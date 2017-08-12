Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Освещение люминесцентное. Станция метро «Сокольники»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но, может быть, не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Сокольники»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Сокольники».

Названа по району «Сокольники» г. Москвы. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: И. Г. Таранов, Н. А. Быкова.

Николай Иванов ИА REGNUM Проект получил Гран-при на Международной выставке в Париже в 1937 году. Станция метро «Сокольники»

Конструкция колонная трехпролетная мелкого заложения (9 м). Потолки плоские, над путями кессонированные. Два ряда колонн по 23 колонны в ряду. Проект получил Гран-при на Международной выставке в Париже в 1937 году. Путевые стены облицованы светло-желтой керамической плиткой, цоколи путевых стен — черным лабрадоритом. Пол выложен серым и черным гранитом, колонны и центральный мостик — серым мрамором. Первоначально станция освещалась люстрами — тарелками, сейчас освещение люминесцентное. Вестибюль облицован белым марблитом и мрамором «коелга».