Чем ближе дата проведения выборов в палату общин, тем более становится ясно, что основная конкуренция за контролем над Вестминстерским дворцом будет идти между консерваторами и лейбористами. Что же касается статуса третьей по популярности партии Соединённого Королевства, то, скорее всего, его вернёт себе партия Либерал-Демократы (ЛД). На прошлых парламентских выборах в мае 2015 г. «либдемы», как их ещё называют в Великобритании, выступили на редкость неудачно, получив на выборах менее 8% голосов и сумев провести в депутаты лишь 9 своих представителей. В результате в народном голосовании они уступили правопопулистской Партии независимости, а в плане парламентского представительства их заметно обошли шотландские националисты.

Андрей Колеров. Tea for One c Эль Греко. 1997