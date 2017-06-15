



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Путь к власти осилит идущий»

Катар, расположенный в «сердце» Персидского залива, оказался в эпицентре исторической борьбы великих держав и империй за господство над Ближним и Средним Востоком. Разумеется, до 1930-х годов о нефтяных богатствах края никто и не подозревал. Местных правителей волновала проблема пресной воды и пошлины от региональной торговли, которая связывала арабов и персов с Европой и Азией. Конкурирующие друг с другом культуры учились говорить на одном языке — языке торговли, который манил к берегам Катара правителей со всего света.

Так, например, с 224 по 651 год полуостров находился под властью персидских Сасанидов, которые раскинули свои владения (Эраншахр) на территориях современного Ирана и Ирака. Однако к концу 620-х годов их империя ослабла, что позволило посланнику Пророка Мохаммеда (Мансуру ибн Сава аль-Тамими) начать исламизацию Катара (628 год). Чаша весов повсеместно склонялась в пользу арабов — в 636 году они побеждают персов в битве при Кадиссии. Тогда Арабский халифат распространяет свою власть на Ирак, а после сражения при Нехавенде (642 г.) — фактически устанавливает протекторат над Ираном. Персия в те годы страдала не только от междоусобиц, но и от чумы (завезённой из Китая и Индии), которая из-за больших расстояний в пустынной и жаркой Аравии с трудом проникала во владения Омейядов и их преемников.

Аббассиды управляли Катаром до 1258 года, пока халифат не пал под натиском Монгольской империи, европейских крестоносцев и тюркских племен. Начался длительный период междуцарствия, который завершится лишь в 1500-х годах с завоеванием Египта армией Сулеймана Кануни. По сути, Катар вошёл в состав Османской империи как наследство каирских князей.

Безраздельное господство Османской империи над краем продолжалось до 1783 года, когда князья Бахрейна из династии аль-Халифа и их союзники из клана аль-Джалахима присоединили Катар к своим владениям, выступив таким образом против Омана. Великобританию это устраивало, поскольку данный ход ослаблял влияние Франции в Египте и на Аравийском полуострове, где с 1744 года при поддержке Лондона было образовано ваххабитское княжество Неджд (будущая Саудовская Аравия). Что касается Российской империи, она не дремлет — в том же 1783 году Екатерина II издаёт манифест о присоединении Крыма. Победа в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. открыла Санкт-Петербургу заманчивые перспективы на Черном море и Босфоре. Однако Лондон больше тревожила активность Парижа, который заманил на свою сторону египетского пашу Мохаммеда Али, известного своими походами против Неджда. Спор вокруг Катара нарастал, вылившись в многолетние кровавые распри с участием бахрейнских князей, эмиров Омана, царей Персии, ваххабитов с Аравийского полуострова и османских властей.

К началу 1820-х годов война достигла таких масштабов, что Британская Ост-Индская компания заключила с шейхами прибрежной зоны договор о мире (1820 года), который был призван обезопасить торговлю с Индией. Но атаки пиратов продолжились. И тогда военные корабли Великобритании пошли на беспрецедентный шаг, атаковав в 1821 году Доху. Город был сожжен вместе с жителями. Колониальная политика Лондона нуждалась в кадрах, которых отбирали из числа бедуинов Аравии. Ведь ваххабиты были давними союзниками Лондона. Выбор пал на племя аль-Тани из г. Фуваират. В 1847 году предводитель клана Мухаммед бен Тани перебирается в Доху на княжение. Кровные узы определяют политические предпочтения — он заключает союз с королём Неджда Фейсалом бен Турки, который посещает эмират в 1851 году.

Дела идут в гору, слава аль-Тани распространяется по всей Аравии, но тут в дело вмешиваются князья Бахрейна из династии аль-Халифа. В результате набега, осуществленного бахрейнцами в 1867 году, Доха была разграблена. Междоусобная война продолжилась с новым размахом, вынудив британского полковника Льюиса Пелли подписать 12 сентября 1868 года соглашение с домом аль-Тани, по которому Лондон признавал независимость Катара. Вот как описывает действия Пелли сотрудник Британской библиотеки Карен Стэпли: «Когда предупреждения Пелли были отвергнуты аравийскими шейхами, британские корабли разбомбили ключевые порты Бахрейна, Катара и Абу-Даби, пригрозив усилить натиск. Только тогда правители Катара и Абу-Даби согласились вести переговоры с англичанами. При условии, что англичане защитят их от клана аль-Халифа, они были готовы искать мирное решение. Вскоре после этого глава дома аль-Халифа и его сторонники были захвачены в плен англичанами. Британское правительство объявило о поддержке младшего брата шейха — Али бин Халифа аль-Халифа».

Англичане спешили, поскольку в будущем 1869 году французы готовились сдать в эксплуатацию Суэцкий канал, акции которого были вскоре куплены правительством Бенджамина Дизраэли на деньги лондонской ветви клана Ротшильдов. Примечательно, что в 1872 году Катар был оккупирован Османской империей, что вынудило наследника престола Касима ибн Мухаммада аль-Тани найти общий язык с Константинополем. Оттоманская порта воспользовалась итогами франко-прусской войны 1870—1871 гг., позволившей Отто фон Бисмарку провозгласить в Версале Второй рейх. Отныне Германия включается в борьбу за выход к Персидскому заливу. Не случайно в 1872 году немецкий инженер Вильгельм фон Прессель, автор железнодорожного проекта «Средиземное море — Ирак», обращается к османскому правительству с призывом построить сеть железных дорог. В своих планах Берлин руководствовался геологоразведкой в зонах, прилегающих к Тигру и Евфрату, которая была осуществлена в 1871 году. Обнаруженные запасы нефти не шли в сравнение с отсутствием в регионе трансграничных железных дорог. Поэтому в 1888 году строительная компания Philipp Holzmann начинает на деньги Deutsche Bank возводить Анатолийскую железную дорогу, которая к середине 1890-х годов свяжет Константинополь и Анкару с Коньей, центром суфийских орденов.

Немцы именовали проект дорогой «Трёх Б». То есть Берлин — Босфор — Багдад. Хотя железнодорожные ветки выходили далеко за рамки обозначенных городов. Так, дорога от Коньи предназначалась для выхода на Адану, Нусайбин и Мосул, откуда ветка следовала на юг — к Багдаду, Басре и Кувейту. Особое значение имела и Сирийская железная дорога, связывающая Алеппо с Дамаском и Бейрутом с последующим выходом на Хиджазскую железную дорогу до Мекки. У Лондона было два варианта: либо согласиться с экспансией Берлина и Константинополя, либо объявить им войну. Катар поможет Великобритании. В 1893 году Касим аль-Тани откажет османским властям в просьбе установить в Дохе таможенный пункт. Турки попытаются арестовать смутьяна, который даст им бой в местечке аль-Вайбах, что в 15 км к западу от Дохи. Эмир уйдет из жизни с подписанием англо-османской конвенции (от 29 июля) 1913 года, по которой Константинополь отдал Лондону права на Катар, Кувейт, Бахрейн и управление судоходством по реке Шатт-эль-Араб.

В таких внешних условиях Лондон и Доха подошли к Первой мировой войне, которая продолжается до сир пор. Причем продолжается она не где-нибудь, а внутри правящего дома аль-Тани. В своей истории Катар знал всего восемь правителей (ныне правит восьмой эмир — Тамим бин Хамад аль-Тани), из которых только первые два эмира передавали власть преемнику по закону наследования, а не вследствие дворцового переворота. Вход в мировую политику — дорогая затея во всех смыслах.