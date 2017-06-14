Рост интереса западных стран к водам Северного Ледовитого океана повышается с каждым новым докладом об изменениях климата в регионе. Кроме декларируемых опасений, связанных с экологией и глобальным потеплением в арктической зоне, у государств западного блока есть желание принимать участие в изучении богатых залежами полезных ископаемых прибрежных шельфов и возможности использовать морскую торговую магистраль. Нельзя забывать и про налаживание взаимодействия с коренными жителями арктических территорий, что в определенной степени позволит влиять на принятие решений по региону.

javallma Белый медведь

Читайте также: Битва за Арктику: Азия рвётся в бой

В этом материале мы рассмотрим стратегии освоения Арктики теми западными государствами, которые имеют опосредованное влияние на регион, поскольку не граничат с ним. Тут важно обратить внимание как на общую политику Европейского союза, оформленную в официальный документ в 2016 году, так и на стремления отдельных государств ЕС.

А. Чураков Национальный парк «Русская Арктика» Остров Галля, мыс Тегетхоф

Евросоюз

С юридической и географической точек зрения, свои претензии на освоение Северного Ледовитого океана Европейский союз имеет благодаря членству в нем Дании — и то только с учетом Гренландии, обладающей особым статусом. Расширить арктические «полномочия» Брюсселю помогают также Швеция и Финляндия, которая в мае 2017 года возглавила Арктический совет. Если ЕС все же проллобирует вступление в конфедерацию Исландии и Норвегии, у него появится еще пару голосов «за».

Как и большинство арктических стратегий, документ, утвержденный в ЕС, начинается с вопросов экологического порядка. Тут союз отмечает необходимость полного международного доступа к арктической исследовательской инфраструктуре и собранной информации. Как это будет регулироваться, до конца не понятно, и будут ли препятствовать инициативе те страны, которые не входят в ЕС и не ставили своей визы на документе.

Во вторую очередь Европейский союз обращает внимание на необходимость постоянного и устойчивого развития Арктики, которое предполагает: стимулирование и привлечение инвестиций для модернизации инфраструктуры; разработку космических технологий, которые существенно бы дополнили возможности арктического мониторинга; повышение безопасности северного морского судоходства. В данном случае Севморпуть является ключевой магистралью, от развития которой может серьезно зависеть экономика прибрежных европейских стран.

Последним весомым пунктом авторы стратегии поставили развитие международного сотрудничества по арктическим вопросам. Пока ЕС не получил статус официального наблюдателя в Арктическом совете, другие объединения, создание которых простимулирует союз, могут стать существенным подспорьем для реализации его политических и экономических приоритетов.

Например, отдельным пунктом в стратегии прописана необходимость создания и ратификации международного соглашения по регулированию рыболовства в данном регионе. Учитывая то, что в Арктике добывается наиболее ценная рыба, которая пользуется большим спросом, получить беспрепятственный доступ к вылову для любого государства станет определенной победой. Или еще одно предложение: дать доступ для масштабных научных исследований в рамках Трансатлантического океанического и арктического исследовательского союза. В него, как известно, входит помимо ЕС только Канада и США.

Итак, в первую очередь, в глаза бросается стремление максимально интернационализировать арктический регион, в частности — расширить количество проектов, которые могли бы на высоком уровне конкурировать с устоявшимся форматом международных программ и организаций, которые решают вопросы Арктики. В аналитической записке кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника отдела экономических исследований Института Европы Российской академии наук Наталья Говорова, рассуждая о комплексной арктической политике Европейского союза, пишет: «Интерес Евросоюза продиктован, прежде всего, потребностью расширения экономической деятельности в северных широтах, позиционированием ЕС в качестве ключевого субъекта Арктики. Евросоюз видит себя будущим лидером в развитии экономического потенциала Арктики на устойчивой основе. И это понятно, ведь благополучие Европы, экологическое, продовольственное, торгово-экономическое, тесно связано с Арктикой. ЕС — крупнейший импортер товаров и ресурсов из региона, где находится 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% газа. 88% добываемой в Евросоюзе железной руды приходится на Баренцево море. Одна треть всего улова рыбы в Арктическом бассейне поступает на европейские рынки… 90% внешней торговли ЕС осуществляется по морю, а Северный морской путь на треть короче традиционного маршрута в Юго-Восточную Азию. Кроме того, ЕС обладает значительным опытом в судостроении, судоходстве, развитии портовой инфраструктуры, спутниковой навигации».

Читайте по теме: Безграничная Арктика: политическая карта как козырь в битве за ресурсы

М. Меньшиков Национальный парк «Русская Арктика» Водопад. Ледник о. Чампа, Земля Франца-Иосифа

Великобритания

До настоящего момента Великобритания не разработала стратегию по Арктике и не имеет долгосрочной государственной программы. Регионом занимается небольшое подразделение в МИДе, которое в докладе 2013 года отмечало, что «если Британия хочет, чтобы в Арктике ее воспринимали всерьез, ее научные исследования должны быть подкреплены дипломатическими и коммерческими усилиями: сама близость к Арктике (топографическая и топологическая) не обеспечивает влияния в условиях возросшей конкуренции».

А вот в 2015 году Палата лордов опубликовала свой доклад, в котором Англию уже интересует не только экологическая защита Арктики, но и то, каким образом климатические изменения в регионе могут быть выгодны экономике страны. Предыдущий подход к политике освоения Северного Ледовитого океана были названы «слишком нерешительными и осторожными». Новые рекомендации экспертов Соединенного Королевства сводятся к тому, что государство должно вести активную политику в Арктике: назначить «Полярного посла», поддерживать организации коренных народов, направлять их представителей на обучение в Британию и на стажировки в государственные органы, расширить программу комплексных научных исследований в Арктике, обеспечить полное представительство Британии в Арктическом совете, где страна является наблюдателем, и принимать непосредственное участие в обсуждении вопросов рыбных запасов в международных водах Северного Ледовитого океана.

Очень интересует Лондон возможность получать полезные ископаемые из Арктики. Великобритания — нефтегазодобывающая страна и ее нефтегазовые компании одни из самых крупных в мире. Вместе с тем, собственные ресурсы у нее заканчиваются — в первую очередь, углеводороды, которые располагаются у берегов Шотландии. Поэтому перспектива разработки месторождений и добычи углеводородов в водах Северного Ледовитого океана для Британии крайне интересна. Стоит ожидать в ближайшее время появления долгосрочных стратегий по работе страны в этом регионе.

Из научных британских исследований для России любопытными являются последние картографические проекты. Ученые Даремского университета заявили, что составили самую подробную карту районов Арктики, из-за которых могут возникнуть международные споры. Так, по их мнению, на неподеленную территорию могут претендовать, в первую очередь, Россия и Канада, главой которой, кстати, до сих пор является английская королева.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

Франция

В 2016 году МИД Франции предоставил свою национальную стратегию в Арктике. В документе, который разрабатывался целых три года, авторы отметили, что страна занимает девятое место в рейтинге по цитированию научных работ по теме региона и вообще была первым государством, которое еще в 1963 году основало научную базу на архипелаге Шпицберген. Из достижений сегодняшнего дня французы имеют статус наблюдателя в Арктическом совете и развивают пилотные экологически чистые технологии в Арктике.

Поэтому красной нитью в документе проходит идея, что географическая удаленность Франции от Акртики не является серьезным припятствем для ее участия в освоении акртических вод. Более того, Париж, как и Брюссель, отстаивает позицию исключительного значения Арктики для всех стран — независимо от наличия прибрежных территорий в Северном Ледовитом океане.

«Арктика для Франции — это экологически чувствительная зона, в которой национальные интересы должны определяться с учетом общих интересов и политикой общего устойчивого развития», — говорится в документе.

Если говорить о реальных экономических перспективах, которые видит перед собой Франция, то это использование Северного морского пути в качестве торговой и туристической магистрали. Канадско-французская туристическая компания Ponant уже занимается организацией полярных круизов и развитая арктическая зона, как отмечено в стратегии, может привлечь к этому виду туризма большое количество потребителей. А вот разработка месторождений и добыча энергоресурсов в Арктике для Франции неподъемна, поэтому и не заявлена.

Особенность французской стратегии от других европейские национальных документов такого толка заключается в акценте на вопросе обороны и безопасности. Франция, как член НАТО, хочет использовать морскую территорию для маневров военно-морских сил. Согласно намерениям, перед военными силами Франции поставлена «задача использовать арктическую зону в качестве транзитной для военно-воздушных и военно-морских сил и для десантных подразделений».

Германия

В МИДе Германии есть отдел по арктической политике и отдел по экономическим, экологическим и научным аспектам Северного Ледовитого океана, которые в 2013 году сформулировали основные Направления политики по отношению к Арктике. Самое главное, что стоит отметить при анализе этого документа — ФРГ является сторонником интернационализации Арктики и активно критикует инициативы по национализации граничащих с арктическими водами государств. Поэтому Берлин будет выступать за расширение участия немецких специалистов в рабочих группах Арктического совета и в проектах по научному исследованию зоны, военных учениях с НАТО и экологического контроля.

Экономическая составляющая в вопросе Арктики у немцев пока остается в тени: основная цель — политическое влияние в регионе через Арктический совет. Тем не менее, с учетом изменения климата и усилением роли Северного морского пути стоит ожидать появления новых стратегий, но уже с учетом экономической выгода для Германии.

***

Страны Европейского союза и сам Брюссель в течение последних пяти лет пытаются увеличить свои перспективы в Арктике. Но пока арктические государства пускают новых игроков неохотно. Взять хотя бы заявку ЕС на получение статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете, которая была подана 1 декабря 2008 года и до сих пор осталась непринятой.