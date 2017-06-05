Второй за две недели крупный теракт сотрясает Британию. Якобы это делают исламисты. Хорошо, хоть в этот раз при террористах при себе не было паспортов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иначе смехотворность причастности этой организации к внутрибританской политической борьбе, с использованием запрещенных в любом цивилизованном обществе методов и средств, стала бы очевидной даже детям. Но кто сказал, что Британия — это цивилизованное общество? Судя по тем методам достижения мирового господства, которые британская корона использовала всю свою историю, это довольно варварская цивилизация, которая использует цивилизационные одежды исключительно для сокрытия своей глубоко варварской внутренней сущности.

Великобритания

На момент написания статьи известно о семи погибших, более пятидесяти раненых, из которых семнадцать находятся в критическом состоянии. Основной вопрос, конечно, состоит в причинах произошедшего варварского нападения террористов на жителей Лондона. Честно говоря, сложно увязать последние нападения на британских граждан с деятельностью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И сложно это сделать по многим причинам, из которых можно выделить следующие две. Во-первых, Британия, как и Саудовская Аравия, долгие годы стояла за подготовкой террористических сетей по всему миру, особенно на Ближнем Востоке. Лондонские мечети давно стали своеобразными вербовочными центрами для террористов всех мастей. В этой связи отсутствие терактов в самой Англии, как и в Саудовской Аравии, как и в США, трактуется очень просто — дома не гадят.

Кроме того, как хорошо известно из многочисленных источников, именно Британия, как и США, стояла за созданием в 1970-е годы в Западной Европе террористической сети «Гладио», основная задача которой состояла в организации терактов в случае, если бы в какой-нибудь западноевропейской стране к власти пришли коммунисты. Именно эта сеть организовывала многочисленные убийства левых активистов и политических деятелей других политических направлений, которые выступали за сотрудничество с СССР или могли прийти к власти в результате поддержки населением.

Во-вторых, Британия если и ведет сегодня войну с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то в основном на словах. На деле корона через различные фонды и институты информационной войны финансирует террористов, обеспечивает их деятельности информационное прикрытие (как в случае с разбомбленной зимой якобы российскими ВКС колонной с гуманитарной помощью в Сирии), оказывает помощь военными инструкторами.

В-третьих, для терактов гораздо больше внутренних причин, чем внешних, — это неожиданная избирательная кампания по досрочным выборам в британский парламент, которую Тереза Мэй объявила 18 апреля 2017 года. Аналитический центр OSTKRAFT после первого теракта в Манчестере, который произошел всего две недели назад, отмечал, что тот теракт «имеет очень точную привязку к двум событиям европейской политики. Во-первых, к переговорам Британии и ЕС относительно условий выхода Лондона из Евросоюза. Во-вторых, к выборам в парламент Британии, которые должны состояться 8 июня текущего года».

Иван Шилов ИА REGNUM Терракт

Прежний состав парламента не гарантировал Терезе Мэй голосования за жесткий вариант выхода из Евросоюза в том случае, если бы он наступил. Однако то, что казалось невероятным еще два месяца назад, сегодня практически стало реальностью — Евросоюз требует 100 млрд евро отступных, Лондон готов выделить только 1 млрд. и угрожает тем, что если ЕС будет настаивать на выплате обозначенной суммы, то он вообще выйдет из переговоров. Поэтому Мэй нужно, чтобы консерваторы в одиночку контролировали британский парламент, иначе ее ждет политическое поражение в переговорах с ЕС.

Однако еще в конце мая обнаружилась тенденция, что стратегия Мэй по проведению досрочных выборов стала терпеть крах: «согласно результатам последних опросов, Консервативная партия нынешнего главы британского правительства Терезы Мэй может получить 46% голосов избирателей. Ближайшие конкуренты — лейбористы, согласно этим опросам, набирают 33%. Согласно другим опросам, ее доля была еще ниже и составляла всего 40% голосов, а лейбористов — 30%. Но и в этом случае существующий разрыв не позволяет Мэй сформировать правительство консерваторов в одиночку».

То есть Консервативная партия не набирала того количества голосов, на которое настраивала себя и партию в апреле этого года Мэй, инициируя досрочные выборы в парламент. Соответственно, теракт был призван сплотить избирателей, включить мобилизационный режим, чтобы они более стройным рядами проголосовали за консерваторов. Однако после теракта в Манчестере произошло совершенно обратное — рейтинг Консервативной партии начал еще больше снижаться.

Kremlin.ru Тереза Мэй

Так, согласно опросам аналитической компании YouGov, по состоянию на 1 июня консерваторы могут получить «лишь 317 из 326 мест, необходимых для формирования парламентского большинства. В свою очередь для оппозиционной Лейбористской партии результаты голосования станут более успешными. Она нарастит свое представительство в парламенте с 229 до 257 мест. Наблюдатели отмечают, что рейтинги правящей партии в Великобритании стали неуклонно снижаться после крупного теракта в Манчестере».

И вот на этом фоне, буквально за неделю до выборов, в Лондоне проходит целая серия терактов, притом в гораздо более брутальном исполнении — людей сначала давят машинами, а потом выходят и начинают резать ножами, как скот. Естественно, партии снова объявляют о приостановке избирательной кампании, а на экранах блистает только премьер-министр Тереза Мэй, демонстрируя гражданам свою жесткость и волю. Некоторые эксперты в России поспешили с выводами о том, что террористы докатились до того, что не успевают основательно подготовиться к терактам, поэтому готовят их впопыхах и перешли на ножи. Однако дело в том, что именно понимание того, что тебя могут просто зарезать, как барана, на улице, а это понимание гораздо хуже взрыва, и власти ничего с этим не могут поделать, и может переломить ход неудачно складывающейся кампании в пользу тори буквально накануне финиша избирательной кампании. Враг обозначен предельно конкретно — «это иммигранты из Европы. И если вы не проголосуете за нас, то вас будут резать». Скорее всего, второй раз провокация сработает.

Ну, а о том, какой сейчас в Европе психологический общественный микроклимат, лучше всего свидетельствует реакция болельщиков после взрыва хлопушки на выходе с матча финала Лиг чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» в Милане — люди бросились в панике бежать, и только чудом удалось избежать жертв. Однако полторы тысячи человек были затоптаны и были вынуждены обратиться к врачам. Это истерика. Европа находится на грани истерики. Её к этому сознательно ведут. И реакция британских избирателей на фоне происходящего будет вполне прогнозируемой.