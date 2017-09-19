Читайте ранее в этом сюжете: 10 круизов летом 2017 г. планируется совершить в российскую часть Арктики

(сс) tpsdave Арктика

Арктическое направление в российской туристической отрасли находится на стадии развития, и государство внимательно следит за этим процессом. «Потенциал развития туризма в Арктике очевиден и еще далеко не реализован, — заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в рамках весеннего форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске. — Объединив усилия Ростуризма, региональных властей, участников туристского рынка, можно и нужно создать доступную Русскую Арктику, знакомство с природным и культурным своеобразием которой будет интересно многим».

Каждая страна «арктической пятерки» старается использовать туристический потенциал своих северных земель. Успешнее всех с этим справляется Дания, в состав которой входит легкодоступный с транспортной точки зрения остров Гренландия. Популярны у туристов со всего мира туры на норвежский Шпицберген с комфортным размещением в столице архипелага Лонгйире.

Арктическая зона РФ предлагает несколько вариантов проведения отпуска: круизы до Северного полюса, путешествие по островам и архипелагам Северного морского пути, а также знакомство с русским Заполярьем и бытом коренных северных народов. Однако при таком разнообразии российский сектор Арктики не может похвастаться ни развитым транспортным сообщением, ни удобными туристическими комплексами. Чтобы занять более высокое место в рейтинге стран арктического туризма, России необходимо уладить слишком много вопросов, и здесь не обойтись не только без финансовых вложений, но и без научных исследований.

Анна Горохова ИА REGNUM Арктическая зона Российской Федерации

Отпуск в ледяном океане

Главной мечтой арктического туриста является Северный полюс. Добраться до него можно по воздуху, на вертолете. Или же на атомном ледоколе — а значит, только из России, единственной страны, имеющей атомный ледокольный флот.

Круиз до Северного полюса занимает около 12 дней. В пути туристов ждут заходы в бухты и на архипелаги, полярное барбекю и купание в Северном Ледовитом океане. Стоимость такого путешествия, по данным на сайтах турагентств, стартует от 24 000 долларов — почти 1,5 млн рублей.

Заоблачные цены на туры в Арктику объясняются высокой платой за перевозку пассажиров в арктических водах. В Ростуризме считают необходимостью разработать гибкую систему построения тарифов на всем Севморпути и ставок портовых сборов для пассажирских судов. Это снизит общую стоимость туров и позволит российским туроператорам составить конкуренцию иностранным компаниям.

На данный момент отечественные операторы не видят смысла развиваться в арктическом направлении: спрос на него в России невысок из-за цены и предпочтения провести отпуск в странах с плюсовой температурой. Основное количество путевок приобретают туристы из Китая, Германии, Швейцарии, США и других стран, и организацией туров занимаются в основном зарубежные агентства.

Для превращения Северного Ледовитого океана в место массового туризма необходимо улучшать портовую инфраструктуру, приспосабливая ее к приему различных типов судов. Важным фактором является и строительство гостиниц в местах основных туристических остановок. У Министерства природных ресурсов и экологии РФ имеется перспективный проект, который касается национального парка «Русская Арктика» — архипелага Земля Франца-Иосифа и северной части архипелага Новая Земля. На мысе Желания острова Северный и на острове Хейса до 2019 года будут построены многофункциональные арктические комплексы: вертолетные площадки и гостиницы, рассчитанные на 50 человек. По словам главы Минприроды Сергея Донского, на проект может быть выделено 700 млн рублей из федерального бюджета.

«Это сделает Арктику в разы доступнее. Конечно, получится не так дешево, как съездить в Египет, — за пределы ста тысяч выйдет. Но можно подумать и о турах выходного дня», — рассказывает о планах Александр Кирилов, и.о. руководителя национального парка «Русская Арктика».

По мере выполнения этого серьезного списка условий на российском рынке постепенно появятся более доступные турпакеты в Арктику. Однако насколько готова к наплыву туристов природа? Ответ на этот вопрос ищут отечественные ученые.

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Отдых под экологическим контролем

Национальный парк «Русская Арктика», отметивший сегодня, 15 июня, восемь лет с момента создания, ежегодно принимает около тысячи туристов. Парк площадью 8,8 млн га считается особо охраняемой природной территорией, и при нарушении экологического законодательства в этой заповедной зоне туристов ждет незамедлительное наказание.

Маршруты круизного судна, как и посещение островов, согласовываются на стадии подачи заявки. Все рейсы сопровождают инспекторы национального парка, которые следят за чистотой и охраняют туристов от белого медведя. При высадках на берег, места которых строго регламентированы, нельзя уходить далеко от основной группы. Но туристы не считают эти правила ограничением собственной свободы: взамен они получают возможность насладиться дикой природой. Туры такого типа называются экотуризмом, и его развитие эксперты считают практически безопасным даже для высоко уязвимых арктических экосистем.

Если Арктика станет доступной для массового посещения, неизбежно возрастет антропогенная нагрузка на архипелаги, и это легко может навредить нетронутой природе. Специалистам нужно точно установить, сколько туристов и в какие периоды может принимать «Русская Арктика». «Однако, по предварительным экспертным данным, количество человек, посещающих архипелаг сегодня, значительно меньше, чем можно будет без вреда для окружающей среды пускать на территорию под обязательным контролем инспекторов парка», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Кузнецов, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму национального парка «Русская Арктика». И если для островов в Северном Ледовитом океане тысяча туристов в год — совсем небольшая нагрузка, то поводов для беспокойства не остается. Но забывать об экологической культуре туристам нельзя ни на минуту, впрочем, как и в любом другом месте отдыха.

Noel_Bauza Арктика рядом

Туристы за полярным кругом

Помимо земель в Северном Ледовитом океане в Арктическую зону РФ входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, ряд территорий Архангельской области, Красноярского края, республик Коми и Саха (Якутия). В далеких холодных регионах туристов ждут просторы тундры, скалы, озера и реки, богатая флора и фауна. Культурное наследие 11 коренных северных народов по праву считается достоянием русского Заполярья.

Развитие туризма в Арктике принесет северным регионам страны только пользу: дополнительные средства в местные бюджеты, новые рабочие места, создание инфраструктуры, которой может пользоваться и местное население. Но на данный момент немногие из арктических регионов выглядят гостеприимными. Большинство из них не имеет внятной концепции по развитию туризма. Прежде чем предпринять первые шаги в этом направлении, необходимо понять, является ли оно оправданным и перспективным в Арктическом регионе, оценить возможности использования природного и историко-культурного потенциала.

Когда туристическая концепция регионов Заполярья будет сформирована, возникнет потребность в комфортных условиях для приема гостей. Как отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов, проекты таких туристических комплексов уже существуют и предполагают строительство гостиниц, ресторанов и кафе и других объектов. В Архангельской области проектируются комплексы «Беломорский», «Каргополье», Устьяны» и «Котлас — Сольвычегодск», в Республике Коми — «Финно-угорский этнокультурный заповедник», в Республике Саха (Якутия) — «Орто Дойду». Однако пока проекты не получили финансирования и в повестку Ростуризма официально не вошли: только предполагается возможность их включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на период после 2018 года.

Ради превращения Арктики в модное туристическое место Россия должна приложить немало усилий. Нужно модернизировать морское и воздушное сообщение, построить комфортные отели посреди ледяных пустынь, а также изучить, как скажется приток людей на экологии региона. Но мировая мода на арктические пейзажи с каждым годом растет, а значит, затеянная игра будет стоит свеч.