Международное право

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По заключениям ст. 76 действующей Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, континентальный шельф прибрежного государства включает в себя морское дно и недра подводных районов на расстояние 200 морских миль от берега. Если же государство докажет, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением континентальной платформы, то 4−7 пункты той же статьи предполагают, что прибрежное государство может увеличить свои морские владения. Именно эта ремарка подтолкнула Россию к дорогостоящим исследованиям морского дна и границ своего шельфа в 2008 году.

Конечно, нельзя забывать, что некоторые территории морского пространства Арктики уже юридически разграничены. Так, северная часть Атлантического океана и Баренцева моря разделена по датско-норвежскому договору 2006 года и по двум российско-норвежским соглашениям 2007 и 2010 годов. При этом результат процесса делимитации арктических шельфов между данными государствами нельзя назвать окончательным все по тем же 4−7 пунктам ст. 76 Конвенции ООН.

Еще один международный документ был подписан Данией и Канадой в 1973 году. Он устанавливает границу в 140 морских милях между восточными островами Канадского арктического архипелага и островом Гренландия. Однако это соглашение практически не имеет отношения к водам Северного Ледовитого океана, поскольку не определяет границы континентальных шельфов Дании и Канады к северу от точки, где пролив Нэрса выходит в море Линкольна. Окончательное решение этого вопроса будет зависеть от результатов рассмотрения канадской и датской заявок в Комиссии ООН по границам континентального шельфа, поскольку в пределах 200 миль от берега находится сочленение хребта Ломоносова с североамериканским материком.

В восточной части Северного Ледовитого океана разграничение водных пространств невозможно до решения конфликтных вопросов между Канадой и США из-за территории между побережьем Аляски и Канадским арктическим архипелагом к северу от дельты реки Маккензи. Еще в 1976 году страны выдвинули взаимные претензии на зону в 200 морских милях от берега.

Д. Банин Стайка моевок на Земле Франца -Иосифа

В отношении российско-американской границы тоже нельзя говорить об определенности. Несмотря на то, что в 1990 году США и СССР подписали двусторонний договор о морской границе, и в 1991-м Штаты ратифицировали документ, Советский Союз, а позднее Российская Федерация, так и не сделали этого. Дело в том, что российские аналитики все это время дают неоднозначные оценки экономическим последствиям документа для рыболовов в Беринговом море. Поэтому договор имеет статус временного соглашения.

Самым неоднозначным участком Северного Ледовитого океана остается его шельф центральной части. Итоговая делимитация этого района может быть юридически определена только после установ­ления арктическими государствами внешних границ своих шельфов Северного Ледовитого океана.

Читайте также: Нужен ли нам транзит по Севморпути?

Борьба за мили

В Арктический регион входит восемь стран — Российская Федерация, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, США, Канада, и на сегодняшний день почти все арктические государства подали свои заявки на установление внешних границ своего континентального шельфа в Арктике. Не оформила свои претензии только Канада.

«Как только объем канадских претензий на континентальный шельф в Арктике станет известен, преде­лы зоны пересекающихся интересов в Северном Ледовитом океане примут окончательные очертания, что сформирует сам предмет переговоров. А в том, что такие зоны пересека­ющихся интересов могут умножиться после подачи Канадой заявки, сомнений нет, так как это государство последо­вательно формирует свою арктическую политику таким обра­зом, чтобы не только не допустить пространственную потерю части шельфа в своем арктическом секторе, но и, напротив, с большой долей вероятности претендовать на часть континентального шельфа в соответствующих секторах России и Соеди­ненных Штатов», — пояснил доктор юридических наук, профессор Вячеслав Гаврилов в научном труде, опубликованном Московской государственной юридической академией.

По мнению эксперта, ситуация вокруг раздела Арктики в дальнейшем будет только накаляться: «Энергетическая составляющая вопроса в данном случае играет особую роль, так как на фоне постепенного исчерпания запасов традиционных мировых нефтегазоносных провинций значение ресурсов пока еще не распечатанных энергетических кладовых Арктики в целом и дна Северного Ледовитого океа­на в частности с каждым годом становится все более опреде­ляющим для мировой политики и экономики. Как результат, перспектива освоения ресурсов арктического шельфа поро­дила дискуссию о предстоящей борьбе государств за доступ к ним. А обсуждение вопроса об установлении и делимита­ции внешних границ континентального шельфа прибрежных стран в Северном Ледовитом океане еще больше подогревает опасения возможного конфликта в связи с предстоящим разделом Арктики».

Д. Банин Ледниковый барьер на ЗФИ

Российский арктический атлас

На фоне сложившегося «противостояния границ» Российское картографическое общество может праздновать большую победу — во второй половине мая 2017 года вышел в свет долгожданный «Национальный атлас Арктики». Атлас содержит полную информацию о географических, экологических, экономических, историко-этнографических, демографических, культурологических и социальных характеристиках и особенностях российской Арктики. Задачу по созданию такого справочника поставил лично президент России Владимир Путин в 2014 году. Над созданием атласа работали более ста ученых и исследователей из 23 научных институтов, вузов и производственных организаций, 12 министерств и ведомств. Довольно внушительное количество материальных и человеческих ресурсов было задействовано с одной главной целью: изучить собственные территории в Арктике и легализовать свои претензии на установление внешних границ континентального шельфа прибрежных стран Северного Ледовитого океана.

Ситуация с существующими территориальными спорами по разграничению морских территорий Арктики усложняется отсутствием общепризнанных научных и исследовательских данных о происхождении и природе подводных хребтов и возвышенностей Северного Ледовитого океана. И в этом ключе появление российского «Национального атласа Арктики» имеет огромное политическое значение как первая попытка собрать в одном издании результаты всех исследований своих арктических шельфов и однозначно заявить о своих претензиях на подводные районы Северного Ледовитого океана, составленных на своих собственных представлениях о составе и геоморфологической структуре морского дна.