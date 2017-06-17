Наверное, лучшего места для того, чтобы обсудить музейную деятельность «Поискового движения России» было не найти: один из рубежей обороны города — настоящий музей под открытым небом. «У карельских поисковиков есть уникальный проект по музеефикации места боя. Такого в стране нет», — заявила член Общественной палаты, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

ИА «Республика Карелия» Музей под открытым небом

На два дня в столицу Карелии приехали 65 поисковиков из 20 регионов страны: Оренбургской, Самарской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Курской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Московской, Волгоградской областей, Татарстана, Ингушетии, Санкт-Петербурга, Москвы, Алтайского края. Поисковое движение в Карелии широко известно в стране. Каждый год на «Вахты памяти» в северо-западную тайгу приезжают общественники из 35 регионов. В том числе, из далекого Алтайского края.

«Здесь погиб мой дед, у села Ругозеро Муезерского района, — рассказала командир поискового отряда «Высота» Татьяна Нетбайло (г. Барнаул). — Поэтому в поисковые экспедиции мы ездили уже восемь раз, в места, где воевали в 27-й стрелковой дивизии наши алтайские ребята».

Высотой 168,5 в Пряжинском районе город воинской славы Петрозаводск еще учится гордиться. Таких рубежей обороны вокруг карельской столицы несколько. Пока не все знают, где в сентябре 1941 года полегла 313-я стрелковая дивизия, на несколько недель задержавшая прорыв к городу финских войск. И поэтому работа поисковиков так важна.

«Это памятное место нашел поисковик фонда «Эстафета поколений» Алексей Фирсов. Это уникальное место, самый настоящий музей под открытым небом. Как там в 1941 году все было, так мы там все и оставили, — рассказал «Республике» председатель правления фонда «Эстафета поколений» Александр Анишин. — И вот такого места в республике точно нет; не знаю, есть ли где-то в России. Там время остановилось — даже не поют птицы. Мне радостно, что 65 человек приехали со всей России — увезут с собой рассказы о нас. Приятно, конечно, что наш труд замечен. Хотим, чтобы люди туда ездили, чтобы знали. Думаю, что человек, который приехал и походил там немного, поменяется внутри».

Почти все солдаты и офицеры 313-й дивизии погибли — за пять лет работы поисковики карельского фонда «Эстафета поколений» нашли останки 200 бойцов. В земле остаются еще многие.

В этом году в республику патриоты приехали по особому поводу: «Поисковое движение России» всерьез начинает заниматься музейной работой. 15 и 16 июня в Петрозаводске общественники обсуждали самые разные музейные тонкости, проблемы, работали две лаборатории: «Место боя как исторический памятник» и «Поисковый музей».

«Еще очень много проблем, связанных с легализацией артефактов, которые мы находим, с тем, чтобы все это правильно сделать, экспонировать, реставрировать, — отметила Елена Цунаева. — Ведь все, что мы достаем из земли, требует определенного понимания. Культурная ли это ценность, другая — в законодательстве много лакун, с которыми нужно разобраться, чтобы наши коллеги не подставили себя под неприятности».

И первыми итогами, а, точнее, постановкой проблем, «Поисковое движение России» занялось на высоте 168,5 неслучайно: карельский опыт такого музея под открытым небом во многом уникален. Заметили эту работу и на самом высоком уровне, — на 700 тысяч рублей президентского гранта к памятному месту проложили дорогу.

«Замечательная идея, и низкий поклон тем людям, кто своей инициативой и энтузиазмом подняли эту тему, смогли получить президентский грант, — отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. — Фактически мы сегодня видим уникальный музей. Сам достаточно долго занимался поисковой работой, хочу сказать, я восхищен этой идеей. Она заслуживает преклонения, потому что ты впервые видишь по сути дела реконструкцию тех исторических событий, которые происходили здесь, на высоте, в сентябре 1941 года. Я согласен с ребятами, которые называют эту высоту «карельской Брестской крепостью»: три недели, под открытым небом, в небольших окопах держать оборону, значительную часть времени в полном окружении — это действительно героизм. И героизм этих солдат, пришедших из Сибири, Урала на карельскую землю в том, что благодаря таким бойцам было возможна эвакуация Петрозаводска. Символично, что бойцы этой же дивизии, носившие почетное звание «Петрозаводская», в 44 году освобождали столицу Карелии».

За одним столом с Артуром Парфенчиковым гости говорили о проблемах и вручали подарки. Один из них — копию Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрию Смоленскую) — врио руководителя региона вручили неслучайно: в Смоленской области судебный пристав Парфенчиков начинал путь поисковика. В 2010 году он создал там поисковый отряд.

«Отряд живет, очень активен, уже набрался опыта, — рассказала член координационного совета «Поискового движения России» Нина Куликовских (Смоленская область). — Свое крещение в поиске вы прошли на смоленской земле, и оно получилось удачным. Сейчас у вас новый этап в жизни, вручаем вам икону с благословения митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора — чтобы все сложилось на новом этапе жизни; чтобы здесь все состоялось, что вы придумали; чтобы вы поддерживали наших братьев поисковиков — и женского, и мужского рода».

Среди проблем, о которых на правах хозяев первыми заговорили карельские поисковики — земельный вопрос.

«У нас проблема выведения земель из лесфондов, потому что на этом месте, когда мы приняли решение ставить православную часовню, благословения я не получил, — рассказал зампредседателя фонда «Эстафета поколений» Илья Герасёв. — Земля не выведена из лесфонда, и нет гарантий, что здесь не будет какой-нибудь свалки или карьера. Это касается не только этого места, но и всех памятных мест — каким образом их защитить?»

Руководитель другого карельского объединения, председатель «Союза поисковых отрядов Карелии» Александр Осиев отметил, что в июне-июле в Медвежьегорском районе республики появятся еще три похожих памятных места. И при их обустройстве поисковики сталкиваются с теми же проблемами.

«Подумаем. Может быть, мы здесь под часовню землю выделим, может быть, сделаем туристический объект. Мне кажется, надо подходить с юридической точки зрения, чтобы здесь появился, например, музей или филиал музея. Выделять землю нужно конкретному юридическому лицу. Мы сейчас создаем парк «Патриот», это место может быть филиалом парка или краеведческого музея. Мы найдем юридическое решение», — отметил в ответ Артур Парфенчиков.

В подтверждение своих слов региональный руководитель передал Смоленскую икону Божией Матери будущей часовне на высоте 168,5. Были и другие подарки: карельские поисковики вручили врио главы книги Ильи Герасёва и Нины Столеповой «Рубежи Петрозаводска» и «Рубежи Кондопоги». Эти труды Елена Цунаева назвала уникальными — в том числе потому, что республиканские поисковики использовали при их написании военные архивы Финляндии. За книгой кондопожанки Столеповой в местных библиотеках стоят очереди, учителя на ее основе проводят уроки истории. А значит, учащиеся школ в Кондопоге знают, что после того, как 313-я стрелковая дивизия отступила от Петрозаводска к Янишполю, она еще месяц сдерживала финнов, дав возможность эвакуировать оборудование кондопожского ЦБК — ныне одного из крупнейших производств в республике.

Артур Парфенчиков поручил региональному министерству образования найти возможность переиздать эти книги тиражом достаточным для того, чтобы они появились в каждой карельской школе. «Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, — заявил в заключение встречи Артур Парфенчиков. — Я благодарен вам, потому что поисковики занимаются делом, которое — давайте прямо говорить — мы уже давно опоздали сделать. Этим должно было государство заниматься — но, видимо, времена были такие, сразу после войны было сложно еще раз об этом вспоминать».