На состоявшемся в эти выходные, 27−28 мая, в столице карельского Приладожья — городе Сортавала — совещании, власти и бизнес говорили о «Южной Карелии». Общая сумма финансирования кластера составляет 2,7 миллиарда рублей. Из них инвесторы вложили 1,9 миллиарда, 660 миллионов — федеральный бюджет, еще 160 миллионов — республиканский. Кластер представляет собой сеть центров туристической активности, находящихся в паре часов пути друг от друга. Это 10 туристических центров в пяти районах республики: Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Олонецком и Прионежском. В стадии строительства находится более 70 объектов инфраструктуры, 43 уже введено в эксплуатацию. До 2025 года в «Южную Карелию» планируют вложить больше 5 миллиардов рублей.

ИА «Республика Карелия» Водопад «Белые мосты»

Инвесторы активно вкладывают деньги, федеральный бюджет не против помочь субсидиями, а вот в карельском правительстве не всегда готовы вовремя освоить поступающие средства.

ИА «Республика Карелия» Совещание по туризму в Сортавале

На совещании в Сортавале с основным докладом выступил министр культуры республики Алексей Лесонен. По его словам, между региональным правительством и федеральным агентством по туризму 22 февраля 2017 года подписано соглашение: на туристические нужды карельской ФЦП федеральный бюджет выделяет 130 миллионов рублей. Доля бюджета республики — 30,5 миллиона.

Средства должны пойти на строительство трех объектов инфраструктуры кластера «Южная Карелия»: автодорог к водопадам «Белые мосты» и к горному парку Рускеала, а также на углубление дна для подхода малых судов к гостиничному комплексу «Ладожская усадьба» в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера.

Однако цивилизованной дороги до широко известного мраморного карьера Рускеала в Сортавальском районе по-прежнему нет. Старая проходит через одноименный поселок, жители которого совсем не рады нюхать пыль из-под колес машин туристов со всего света. Подрядчик, взявшийся за федеральные и республиканские деньги проложить дорогу мимо поселка, не справился. Работы так и не начались. Такая неопределенность вызвала критику со стороны Артура Парфенчикова в адрес министра культуры Лесонена.

«Там что-то недописали, здесь не сделали — над нами уже смеются все в Москве. Говорят, карелы не могут ни смету нормально написать, ничего, понимаете? И это правда. В этом-то вся проблема, а не в отсутствии денег. Разруха не в деньгах, а в головах», — заявил Артур Парфенчиков.

Недоработки карельского Минкульта, отвечающего сегодня за туризм, постарается исправить премьер-министр Чепик.

«Контракт будет заключен по графику примерно 15 июля, там 800 метров дороги, это примерно две-три недели работ. Где-то на 10−15 числа августа они выходят на асфальт, еще могут до октября успеть сделать дорогу, если дождей не будет», — отметил он.

Тем не менее, по словам премьера Чепика, в плане освоения федеральных средств республика «попадет на карандаш».

Работа над проектами началась (в том числе) в рамках федеральной целевой программы развития туризма до 2018 года и должна продолжиться с 2019 по 2025 год в рамках такой же ФЦП. Поэтому крайне важно оставаться у Москвы «на хорошем счету». В следующий раз туристические интересы республики могут и не поддержать. Сама же Карелия сегодня не способна реализовывать такие проекты.

ИА «Республика Карелия» Туристический комплекс «Белые мосты»

В остальном работа по «Южной Карелии» пока идет по намеченному плану. Одна из самых масштабных идей объединяет несколько инвестиционных площадок под общим названием «Белые мосты». Местные — питкярантские, лахденпохские — инвесторы уже вложили 234 миллиона рублей в строительство гостиничных комплексов на берегу Ладоги. В перспективе в комплексе одновременно смогут проживать 500 туристов.

К самому большому из шестнадцати водопадов — Юканкоски на реке Кулисмайоки — сегодня строится десятикилометровая дорога. Бизнес вложил 70 процентов ее стоимости, федеральный центр — около 30 процентов. В 2017 и 2018 годах, после того как достроят дорогу, инвестор оформит землю вокруг водопада, здесь займутся инфраструктурой:

«Благоустраивать территорию, строить смотровые площадки, воссоздавать быт финских хуторов, которые находились вблизи, создавать зону развлечений. Проектная мощность, исходя из полного пакета предоставляемых туристам услуг — на проживание, питание, экскурсионное обслуживание — может составлять около ста тысяч человек в год. При реализации проекта мы планируем создать 85 рабочих мест», — отметила заместитель гендиректора ООО «ПТО «Питкяранта» Ирина Каковка.

ИА «Республика Карелия» Строительство дороги к «Белым мостам»

В перспективе «Белые мосты» — это часть еще более масштабного проекта. Инвесторы готовы закольцевать почти все туристическое Приладожье в один огромный маршрут — «Водопады Карелии». Бизнес-идея включает в себя три проекта. Одноименный первый направлен на туристический показ 16 водопадов в Питкярантском районе. Для предпринимателей принципиально важно, чтобы «Водопады Карелии» работали круглогодично, поэтому зимой планируется возить туристов на снегоходах. Второй проект называется «Экоферма».

«Предполагается, что на территории полутора-двух тысяч гектаров будут находиться пастбища, — отметил инвестор Василий Зуев. — Мы собираемся выращивать либо коров, либо овец, либо других животных, чтобы в конечном итоге обеспечить переработку мяса и питание туристов».

По словам инвестора, экологическую ферму планируют расположить на острове Мантсинсаари и создать около 150 рабочих мест. Для сообщения с материком бизнесмены либо расширят старую дамбу и построят мост, либо пустят паром.

«И третья часть этого проекта — «Здоровая нация». Проект в Лахденпохском районе. Поскольку он находится по пути из Петербурга в Питкярантский район, нам показалось интересным заняться водным туризмом с возможностью замкнуть кольцо не только по суше, но и по воде. Сделать так, чтобы из района Лахденпохьи водным транспортом осматривать шхеры, потом, возможно, идти через Валаам и на Мантсинсаари. И потом по кольцу возвращаться через водопады, наверное, Рускеалу — в Питер», — заявил Василий Зуев.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мраморный каньон. Рускеала

В результате такое приладожское «золотое кольцо» сможет принимать до 400 тысяч туристов ежегодно. Еще один проект представляет собой объект редкого для Карелии военного туризма, а в перспективе может составить конкуренцию знаменитому горному парку «Рускеала». Это «Гора Филина» (Huuhkanmaki). Она располагается недалеко от города Лахденпохья, в километре от трассы А-121 «Сортавала». В скалах во время войны размещался командный пункт финских войск. Внутри финны умудрились создать все необходимые для войны и жизни коммуникации: электричество, водопровод, канализацию, вентиляцию. Площадь «Горы Филина» — 750 квадратных метров, высота потолков — четыре метра. Объект не имеет аналогов.

Инвестор уже укрепил и очистил склоны горы, обустроил три смотровых площадки, создал музей с тремя постоянными экспозициями: «Зимняя война 1939−1940 годов», «Великая Отечественная война в Карелии 1941−1944 годы», «Минералы Карелии». В перспективных планах создание полноценного военно-исторического парка. За два года работы вложено более 13 миллионов рублей: введена в эксплуатацию первая очередь музейного комплекса, открыты два сувенирных магазина.

На совещании врио главы республики подчеркнул, что правительство поможет инвесторам решить большие и мелкие проблемы. В том числе разработать своеобразные пакетные предложения, куда бы для удобства туристов вошли максимально насыщенные маршруты с самыми разными объектами туризма. Карелия ими очень богата и может себе позволить развивать почти все известные виды туризма.

«Нам нужно предлагать на рынок ряд таких согласованных маршрутов, по срокам. То есть человек приезжает, вначале посещает Рускеалу, потом дальше — у кого сколько денег и времени. В конечном итоге это две-три недели в Карелии с посещением, например, Соловков на севере, и так далее», — отметил Артур Парфенчиков.

Сделал руководитель региона и организационные выводы: до конца года управление по туризму из министерства культура перейдет в региональное министерство экономики.