



Иван Шилов ИА REGNUM

Открытие безвизового сообщения Украины с Европейским союзом было в центре внимания украинской региональной прессы на неделе с 8 по 14 июня.

Уже ночью на двух крупнейших пунктах пропуска, «Чоп — Захонь» на границе с Венгрией и «Ужгород — Вышне Немецке» на границе со Словакией, большого наплыва или очередей в момент введения безвиза не наблюдалось, рассказывает «Mukachevo.net» (Мукачево). Режим начал действовать в час ночи 11 июня, журналисты зафиксировали первых украинцев, которые пересекли границу с ЕС без виз: это действительно было легко и довольно быстро. На КПП «Чоп — Захонь» первыми безвизовый режим на себе протестировали журналисты — Ирина Бренза, Анечка Тарканий-Твердохлеб и Виталий Глагола. «00:03 по европейскому времени. И вот он. Один из первых украинцев, который переехал границу по безвизову! Ну, вы поняли — это я, ваш покорный слуга. На самом деле, даже отпечатки не проверили. Из документов проверили только паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на авто и страховку. Еще спросили куда еду, а я говорю: в Венгрию на кофе. И все, меня без других документов впустили. Это однозначно победа», — комментирует Глагола.

После введения безвиза харьковчане собираются рвануть в Европу, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). По словам директора туристической компании Александра Пархоменко, в этом году спрос на услуги вырос как минимум на 40% по сравнению с прошлым годом. Прежде всего, это связано с тем, что люди уже привыкли к политической и экономической ситуации в нашей стране. То есть привыкли к высокому курсу доллара, войне. Жизнь продолжается. Одним из самых популярных, по словам Александра Пархоменко, остается традиционное для харьковчан направление Турция. Спрос на поездки в эту страну вырос по сравнению с прошлым годом на 50%. Пользуются спросом и курорты Черногории и Кипра. Что касается экскурсионных туров по Европе, то спрос на них существенно увеличится с вступлением в силу безвизового режима Украины с ЕС, то есть с 11 июня. Вместе с тем, по словам Александра Пархоменко, не падает спрос и на внутренний туризм. Самое востребованное направление — «Жемчужина у моря», несмотря на то, что еще в прошлом году цены на отдых в Одесской области выросли в 3−4 раза и в этом году продолжают расти. После «аннексии» Крыма на украинских курортах наблюдается огромный дефицит койко-мест на весь летний период, поэтому и цены растут. Кстати, по стоимости отдыха Одесса даже Турцию переплюнула.

В день введения безвизового режима с Евросоюзом двое львовян, представившись журналистами ТРК «Украина», сняли пропагандистский сюжет для российского телеканала «Russia Today», информирует «Zaxid.net» (Львов). Речь идет об операторе ТРК «Украина» Василии Скопике и журналистке-фрилансере Наталье Трофимовой, побывавших на украинско-польской границе и снявшей длинные очереди автомобилей, которые выезжали из Украины. Впоследствии в эфире «Russia Today» вышел сюжет о том, что Польша очень неохотно принимает украинцев без виз и потому на границе образовались значительные очереди. Эти двое обманули пресс-секретаря пограничной службы. Утром самозванцы Скопик и Трофимова приехали на пункт пропуска в Раве-Русской и, выдав себя за журналистов ТРК «Украина», записали интервью с инспектором пограничной службы и сняли очереди в пункте пропуска. Пограничниц они убедили говорить по-русски, мотивируя это тем, что канал русскоязычный и уставшая женщина, которая отработала ночь и проверила 600 паспортов, наговорила на камеру, что смогла, особо не вдумываясь. ТРК «Украина» уже отреагировала на поступок своего штатного оператора, выразив возмущение поступком Скопика и Трофимовой. Как стало известно впоследствии, во вторник, 13 июня, Скопик написал заявление об увольнении с работы.

Введение безвиза с рядом стран Евросоюза является одной из самых обсуждаемых тем, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Также это предмет гордости лично президента Украины Петра Порошенко, о чем он не забывает напоминать при первой возможности. Однако в попытках поделиться радостью от полученной «победы» случаются неприятные казусы. Так, пользователей соцсетей возмутил опубликованный, но впоследствии удаленный твит в официальном аккаунте президента. В нем говорилось о том, что безвизу радуются сейчас «Герои Небесной Сотни и погибшие на войне на востоке». Журналисты, волонтеры и рядовые граждане назвали твит «циничным» и отметили, что «всему должен быть предел».

Сейчас, когда звучат победные реляции о введении безвиза, а Порошенко с надрывом и пиететом цитирует российского классика Лермонтова, надо четко сказать, что желаемое выдается за действительное, сообщает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). До этого «прощай» ой как далеко! А еще стоит вспомнить одно обстоятельство. В холодные осенние дни 2013 года Европа обещала диктатору Януковичу тот же безвиз в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, то есть с 2014 года. Зато майданная Украина получила его только через три года! Зато о реальной интеграции Украины в Европейский союз и серьезные инвестиции «деликатно забыли» и на Западе, и у нас. Неудивительно, что миллионы, так и не дождавшись после майдана безвиза, породили новую волну украинской эмиграции, стремясь заработать для себя и своих детей, но не в этой стране. А среди тех, кто остался (с 52 миллионов, которые были при Кучме, сейчас на Украине осталось, по разным оценкам, только от 32 до 36 миллионов), далеко не каждый имеет возможность воспользоваться прелестями безвиза. Особенно, когда курс национальной валюты по сравнению с 2014 годом упал против доллара больше, чем в три раза. Даже украинцы с достатком выше среднего жалуются, что для них пребывание в Европе стало дорогим и недоступным. Поэтому наиболее популярным в ближайшие годы использованием безвизова, судя по всему, станут совсем даже не туристические поездки, а сезонные заработки. Например, традиционные для украинских заробитчан вояжи на сбор сезонных ягод и фруктов (клубники, вишен, яблок). Кроме визы стоимостью 35 евро, работники сэкономят несколько сотен гривен на услугах визовых центров. Вот и вся выгода — по сути, мелкая и не стоит крови. И в какую-то наш гарант безосновательно вкладывает такой глобальный смысл.

11 июня вступил в силу безвизовый режим Украины со странами ЕС, констатирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Безусловно, безвиз сегодня остается одним из немногих достижений действующей власти. Потому это событие отметили на Украине с такой помпой. Однако известно, что десятки тысяч украинцев зарабатывают на хлеб насущный как в европейских странах, так и в России. Но это разные «заробитчане». Если для одних сделано определенное послабление, то другим можно только посочувствовать, поскольку все чаще звучат предложения ввести визовый режим с Россией Правда, неизвестно, когда это случится, и случится и вообще. Ведь затраты на возможное введение визового режима между Украиной и Россией могут достигнуть двух миллиардов гривен. При этом, как утверждает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, такая инициатива просто бессмысленна, так как военные и пограничники не контролируют более 400 км границы на востоке страны. Но, как показывает практика, в нашей стране все возможно. И если с трудоустройством в России возникнут значительные проблемы, куда подадутся украинцы? Конечно же, в нее, в Европу! Не на Украине же оставаться! О том, что произойдет именно так, говорят факты. «Мой знакомый платит достаточно приличные зарплаты своим продавцам — от 12 до 17 тыс. грн в месяц, — рассказывает днепровская предпринимательница Наталья Эшонкулова. — Работа непыльная, главное — умение и желание работать с покупателем. Позвонила ему, чтобы рассказать о своей вселенской печали: два отличных продавца подались на заработки в Польшу. Он меня внимательно выслушал и кинул в ответ: «Не плачь! У меня аж 4 человека уезжают за бугор батрачить». Но ничего удивительного в том нет. Ведь в Польше за аналогичную работу предлагают 1000 долларов плюс оплату за жилье. Уже сегодня, по разным данным, за рубежом трудоустроились от полумиллиона до двух миллионов наших граждан. Причем, зачастую наши предпочитают любую (!) работу там, поскольку разнорабочим в ближнем зарубежье платят больше, чем иным днепровским директорам. В этой связи весьма призрачными представляются наши шансы вступления в ЕС. Разве что этот ЕС сам развалится, и вступать будет «не во что». Вот зачем мы нужны Старому Свету? Нужны мы им не больше, чем Коломойскому льготный трамвайный проездной.

Буковинские румыны выразили обеспокоенность введением языковых квот на ТВ и радио, пишут «BukNews» (Черновцы). В октябре этого года вступит в действие закон, который предусматривает трансляцию на телевидении в обязательном порядке передач и фильмов на украинском языке в 75% для общенациональных и региональных телеканалов, 60% — для местных телеканалов, 75% — для программ новостей. Общественные деятели румынского национального меньшинства в Черновицкой области выразили обеспокоенность в письме, направленном Верховной раде Украины, президенту Украины, международным организациям и правительств стран мира. В обращении говорится, что «представители румынской национальной общины Украины с большим беспокойством и озабоченностью восприняли решение Верховной рады об ограничении возможностей использования языков национальных меньшинств в украинском информационном пространстве». Авторы отмечают, что такие законодательные шаги противоречат Конституции Украины и национальному законодательству. Представители румынской национальной общины обеспокоены «курсом отдельных политических сил, представленных в украинском парламенте, направленным на раскол многонационального народа Украины по этническому, культурному или конфессиональному признаку». Призывают «в дальнейшем отказаться от политики притеснений и ограничений относительно наших конституционных прав». Под обращением подписались известные местные общественные деятели румынского нацменьшинства — Василий Терицану, Марин Герман, Виталий Зигря, Василий Быку и Николай Тома.

Опасения по поводу ревизионистской политики России в Балтийском регионе выросли в 2008 году — после российско-грузинского конфликта, а «аннексия» Крыма и война на востоке Украины углубили их, считает «Zaxid.net» (Львов). Именно в Литве, Латвии и Эстонии военная угроза со стороны Москвы вызывает наибольшую обеспокоенность. Но эти страны боятся не только российских войск — список потенциальных угроз довольно длинный. Для Литвы, как это не парадоксально, польское меньшинство, а не русское, представляет большую угрозу для социальной сплоченности. Русское меньшинство является гетерогенным и слабо консолидированным, оно лучше адаптируется и ассимилируется в литовском обществе. Польское меньшинство более однородное, осознает свою собственную идентичность и происхождение, а также заинтересовано в развитие и продвижении своей культуры. Литва опасается, что предоставление дополнительных прав и особого статуса польскому меньшинству даст России повод требовать привилегий и для русского меньшинства, таким образом усилив давление на политику стран Балтии. Не случайно в апреле этого года местом для проведения тактических учений, направленных на проверку готовности литовских служб к отражению нападения диверсантов, избран Шальчининкай: область, в которой лица польской национальности составляют 79% населения. Диверсанты должны были объявить о создании «Шальчининкайськой народной республики». Проведение учений вызвало обоснованное возмущение польского меньшинства и некоторых литовских политиков. Отсутствие взаимопонимания между польским меньшинством и властью в Литве, отсутствие реакции Польши и конфликты между Варшавой и Вильнюсом могут подтолкнуть польское меньшинство в руки России. Эффективность российской информационной политики и отсутствие привлекательных альтернативных источников информации для меньшинств в Литве приводят к тому, что для последних понимание безопасности и политических предпочтений могут приобретать опасные интерпретации для социальной сплоченности и идентичности граждан Литвы. Как следует из опросов общественного мнения, проведенных Baltijos TYRIMAI/Gallup в Литве в июне-июле 2016 года, большинство представителей местной польской и российской общин считает, что пропаганда Кремля в Центральной и Восточной Европе является следствием агрессивной политики США и НАТО в отношении России. Почти половина респондентов поддерживает «аннексию» Крыма и считает, что российская «оккупация» полуострова соответствует международному праву.

Министерство обороны Украины принялось реализовывать свои новые планы по подготовке военных кадров, сообщает «Збруч» (Галичина). Они состоят в том, что в Харькове восстановят институт танковых войск, а в Каменце-Подольском будут учить офицеров по инженерному обеспечению войск, то есть саперов. И все бы ничего, если бы все эти реформации не происходили за счет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, что во Львове. Что же останется во Львове? Небольшой набор на артразведку, воспитательную работу, культурологию, военных дирижеров и офицеров механизированных подразделений. Львовский облсовет отреагировал мгновенно, уже 1 июня приняв обращение к президенту Порошенко, премьеру Гройсману, министру обороны и секретарю СНБО. «Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что во время украинско-российской войны перевод даже определенной части подготовки офицерского корпуса из Львова в другие военные учебные заведения недопустимо», — говорится в тексте обращения. «Совковая» Москва не доверяла «бандеровской» Галичине и ничего серьезного во Львове не размещала. «Совок» в Малороссии-Кучмастане, как видим, бессмертный», — не стесняясь в выражениях, прокомментировал журналист Андрей Квятковский. Не соглашаются с планами министерства обороны и военные специалисты.

Основной владелец российской горно-металлургической группы «Евраз» Роман Абрамович и его партнеры формально сделали очередной шаг по выходу из бизнеса в Украине, информирует «ОстроВ» (Донбасс). Принадлежавший им горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Сухая балка» в Днепропетровской области купила группа DCH харьковского олигарха Александра Ярославского. Но кто настоящий выгодополучатель этой сделки? Вероятность, что подобную схему смог реализовать Ярославский, представляется близкой к нулю. Напомним, что в ходе конфликта на Донбассе практически ежедневно гибнут люди, а общий счет потерь идет на тысячи человек. Одно дело, когда для компенсации нанесенного ущерба российские активы в Украине официально национализируются, т. е. переходят в госсобственность, по решению суда. Совсем другое, когда их просто заставляют продавать с большой скидкой неким ФПГ, имеющим возможность действовать при помощи государственных институтов власти. Т. е. это может рассматриваться как использование служебного положения в личных целях — коррупция. При этом когда рейдерский захват Кременчугского НПЗ осуществила ФПГ «Приват» Коломойского, платить отступные россиянам пришлось всем гражданам Украины из своего кармана. Как бы впоследствии этот же сценарий не был реализован и в отношении «Сухой балки». Тем более, что властям Украины уже пригрозили международным судебным разбирательством.

Крупные промышленные предприятия Донецкой народной республики перестраиваются на работу в новых условиях, отмечает «Таймер» (Одесса), однако сделать это, похоже, удастся далеко не всем. В ДНР тщательно избегают термина «национализация» и подчеркивают: предприятия остаются в собственности их владельцев, а внешняя государственная администрация — лишь способ сохранить работоспособность предприятий и заставить их действовать в правовом поле республики. Некоторые из заводов были «национализированы» и перешли «под руку» ДНР еще до «национализации всего и вся» в марте 2017-го года. В качестве примера можно привести завод «Донецкгормаш» — один из крупнейших машиностроительных заводов, производящих оборудование для шахт. Еще в августе 2014 года завод «отжали» у прежнего собственника, «Корум групп», входящего в холдинг СКМ Рината Ахметова. Предприятие стало одной из основ «военно-промышленного комплекса» ДНР: здесь ремонтировали вышедшую из строя технику, производили новое вооружение, например, минометы. Сегодня завод переводят на мирные рельсы: в мае 2017 года его доход составил 8,5 миллионов рублей. Впрочем, на «Донецкгормаше» признают, что это лишь крохи: для нормальной работы предприятия нужно, чтобы выпускалось продукции хотя бы на 35 миллионов. Тем не менее на заводе смотрят в будущее с умеренным оптимизмом: продукция «Донецкгормаша» в своем роде уникальна и без нее не смогут обойтись многие российские добывающие предприятия на Урале, Кузбассе. Именно оттуда сегодня поступает большая часть заказов: покупают конвейеры, лебедки, редукторы, вентиляторы, запчасти для произведенных заводом роторных экскаваторов. Причем число заказов растет: лишь за одну неделю мая 2017 года завод их получил 16. Еще одно предприятие, «национализированное» еще до мартовских событий, есть харцызский «Силур», ранее принадлежавший одесскому олигарху Владимиру Немировскому. Предприятие с горем пополам работало и в 2014, и в 2015 году, однако в 2016 было принято решение о его остановке. Рабочие были отправлены в отпуска, в это время им выплачивалось порядка 2000 рублей содержания в месяц. В декабре 2016 года «Силур» национализировали, на заводе ввели временную администрацию, а в апреле 2017 года он возобновил производство. В настоящее время «Силур» работает, правда, по оценкам рабочих, не более чем на 30% от своих довоенных мощностей. Причина заключается не только в отсутствии заказов или сырья, но в том числе и в том, что значительная часть оборудования была демонтирована и вывезена еще прежним собственником. Около половины сотрудников предприятия (до войны здесь работали почти 1000 человек, сейчас — 580) заняты различными восстановительными работами. Средняя зарплата на предприятии составляет около 8000 рублей. Успешное возобновление работы крупных промышленных предприятий, расположенных на территории ДНР, зависит от целого ряда факторов. В числе наиболее болезненных — вопрос сырья, которое предприятия непризнанной ДНР ранее получали с территории Украины. В целом, промышленности ДНР требуется порядка 5 миллионов коксового угля в год. А собственная добыча такого угля на шахтах ДНР (например, на знаменитой шахте им. Засядько) — около 2,5−3 миллионов тонн. Один из крупнейших поставщиков коксового угля, «Шахтоуправление Покровского», находится в Димитрове (переименован Верховной радой Украины в Мирноград) — на контролируемой правительственными войсками территории. С железорудным концентратом еще сложнее: железную руду на территории непризнанной ДНР не добывают в принципе. Одна надежда — на поставки из России.