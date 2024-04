Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 29 мая — 4 июня стали: мир оценивает выход США из Парижского соглашения по климату; чем был визит президента России Владимира Путина в Версаль; сближению православных и католиков мешает культура, а не богословие; Иран демонстрирует экономический рост; папа Римский Франциск может осенью отправиться в Израиль и другое.

Выход США из Парижского соглашения о климатических изменениях представляет собой серьезный риск, но, с другой стороны, может стать возможностью для всего мира, информирует Radio Vaticana (Ватикан) со ссылкой на мнение историка философии и мысли Римского университета La Sapienza, профессора Луки Пасо. Он не осуждает решение президента США Дональда Трампа, но задается вопросом, какие последствия оно может иметь. Пасо напоминает, что «Трамп никогда не скрывал, что не верит в глобальное потепление и научные доказательства того, что изменение климата может быть связано с деятельностью человека. Интересно, что эта стратегия не находит доказательств в хозяйственных интересах, потому что такие гиганты, как Exxon, DuPont, Shell, BP уже много лет инвестируют в разработку возобновляемых источников энергии, замедление отхода от использования угля станет неблагоприятным для них». По его мнению, проблема заключается в том, что «Трамп не слушает лоббистов. Он смотрит на свою собственную базу: шахтеров из штатов Западная Вирджиния и Кентукки или на рабочих из Пенсильвании, которых коснулся кризис и которые ждут сигнала разрыва с либеральным истеблишментом. Для них выход из Парижского соглашения означает сохранение рабочих мест». Насколько этот новый сценарий может быть рискованным в плоскости геополитической, побуждая другие страны последовать примеру США, настолько существует возможность, что «в данный момент может возродиться интерес к делам климата со стороны союза двух реальностей, которые ищут теперь новой идентичности: Европы после Brexit и Китая Си Цзиньпина». Если Европа, как заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, «возьмет свою судьбу в собственные руки», не оглядываясь на атлантических союзников, то Китай может показать себя миру в качестве энтузиаста допустимой глобализации, «большой ответственной страны», как сказал Си на форуме в Давосе в 2016 году. «Игра идет за новый мировой порядок», — констатирует профессор Пасо.

Ряд католических организаций США критикуют выход своей страны из «климатической сделки», передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Лидеры одиннадцати движений считают, что решение Трампа пренебрегает насущными потребностями бедных людей во всем мире и выглядит как нежелание нести свою часть ответственности в работе по устранению причин глобального потепления. Президента просят пересмотреть его позицию. Католическое учение говорит, что изменение климата является «серьезной моральной проблемой», ставит под угрозу защиту человеческой жизни, здоровья, человеческого достоинства, безопасности, общего блага. Нужно также осознавать свою солидарность с будущими поколениями. Парижское соглашение показывает, что все страны будут затронуты потеплением, все народы несут ответственность за ограничения выбросов парниковых газов. «Католическая церковь признает, что изменение климата является глобальной проблемой, требующей глобальных решений», говорится в заявлении. Его подписали лидеры таких организаций, как Catholic Climate Covenant, Conference of Major Superiors of Men, Franciscan Action Network, Columban Center for Advocacy and Outreach, Global Catholic Climate Movement, Leadership Conference of Women Religious, National Council of Catholic Women, Catholic Health Association of the United States, Catholic Charities USA, Carmelite NGO and Sisters of Mercy of the Americas. Назвал решение Трампа вызывающим «глубокое беспокойство» также глава Комитета по вопросам правосудия и мира Конференции католического епископата США (USCCB) епископ Оскар Канту.

Решение США выйти из «климатической сделки» не есть неожиданность, однако является серьезной проблемой для дела защиты окружающей среды на международном уровне, а также наносит серьезный удар по атмосфере доверия, которая позволила заключить соглашение на конференции в Париже. Об этом, сообщает Vatican insider (Турин, Италия), заявил президент Конференции католического епископата Германии и Конференции католического епископата Европейского союза (COMECE) кардинал Рейнхард Маркс. Он подчеркнул, что до последнего времени «мы надеялись, что дискуссии во время саммита G7 и встреча с папой Римским Франциском положительно повлияют» на Трампа. Кардинал напомнил, что Франциск подарил американскому президенту свою энциклику Laudato Si (она посвящена проблемам экологии и защиты окружающей среды — ИА REGNUM ), отметив, что международная политика слабеет, когда отдает приоритет частным интересам над общим благом. Международное сообщество не должно быть обескуражено, сказал Маркс, в частности европейцы обязаны оставаться едиными и играть ведущую роль в защите творения.

L'Osservatore Romano (Ватикан) обращается к визиту президента России Владимира Путина в Париж, где его в Версале принял президент Франции Эммануэль Макрон. История повторяется, считает издание. Ровно через триста лет после памятного путешествия русского царя Петра во Францию, где он увиделся с молодым королем Людовиком XV, принять своего коллегу во дворце Бурбонов решил французский лидер. Официально это была первая «рабочая встреча» между главами двух государств, которая закончилась посещением выставки, посвященной Петру Великому. Но выбор места полон смыслами, намекающими на то, что отношения между Россией и Францией являются особенными и решающими. Как говорил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, поездка Петра в Европу стала определяющим фактором в формировании его концепции мироустройства, а существующие отношения и взаимное восприятие русских и европейцев связаны в значительной степени с выездами императора. Для Макрона встреча с Путиным в конце очень напряженной недели (саммит НАТО в Брюсселе, обед с президентом США Дональдом Трампом, конференция лидеров стран G7 в Таормине) означала повторное открытие диалога с Москвой на фоне конфликта на Украине и дипломатических трений после отказа Франсуа Олланда продать России вертолетоносцы Mistral. Путешествие царя Петра во Францию закончилось на волне надежды и приглашения к сотрудничеству. По свидетельству барона Александра Черкасова, личного секретаря российского государя, прежде чем проститься с юным Людовиком XV, царь Петр сказал: «Я искренне надеюсь, что его величество будет расти наилучшим образом и царствовать в славе; возможно, придет время, когда мы будем нуждаться друг в друге и будем обмениваться услугами». Триста лет спустя эти слова нашли отклик у Путина, который заявил журналистам, что с Макроном они попытались найти точки сближения.

Православные не заинтересованы в сближении с Римом, считает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Когда дело доходит до богословия, Католическая церковь и православные Церкви очень близки. Мы разделяем Никейский символ веры, признаем священнические и епископские рукоположения друг друга, таинства крещения, исповеди и евхаристии. Католическое и православное учения о нравственности также вполне совместимы, причем они оба более консервативны, чем у их протестантских коллег. Спорным вопросом всегда являлся примат папства. Диалог на эту тему предложил Иоанн-Павел II. Были даже попытки воскресить титул «патриарха Запада» для епископа Рима, чтобы подчеркнуть его роль в Западной церкви в отличие от Восточной. Рим очень заинтересован в улучшении отношений с православными, чуток к их чувствам. Например, папа Римский не посетит страну, где большинство населения является православным, без приглашения от местной Православной церкви. Рим постоянно обращался к православным Церквям, особенно к патриархам Константинополя и Москвы. Папе потребовалось гораздо больше времени, чтобы встретиться с главой Русской православной церкви, но и она, наконец, состоялась на Кубе в прошлом году. Однако правда заключается в том, что православные епископы не очень заинтересованы в воссоединении. Благодаря новому исследованию, посвященному теме религии в Восточной Европе (которое провел Pew Research Center), мы теперь знаем, что не только одни православные епископы. В России лишь 17% православных христиан считают возможным для двух Церквей, Москвы и Рима, быть в общении, в Грузии — 19%. В то же время на Украине за воссоединение римского католицизма и восточного православия выступают 74% католиков и 34% православных. Похоже, что культура может быть гораздо важнее теологии в отношениях между католиками и православными.

Экономика Ирана выросла в этом финансовом году (март 2017 года по сравнению с мартом 2016 года) на 8,3%. Сообщение Статистического центра Ирана (SCI) рассматривает AsiaNews (Рим, Италия). Агентство отмечает, что это подтверждает эффективность реформ иранского президента Хасана Рухани, который 19 мая вновь был переизбран на этот пост. Экономика сыграла ключевую роль в предвыборной кампании. Ее — как непростую проблему — разыгрывали между собой кандидаты. Последние данные подтверждают результативность действий умеренного президента Рухани после того, как он успешно заключил историческую сделку по ядерной программе Ирана, что привело к частичному ослаблению экономических санкций против Тегерана со стороны Запада. Ряд аналитиков считает, что экономический рост связан с увеличением экспорта сырой нефти и других нефтепродуктов после открытия рынков в Европе и России.

В Израиле ходят слухи о том, что Святую Землю осенью этого года снова посетит папа Римский Франциск, пишет La Croix (Париж, Франция). По данным газеты The Times of Israel, между израильскими высокопоставленными лицами и Святым престолом начались переговоры. Визит должен подтвердить приверженность мирному процессу между израильтянами и палестинцами с учетом контекста недавнего посещения Израиля и Ватикана президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что ватиканская делегация прибудет в регион уже в июне, чтобы определить дату визита папы. А в середине июня пройдет заседание Постоянной двусторонней ватикано-израильской комиссией, ответственной за подготовку соглашения об условиях пребывания Католической церкви на Святой Земле. Речь идет об освобождении христианских общин от уплаты налогов на их коммерческую деятельность и о правовом статусе церквей. Ранее сообщалось, что Франция, как традиционный защитник католических религиозных общин на Святой Земле, выразила озабоченность ходом подготовки соглашения. Париж следит за тем, чтобы оно не стало основанием узаконить притязания Израиля на «оккупированные территории». Издание отмечает, что ватиканско-израильские переговоры проходят на фоне попыток Израиля занять в 2019 году место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН. Для этого ему необходимо получить две трети голосов Генеральной Ассамблеи. Подписание соглашения со Святым престолом позволит Израилю использовать этот факт в свою пользу при общении с католическими странами Латинской Америки и Африки.

На Украине снова атаковали главу украинских католиков латинского обряда, архиепископа Львова Мечислава Мокшицкого. Как передает Polonia Christiana (Краков, Польша), с таким заявлением выступил профессор Владимир Осадчий, директор Центра восточноевропейских исследований — Centrum Ucrainicum KUL. Особо профессор отметил тот факт, что критикует монсеньора лицо, «связанное с Украинской греко-католической церковью». По его словам, архиепископ является одним из немногих пастырей, который способен иметь свою позицию по сложным вопросам положения Римско-католической церкви на Украине. Ситуация тревожная, отметил Осадчий, РКЦ на Украине до сегодняшнего дня является репрессированной и подвергается преследованиям, ей не возвращают имущество и захваченные церкви, которые, к сожалению, сейчас в большей степени в руках УГКЦ. «Между тем, монсеньор Мокшицкий напоминал, что более 126 римско-католических церквей были незаконно захвачены Украинской греко-католической церковью», — подчеркнул профессор Осадчий.

