Первую выездную гастроль 45-го президента США успешной в западном мире признает, если судить по европейской и американской прессе, лишь один человек. Имя ему — Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В западной прессе стоит многоголосый плач «Америка нас бросила, предлагая самофинансироваться, самовоспроизводиться и самоокупаться, и не хочет нас больше содержать на свои деньги».

Плач периодически прерывается гордыми «ну и ладно, пусть Америке будет хуже, мы сами разберемся». Но звучит это в режиме всхлипывания и потому не убеждает. Фрау Меркель, набравшись храбрости (и взяв в руки пивную кружку на фестивале сего напитка, проходящем в одной из германских земель), совсем было уже отважилась отругать США, да и Великобританию с ней, назвав англосаксонских «ненадежными друзьями», но вышло как-то несерьезно. 2000 ценителей пива, внимавшие канцлеру, особого восторга не выразили. Придется повторить в более серьезной аудитории.

А если в трезвом уме и доброй памяти, на что все эти НАТО, ЕС и G7 рассчитывали? На западную или антироссийскую солидарность (что в конечном итоге одно и то же)? Они же сами еще в довыборный период предупреждали самих себя и друг друга, что Трамп — не тот, кто им нужен в кресле президента мощнейшей державы мира. Чему теперь удивляться — тому, что политик держит слово и исполняет свои предвыборные обещания?

Так ведь Трамп — не политик. Он всю свою сознательную жизнь был предпринимателем и остался им, на некоторое количество лет пересев в кресло государственного управляющего, сохранив все привычки, свойственные бизнесмену.

Трамп — человек, который временно вошел в элиту «мастеров разговорного жанра», принеся с собой твердо усвоенный ленинский постулат «Политика есть самое концентрированное выражение экономики». И он — едва ли не единственная персона на вершине власти западных государств, которая понимает, что именно экономика рулит политикой, а никак не наоборот.

В соответствии с чем и думает, и пишет и говорит. Не консультируясь со специалистами по умению дипломатически обтекаемо выражать свои мысли.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

Сложно сказать, поняли ли коллеги главы Белого дома, что Трамп всерьез решил, если не «вернуть Америке былое величие», то, по крайней мере, следовать этому провозглашенному им же лозунгу. Но вряд ли Дональда Трампа это понимание или непонимание сильно заботит.

Отсюда — его нежелание вернуться в Транстихоокеанское партнерство, отсюда — тяга к протекционизму. К защите американского производителя и защите американских товаров. И нежелание подписывать Парижское соглашение по ограничению выброса CO 2 в атмосферу — отсюда же.

Партнерам по G7 удалось сообразить, что семерка теперь не едина, а состоит из двух слагаемых, 6+1, где единицей обозначена та самая первая страна мира, которая по итогам итальянского саммита признана скорее противником основных начинаний «семерки» (с учетом ЕС в качестве периодически примыкающего члена объединения), чем сторонником. Так что, применительно к некоторым вопросам, формулу эту правильнее писать как 6−1.

«Шестеро ведущих стран Парижского соглашения (они же — первая цифра суммы/разности, приведенной выше) предпочли заретушировать свое разочарование случившимся в Таормине, заявив, что президенту США нужно несколько больше времени для принятия решения, — пишет испанская El Mundo. — Трамп тоже согласился вроде бы с такой формулировкой, выразив все с присущим ему виртуальным словоблудием в собственном Твиттере: «Я приму решение по Парижу на следующей неделе».

Шестеро мировых лидеров сделали вид, что все хорошо, понимая, что ничего на самом деле хорошего, и о присущем ранее «семерке» единодушии и единомыслии следует забыть.

Итальянский премьер Паоло Джентилони заставил себя обрадоваться словам экономического советника Трампа Гари Кона: «Президент Трамп приезжал сюда учиться. Его взгляды эволюционируют». Между тем Кон не сказал, в какую именно сторону эволюционируют взгляды Дональда Трампа.

Свежеизбранный французский президент Эммануэль Макрон был более старателен в нанесении глянца на изрядно поеденную ржавчиной поверхность итогов саммита, заявив, что «был достигнут определенный прогресс, позволяющий рассчитывать на то, что Вашингтон в итоге ратифицирует соглашение». Макрона при этом распирала гордость от того, что ему удалось достойно ответить на крепкое рукопожатие американца. К политическим победам это отнести трудно, но если других нет…

Только у Ангелы Меркель хватило сил и смелости сказать, что «результаты переговоров надо признать неудовлетворительными», но эти слова пресса G6 постаралась задвинуть в глубину словесных потоков аналитических размышлений — чтобы не портили картины какого-никакого, а все же благоденствия.

Трамп и не думал меняться — для него это равносильно подстраиваться под кого-то, а миллиардеры, согласитесь, не те люди, которые замирают в позе «чего изволите» — подобострастном официантском наклоне с полотенцем, перекинутым через руку, — кто бы перед ними ни находился. В Ватикане президент США выглядел голливудским героем, точно знающим, что номер один в мире — это он, а не тот «мощный старик», что стоит рядом в белой сутане и считается главным католиком мира. В Саудовской Аравии, думается, Мелания и Иванка не сами отважились пойти наперекор традициям исламской страны и гордо ходить с непокрытыми головами, а исполнили волю главы семьи.

«Только что вернулся из Европы. Этот визит был большим успехом для Америки. Тяжёлая работа, но большие результаты!» — это первый твит Трампа после возвращения в Штаты. И кто скажет, что президент неправ и гиперболичен в оценке своего турне?

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Саудовская Аравия. 2017

Заключена сделка по продаже вооружений Саудовской Аравии (от $100 до $110 млрд, по разным источникам). Коллегам по НАТО доходчиво объяснено, что за все в этом мире надо платить, а за американскую военную крышу — тем более. Натовцам осталось только поблагодарить Бога за то, что Трамп был настроен довольно миролюбиво и не стал настаивать на исполнении своих предвыборных обещаний в отношении НАТО (помните, он обещал распустить альянс?) А ведь мог бы, исходя из его собственных слов, что «за последние восемь лет США потратили на оборонные нужды больше денег, чем все остальные члены блока, вместе взятые», и «шашкой рубануть». Предпринимательская хватка Трампа и здесь оказалась впереди не особо свойственных его характеру навыков политкорректности и толерантности — правители европейских стран, входящих в блок, сильно расстроились: такого лестью не задобришь, Нобелевкой за укрепление мира между народами не купишь. Его не интересуют красивые слова и обещания — его интересуют документы финансовой отчетности и оргвыводы в соответствии с тем, что там написано.

А еще ЕС, НАТО и G6 сильно расстроило то, что России в своих речах Трамп почти не касался. То есть кроме дежурного «возможно, нам нужно будет усилить санкции», ничего такого. Так ведь тут американского президента тоже можно чисто по-предпринимательски понять: Россия ведь ничего не должна ни его стране, ни ему лично. Так какой смысл на дискуссию по несуществующему вопросу тратить свой запал эффективного менеджера?