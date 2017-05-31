Чем ближе дата проведения выборов в палату общин, тем более становится ясно, что основная конкуренция за контролем над Вестминстерским дворцом будет идти между консерваторами и лейбористами. Что же касается статуса третьей по популярности партии Соединённого Королевства, то, скорее всего, его вернёт себе партия Либерал-Демократы (ЛД). На прошлых парламентских выборах в мае 2015 г. «либдемы», как их ещё называют в Великобритании, выступили на редкость неудачно, получив на выборах менее 8% голосов и сумев провести в депутаты лишь 9 своих представителей. В результате в народном голосовании они уступили правопопулистской Партии независимости, а в плане парламентского представительства их заметно обошли шотландские националисты.

Андрей Колеров. Tea for One c Эль Греко. 1997

Однако сегодня, на фоне явного «кризиса идентичности» Партии независимости, Либерал-Демократы имеют все шансы возвратить себе третье по популярности место в британской политике. Последние опросы общественного мнения дают ЛД около 10% поддержки. Но этот индикатор вряд ли способен всерьёз и качественно усилить законодательное представительство либералов. Тем не менее, ЛД, партия, которую некоторые английские журналисты квалифицируют как «чемпионов членства в Европейском Союзе», весьма активно участвуют в нынешней избирательной кампании.

Liberal Democrats Либерал-Демократы на «Марше за Европу». Лондон, 23 марта 2017 года

Действительно, тема членства в ЕС очень дорога британским Либерал-Демократам. Не зря же первая часть их предвыборного манифеста «Изменим британское будущее» посвящена именно европейской тематике. В ней либералы подчёркивают, что процветание, торговля, инвестиции, рабочие места, безопасность Британии самым тесным образом связаны с «единой Европой». Считая большой политической ошибкой вердикт референдума о выходе страны из Евросоюза, ЛД обещают в новом составе парламента бороться прежде всего против того, чтобы не допустить т. н. жёсткий брекзит. С точки зрения партии ЛД, необходимо защитить гражданские права европейских граждан в Соединённом Королевстве и британцев в странах ЕС, сохранить членство Великобритании в едином рынке и таможенном союзе, защищать повсюду свободу передвижения и возможности для молодёжи.

Важную роль в электоральном манифесте либералов играет тема защиты национальной системы здравоохранения и социальных служб. Признавая, что «британское здравоохранение и службы социальной заботы являются нашими самыми высоко ценимыми национальными институтами», манифест ЛД обещает выделить дополнительно на систему здравоохранения 6 млрд фунтов, а также улучшить условия пребывания пациентов в британских медицинских учреждениях. Также либералы обещают инвестировать в ближайшее пятилетие около 7 млрд фунтов в детское образование, добиться увеличения оплаты учителей и не допустить нового повышения оплаты для студентов в высших учебных заведениях.

Liberal Democrats Либерал-Демократы

В предвыборном манифесте ЛД отмечается: «Британская экономика является несбалансированной: имеются абсолютные контрасты между регионами, между пожилыми и молодыми, между успешными и теми, кто остался позади.» Со своей стороны, либералы берут обязательство строить ежегодно не менее 300 тысяч новых квартир или домов, вложить в промышленные и инфраструктурные проекты до 100 млрд фунтов — на создание новых школ, поликлиник, дорог обновление энергетики. ЛД предлагают также создать Банк инфраструктурного развития. Важное место в их манифесте занимает и экологическая тематика. Либералы требуют создавать «зелёные» рабочие места, «зелёные дома», делать ставку на биологически чистую еду и полностью отказаться от использования угля.

Партия ЛД не была бы либеральной, если б в своей программе не уделила должного внимания правозащитной проблематике. В манифесте подчёркивается, что принципиальными задачами ЛД являются «сократить неравенство, бороться с дискриминацией и защитить индивидуальные личности.» Иммиграция рассматривается Либерал-Демократами как очень полезная для британского общества тенденция. ЛД выступают также за то, чтоб и в сфере внешней политики Британия отстаивала либеральные принципы — защиту прав человека, охрану природы, противостояние коррупции и т. д.

Liberal Democrats Тим Фэррон

Анализируя суть предвыборного манифеста «либдемов», можно сделать вывод, что в рамках европейской политической парадигмы мы имеем дело с социал-либеральным проектом. Этого не скрывает и Тим Фэррон, лидер партии с 2015 г. Этот 46-летний политик возглавляет партию вот уже два года, после неудачи на парламентских выборах. Ведь в первой декаде 2000х гг. за ЛД отдавали голоса 22−23% британцев, пять лет (в 2010—2015 гг.) либералы — впервые за всю послевоенную историю — участвовали в качестве младшего партнёра в работе правительства, их бывший лидер Ник Клегг был вторым по значению министром королевства.

Но провал на законодательных выборах 2015 г. заметно ослабил позиции 100-тысячной партии. Победив на выборах лидера ЛД в июле 2015 г., Т. Фэррон, парламентарий с 2005 г., в прошлом отвечавший в партии за вопросы окружающей среды и внешнюю политику, сделал ставку на продвижение именно социал-либерального имиджа. В условиях радикализации лейбористов это выглядит вроде бы логично. Т. Фэррон обещает «бороться за то, чтобы Британия была открытой, толерантной и объединённой», он защищает дополнительные права для женщин и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации…

Но на данный момент леволиберальная стратегия ЛД приносит всё-таки скромные плоды. По большей части не удалось ни вернуть большую часть избирателей, откачнувшихся от ЛД в 2010 г. в основном к консерваторам, ни «похитить» у лейбористов умеренно левый электорат. Поэтому ожидаемая руководством либералов «бронза» на июньских выборах, скорее всего, не принесёт им серьёзных политических дивидендов, не конвертируется в сильный прорыв в плане депутатских мандатов.