могу не отметить отличную работу моего друга Максима Лагашкина. Сильная женская роль и у Дарьи Жовнер в фильме «Теснота», получившем приз за лучший дебют.

Инга — большая актриса, особо не обласканная фестивалями, более известная по театральным работам. И режиссер Кирилл Плетнев — молодец, что написал на нее сценарий. В паре с Викой Исаковой при помощи Ани Уколовой они замечательную работу проделали.

Резо сделал свой выбор в пользу содержательного авторского кино — и победил. Этот фильм его личная победа. Но и не только его. Видно, что с оператором Владом Опельянцем они работали в настоящем тандеме — полное взаимопонимание.

Затянутость. У некоторых картин (причем даже тех, которые мы наградили) было по несколько финалов. «Аритмия» не входит в их число: она совершенно выдержана в точном ключе. Но были фильмы, в которых, вроде, всё хорошо, здорово, ты сидишь и думаешь: «Ну, вот, сейчас всё — конец». Но нет: еще одна сцена, и там опять — начало, середина и конец… Потом уже думаешь: «И сейчас, наверное, не закончится, еще одна сцена будет». И точно: опять, снова!.. И начинаешь уставать, раздражаться. Но автору кажется — надеюсь, не от самовлюбленности, а от желания донести идею, досказать мысль — что эти сцены необходимы. Автор имеет право.

Конечно! Я проецировал это наблюдение на свой фильм, и у меня пока четыре финала, надо с этим бороться (смеется). Но у меня другая история: действие происходит одновременно в трех местах и еще в прошлом. Поэтому и везде надо финал поставить. Теперь моя задача на ближайшие недели монтажа как раз с этим побороться. Кино должно быть максимально цельным.

Геннадий Авраменко Пресс-служба «Кинотавра» Жюри «Кинотавра»

Я банальные вещи скажу: «Кинотавр» — главный фестиваль нашей страны. Это все знают, это так. Все кинематографисты ждут «Кинотавра». Быть отобранным в программу этого смотра — это успех, удача, большая возможность.

Мне «Кинотавр» в свое время очень помог и с фильмом «Живой», и особенно с лентой «Географ глобус пропил». И тот, и другой очень неплохо прошли в кинопрокате, особенно «Географ…», у которого вообще не было никакой рекламной кампании…

Да. И это, вообще, самое главное. «Кинотавр» в нашем случае выступил фокус-группой, о чём мы с продюсерами договорились буквально таким образом: если у фильма будет главный приз, то оставляем мою версию…

…то я все равно настаивал бы на своей версии (смеется). В итоге мы получили главный приз и награду от жюри кинопрокатчиков, которое возглавлял Алексей Рязанцев. Так что у нас была двойная победа. А еще Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль и Алексей П. Зубарев — за лучшую музыку.

Надеюсь, мы закончим работу над фильмом раньше, к зиме: пора завершать. Мы ее долго делали с большим перерывами… На «Кинотавре» мы показали отрывки в рамках деловой программы «Work-in-Progress». У меня в картине много спойлеров, поэтому показали буквально завязки. Маркетологам почти ничего не было понятно, а профессионалы — коллеги, критики — практически все подошли и что-то хорошее сказали. Но рано говорить о том, что еще не сделано.

Точно. Когда я вышел на сцену Зимнего театра представлять «Географа…» перед премьерой на «Кинотавре», люди «висели на люстрах», сидели в проходах… Я представил группу и сказал: «Друзья, большие ожидания иногда приводят к большим разочарованиям… Расслабьтесь и просто смотрите кино!».