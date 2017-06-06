Сначала немного о самой коллекции Египетского музея в Турине. Это второе по полноте и количеству экспонатов собрание после Египетского музея в Каире. Не Лувр и не Берлин, а именно Турин, коллекция которого насчитывает более 30 тысяч памятников исключительной исторической и художественной ценности. Многие древние шедевры для этого собрания были приобретены Карлом Феликсом, герцогом Савойским и королем Сардинии, который был неравнодушен к древностям и буквально скупал коллекции дипломатов, работавших на берегах Нила в XIX веке. В 1824 году он приобрел знаменитое собрание французского консула Бернардино Дроветти, в котором было более пяти тысяч памятников, причем многие были произведениями первой величины. Эту коллекцию, кстати, предлагали и русскому императорскому дому для пополнения Эрмитажа, однако, увы, бесценные памятники не были приобретены, иначе сегодня ими гордилась бы Россия, а не Италия. Позже музей пополнялся в результате активных археологических раскопок. В его собрании есть целиком вывезенные из Египта гробницы, и даже скальный храм XV в. до н.э., подаренный Италии Египтом за вклад в дело спасения памятников, которые должны были быть уничтожены в результате строительства Высотной плотины в Асуане.

Андрей Плаксин Фрагмент трехмерной реконструкции гробницы Нефертари

Царица Нефертари для Турина — особая ценность. В 1904 году археолог Эрнесто Скьяпарелли нашел в некрополе «Долина цариц» на западном берегу Нила в Луксоре гробницу этой любимой жены знаменитого царя — Рамсеса II Великого, который правил в XIII в. до новой эры. «Гробница Нефертари Меритенмут — это один из самых поразительных шедевров древнеегипетского искусства, — говорит Виктор Солкин, известный египтолог и ведущий отечественный специалист по эпохе Рамсеса II. — Гробница невелика, но все её стены покрыты невероятно тонкими рельефами, почти полностью сохранившими яркую полихромную роспись. Здесь работали лучшие художники фараона. Именно они создали 520 квадратных метров расписанного рельефного «полотна», которое, разворачиваясь по стенам, рассказывает о путешествии царицы Нефертари в загробный мир, о её торжестве над смертью и о встречах с божествами-защитниками». Многие годы гробница была закрыта для туристов, и лишь в прошлом году, желая привлечь гостей, Египет открыл «дом вечности» Нефертари для посещения по специальному билету. Кстати, имя Нефертари переводится с древнеегипетского языка как «Самая прекрасная». Оно полностью соответствует изящному облику царицы, который сохранили её прижизненные портреты.

Когда Скьяпарелли нашел гробницу Нефертари, то она, увы, уже была ограблена. В Турин археолог увез огромную гранитную крышку саркофага, магические статуэтки, некоторые украшения, сосуды с приношениями и статуэтки богов и, главное — ноги мумии — все, что осталось от одной из самых знаменитых красавиц древнего мира. Все эти удивительные реликвии будут экспонироваться в рамках выставки в Эрмитаже, а кроме того — невероятные свидетельства роскоши и величия Египта эпохи Рамсеса Великого — колоссальные царские статуи, стелы с изображениями царей и цариц, личные вещи мастеров, строивших царские гробницы, и даже косметические принадлежности египетских красавиц, живших 34 века тому назад!

Среди экспонатов будет представлена и сделанная в первой половине XX века модель — реконструкция гробницы царицы. Она хоть и является своего рода памятником, но, конечно же, морально совсем устарела в наш век новых технологий. Сложнейшую задачу — сделать трехмерную реконструкцию знаменитой гробницы — поставил перед собой известный российский дизайнер и исследователь египетского искусства Андрей Плаксин, который при поддержке египтологов из Библиотеки им. М .А. Волошина ЦБС ЦАО Москвы за два года сделал почти невероятное. Глядя на экран, вы не просто погружаетесь в непостижимо красивый загробный мир Нефертари, но и получаете возможность увидеть гробницу без повреждений, такой, какой её завершили великие художники древнего Египта. Реконструкция потребовала от автора массы времени и знаний, а также работы с ранними фотоснимками стен подземелья, где сохранились те части отделки, которые позже разрушились и не дошли до наших дней.

«Труднее всего было реставрировать утерянные фрагменты изображений и иероглифические тексты, — говорит Андрей Плаксин. — И если фрагменты изображений можно было восстановить по аналогиям из других гробниц этого времени, то с иероглифическими текстами дела обстояли намного сложнее. Я активно изучаю египетский язык, собрал архив, в котором более 2500 фотографий, включая редчайшие снимки хроники раскопок гробницы и этапов ее реставрации». Этот проект, что удивительно в наше время, — некоммерческий. Как рассказал автор, ему на безвозмездной основе помогали девять человек — кто-то готовил прорисовки отдельных изображений из гробницы, кто-то консультировал перевод надписей, а кто-то помогал обрабатывать фотографии в специальных программах. Предварительные видеоролики проекта «Гробница Нефертари», опубликованные в социальных сетях, собрали несколько миллионов просмотров и множество восторженных откликов. Кроме того, эта уникальная работа русских ученых и художников уже получила самые высокие оценки Министерства по делам древностей Египта, а также именитых ученых-египтологов Франции и Италии. На родине авторы представят итоги проекта 14 июня в Европейском университете Санкт-Петербурга.

Стоит отметить и еще один немаловажный момент. Крупных выставок египетских сокровищ у нас в стране не было аж с 1973 года, когда в трех городах СССР выставлялись сокровища гробницы Тутанхамона. После этого несколько раз анонсировались крупные проекты выставок, которые по тем или иным причинам срывались. В этом контексте «Нефертари и Долина цариц» становится не просто прорывом в молчании длительностью почти полвека, но и уникальной возможностью увидеть в России проект, подготовленный лучшими итальянскими и нидерландскими специалистами по самому последнему слову музейного дела.

«Последние годы за рубежом идет череда блистательных выставочных проектов, посвященных древнеегипетскому искусству, — комментирует Виктор Солкин. — Это и сокровища из гробницы Тутанхамона, и памятники, найденные в затонувших кварталах Александрии, и многое другое. Увы, до России эти проекты не дошли. Тем радостнее, что великолепная выставка из Турина, подготовленная для Нидерландов, после Лейдена окажется в Санкт-Петербурге. У нас в стране интерес к Древнему Египту очень большой. Очень важно, чтобы наши соотечественники, а особенно — школьники и студенты, у которых редко есть возможность свободно поехать в Европу, могли увидеть подлинные произведения древнего искусства самого высокого уровня. Это — прикосновение к памятнику, которое ничто не заменит и которое нельзя получить, глядя на картинки в каталоге или книге по древнему искусству».