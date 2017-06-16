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Черная метка Трампу

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, во время тренировки по бейсболу в штате Вирджиния огнестрельное ранение в бедро получил член Конгресса США, высокопоставленный республиканец Стив Скализ. Вместе с конгрессменом ранения получили помощник Скализа и несколько офицеров полиции, в том числе женщина. Как потом стало известно, огонь из полуавтоматического оружия открыл сторонник Берни Сандерса из Демократической партии 66-летний Джеймс Ходжкинсон из города Бельвиль, штат Иллинойс, который был тяжело ранен ответным огнем телохранителей и полиции и затем от полученных ранений скончался в больнице. Скализ же после нескольких операций в настоящее время находится в критическом состоянии.

Почему это событие имеет значение? Дело не только в том, что Скализ один из лидеров республиканцев в Конгрессе и занимается регулированием вопросов дисциплины во фракции республиканцев в Конгрессе США. Дело в том, что он один из ближайших друзей Трампа, который стал с ним рядом с первых дней его избирательной кампании, поддерживает все его инициативы, в частности выход из Парижского соглашения по климату, но и играет большую роль в выстраивании диалога между Трампом и республиканцами в нижней палате.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Френсис Форд Коппола. 1972. США, Италия Голова лошади в постели

И ему многое удалось на этом пути. Как отмечают эксперты, Стив Скализ был «кнутом» Республиканской партии, в обязанности которого входила «консолидация республиканской партии вокруг Трампа, которая и произошла в самое последнее время. Его роль тем более велика, что официальным главой Республиканской партии в Конгрессе является спикер большинства Пол Райан — известный клинтонит, который во время избирательной кампании по сути призвал республиканцев голосовать за Хиллари Клинтон. В общем, ситуация напоминает не убийство Кеннеди или Линкольна, а убийство Кирова. Вот такой человек получает серьезное ранение, и как раз в день рождения Трампа.

Принадлежащие в основном к мировой партии войны, СМИ США, естественно, прошли мимо этого факта, что не удивительно. Как и оставили без внимания факт многочасового горения многоэтажного здания в Лондоне, которое, как «ни странно», не сложилось внутрь себя, как это произошло 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а продолжало спокойно гореть несколько часов до тех пор, пока не выгорело все, что должно было выгореть. Но стальные конструкции здания, которое навряд ли строилось с таким запасом, как Башни-близнецы, тем не менее остались неповрежденными и близко.

Если бы в ближайшего друга Трампа стрелял снайпер, тут было бы все очевидно. Но все сделано было так, чтобы создать впечатление, что это якобы сторонник Берни Сандерса не выдержал и решил отыграться на людях Трампа. Что, естественно, шито белыми нитками, так как именно сторонники Сандерса и позволили Трампу обыграть Бастинду. Но в любом случае после провала на слушаниях в Конгрессе бывшего главы ФБР Коми как застрельщика импичмента нового президента США, Трамп получил намек более чем прозрачный и серьезный. Детей пока не трогают.

Санкции против России: глубинное государство вышло на передовую

Параллельно личному «наезду» на Трампа «глубинное государство», видимо, понимая, что после провала на слушаниях в Конгрессе бывшего главы ФБР Коми быстро импичмент устроить не получается, решило переиграть ситуацию принципиально — то есть взять управление страной на себя, минуя президента и его администрацию, через Сенат и Конгресс. Этому также способствует серьезное ранение Скализа, которое должно показать всем сомневающимся, кто в доме хозяин.

Так как основная опасность для «глубинного государства» состоит в установлении рабочих отношений Трампа и Путина, в достижении Трампом серьезных результатов во внешней политике, после чего он перейдет и ко внутренней, скорее всего, лидерами мировой партии войны было принято решение о том, что необходимо сорвать любые серьезные договоренности между Москвой и Вашингтоном на предстоящей 7−8 июля встрече лидеров G20 в Гамбурге. Для этого надо сделать так, чтобы в Москве увидели, что Трамп не контролирует ситуацию ни во внешней политике, ни во внутренней, следовательно, ни о каких серьезных договоренностях с ним не может быть и речи, так как он не может гарантировать их выполнения со стороны американского государства.

Для этого, как раз накануне саммита Джи-20 в Германии, и запускается следующая операция «глубинного государства» в виде решения сената о новых санкциях в отношении России. Напомню, что 14 июня (именно в день рождения Трампа и параллельно атаке на его друга в этот же день) сенат США проголосовал за одобрение законопроекта относительно новых санкций в отношении России и Ирана. За законопроект проголосовали 98 сенаторов. Против законопроекта выступили только двое — сенаторы Берни Сандерс и Пол Рэнд.

Повод для принятия найден элементарный — якобы «за нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в американские президентские выборы, а также продолжающуюся агрессию в Сирии». То есть, по большому счету, американцы показывают, что поводом для принятия антироссийским мер может быть все что угодно — начиная от плохой погоды в США и заканчивая отсутствием спроса на американский газ в Европе.

Этот законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, вместо ранее разрешенных 90 дней. Кроме того, президент, согласно законопроекту, может наложить санкции на тех, кто намерен вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год. В тексте указывается также намерение США «противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2», так как он «пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза». Также спустя 180 дней после принятия поправок Минфин США должен представить Конгрессу доклад о последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

То есть, если раньше решения об антироссийских санкциях принимал Барак Обама, а сегодня принятие такого решения со стороны Трампа невозможно, то теперь «глубинное государство» пытается запустить аналогичную процедуру через палаты парламента, одновременно формулируя закон таким образом, чтобы запретить Трампу президентскими решениями обойти эти запреты. Если этот закон будет принят, то Трампу для того, чтобы отменить санкции, надо будет их согласовывать в Конгрессе. Таким образом, полномочия в области внешней политики серьезно обрезаются. Навряд ли он это пропустит просто так.

Не только западные СМИ, но и европейские политики оценили данный законопроект как прямой удар американцев по «Северному потоку — 2», которые такими неконкурентными и политическими мерами пытаются сорвать реализацию «СП-2» и одновременно навязать Европе покупку более дорогого американского сжиженого газа. Именно так оценили данный законопроект канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, которые назвали неприемлемыми намерения властей США ввести санкции против европейских энергетических компаний.

Italian G7 Presidency 2017 — G7 Summit on g7italy.it Дональд Трамп на саммите G7. Италия. 2017

Как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, «то, чем занимается Вашингтон, традиционный способ давления на европейские концерны — угрожать им штрафными санкциями на американской территории. Самому «Северному потоку» санкции по большому счету не помешают: в проекте нет ничего американского — ни труб, ни трубоукладчиков, ни денег, ни компаний. Важнее другое. «Вы работаете с русскими — мы вам выпишем штраф в Америке и будем вас выдавливать с нашего рынка», — таков аргумент США. Страшны не санкции, а страшна попытка показать Европе, что в Штатах ничего не поменялось, и подкрепить у ряда европейских чиновников желание по-прежнему «воевать на газовом фронте» с Россией».

Несмотря на то, что санкции еще не вступили в силу, удар по российской экономике они уже нанесли: индекс ММВБ упал на 4,2% и закрылся на самом низком уровне с февраля 2016 года. Доходность по пятилетнему долгу России выросла. Акции «Роснефти» и Сбербанка потеряли, соответственно, 1,1% и 2,1%.

Таким образом, Трампа все активнее загоняют в угол, с одной стороны, угрожая ему физической расправой, с другой, одновременно пытаясь его сломать и заставить выполнять решения «глубинного государства», как и всех предыдущих президентов США. Шансы на то, что Трамп сможет решить данную проблему без неких неординарных ходов и решений, минимальны. Такая ситуация обозначает перед Москвой как определенные риски и вызовы, так и новые возможности.