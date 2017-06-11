Назначенный в феврале 2017 года прокурором Ленинградской области Борис Марков был наслышан о драках мигрантов на стройках Ленобласти, детских самоубийствах из-за «групп смерти», громких коррупционных скандалах и сложной экологической обстановке в регионе, ещё находясь в должности заместителя прокурора Москвы. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель надзорного ведомства рассказал, в чем видит миссию прокуратуры в 47-м регионе.

Prokuratura-lenobl.ru Борис Марков

До настоящего времени существенных изменений в штате прокуратуры не произошло. Если кто-то ожидал массовых зачисток, то спешу огорчить, такого не предвидится. Считаю, что коллектив прокуратуры Ленинградской области достаточно профессионален и способен результативно выполнять поставленные задачи.

Несомненно, в каждом из регионов есть свои злободневные вопросы, в прокуратуре Ленинградской области — это экологическая ситуация. Но основной массив проблем и приоритетные направления надзорной деятельности одинаковы: защита прав уязвленных категорий граждан, субъектов предпринимательства, конституционных прав, защита трудовых прав граждан, контроль за необоснованным ростом цен, создание заслона для хищений бюджетных средств, борьба с коррупцией и т.д.

Резонансное дело в отношении членов ОПГ «МС-47», которые долгое время вымогали денежные средства у предпринимателей Выборгского района за общее покровительство их бизнесу, в частности предпринимателям, осуществляющим перевозку товаров через таможенные посты на российско-финляндской границе. Лидером этой группы был Александр Берченко, а после привлечения его к уголовной ответственности место занял его младший брат.

В ходе расследования уголовного дела следователи получили сведения о наличии у преступной группы развитых коррупционных связей в правоохранительных органах района, что позволяло ей в течение длительного времени действовать безнаказанно и избегать уголовной ответственности.

Собранные по уголовному делу данные легли в основу обвинения членов ОПГ в вымогательстве денежных средств у предпринимателей Выборгского района, а также незаконном хранении оружия и наркотических средств. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении Выборгского городского суда.

Большинство обращений связано с нарушениями в сфере ЖКХ — рост тарифов и ненадлежащее качество оказания коммунальных услуг. Также это нарушения прав дольщиков, сроков регистрации прав в отделах Росреестра и несогласие с процессуальными решениями, принятыми органами внутренних дел.

Всего в 2016 году к нам обратились свыше 54 тыс. граждан, и это на 7% больше, чем в 2015 году. Рост числа обращений говорит о росте доверия к органам прокуратуры, и мы намерены сохранить эту положительную тенденцию.

Самым распространенным нарушением в этой сфере на территории региона остается обеспечение бесперебойной подачи населению коммунальных услуг. Прокуратура области ежедневно мониторит ситуацию в ЖКХ, в том числе информацию, размещенную в СМИ.

Одним из наиболее грубых нарушений за последнее время стала ситуация в поселке Рощино Выборгского района, где в результате подачи некачественной воды отравилось большое количество граждан. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Здесь нужно четко понимать, что считать ювенальной юстицией. Проблема ювенальной юстиции не является актуальной для современной России, во всяком случае более актуальной, чем проблема укрепления института семьи и восстановления традиционных российских семейных ценностей.

В обществе существует три позиции по вопросу создания ювенальной юстиции. Первая — её внедрение в таком виде, как она представлена на Западе, отказавшись от существующей системы исполнения наказаний несовершеннолетних, построив новую правовую конструкцию. Вторая — полный отказ от её внедрения, поскольку это будет являться избыточной системой мер.

Я же сторонник третьей модели: в нашей стране ювенальная юстиция может функционировать исключительно с учетом российской действительности, основываясь на национальной российской ментальности, традициях и культуре.

Вопрос борьбы с несанкционированными свалками, действительно, актуален для территорий большинства муниципальных образований Ленобласти. При этом работа по ликвидации таких свалок органами местного самоуправления проводится только после обращения внимания на эти факты контрольно-надзорными органами. В 2016 году прокурорами было предъявлено более 300 исковых заявлений о понуждении местных властей к их ликвидации.

Порой недобросовестные хозяйствующие субъекты целенаправленно, преднамеренно, на коммерческой основе складируют отходы на земельных участках, предоставленных в аренду или собственность органами местного самоуправления совершенно для других целей. Однако, зная о нецелевом использовании этих участков, местные власти не принимают никакие меры.

Так, в феврале 2017 года с утвержденным обвинительным заключением в суд было направлено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» в отношении бывшего главы администрации Свердловского городского поселения Валерия Тыртова. В 2013 году он заключил договор аренды земельного участка с компанией «Евробетон» для проведения работ по восстановлению нарушенных земель. Весь период аренды земля использовалась для незаконной приемки и размещения отходов различного класса опасности, о чем главе администрации поселения неоднократно сообщали местные жители. Но должностное лицо так и не предприняло меры по пресечению незаконной деятельности и изъятию участка.

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Что касается незаконной рубки лесных насаждений, в минувшем году на территории региона было зафиксировано более 340 таких случаев. Ущерб от них составил свыше 97 млн рублей, незаконно срублено было более 6 тыс. кубометров древесины. Средний объем незаконной рубки составил 18 кубометров. Вместе с тем, эти показатели свидетельствуют о значительном снижении активности «черных лесорубов» по сравнению с предыдущими годами.

Надзор в сфере защиты и охраны лесов также остаётся одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры. Так, была пресечена незаконная деятельность руководителя ООО «Софид-лес» Александра Шитя, организовавшего незаконную вырубку лесов в Подпорожском районе. Возбуждено соответствующее уголовное дело, а правонарушитель заключен под стражу.

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С целью обеспечения беспрепятственного доступа граждан к водным объектам в 2016 году прокуратурой области в суды было предъявлено более 60 исковых заявлений. Объем выявленных нарушений, по сравнению с 2015 годом, возрос в полтора раза. Наиболее неблагоприятная ситуация с застройкой береговых полос наблюдается на территории Всеволожского, Волховского, Выборгского и Приозерского районов.

По всем аналогичным делам прокурора последовательно и принципиального добивается освобождения береговых полос водных объектов от незаконных построек, и в некоторых случаях требуется принудительное исполнение судебных решений с привлечением судебных приставов.

Проблема самоубийств несовершеннолетних в настоящее время одна из самых острых. По всей стране выявляются факты, свидетельствующие о том, что дети являются активными участниками «групп смерти». Недавно был принят закон, направленный на введение уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству и вовлечение детей в смертельно опасные игры.

Учитывая сложившуюся обстановку, в феврале этого года в прокуратуре области прошло межведомственное совещание по вопросу совершенствования системы профилактики подростковых суицидов. Оно состоялось с участием всех профильных ведомств, властей региона и научных образовательных организаций. Были выработаны дополнительные меры организационного характера по ведомствам. С целью повышения уровня межведомственного взаимодействия в прокуратуре области создана рабочая группа по профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних.

Все заинтересованные органы ориентированы на защиту детей от разрушительной для их психики информации, распространяемой в интернете, в том числе путем ограничения доступа к сайтам, содержащим противоправную информацию. Прокурорами на местах приняты меры организационного характера, направленные на защиту детей от информации, наносящей вред их нравственному и духовному развитию.

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Прокуратурой региона в 2016 году было выявлено более 870 нарушений в сфере исполнения бюджетного законодательства. За год опротестовано 215 незаконных нормативных правовых актов, в суд направлено 42 заявления, возбуждено 31 уголовное дело, к дисциплинарной ответственности привлечено 149 лиц, к административной — одно должностное лицо.

Значительное количество нарушений выявляется при закупке товаров, выполнении работ и услуг для муниципальных госнужд. В основном нарушения связаны с несоблюдением сроков опубликования отчетов об исполнении контрактов, касаются информации и документов, определения начальной и максимальной цены контракта.

Так, комитетом по культуре Ленобласти на официальном сайте 21 апреля 2016 года было размещено извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на право заключения контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадебный дом Демидова».

Однако в документации не был определен порядок присуждения баллов за предоставление сведений, что не позволило проверить их соответствие требованиям документации. Кроме того, в качестве не стоимостного критерия (качество работ) было внесено наличие у участника действующего сертификата о соответствии внедрённой им системы менеджмента качества ГОСТу, что не было заранее определено правилами конкурса.

В связи с этим в отношении главы комитета по культуре было вынесено постановление об административном правонарушении и наложен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Всего в 2016 году было выявлено 1090 нарушений в сфере госзакупок. Для сравнения, в 2015 году — 733 нарушения. К дисциплинарной ответственности в прошлом году было привлечено 270 должностных лиц, принесено 222 протеста на незаконно изданные правовые акты, к административной ответственности привлечено 109 лиц. Также было возбуждено одно уголовное дело.

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Состояние преступности в регионе снизилось за год на 13,7% и находится на общероссийском уровне. Так, в прошлом году зарегистрировано свыше 17 тыс. преступлений, в то время как в 2015 году — более 20 тыс. Для сравнения, в Петербурге в 2016 году число преступлений снизилось на 7,3%, в целом по России — на 9,6%.

В 2017 году также прослеживается динамика к снижению преступности. Так, количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 17,3%, что лучше показателя по Петербургу и стране в целом.

Это, безусловно, положительный факт, но также сигнал для проверки состояния уголовно-правовой регистрации, поскольку не секрет, что сотрудники полиции грешат тем, что не всегда регистрируют заявления, а зарегистрировав, не всегда проводят полную проверку сообщения. Так, в 2016 году прокурорами было восстановлено на учет свыше полутора тысяч укрытых преступлений.

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За минувший год в Ленобласти было зарегистрировано 5802 тяжких и особо тяжких преступлений, что составляет 33,1% от общего объема преступлений. Раскрываемость не превысила 42%, но это выше показателя по Петербургу (41,3%) и ниже показателя раскрываемости таких преступлений в целом по России (52,8%). При этом основной массив преступлений здесь составляет имущественная группа — 7575.

Также обращают на себя внимание преступления, совершаемые так называемыми трудовыми мигрантами, прибывшими из Средней Азии. Преступления, как правило, совершаются ими в состоянии алкогольного опьянения. В основном, это кражи, грабежи, что связано с отсутствием официального трудоустройства и постоянного источника доходов. Также это преступления, связанные с использованием поддельных документов и нарушением миграционного законодательства.

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Пристальное внимание прокуратуры в прошлом году было обращено на проблему угонов и краж транспортных средств. Но, несмотря на принятые меры, серьезно переломить ситуацию не удалось.

На 12,3% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возросло число таких преступлений только в Волховском (на 4,3%) и Выборгском (на 3,1%) районах Ленобласти. Но здесь основной причиной все же является проблема ликвидации органов наркоконтроля, процесс налаживания органами МВД функции и механизма по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Число преступлений экономической направленности в Ленобласти осталось на прежнем уровне. Всего было выявлено и поставлено на учет 844 таких преступления, среди которых налоговые составляют 30,9%.

Серьезной проблемой, на которой необходимо сосредоточить усилия, является возмещение ущерба от преступлений. В 2016 году сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила около 3 млрд рублей, но добровольно погашено только порядка 300 млн рублей, то есть 5,4%. Работа в этом направлении прокуратурой области будет активизирована.

Насколько позволят наши полномочия. Противодействие коррупции является одной из основных задач органов прокуратуры, и здесь нам действительно еще есть, над чем работать.

Может, искоренить коррупцию полностью и не удастся, поскольку многие уже заражены этим вирусом, но, уверяю вас, мы будем к этому максимально стремиться.

Прокурорами на системной основе проводятся проверки соблюдения чиновниками запретов, ограничений и обязанностей, установленных для предотвращения коррупции, принимаются меры по предупреждению и пресечению «откатов», выявлению и устранению коррупционных проявлений при закупках.

Если говорить о количестве выявленных нарушений закона, то мы в числе лидеров среди коллег в Северо-Западном федеральном округе; если о количестве зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, а это 226 (на 25% больше, чем в 2015 году), то здесь результаты скромнее, но, с учетом численности населения, вполне сопоставимы с Петербургом. Однако основные органы власти Ленинградской области расположены на территории Петербурга, поэтому и преступления, совершаемые чиновниками, зачастую регистрируются там.

Вместе с тем, очевидно, что степень латентности преступлений коррупционной направленности крайне высокая. Речь идет о соотношении одного выявленного к 30 скрытым от правоохранителей преступлений. Такими результатами мы недовольны.

Отдаю себе отчет, что взятки на дорогах, «благодарности» врачам-терапевтам не имеют ничего общего с реальным масштабом коррупции в области. Она сосредоточена в сфере распределения бюджетных средств, при контроле за исполнением государственных и муниципальных контрактов, в сфере административных процедур при выдаче разрешений на строительство, распоряжении земельными ресурсами, лесом и недрами.

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Как социальное явление коррупция существует с древних времен и, подобно вирусу, распространилась на все человечество, отравив сознание людей. Основной причиной существования коррупции считаю правовой нигилизм граждан. К сожалению, у россиян сложился стереотип, что без дачи взяток и предоставления должностным лицам иных выгод невозможно добиться удовлетворения своих законных интересов и прав.

Выявление преступлений коррупционной направленности представляет определенную сложность из-за того, что в большинстве случаев коррупционные отношения выгодны обеим сторонам и сохраняются ими в тайне. Также определенную роль имеет место отсутствие действенных механизмов защиты заявителей о фактах коррупции.

К настоящему времени в российское законодательство уже внесен ряд существенных изменений по совершенствованию антикоррупционных мер. При этом российские власти проявляют взвешенный подход в этом вопросе и избирательно используют зарубежный опыт. Налицо осознание того, что зачастую неплохо зарекомендовавшая себя в отдельных государствах практика оказывается неприемлемой для других стран.

Вместе с тем, несмотря на внешнюю открытость и стремление помочь в противодействии коррупции, мы сталкиваемся с длительными сроками исполнения наших ходатайств о предоставлении необходимой информации уполномоченными органами иностранных государств, что препятствует эффективной борьбе с коррупцией. Например, информацию из Панамской республики в отношении одного из чиновников мы ждали около года, из Чешской республики — более полугода.

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Говоря о слугах государевых, следует признать, что работники правоохранительной системы и прокуратуры являются членами нашего общества, и те негативные коррупционные процессы, которые происходят в обществе, затрагивают и их.

Региональные подразделения собственной безопасности МВД и ФСИН России постоянно ориентированы на активную оперативно-розыскную деятельность, и есть положительные результаты. Например, в настоящее время во Всеволожском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего оперуполномоченного УМВД России по Всеволожскому району, вымогавшего у предпринимателя взятку в размере 2 млн рублей за возврат незаконного изъятого оборудования и сырья.

В конце 2016 года осуждены к длительным срокам лишения свободы и крупным штрафам два судебных пристава и начальник районного отдела судебных приставов по Всеволожскому району, получившие от должника по исполнительному производству взятку в размере 600 тыс. рублей.

В начале текущего года в суд направлено уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району, выдававшего через посредника водительские удостоверения лицам, не сдававшим соответствующие экзамены. А это, согласитесь, касается вопросов безопасности дорожного движения.

Это вопрос эффективности правоприменения. Задача органов прокуратуры состоит как раз в том, чтобы действие закона распространялось на всех без исключения, вне зависимости от социального положения, служебного статуса, наличия родственных связей.

Вместе с тем, каждый случай нельзя рассматривать вне контекста. Например, за серию краж незначительного количества имущества в период условного срока отбывания наказания можно получить вполне серьезный срок.

Одна из задач прокуратуры — объяснять обществу, как работает закон, каковы правовые последствия каждого неправомерного действия. Регулярно на сайте прокуратуры, в коллективах, на семинарах мы доводим до людей изменения в законодательстве, предупреждаем о возможных ситуациях конфликта интересов, чреватых коррупционными проявлениями, в некоторых случаях прямо указываем на несоблюдение ограничений и запретов.

Постепенно мы приучим людей, что работать честно, без нарушения закона, правильно и безопасно.

Я не стану оригинальничать и повторю слова главы нашего государства, прозвучавшие на коллегии Генеральной прокуратуры России в марте этого года: «Прокуратура создавалась, как известно, как «око государево». У нас, слава богу, не монархия, а республика, и это значит, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан страны и самого государства, как такового, как института. Именно по эффективности работы прокуратуры, граждане судят о способности государства защитить их права и интересы».

От себя добавлю, что нам, прокурорам, доверили серьезную миссию, и мы намерены оправдать оказанное доверие.

Справка

Борис Марков родился в 1963 году в городе Ессентуки Ставропольского края. В 1986 году окончил Кубанский государственный университет. С 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры и суда Краснодарского края. С 1994 по 2002 год трудился в Ейской межрайонной прокуратуре Краснодарского края, начиная с должности старшего следователя до прокурора. В 2002-м — первый заместитель прокурора Республики Калмыкия. С 2002 по 2004 годы — заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.

В 2004-м — прокурор Петродворцового района Петербурга. С 2004 по 2005 год — первый заместитель руководителя Департамента судебных приставов Министерства юстиции РФ. С 2005 по 2006 год — руководитель Главного управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу. В 2006 году — руководитель Управления Министерства юстиции РФ по ЦФО. С 2006 по 2009 год — прокурор Южного административного округа Москвы. С 2009 года Борис Марков занимал должность заместителя прокурора Москвы. Указом президента РФ 2 февраля 2017 года назначен прокурором Ленинградской области.