Безграничная Арктика: политическая карта как козырь в битве за ресурсы
Международное право
По заключениям ст. 76 действующей Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, континентальный шельф прибрежного государства включает в себя морское дно и недра подводных районов на расстояние 200 морских миль от берега. Если же государство докажет, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением континентальной платформы, то 4−7 пункты той же статьи предполагают, что прибрежное государство может увеличить свои морские владения. Именно эта ремарка подтолкнула Россию к дорогостоящим исследованиям морского дна и границ своего шельфа в 2008 году.
Конечно, нельзя забывать, что некоторые территории морского пространства Арктики уже юридически разграничены. Так, северная часть Атлантического океана и Баренцева моря разделена по датско-норвежскому договору 2006 года и по двум российско-норвежским соглашениям 2007 и 2010 годов. При этом результат процесса делимитации арктических шельфов между данными государствами нельзя назвать окончательным все по тем же 4−7 пунктам ст. 76 Конвенции ООН.
Еще один международный документ был подписан Данией и Канадой в 1973 году. Он устанавливает границу в 140 морских милях между восточными островами Канадского арктического архипелага и островом Гренландия. Однако это соглашение практически не имеет отношения к водам Северного Ледовитого океана, поскольку не определяет границы континентальных шельфов Дании и Канады к северу от точки, где пролив Нэрса выходит в море Линкольна. Окончательное решение этого вопроса будет зависеть от результатов рассмотрения канадской и датской заявок в Комиссии ООН по границам континентального шельфа, поскольку в пределах 200 миль от берега находится сочленение хребта Ломоносова с североамериканским материком.
В восточной части Северного Ледовитого океана разграничение водных пространств невозможно до решения конфликтных вопросов между Канадой и США из-за территории между побережьем Аляски и Канадским арктическим архипелагом к северу от дельты реки Маккензи. Еще в 1976 году страны выдвинули взаимные претензии на зону в 200 морских милях от берега.
В отношении российско-американской границы тоже нельзя говорить об определенности. Несмотря на то, что в 1990 году США и СССР подписали двусторонний договор о морской границе, и в 1991-м Штаты ратифицировали документ, Советский Союз, а позднее Российская Федерация, так и не сделали этого. Дело в том, что российские аналитики все это время дают неоднозначные оценки экономическим последствиям документа для рыболовов в Беринговом море. Поэтому договор имеет статус временного соглашения.
Самым неоднозначным участком Северного Ледовитого океана остается его шельф центральной части. Итоговая делимитация этого района может быть юридически определена только после установления арктическими государствами внешних границ своих шельфов Северного Ледовитого океана.
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Борьба за мили
В Арктический регион входит восемь стран — Российская Федерация, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, США, Канада, и на сегодняшний день почти все арктические государства подали свои заявки на установление внешних границ своего континентального шельфа в Арктике. Не оформила свои претензии только Канада.
«Как только объем канадских претензий на континентальный шельф в Арктике станет известен, пределы зоны пересекающихся интересов в Северном Ледовитом океане примут окончательные очертания, что сформирует сам предмет переговоров. А в том, что такие зоны пересекающихся интересов могут умножиться после подачи Канадой заявки, сомнений нет, так как это государство последовательно формирует свою арктическую политику таким образом, чтобы не только не допустить пространственную потерю части шельфа в своем арктическом секторе, но и, напротив, с большой долей вероятности претендовать на часть континентального шельфа в соответствующих секторах России и Соединенных Штатов», — пояснил доктор юридических наук, профессор Вячеслав Гаврилов в научном труде, опубликованном Московской государственной юридической академией.
По мнению эксперта, ситуация вокруг раздела Арктики в дальнейшем будет только накаляться: «Энергетическая составляющая вопроса в данном случае играет особую роль, так как на фоне постепенного исчерпания запасов традиционных мировых нефтегазоносных провинций значение ресурсов пока еще не распечатанных энергетических кладовых Арктики в целом и дна Северного Ледовитого океана в частности с каждым годом становится все более определяющим для мировой политики и экономики. Как результат, перспектива освоения ресурсов арктического шельфа породила дискуссию о предстоящей борьбе государств за доступ к ним. А обсуждение вопроса об установлении и делимитации внешних границ континентального шельфа прибрежных стран в Северном Ледовитом океане еще больше подогревает опасения возможного конфликта в связи с предстоящим разделом Арктики».
Российский арктический атлас
На фоне сложившегося «противостояния границ» Российское картографическое общество может праздновать большую победу — во второй половине мая 2017 года вышел в свет долгожданный «Национальный атлас Арктики». Атлас содержит полную информацию о географических, экологических, экономических, историко-этнографических, демографических, культурологических и социальных характеристиках и особенностях российской Арктики. Задачу по созданию такого справочника поставил лично президент России Владимир Путин в 2014 году. Над созданием атласа работали более ста ученых и исследователей из 23 научных институтов, вузов и производственных организаций, 12 министерств и ведомств. Довольно внушительное количество материальных и человеческих ресурсов было задействовано с одной главной целью: изучить собственные территории в Арктике и легализовать свои претензии на установление внешних границ континентального шельфа прибрежных стран Северного Ледовитого океана.
Ситуация с существующими территориальными спорами по разграничению морских территорий Арктики усложняется отсутствием общепризнанных научных и исследовательских данных о происхождении и природе подводных хребтов и возвышенностей Северного Ледовитого океана. И в этом ключе появление российского «Национального атласа Арктики» имеет огромное политическое значение как первая попытка собрать в одном издании результаты всех исследований своих арктических шельфов и однозначно заявить о своих претензиях на подводные районы Северного Ледовитого океана, составленных на своих собственных представлениях о составе и геоморфологической структуре морского дна.