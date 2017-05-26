



Листовка польских повстанцев 1863 года. Пинский уезд. Надпись на польском, обращённая к православному священнику, гласит: «Это ты, поп, будешь так висеть, если не исправишься»

После долгих колебаний в июне 1863 года последовало самое опасное внешнеполитическое выступление по польскому вопросу. Её идеологом выступил Лондон, которому явно было не по душе русско-французское сближение образца 1859 года. С другой стороны, близкое сотрудничество с Англией для Парижа оказалось значительно весомее согласия с Россией. В лагере польских мятежников вновь оживились надежды на большую войну.

Время для шантажа Петербурга было выбрано весьма удачно. Внешнеполитическое положение России действительно было сложным. 17−18 июня 1863 г. союзники по «Крымской системе» вновь выступили с нотами, содержавшими предложения о перемирии с поляками. Предварительная программа яснее всего была изложена Росселем и включала следующие требования:

1) полная и общая амнистия;

2) национальное представительство, участвующее в законодательстве страны и располагающее средствами действительного контроля;

3) назначение поляков на государственные должности для создания национальной администрации, пользующейся доверием страны;

4) полная и неограниченная свобода совести и отмена всех стеснений в отправлении католического культа;

5) исключительное употребление польского языка как официального в управлении, в органах юстиции и при преподавании;

6) введение упорядоченной и узаконенной системы рекрутского набора.

6 пунктов должны были стать основой перемирия и базисом для конференции 8 держав по польскому вопросу в Вене.

Александр II Николаевич. Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский.1878-1881

Принятие этих требований и их реализация на практике имело бы единственным следствием отторжение Польши от Российской империи. Польский эмигрантский центр во Франции даже выступил с планом создания будущего государства за счет не только русской Польши, но и австрийской Галиции. Поддерживавших поляков австрийцев предполагалось компенсировать, предоставив им в обмен право на присоединение Дунайских княжеств. Естественно, что согласием Вены, и уж тем более Бухареста в «отеле Ламберт» никто не интересовался — ведь план был одобрен Наполеоном III. Впрочем, Париж явно торопил события. Александр II не собирался идти на уступки. На заседании собранного для обсуждения вопроса о Польше совета император заявил:

«Семь лет назад, за этим столом я совершил один поступок, который могу определить, так как я его совершил: я подписал Парижский договор и это было трусостью». Изумление собравшихся было велико, но реакция на него у обычно весьма спокойного и мягкого императора была весьма энергичной: он ударил по столу рукой и повторил: «Это было трусостью, и я этого больше не сделаю».

Столь резкие эпитеты были нетипичны для русского монарха.

«Он (Александр II — О.А.) был человеком школы Николая Павловича, но коренные его душевные свойства были им унаследованы не от отца, а от матери. Душевно он гораздо больше Гогенцоллерн, чем правнук Екатерины II, внук Фридриха-Вильгельма III, племянник Вильгельма I, сын принцессы Шарлотты, отпрыск гогенцоллернских поздних поколений, не талантливых, скорее даже ограниченных, но достаточно толковых и гибких, умевших идти с веком, без творчества, но и без дон-кихотства, всегда готовых самоограничиваться и склоняться одинаково перед сильными фактами и перед сильными людьми, подчиняясь им, с достоинством, но и без крикливого протеста, поколений Йены и Ватерлоо, Ольмюца и Садовой, Штейна и Бисмарка».

Таким, по мнению русского историка Б.Э. Нольде, был Александр Николаевич.

Кн. А.М. Горчаков в депеше от 1(13) июля 1863 г. категорически отверг англо-франко-австрийские требования, указав на то, что с 1831 года Россия владеет Польшей не на основании положений 1815 г., а по праву завоевания, и, следовательно, претензии к Петербургу юридически не могут считаться обоснованными. Петербург был готов обсудить положение в русских, прусских и австрийских польских владениях вместе с Веной и Берлином. Ноты были почти сразу же опубликованы и получили в России горячую поддержку общественности. «Наш ответ на их ноты, — отмечал 22 июля (3 августа) Тютчев, — был для держав неожиданным ударом, до того они в своей наглости, мало ожидали встретить с нашей стороны серьезный отпор.»

Для того, чтобы продемонстрировать Европе верность либеральным принципам управления народами Империи Александр II предпринял поездку в Великое княжество Финляндское. Она была необходима в том числе и для того, чтобы противостоять антирусской пропаганде, развернутой поляками в Швеции и рассеять их надежды относительно возможных волнений в Княжестве. В ходе поездки было озвучено решение вновь открыть сейм, который не собирался со времени первого и единственного собрания в Борго в 1809 г. Результаты были более чем удовлетворительными. «Кратковременным пребыванием в Финляндии остался я вполне доволен. — Писал император своему брату в Варшаву 23 июля (4 августа). — Прием везде был радушный, и народ, кажется, доволен своею судьбою». Это, разумеется, не означало отсутствия проблем — их хватало и здесь. Местное дворянство — шведы — было лояльно, но все же тяготело в культурном отношении к Скандинавии и притесняло финское большинство. Указом 18(30) июля было признано равноправие финского и шведского языков, снят ряд ограничений, инициированных ранее шведской партией. 3(15) сентября состоялось торжественное открытие императором сейма Финляндии в Гельсингфорсе. Церемония была весьма пышной. Она знаменовала верность Петербурга политике реформ в случае верности подданных престолу.

Ответ Франции прозвучал в начале августа — она возвращала себе «полную свободу суждений и действий». Это была официальная денонсация русско-французского согласия. 11 августа Россель заявил, что ответ России «далек от удовлетворительного», британская депеша в Петербург завершалась недвусмысленной угрозой:

«Если Россия не сделает все, что зависит от нее, чтобы принять умеренные и примирительные взгляды трех держав, если она не встанет на путь, который открыт ей дружественными советами, она сделает себя ответственной за серьезные последствия, которые может вызвать продолжение волнений в Польше».

Русское правительство увеличило численность войск в Польше и Западном крае (Белоруссия, Литва, Правобережная Украина), провело земельную реформу, в результате которой местное крестьянство активно поддержало русские власти. В начале восстания в России существовала и примиренческая позиция, сторонники которой рассматривали конфликт как прискорбное столкновение двух славянских народов. Позиция Запада и наиболее радикально настроенной части восставших придали восстанию опасный характер политического и даже военного противостояния России и Европы.

«Если в восстановлении Польши, — писал Катков, — видят смерть России, то и всякая мера, которая прямо или косвенно будет поддерживать мысль об отдельном существовании Польши, будет мерою прямо или косвенно клонящеюся к пагубе России. Всякий совет в этом смысле будет советом врага».

Ноты западных держав по польскому вопросу усилили эти настроения. Были ли они только эффектной демонстрацией или нет, современники не задумывались об этом.

«Общество проснулось, — сообщали «Московские ведомости», — подняло голову и громогласно, тысячами голосов, провозгласило, что оно встанет и будет крепко защищаться, когда придут грабить его дом и резать его детей».

Правительство готовилось к войне, причем весьма серьезно, понимая мрачные перспективы такого развития событий. Военный министр Д.А. Милютин писал, что война с коалицией европейских держав «в эту эпоху была бы нам гибельна. Военные наши силы не были готовы к войне, по всем частям только начаты были преобразования и разрабатывалась новая организация армии». Рассчитывать на союзника в Европе в случае войны Россия не могла. Конвенция Альвенслебена не предусматривала поддержку Пруссии в случае нападения на Россию третьего государства. 17 июня 1863 г. король Вильгельм I твердо обещал Александру II в случае нападения на Россию Франции свой благожелательный нейтралитет и воздействие на государства Германии и Австрию для того, склонить их «к соглашению, имеющему целью соблюдение благожелательного нейтралитета».

Русская армия в Варшаве во время военного положения. 1861

В начале 1863 г. под знаменами русской армии находилось 818.105 чел., а через год — уже 1.076.124 чел. За первую половину 1863 г. Военное министерство увеличило численность войск в Европейской России на 167 тыс. человек, и она достигла (не считая Кавказа) 690 тыс. чел. при 1026 орудиях, из них в Варшавском, Виленском и Киевском округах — 342 тыс. при 410 орудиях. В августе численность войск в трех последних округах достигла 405 тыс., при 442 орудиях. Боеготовность войск была низкой — опасность в случае столкновения с бывшими противниками по Крымской войне потерпеть поражение была реальной. Не хватало резервов, материального обеспечения. Опасение столкнуться опять с ситуацией, в которой размещение заказов на оружие за границей станет невозможным, Военное министерство приняло решение о расширении собственной базы производства орудий — в 1863 году было решено, что существующей в Петербурге небольшой пушечной мастерской будет недостаточно для нужд армии — она была расширена до завода, еще один завод — в будущем знаменитый Обуховский — был заложен под Петербургом, что стало возможным благодаря значительной беспроцентной ссуде — 2,5 млн. руб. Кроме того, на Каме близ Перми были заложены стале-пушечный и чугунно-пушечный заводы. Однако эти меры не могли обеспечить быстрый, краткосрочный эффект. Тем временем многие части уже формировались или планировались.

Два русских клипера, которых восстание застало в Англии по пути в Атлантику и Тихий океан, были возвращены на Балтику. Крупнейший фрегат Средиземноморской эскадры — «Генерал-адмирал» — был также направлен в Кронштадт, второй переведен в Пирей. 4 корвета и 2 клипера Тихоокеанской эскадры стягивались к Нагасаки. В январе 1863 г. на Балтике была заложена блиндированная батарея, в июне — башенные броненосные лодки, ускорены работы по переделке деревянного фрегата в броненосный. В первой половине 1864 г. было построено 11 однобашенных мониторов (получивших позже название башенных лодок). Строившаяся в Англии броненосная батарея «Первенец», которую спустили на воду в мае 1863 г., несмотря на то, что не была завершена установка броневых плит, в августе была переведена в Россию. 5(17) августа, сопровождаемая винтовыми фрегатами «Генерал-адмирал» и «Олег», она пришла на рейд Кронштадта. На случай войны были подготовлены к обороне приморские крепости, срочно укреплялись Кронштадт и Керчь. На 1863 год на строительство в Кронштадской крепости было выделено 2 млн.100 тыс. рублей. Даже в устье Невы строилась резервная линия обороны, состоявшая из батарей тяжелой артиллерии.

После окончания Крымской войны русское правительство почти в 2 раза сократило военные расходы и с 1859 г. стабилизировало их, не допуская резкого роста. В 1859 г. они составили 106,692 млн. руб., в 1860 — 106,654 млн. руб., в 1861 — 115,965 млн. руб., в 1862 г. — 111,697 млн. руб. Однако Польское восстание заставило Александра II отказаться от этой политики. В 1863 г. военные расходы достигли 115,577 млн. руб., в 1864 г. — 152,577 млн. руб.(цифры даются без учета экстраординарных расходов). В 1863 г. военные расходы составили 37,8% всех государственных расходов Империи, в 1864 г. — 34,97%. Увеличение военных расходов вызвало резкое ухудшение финансового положения России: если в 1862 г. дефицит государственного бюджета составил 34,85 млн. рублей, то в 1863 г. — 123,016790 млн. рублей (считая 79,442 млн. рублей потраченных сверх первоначальной росписи расходов на 1863 г., из которых 39,110 676 млн. рублей было потрачено: 36.440.352 руб. — на нужды армии, и 5,557 522 млн. рублей — на нужды флота и 7.112.801 руб. — по другим ведомствам и министерствам). В 1864 г. сумма дефицита государственного бюджета понизилась до 90 млн. рублей при доходах в 321,9 млн. рублей и расходах в 411,9 млн. рублей. Благодаря внешнеполитической стабилизации и последовательной политике сокращения государственных расходов (военные расходы в 1866 г. составили 129 млн. руб.) министерству финансов удалось добиться тенденции к сокращению бюджетного дефицита только к 1866 г., впрочем, это была лишь тенденция, так как сумма дефицита составила 88 млн. рублей при доходах в 325 млн. рублей и расходах в 413 млн. рублей.

10 июня 1863 г. Жонд Народовый — правительство мятежников — издал декрет, гласивший, что целью движения является не только завоевание независимости собственно Польши, но и отторжение «от Москвы» литовских, белорусских и украинских земель, входивших некогда в состав Речи Посполитой. Восстание привело к резкому изменению отношения к Польше в значительной части русского общества. Императору направлялись многочисленные патриотические адреса с выражением готовности защищать интересы страны ото всех сословий и всех губерний страны. Наблюдая эту картину и зная об обвинениях со стороны европейского общественного мнения, итальянский посол в России сообщал в Рим 18 апреля 1863 г.: «Я не верю в дурное управление польскими областями; если же в настоящее время правительство принимает крутые меры, то еще неизвестно, кто поступает более жестоко: казаки или польские инсургенты».

Польские «косиньеры» — партизаны, вооружённые косами

С юридической точки зрения, восставшие поляки были мятежниками, но в условиях военных правовых норм, регулировавших формы партизанской войны и методы борьбы с ней, больше всего раздражала партизанская тактика инсургентов, которая для многих почти граничила с бандитизмом. Даже в более простой ситуации 1870−1871 гг. германские войска во Франции, например, отказывались признавать «вольных стрелков» (franc-tireurs) в качестве «законного врага», если они не имели правительственного разрешения на военные действия, не подчинялись уставам французской армии, не находились под командой офицеров и т.п. Пленных, не подходящих под эти критерии, рассматривали как разбойников в военное время и расстреливали на месте.

Попавших в плен русских солдат и офицеров часто ждала жестокая расправа. Так, в Радомском лесу были повешены 4 раненых русских солдата и офицер. — капитан А.И. Никифоров. Перед смертью их избивали и пытались склонить к причастию у ксендза. После отказа пытки стали особо изощренными. Увидев тела убитых строй солдат издал из себя стон: «Теперь пленных не будет». То же самое было, когда солдаты увидели, как изощренно издевались мятежниками над трупами повешенных ими крестьян. Та же самая банда, которая расправилась с пленными, через несколько дней получила распоряжение казнить 52 крестьян за сопротивление помещикам. Все происходило в окрестностях Радома, т. е. на польских территориях. Революционерам удалось повесить только 11 человек. Картина массовой казни была отвратительной.

Не зря восстание 1830−1831 гг., которое было обычной войной полевых армий и осады крепостей, не вызвало такого ежедневного взаимного озлобления. Норма партизанской [1] войны — беспощадность, отсутствие четкого деления на тыл и фронт, на комбатантов и некомбатантов, т. е. война вне законов и традиций еще не стала привычной для военных. Иначе говоря, борьба повстанцев приобрела формы, законность которых для современников-военных носила сомнительный характер. К осени 1863 г. число жертв революционного террора в городах достигло 600 чел., количество замученных крестьян, не симпатизировавших польскому национальному движению, было гораздо большим. Неудивительно, что, по свидетельству русского Военного министра, «…войска были крайне озлоблены на мятежников за их бесчеловечные жестокости, которые они совершали над местными жителями и над попавшими в их руки Русскими солдатами и офицерами…».

12 марта фон Верди дю Вернуа записал в своем дневнике: «Благожелательные намерения царя поляками игнорировались, и нельзя не пожалеть от всего сердца великого князя. Он терпит поражение в неосуществимой по настоящему времени задаче примирения поляков с русским владычеством». Крах политики Константина и Велепольского был очевиден. Отказ от нее был вопросом времени. Отказ от политики согласия и уступок был необходим.