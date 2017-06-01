В ликвидации оставшегося на территории Китая японского химического оружия по требованию КНР участвует и Япония. Однако так как для уничтожения смертоносных отравляющих веществ (ОВ) используется «технология метода подрыва, которая не подразумевает высокие темпы», ликвидация, по словам Антонюка, «может затянуться на многие десятилетия». Если японская сторона утверждает, что утилизации подлежат более 700 тысяч химических снарядов, то, по китайским данным, их свыше двух миллионов.

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Существует информация о том, за послевоенный период от японского химического оружия погибло около двух тысяч китайцев. Например, известен произошедший в 2003 году случай, когда строительные рабочие из китайского города Цицикар провинции Хэйлунцзян обнаружили в земле пять металлических бочек с химоружием и при попытке их вскрытия получили сильное отравление, в результате чего на длительный срок были госпитализированы 36 человек.

Сиро Исии, командир «Отряда № 731»

В справочной литературе находим сведения о том, что в 1933 году Япония тайно закупила у Германии (это стало возможно после прихода к власти нацистов) оборудование для производства иприта и стала его производить в префектуре Хиросима. В дальнейшем химические заводы военного профиля появились и в других городах Японии, а затем и на оккупированной территории Китая. Деятельность военных химических лабораторий осуществлялась в тесном контакте с получившим название «кухня дьявола» институтом по разработке бактериологического оружия — «отрядом № 731». Военные НИИ запрещенного бактериологического и химического оружия создавались по приказу главнокомандующего японскими вооруженными силами императора Хирохито и входили в подчинявшееся непосредственно военному министру главное управление вооружений японской армии. Наиболее известным НИИ химического оружия был «отряд № 516».

Боевые ОВ испытывались в Китае на военнопленных Гоминдана и Компартии Китая, а также на русских эмигрантах и просто китайских крестьянах, которых для этих целей отлавливала жандармерия. Для полевых испытаний выезжали на полигон: там людей привязывали к деревянным столбам и взрывали химические боеприпасы.

Цитата из х/ф «Человек за солнцем». Реж. Тун Фей Моу. 1988. Гонконг — КНР На полигоне

В одной из публикаций по поводу бесчеловечных опытов японских извергов в белых халатах сообщается: «Эксперименты проводились в двух — малой и большой, особым образом сконструированных — камерах, соединенных в одну систему. В большую камеру, предназначавшуюся для регулирования концентрации отравляющего вещества, нагнетался газогенератором иприт, цианистый водород или угарный газ. Воздух с определенной концентрацией газа по оснащенным задвижкой трубам подавался в малую камеру, где помещался подопытный. Малая камера почти вся, за исключением задней стенки и потолка, была выполнена из пуленепробиваемого стекла, через которое велось наблюдение и съемка опытов на пленку.

В большой камере для определения концентрации газа в воздухе был установлен прибор фирмы «Симадзу». С его помощью выяснялась зависимость между концентрацией газа и временем наступления смерти подопытного. С этой же целью в малую камеру помещали вмести с людьми животных. По словам бывшего сотрудника «отряда № 516», опыты показали, что «выносливость человека приблизительно равна выносливости голубя: в условиях, в которых погибал голубь, погибал и подопытный человек».

Как правило, опыты ставились на заключенных, которых уже подвергали в «отряде № 731» экспериментам по получению сыворотки крови или по обморожению. Иногда на них надевали противогазы и военную форму, или, наоборот, полностью обнажали, оставляя только набедренные повязки.

Цитата из х/ф «Человек за солнцем». Реж. Тун Фей Моу. 1988. Гонконг — КНР Опыты над заключенными

Для каждого опыта использовался один заключенный, за день же в «душегубку» отправляли в среднем 4−5 человек. Обычно эксперименты продолжались целый день, с утра до вечера, а всего их в «отряде № 731» было проведено более 50. «Эксперименты с ядовитыми газами проводились в «отряде № 731» на уровне последних достижений науки, — свидетельствовал бывший сотрудник отряда из числа старшего офицерского состава. — Чтобы умертвить подопытного в газовой камере, требовалось всего 5−7 минут».

Во многих крупных городах Китая японской армией были построены военные химические заводы и склады для хранения ОВ. Один из крупных заводов находился в Цицикаре, он специализировался на снаряжении ипритом авиабомб, артиллерийских снарядов и мин. Центральный склад Квантунской армии с химическими снарядами располагался в городе Чанчуне, а его отделения — в Харбине, Гирине и других городах. Кроме того, многочисленные склады с ОВ размещались в районах Хулинь, Муданьцзян и других. В соединениях и частях Квантунской армии имелись батальоны и отдельные роты для заражения местности, а в химических отрядах — минометные батареи, которые могли использоваться для применения отравляющих веществ.

В годы войны в распоряжении японской армии имелись следующие ядовитые газы: «желтый» № 1 (иприт), «желтый» № 2 (люизит), «чай» (цианистый водород), «синий» (фосгеноксин), «красный» (дифенилцианарсин). Примерно 25% комплекта артиллерийских и 30% авиационных боеприпасов японской армии имели химическое снаряжение.

Цитата из х/ф «Человек за солнцем». Реж. Тун Фей Моу. 1988. Гонконг — КНР Истязание

Документы японской армии свидетельствуют о том, что химическое оружие широко применялось в войне в Китае с 1937 по 1945 год. Доподлинно известно об около 400 случаях боевого использования этого оружия. Однако существуют и сведения о том, что эта цифра в действительности колеблется от 530 до 2000. Считается, что жертвами японского химического оружия стало более 60 тыс. человек, хотя их реальное число может быть и гораздо больше. В некоторых боях потери китайских войск от отравляющих веществ составляли до 10%. Причиной этого было отсутствие средств противохимической защиты и слабая химическая подготовка у китайцев — не было противогазов, крайне мало подготовлено химинструкторов, а большинство бомбоубежищ не имели противохимической защиты.

Наиболее массировано химическое оружие было применено летом 1938 года во время одной из самых крупных операций японской армии в районе китайского города Ухань. Целью операции было победоносное завершение войны в Китае и сосредоточение внимания на подготовке к войне против СССР. В ходе этой операции было использовано 40 тысяч канистр и боеприпасов с газом дифенилцианарсин, что привело к гибели большого числа людей, в том числе мирного населения.

Приведем свидетельство исследователей японской «химической войны»: «Во время «Уханьской битвы» (город Ухань в провинции Хубэй) с 20 августа по 12 ноября 1938 года, 2-я и 11-я японские армии применяли химическое оружие не менее 375 раз (израсходовано 48 тыс. химических снарядов). В химических атаках было задействовано более 9000 химических минометов и 43 000 баллонов с ОВ.

1 октября 1938 года в ходе сражения под Динсяном (провинция Шаньси) японцы выпустили 2500 химических снарядов по району площадью 2700 квадратных метров.

Японские солдаты с противогазами

В марте 1939 года химическое оружие было применено против расквартированных в Наньчане гоминдановских войск. Полный штатный состав двух дивизий — около 20 000 тыс. человек, погиб в результате отравления. С августа 1940 года в Северном Китае японцы 11 раз применяли химическое оружие вдоль железнодорожных линий, в результате чего погибли свыше 10 тысяч китайских военнослужащих. В августе 1941 года 5 тысяч военнослужащих и мирных жителей погибли в результате химической атаки на антияпонскую базу. Жертвами распыления горчичного газа в Ичане провинции Хубэй стали 600 китайских военнослужащих, еще 1000 человек были ранены.

В октябре 1941 года японская авиация совершила один из массированных налётов на Ухань (было задействовано 60 самолетов) с применением химических бомб. В результате погибли тысячи мирных жителей. 28 мая 1942 года в ходе карательной операции в деревне Бэйтан уезда Динсянь провинции Хэбэй свыше 1000 крестьян и ополченцев, спрятавшихся в катакомбах, были убиты с помощью удушающих газов» (См. «Бэйтанская трагедия»).

Химическое оружие, как и бактериологическое, планировалось использовать и в ходе войны против Советского Союза. Такие планы сохранялись в японской армии вплоть до ее капитуляции. Эти человеконенавистнические замыслы были сорваны в результате вступления в войну против милитаристской Японии Советского Союза, который избавил народы от ужасов бактериологического и химического уничтожения. Командующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада признал на судебном процессе: «Вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение советских войск в глубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран».

Накапливание в огромных количествах бактериологического и химического оружия, планы применения его в войне с Советским Союзом свидетельствуют о том, что милитаристская Япония, так же как и нацистская Германия, стремилась вести против СССР и его народа тотальную войну с целью массового уничтожения советских людей.