В своем приготовленном заявлении, ставшем достоянием общественности накануне дачи им показаний в Сенате США, бывший директор ФБР Джеймс Коми предоставил свидетельства, достаточные для того, чтобы уличить президента США Дональда Трампа в попытках оказать препятствие правосудию, пишет Филипп Аллен Лаковара в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

Бывший помощник заместителя министра юстиции, выступавший в качестве советника при спецпрокурорах по Уотергейтскому делу Арчибалде Коксе и Леоне Джаворски, отмечает, что Коми подтвердил то, о чем не стали говорить ни директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майкл С. Роджерс — что президент предпринял целенаправленную попытку помешать разбирательству предполагаемых связей Трампа с Россией, а также расследования в отношении противоречивых заявлений уволенного советника по национальной обороне США Майкла Флинна.

В заявлении Коми приведены детальные сведения о серии вмешательств Трампа, который искал поддержки Коми, по его словам, в прекращении уголовного преследования. И подобные детали являются лакомой информацией для специального прокурора. И тот факт, что и Коутс, и Роджерс отвергли обвинения в том, что «на них оказывали» давление, не должно быть поводом для успокоения президента. Так, препятствование правосудию включает в себя не только вмешательство в расследование, но и использование угроз. И угрозам Коми уделяет особое внимание в своем заявлении.

В частности, бывший директор ФБР описывает встречу с главой Белого дома от 27 января, которая проходила один на один. В ходе нее Трамп спросил у Коми, нравится ли ему его работа и хотел ли он ее сохранить, несмотря на то, что перед инаугурацией Трамп уже просил Коми о том, чтобы тот остался на посту.

«Он [Трамп] заявил, что многие хотели бы занять мой пост, и если учесть с какими сложностями мне пришлось столкнуться в прошлом [2016] году, он бы понял, если бы я решил уйти», — отметил Коми в своем заготовленном заявлении.

«Мне нужна верность, я ожидаю верности», — заявил Трамп через некоторое время, не оставляя никаких сомнений в том, какова будет цена сохранения директорского поста.

Очередная встреча один на один с президентом состоялась 14 февраля. Тогда глава Белого дома раскрыл карты:

«Я надеюсь, что вы понимаете, что необходимо оставить это дело, оставить Флинна в покое. Он хороший парень. Я надеюсь, вы сможете забыть об этом», — подчеркнул Трамп.

Затем в телефонных разговорах от 30 марта и 11 апреля президент обратился за помощью к Коми в том, чтобы развеять «тучи сомнений» вокруг президента-республиканца, появившихся из-за расследования вмешательства России в выборы в США и возможного сговора штаба Трампа с Москвой.

«Поскольку я был очень верен вам, очень верен, у нас есть проблема, ну вы знаете», — отметил, по словам Коми, Трамп.

Терпение Трампа лопнуло 9 мая, когда он уволил Коми. В Белом доме первоначально заявили, что подобный шаг связан с действиями Коми во время предвыборной кампании, однако Трамп, как отмечает автор, в течение недели признал, что это было сказано для отвода. Более того, он с гордостью заявил, что снял Коми, чтобы положить конец «российской шумихе».

Таким образом, изложенные в заявлении Коми сведения могут лечь в основу юридического разбирательства в отношении президента, который раз за разом доказывал свое пренебрежение законом. Он сначала потребовал от Коми верности, пригрозив лишить его работы, неоднократно призывал его прекратить расследование в отношении Флинна и наконец отправил его в отставку за нежелание поддаваться требованиям президента. Любой специальный прокурор усмотрит в этом очевидные признаками препятствования правосудию.

Однако открытым остаётся вопрос о том, можно ли отдать под суд действующего президента. Когда автор выступал советником спецпрокуроров по Уотергейтскому делу, он подчеркивал, что глава государства не пользуется никакими специальным иммунитетом. Другие же официальные лица в Департаменте Юстиции придерживались иных позиций.

Поэтому все сейчас зависит от Роберта Мюллера, которого назначили спецпрокурором по расследованию якобы вмешательства России в американские выборы. Посчитает ли он достаточными доказательства, чтобы выдвинуть против Трампа обвинения в препятствовании правосудию, а также последует ли он примеру авторы, который во время Уотергейтского процесса посчитал, что президент, как и все граждане страны, должен отвечать за нарушение федерального законодательства.