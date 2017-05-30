Ярославль объявил себя «Столицей Золотого кольца России». По крайней мере, таким титулом наделяют город чиновники мэрии и правительства области уже чуть ли не ежедневно и чуть ли не в официальных документах. Бренд города был рожден относительно недавно и первоначально являлся инициативой одной из компаний, занимавшихся развитием туризма, а впоследствии был «передан» городским властям.

ИА REGNUM Ярославль

Естественно, бренд не более чем бренд — это всего лишь зарегистрированная торговая марка, а не признание какой-либо авторитетной организации, в отличие от статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который город получил в 2005 году. Но ярославские власти к этому титулу очень быстро охладели, осознав, что он налагает больше обязанностей, чем прав. Неофициально чиновники даже говорят о том, что погорячились с вхождением в список: конечно, в историческом центре как строили раньше, так и продолжают строить, но общественность все время тычет пальцем на назойливый статус и кричит «Нельзя! Мы же объект ЮНЕСКО!»

А вот от «Столицы Золотого кольца», напротив, одни приятности. Можно все время выделять на что-то деньги, оправдывая траты подкреплением «столичности». Культурная общественность, правда, от идеи не в восторге. Филологи не понимают, как у кольца может быть «столица». Историки говорят о том, что в «столичности» Ярославль не может тягаться с другим городом «кольца» — Владимиром, который был настоящей столицей русского государства до Москвы. Более того, во Владимире сохранились памятники архитектуры столичных времен, еще домонгольских: Успенский собор, Золотые ворота, в Ярославле же старейшее здание датируется XVI веком. Ценность архитектурного наследия Ярославля несомненна, но даты — вещь упрямая.

Ярославль. Большая Рождественская улица

Иначе говоря, априори Ярославль не является «столицей». Чтобы ею стать, хотя бы в глазах туристов, нужны аргументы. Это, вероятно, понимают и чиновники. Однако попытки пока больше напоминают старания лебедя, рака и щуки или осла, козла и косолапого мишки. Сомнительные рекорды ради рекордов: самый большой блинный пирог (а кто делал самый маленький и что это вообще такое?), самое большое количество рукопожатий, самый длинный шарф вряд ли могут серьезно повлиять на имидж. Тем более, что эффект порой они имеют обратный — как в случае с блинами, которые сначала хотели скормить собакам, а потом попросту выбросили.

Установка странных памятников и «арт-объектов», на поверку оказывающихся повторением чужих идей или просто копированием, благоустройство, заключающееся в замене одной плитки на другую и чугунных решеток на стальные тоже никак не соотносятся с идеей столичности. Ведь столица — это прежде всего смысловой центр. Очевидно, что превращение Ярославля в Химки-2 не сделает город «Столицей Золотого кольца».

Несоответствие заявки и реальности ничего кроме насмешек не вызовет. Между тем шанс стать если не «столицей», то неким центром популярного туристического маршрута у Ярославля все же есть. Почему?

В первую очередь, Ярославль — самый большой город маршрута, и уж точно один из самых благоустроенных, несмотря на наличие вечных проблем с дорогами, сервисом и состоянием исторических зданий. Город недавно отметил 1000-летие, значительные средства на благоустройство исторического центра осваиваются накануне выборов губернатора Ярославской области.

Ярославль. Общий вид церкви Иоанна Златоуста в Коровниках (с мельницы), с юго-запада. Ярославль. 1911

Во-вторых, Ярославль удобно расположен по отношению к другим городам «Золотого кольца», имеет наиболее развитую транспортную инфраструктуру. Иначе говоря, город имеет все возможности стать логистическим центром туристического маршрута, главной точкой продвижения бренда «Золотое кольцо», а также его дальнейшего развития. То есть не город должен стремиться получить дополнительные бонусы за счет статуса «столицы», а, напротив, развивать весь маршрут, чтобы извлечь из этого выгоду в дальнейшем.

В городе-столице «Золотого кольца» должен работать информационный центр для туристов всего маршрута (сейчас его не вообще!). Город должен быть связан удобным транспортным сообщением со всеми городами маршрута. Необходимо добиваться, чтобы турист, приехав в Ярославль, имел возможность без проблем добраться до любого города «Золотого кольца» — Костромы, Иванова, Владимира и прочих как самостоятельно, так и в составе организованных групп. Если города, расположенные по трассе М-8, имеют хорошую автомобильную доступность, то доехать от Ярославля до Владимира или Иванова сегодня непросто. Чтобы устранить эту проблему, нужно лоббирование не менее чем на губернаторском уровне.

Столица «Золотого кольца» должна разработать такие логистические схемы, благодаря которым отправляться в путешествие по старинным русским городам должно быть проще из Ярославля, чем из Москвы, а сам город должен стать главной «перевалочной базой» маршрута. Формально сделать это невозможно, нужна целенаправленная работа власти, туроператоров и турагентств в этом направлении, которая займет не один год.

Столица «Золотого кольца» должна заботиться и о развитии всего маршрута, выводя его на межрегиональный и международный уровень. Сегодня каждая из областей — Ярославская, Костромская, Владимирская, Ивановская и Московская — заняты, в первую очередь, привлечением туристов на свою территорию, между регионами идет определенная конкуренция за туриста. Некоторые шаги в этом направлении уже делаются, но пока дальше выбора единого логотипа маршрута дело не пошло.

Ярославль. Центр города

Центр маршрута может взять на себя еще и другую миссию — определения, что же все-таки такое — Золотое кольцо? Классическое понимание маршрута (8 городов) давно уже не отвечает реальности, за прошедшие 50 лет в Центральной России сформировались успешные туристические центры, такие как Плес, Мышкин или село Вятское, не входящие в маршрут. С другой стороны, есть города, имеющие большой туристический потенциал, но не востребованные туристами, обычно из-за глубоких социально-экономических проблем. Их развитие как городов «Золотого кольца» могло бы прибавить вес самому маршруту — ведь чем больше «точек притяжения», чем больше интересных объектов, тем лучше для путешественников.

Наконец, столица Золотого кольца должна стать смысловым центром, центром лучших туристических практик. В этом отношении Ярославль, как ни печально, серьезно проигрывает даже многим малым городам, где рождаются по-настоящему креативные идеи. Однако и здесь есть серьезный потенциал, ведь только в Ярославле из всех перечисленных городов есть кафедра регионоведения и туризма классического университета — ЯрГУ им. Демидова.

И, наконец, власти Ярославля должны прекратить искажать облик города новым строительством в заповедной части, сомнительными памятниками и элементами благоустройства невысокого качества. Столица Золотого кольца должна подавать пример бережного отношения к прошлому, которое и является основным нематериальным капиталом исторических городов Центральной России.