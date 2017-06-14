Несмотря на заявления КНР о том, что система ПРО США THAAD, разворачиваемая на Корейском полуострове, угрожает интересам Китая, не в этом состоит причина давления на Сеул со стороны Пекина. Китай под разными предлогами лишь стремится не дать произойти углублению военного сотрудничества Южной Кореи и США, пишет Роберт Келли в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Так, после того как правительство бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе приняло решение развернуть системы THAAD, со стороны КНР — крупнейшего торгового партнера Сеула — последовал ответ в виде неофициального экономического эмбарго против Республики Корея, сильно ударивший по местному производителю. Политики, находящиеся на левом конце политического спектра страны, сразу заявили, что необходимости в системе THAAD нет. Они подчеркнули, что для противодействия ограниченному ракетному потенциалу КНДР использование этой системы — это перебор. Более того, братский северокорейский народ, отмечали они, никогда не применит ядерное оружие против Южной Кореи.

С приходом же к власти президента Мун Чжэ Ина можно было ожидать сильного стремления остановить или замедлить процесс разворачивания систем THAAD, что Мун и сделал, заявив об отсутствии одобрения этого шага со стороны законодательного органа страны, а также о том, что при принятии решения не был произведен анализ воздействия на окружающую среду. Приведенные против систем аргументы Муна настолько прозрачны, что консервативные СМИ назвали их тем, чем они, по сути, и являются — попыткой оттянуть время в угоду КНР. Так, новый президент Южной Кореи стремится выкроить время, чтобы по техническим причинам отказаться от ПРО США, если он действительно готов пойти так далеко.

При этом вероятность такого шага невелика, поскольку Муна поддержал всего 41% избирателей, поэтому он столкнется с волной критики в СМИ за подобный жест в сторону Китая. Однако дилемма Муна между Китаем и США по этому вопросу представляет, вероятнее всего, один из крупнейших вызовов стратегии Сеула в будущем — того, как избегать необходимости выбирать между Китаем и США.

При этом, подчеркивает автор, системы THAAD не являются угрозой для КНР. Они не снижают потенциал сдерживания Китая, не предоставляют США новых разведывательных данных. Поэтому ни о какой угрозе ракетам КНР или России речь не идет. Поэтому в очередной раз система THAAD стала жертвой того, что Южная Корея находится между США и КНР. По мере своего усиления Китай начинает оказывать давление на своих соседей, маскируя свои меры за техническими вопросами. Так, например, заявляется, что THAAD может проникать на территорию КНР или что импорту из Южной Кореи необходимы новые проверки соответствия санитарным нормам.

В действительности же Пекин выступает именно против углубления альянса между США и Южной Кореей, воплощением которого и являются системы THAAD. Попытки КНР не допустить дальнейшее военное сотрудничество Сеула и Вашингтона очевидны любому, кто понимает потенциал этих систем ПРО.

Более того, отмечает автор, следует ожидать, что подобные ситуации будут случаться с большей частотой в будущем, на фоне сокращения Китаем отставания от США. При таком развитии событий все уже будет становиться возможность Сеула находить приемлемые для США и КНР политические решения. Нынешние дебаты о том, нужно ли развертывать системы ПРО или нет, — это только начало. Подобные этому столкновения станут отличительной чертой внешней политики Южной Кореи.