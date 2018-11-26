25 мая 2017 года ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник «Космос-2518». Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк. По имеющимся данным, этот космический аппарат является вторым спутником Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКСОиБУ) «Тундра».Эта новость очень важна в рамках стратегической безопасности России. Выясним, почему это так.

Yt3.ggpht.com Глаз Гора. Древний Египет

Спутниковая система обнаружения пусков МБР «Око-1» не работает с 2014 года

Как известно, глобальная безопасность в современном мире обеспечивается ядерным сдерживанием, и, в первую очередь, между США и Россией. При этом совершенно недостаточно иметь на вооружении бессчетное количество ядерных боевых частей и средств их доставки — необходимо также иметь возможность своевременно обнаружить попытку превентивного удара противника. Основной стратегических ядерных сил США и России являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики (в меньшей степени). Обнаружить МБР и БРПЛ противника можно двумя способами — либо в полёте, с помощью специализированных радиолокационных станций (РЛС), либо в момент пуска, с помощью спутников с высокочувствительными инфракрасными телескопами (они должны различать тепло факела двигателей взлетающей ракеты на фоне миллиардов других огней планеты Земля). Оба этих эшелона объединяются в Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Nasa.gov Спутник

К сожалению, российская спутниковая система обнаружения пусков МБР «Око-1», которую начали развертывать с 1991 года, оказалась очень ненадежной и неудачной. В сочетании с недостатком финансирования это привело к тому, что запланированная группировка из 11 спутников (7 на геостационарных орбитах, 4 на высокоэллиптических) так никогда и не была создана. В общей сложности были запущены 8 спутников, при этом большая часть из них выходила из строя проработав около 2 лет (только 3 спутника попали в диапазон официального «срока годности» в 5−7 лет). Ко всему прочему, спутники «Око-1» устарели уже в момент своего появления, так могли лишь фиксировать сам факт запуска ракеты, но не могли при этом давать информацию о траектории и предполагаемой цели. Последний геостационарный спутник системы вышел из строя в 2014 году, а два высокоэллиптических спутника 73Д6 (для постоянного контроля области слежения необходимы 4 спутника — 2 изделия могут «зависать» над целью лишь 12 часов в сутки) вышли из строя в 2015 году.

Подробнее: Крах системы предупреждения о ракетном нападении Око-1 — серьёзная угроза безопасности России

Де-факто российская СПРН уже не первый год состоит только из радиолокационных станций. Они могут эффективно обнаруживать МБР противника и просчитывать их траектории, но, учитывая высоту их полёта, сделать это можно максимум на расстоянии около 3700 км, когда ракете осталось лететь всего около 10 минут. Это ставит руководство страны и стратегические ядерные силы в очень ограниченные временные рамки, что очень опасно. Особенно, если представить, что в достаточно отдаленном будущем все-таки будут созданы эффективные системы стратегической противоракетной обороны и потеря заметной части потенциала ответного удара может быть катастрофой.

Minsvyaz.ru Спутник

Что касается США, то страна находится в переходном периоде — пока еще частично действует более старая система DSP (DefenseSupportProgram), спутники которой располагаются на геостационарных орбитах и способны как обнаруживать пуски ракет, так и оценивать их траекторию полёта. К тому же, их чувствительности хватает чтобы в некоторых случаях определять запуск ракет малой дальности. Одновременно с этим, развертывается новая система SBIRS (Space-BasedInfraredSystem — инфракрасная система космического базирования). Работы по ней заметно выбились из графика, но уже запущено 5 из 10 необходимых спутников, к концу 2017 года их станет уже 7. В любом случае, имеющейся группировки достаточно, чтобы осуществлять мониторинг всей территории России и зон интереса в Мировом океане, так как работы ведутся в режиме преемственности — американские военные не стали дожидаться, пока DSP"развалится» как «Око-1».

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты

«Единая космическая система» — важнейший проект российского ВПК

К счастью, хоть и без соблюдения изначально озвученного графика, ЕКСОиБУ постепенно начинает развертываться. На орбите уже имеется 2 высокоэллиптических спутника, начинаются их полноценные испытания. Информации о спутниках системы «Тундра» пока очень мало, большая её часть пока находится под грифом «совершенно секретно». Согласно планам, полноценная группировка космических аппаратов должна быть создана к 2022 году — очевидно, что для этого необходимо запустить около 10 спутников, так же, как и для полноценной работы SBIRS (4 высокоэллиптических и 6 геостационарных спутников). Помимо обнаружения вражеских ракет, спутники «Тундра», как и SBIRS, обеспечивают целеуказание для противоракетной обороны, а также могут передавать команду для нанесения ответного удара по противнику. Для достижения требуемых тактико-технических характеристик и качества, российским предприятиям необходимо использовать самую современную элементную базу (после распада СССР это стало несколько проще благодаря возможности закупать технологии за рубежом), а также повысить культуру производства до высочайшего уровня. Это позволит не только возродить важнейший элемент СПРН, но и выйти на путь создания конкурентоспособных гражданских космических аппаратов.