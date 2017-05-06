* * *

Hans Почва

Летом 2015 года в России впервые был принят Национальный стандарт на органическую продукцию, определяющий правила ее производства. 13 мая 2017 года Президент поручил Правительству РФ до 15 июня внести в ГД проект федерального закона «О производстве и обороте органической продукции (продукции органического производства) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Чем же обоснована такая необходимость? В условиях рынка рентабельность производства при более высоком качестве производимой продукции является определяющим фактором конкурентоспособности сельхозпродукции. Препятствий для производства в России органической продукции нет. Зачем и кому нужен этот Закон?

Наш постоянный читатель, фермер Евгений Анатольевич Лукьяненко, много лет производящий овощную продукцию, сделал аналитический обзор, который даст представление об органическом земледелии.

— Обратимся к проекту закона:

Органическая продукция — продукция, полученная в результате производства, сертифицированного на соответствие национальному стандарту на производство органической продукции; производство органической продукции (органическое производство) — все стадии производства и переработки органической продукции, основанные на соблюдении национального стандарта на производство органической продукции.

В законе нет никаких особых требований, предъявляемых к качеству готового продукта. Речь идет лишь о способах производства. Именно их и будут сертифицировать по новым правилам. А вот безопасность и качество самой продукции все также определяется в рамках действующих нормативов. Этот факт отмечают многие эксперты.

Сертификация касается только производства органической продукции, а стандарты безопасности едины для любых пищевых продуктов. Трудно представить ситуацию, при которой на прилавках одни продукты будут безопаснее других. Тем не менее, именно тезис большей безопасности является основным в рекламе органической продукции.

Только потребителю совершенно не интересно, какой лопатой вы разбрасываете по полю навоз. Ему важно знать какова полезность продуктов питания на его столе.

— Запугивание обывателя в отношении современной агрохимии это нечестный прием, направленный на рекламное продвижение органической продукции. Мировая практика показывает, что грамотная агротехника при добросовестных исполнителях, дает на выходе полноценную, экологически чистую продукцию. Современное агрохимическое производство за последние десятилетия ушло далеко вперед.

Агрономы имеют в своем распоряжении высоко очищенные, комплексные, сбалансированные по составу макро-и микроэлементов минеральные удобрения. Именно минеральные удобрения, ибо сырьем для них являются почвенные минералы. В рекламе, пропагандирующей органическое земледелие, делается расчет на неграмотность потребителя.

В целях объективности анализа аргументов сторонников органического земледелия, все материалы по обсуждаемой теме возьмем с сайта Союза органического земледелия:

Директор ВНИИ механизации и информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства, д. э. н. Николай Сорокин:

В 1959 году на каждого проживающего на селе (а это каждый 4 житель страны) было внесено 5 килограмм химических удобрений. Детей с генетическими отклонениями родилось 0,74%. В 1983 году было внесено уже 25 кг химических удобрений. Количество детей родившихся с генетическими отклонениями увеличилось до 16%. В 2014 году внесено по 40 кг химических удобрений на каждого проживающего на селе. И сегодня уже 30% детей имеют врожденные генетические отклонения.

Типичный пример спекуляции на реально существующих проблемах. Только ничего общего с действительностью это не имеет. В СССР минеральных удобрений вносили гораздо больше, чем теперь, однако здоровье детей тогда было существенно лучше. Прогрессирующее загрязнение водоисточников, атмосферы, техногенные катастрофы — все это факторы ухудшающие среду обитания человека и, безусловно, влияющие на наше здоровье.

Грамотное применение минеральных удобрений в сочетании с научно обоснованной агротехникой позволяют получать высококачественную сельхозпродукцию, которая служит сырьем для получения продуктов питания.

Ведущие мировые производители смесей для детского питания, такие как «Нестле"и другие, получают сырье для своего производства только с «химических» полей. При этом их продукция имеет безупречное качество.

— Исполнительный директор Союза органического земледелия Роман Гуров считает, что сохранение и улучшение здоровья почв — один из основополагающих принципов органического сельского хозяйства, в то время как в интенсивном земледелии внесение химических удобрений уже не дает необходимого эффекта и уничтожает почвы.

Доклад директора Департамента растениеводства химизации и защиты растений Минсельхоза России П.А.Чекмарева на Всероссийском агрономическом совещании:

«Низкая культура земледелия и отрицательный баланс питательных веществ в севооборотах — важнейшие причины низких урожаев. А некоторые сельхозтоваропроизводители, например Сибири, говорят, что вносить удобрения не выгодно — не окупается урожаем! Так может думать только тот человек, кто вообще не знаком с растениеводством, агрохимией, почвоведением. Считаю, что таким сельхозпроизводителям вообще не стоит заниматься сельским хозяйством. Настаиваю, срочно завершите формирование и подписание Соглашений с предприятиями-производителями минеральных удобрений на поставку удобрений в свои субъекты, с обязательным, повторяю, обязательным указанием ежемесячных объемов и сроков их поставок на 2015 год».

Такой вывод красноречиво подтверждают данные с полей. В таблице из доклада Минсельхоза убедительно показано, что при низкой обеспеченности пашни минеральным питанием, урожайность падает в разы.

Минсельхоз РФ Зависимость производства зерновых единиц от внесения минеральных удобрений

Причем мировая практика также показывает безусловную связь валовых сборов зерна с применением минеральных удобрений в разных странах. Международный институт питания растений (IPNI) показал, что там, где урожаи максимальны, там видим и максимальное внесение на гектар пашни азотно-фосфорно-калийных удобрений.

Производство зерна пшеницы, посевные площади, урожайность и потребление минеральных удобрений (1961–2010 гг.) (FAOstat, 2012; IFADATA, 2012)

На следующем рисунке показан изменение урожайности пшеницы в нескольких страна за период с 1961 по 2010 годы. Приведенные данные соответствуют средним величинам для каждого 5-летнего периода.

Урожайность зерна пшеницы в 10-ти ведущих странах-производителях в 1961–2010 гг. (FAOstat, 2012)

Даже не будучи агрономом, можно понять, что высокие, устойчивые урожаи, получаемые с помощью минеральных удобрений, отметают всякие намеки об «уничтожении почв». Высокие урожаи качественной сельхозпродукции — это привилегия сильной, здоровой почвы. Это понимали и наши далекие предки.

В начале XX века в России шло интенсивное развитие сельского хозяйства. Встал вопрос о резком повышении урожайности зерновых культур. Для этого требовался научный подход, включающий и широкое применение удобрений.

В мае 1908 года при Московском сельскохозяйственном институте была создана комиссия по исследованию фосфоритов, призванная оценить масштабы их запасов и границы залегания. В комиссию вошли многие видные академики. В науке появилось название — Егорьевское месторождение фосфоритов. Химизация российской пашни наряду с программой мелиорации земель позволила вовлечь в сельскохозяйственный оборот миллионы гектаров солонцов, заболоченных и эродированных земель.

Кстати и сегодня эти проблемы актуальны, ибо изначально созданные природой почвенные условия зачастую куда как далеки от требуемых параметров плодородия. Потому и принимаются решения по проведению мелиоративных работ.

Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 N 4-ФЗ:

Статья 2. Основные понятия

..мелиорация земель — коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культуротехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий».

Статья 9. Химическая мелиорация земель

«Химическая мелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв. Химическая мелиорация земель включает в себя известкование почв, фосфоритование почв и гипсование почв.

— Агрохимия порой творит чудеса, создавая в пустынях плодородные оазисы.

Современная агротехника — это не только высокие урожаи. Они лишь прямое следствие комплексного подхода в научно обоснованном земледелии, когда во главу угла ставится забота о здоровье почвы, неуклонное наращивание ее плодородия. Лишь при таком подходе можно говорить об устойчивом развитии сельскохозяйственного производства.

Показательны в этом плане исследования ученых разных стран в длительных опытах, заложенных более века назад. Станции старейших мировых сверхдлительных опытов находятся в Ротамстед (Великобритания), Гриньон (Франция), Галле (Германия). Такие станции есть также и в США и Канаде.

На прошедшей в 2012 году Международной научно-практической конференции «Теоретические и технологические основы воспроизводства плодородия почв и урожайность сельскохозяйственных культур», посвященной 100-летию Длительного полевого опыта РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, являющегося достоянием Российской аграрной науки, были отражены результаты исследований в длительных полевых стационарных опытах.

Результаты исследований, проведенных на базе длительных опытов стран Западной Европы и Америки, с полной очевидностью, на обширном материале подтверждают, что на разных типах почвы, от подзолистых до южных латеритов, отмечается снижение содержания гумуса и азота при возделываниикультур без систематического применения удобрений.

Выводы Сибирского отделения Россельхозакадемии:

«На черноземах, выщелоченных на контроле (без применения удобрений) независимо от сельскохозяйственного использования, ухудшаются физико-химические свойства и снижается плодородие. Совместное внесение минеральных и органических удобрений в овощном севообороте способствует появлению дождевых червей и созданию копролитовой структуры».

Результаты многолетних наблюдений на дерново-подзолистых почвах Предуралья:

«Известкование почвы и внесение минеральных удобрений способствовали существенной активизации почвенной микрофлоры. Общая численность микроорганизмов увеличилась от 250 тыс. на неудобренной почве, до 3500 тыс. на 1 г почвы в варианте с периодическим известкованием на фоне 2NPK. Сочетание известкования почвы с применением минеральных удобрений, улучшало микробиологические свойства почвы. Общая численность микроорганизмов возрастала в 2−10 раз по отношению к неизвесткованной почве, существенно увеличивалась эмиссия углекислого газа, количество азотфиксирующих, нитрифицирующих и целлюлозоразлагающих бактерий».

Результат 45-летних наблюдений в г. Чирпана, Болгария:

«Длительное применение азотных, фосфорных и калийных удобрений в различных нормах и соотношениях существенно изменяет питательный режим выщелоченного слитого чернозема в Центральном регионе Болгарии. Умеренные и высокие дозы удобрений повышают содержание подвижных форм азота, фосфора и калия. Отмечается устойчивая тенденция к росту общих запасов гумуса, азота и фосфора».

Подобных примеров множество. Чтобы подвести черту, констатируем:

длительные наблюдения опытных станций в разных странах однозначно отмечают положительное влияние минеральных удобрений на плодородие почвы. Причем это показано для разных типов почв, в разных климатических условиях и для всех возделываемых культур.

И наоборот, не восполняемый вынос минеральных элементов с урожаем ведет к истощению почв.

В длительных опытах экспериментальной станции штата Миссури показано, что без внесения удобрений ни севооборот насыщенный клевером (33%), ни ежегодное запахивание зеленой массы ржи, не обеспечивает положительного баланса азота в почве.

Таким образом, нападки представителей органического земледелия на современную агротехническую практику абсолютно неосновательны и противоречат реальному положению вещей.

— Как раз все с точностью до наоборот! Потребителя интересует конечный продукт. Что же тут имеем?

Зав. лабораторией органического вещества почвы Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси к. с.-х. н. Таисия Серая:

Сотрудники Корнельского университета доказали, что хотя субъективно"органические» продукты воспринимаются многими потребителями как более здоровые и качественные, поскольку стоят дороже и выращены с минимальным использованием химии, зачастую это всего лишь самовнушение.

Британский фонд здорового питания (The British Nutrition Foundation) не выявил более высокого содержания витаминов, минералов и других полезных микроэлементов в органике. В то же время органические продукты подвержены заражению вирусами и разным заболеваниям: например, печально известная кишечная палочка E. Coli была обнаружена в органическом салате, а сальмонелла — в органических помидорах.

Более ощутимый вред здоровью могут приносить не пестициды и нитраты (при соблюдении научно обоснованных рекомендаций они сводятся к минимуму), а микотоксины, то есть сильнейшие канцерогены. При органическом земледелии без применения средств защиты от болезней и более высокой засоренности посевов создаются все условия для развития фузариозов, то есть заболеваний, вызываемых грибками. При хранении зараженного урожая и образуются микотоксины.

По мнению директора Центра глобальных продовольственных проблем Института Хадсона Алекса Эвери, автора книги «Правда об органической пище»,

массовый перевод сельского хозяйства на экоземледелие лишь усугубит проблему голода, не приведя к улучшению качества сельскохозяйственной продукции.

Такие исследования были проведены и в Америке и в Европе, итог один и тот же — никаких исключительных питательных свойств органические продукты не имеют.

— Это тайна (коммерческая, надо полагать) за семью печатями. Попробуем разобраться.

Конечная продукция, как в том, так и в другом случае сертифицируется по одним и тем же стандартам. И лукавство зачинателей органического движения состоит в том, что они инициировали лишь рекламную кампанию, отвлекая внимание потребителя на контроль над производством продуктов. Что не является стопроцентной гарантией полезности произведенного продукта.

А следовало бы разработать и внедрить совершенно новые стандарты качества, в которых было бы заложено требование повышенной полезности и экологической чистоты готового продукта.

Но это в принципе невозможно в органическом земледелии. И виной тому запрет на применение минеральных удобрений, которые с целью психологического воздействия на потребителя называют исключительно «химическими». Откуда им знать, что, скажем,карбамид (отличное азотное минеральное удобрение) — это первое органическое вещество, синтезированное из неорганических элементов. И что опрыскивание карбамидом пшеничных полей незадолго до уборки позволяет ощутимо повысить качество хлеба, его питательную ценность и вкус.

Что же получается в итоге? Какие же они на самом деле, эти органические продукты, за которые нужно больше платить?

Поскольку никто из производителей «органики» не собирается удивить нас широким перечнем полезных веществ содержащихся в их продукции, попытаемся по их же совету проследить жизненный цикл «органических"растений.

Надо сказать, что в органическом производстве разрешено применение серы, медного купороса, целой линейки пищевых добавок и прочего.

Рассмотрим применение удобрений в органическом земледелии. Обратимся к ГОСТу «Правила производства органической продукции» (проект).

Удобрения и почвоулучшители, разрешенные в органическом производстве:

«Фосфоритная руда рыхлого грунта, содержание кадмия меньше или равно 90 мг/кг P 2 0 5, калийные соли (каинит, сильвинит и т.д.), содержание хлора не должно быть более 60%, использовать в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе».

Не будем говорить о плохом усвоении таких удобрений растениями. Но вызывают недоумение допускаемые высокие уровни веществ, оказывающих токсическое воздействие, как на растения, так и на человека.

Это тем более странно, что после промышленной подработки эти удобрения приобретают вид высокоэффективных, очищенных от вредных примесей водорастворимых удобрений. Но тогда они под запретом. А вот первичное сырье с вредными примесями получает «зеленую улицу» на «органические» поля.

Мало того, хорошо отлаженное производство эффективных, экологически чистых минеральных удобрений позволяет каждому крестьянину в любом регионе получить достаточное количество требуемых удобрений.

А где брать любителям органики рекомендуемое загрязненное сырье?

Много у нас оптовых организаций, предлагающих сельхозпроизводителям фосфоритные и калийные руды? И как рассчитать им потом норму внесения, если в сырье содержание действующих веществ колеблется весьма существенно? Таких вопросов немало. Ответов на них пока нет.

То есть, компромисс, придуманный разработчиками закона об органическом производстве, оказался явно неудачным — человек давно уже (за редким исключением) не использует в своей практике необработанное природное сырье. В процессе переработки отсекаются ненужные, а зачастую и вредные компоненты природного сырья. «Природное — не значит лучшее». Такова объективная реальность.

Это вполне объяснимо-растения не усваивают органику, для этого ей необходимо пройти стадию минерализации. А это непростой процесс, растянутый по времени и зависящий во многом от почвенно-климатических условий конкретных регионов. С этим напрямую связана и невозможность управления минеральным питанием растений по фазам вегетации. А это чрезвычайно важно — поскольку в разные периоды развития растений, требуется внесение различных элементов питания.

Отсюда высока вероятность «голодания растений», либо несбалансированности питания.

Геннадий Васяев, доцент, главный специалист Северо-Западного регионального научного центра Россельхозакадемии:

Голодные» растения — это не полноценные продукты питания, это не экологически чистая продукция. Поэтому экологически чистого земледелия не может быть без применения минеральных удобрений.

Широко разрекламированные так называемые биологическая, органическая, экологически безопасная системы земледелия, возникшие за рубежом, не отвечают ни целям, ни задачам современного российского земледелия, они разработаны в основном для решения частных задач в условиях перепроизводства продовольствия на Западе.

Все стандартные минеральные удобрения, производимые в нашей стране, прошли проверку на экологическую чистоту и экологическую безопасность для природы, животных и человека, поэтому вполне подходят для экологически чистого земледелия. Идеи экологически чистого земледелия ошибочно восприняты как запрет на применение минеральных удобрений, которые почему-то причислены в разряд «химии», якобы загрязняющей сельскохозяйственных продукцию. Но это ошибка.

Таким образом, приходим к однозначному выводу, что органическая продукция — это всего лишь рекламный трюк. Нет никаких доказательств ее большей полезности и экологичности. И до тех пор, пока не будут разработаны новые стандарты качества именно для органической продукции, такое положение дел будет сохраняться и впредь.

— Органическое земледелие не способствует поддержанию и развитию плодородия наших почв. Ведь известно, что многие наши земли имеют региональные дефициты элементов минерального питания, и особенно важнейших микроэлементов. Органическое производство в этом плане бессильно. Что толку вносить на поля навоз, имеющий тот же дефицит микроэлементов, что испытывали растения, выращенные на местных почвах? Ведь растения не могут синтезировать недостающие микроэлементы.

Отсюда возникают серьезные проблемы со здоровьем населения. И в качестве полумеры налаживается производство йодированной соли.

Классическим в этом плане является пример Финляндии, когда именно «химизация» полей позволила в течение десятилетия в 2,4 раза снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Это было достигнуто введением в программу минерального питания растений микроэлемента селена. Подобные исследования проводятся и у нас.

Ведь так необходимый нам йод теряется со временем в йодированной соли, а потому гораздо полезней иметь его в самих растениях.

Журнал «Картофель и овощи», 2015 год:

…специалисты ООО ИЦ «ФитоИнженерия» разработали отечественную технологию обогащения с.-х. культур йодом, а в ООО «Агронавт» при ее использовании была получена продукция, не имеющая аналогов в России — овощи с повышенным содержанием йода, сохраняющие свои свойства в течение всего срока хранения.

—В принципе, некоторые микроэлементы разрешены, но лишь природного происхождения. Что практически сводит на нет такого рода послабления. А потому органическое производство не обеспечивает сохранения и наращивания плодородия наших полей и не обеспечивает полноценность питательного комплекса в сельхозпродукции.

Предложенный Ломоносовым всеобщий закон природы включает в себя и закон сохранения энергии, вошедший в науку лишь в середине XIX века:

Но как все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте.

То есть наш полновесный каравай на столе — это то, что мы отняли у природы. Не компенсировав этот вынос, мы неизбежно приходим к истощению пашни.

— С хлебом организм человека получает фосфор, калий, магний, кальций, и различные микроэлементы — медь, цинк, йод, марганец и др. И всю эту «химию» мы обязаны вернуть земле. Ведь это совсем не маленький вынос. При получении тонны зерна и побочной продукции (солома и пр.) вынос азота составляет 30−35 кг, фосфора — 10−12 кг, калия — 25−30 кг.

При той примитивной технологии, что предлагается в органическом производстве, своевременное и полноценное обеспечение растений требуемыми элементами питания невозможно. Что, безусловно, приводит к резкому снижению урожайности и снижению качества сельхозпродукции, при неуклонном падении плодородия почвы.

Этот факт нашел свое подтверждение во всех государствах мира.

AgroBelarus.by (2012−2015 гг.):

В 1989 г. Европейское Сообщество своим решением 4115/88/EWG признало переход к альтернативному земледелию как путь к экс-интенсификации в рамках принимаемых мер по борьбе с перепроизводством сельскохозяйственной продукции и поощряет этот переход соответствующими мерами.

В результате отказа от использования таких факторов стабилизации и повышения урожайности, как минеральные удобрения и синтетические средства защиты растений, урожайность сельскохозяйственных культур при ведении органического земледелия в большей степени зависит от почвенно-климатических условий и в среднем на 20 — 50% ниже, чем в традиционном земледелии.

Шведский сельскохозяйственный университет:

Ученые Шведского сельскохозяйственного университета утверждают, что переход на органическое земледелие приведет к сокращению производства на возделываемых площадях почти в два раза. Перенаправление ежегодных ассигнований в размере около 69,5 млн долларов с натурального производства продуктов в пользу традиционного сельского хозяйства принесет намного больше пользы, сообщает Food&Wines.

В газете Svenska Dagbladet опубликована статья, в которой говорится, что компенсация 40%-го уменьшения урожайности при органическом земледелии потребует увеличения возделываемых площадей на 1,7 млн га в дополнение к сегодняшним 2,6 млн га.

Действительно, одним из самых слабых мест органического производства является его экономическая несостоятельность. Ни экономия затрат на удобрения и средства защиты, ни повышенные цены наорганическую продукцию, не спасают положение. К этому следует добавить и повышенные риски снижения, а то и полной утраты урожая в органическом производстве.

Знают ли об этом пропагандисты органического земледелия?

Ведь именно практикой внедрения «органического земледелия» в развитых странах доказана его убыточность.

AgroBelarus.by, (2012−2015 гг.):

В Швейцарии один из самых высоких уровней субсидий, что связано с заботой государства о местных фермерах и наличием соответствующих финансовых ресурсов. Даже после переходного периода фермеры, производящие органические продукты, получают субсидии. В частности для производителей органических овощей размер субсидий составляет 625 евро на 1 га, в то время как в Германии данный показатель равен в среднем 500 евро на га. Годовой размер государственных субсидий для производства продукции органического земледелия в Австрии — 600 млн евро. Дотации на 1 га при выращивании овощей — 800 евро, на 1 га садов — 508 евро, на 1 га пашни —327 евро.

Но и это еще не все беды органического земледелия. Забавно, что Закон об органическом производстве протаскивается"ни под что». Ну, то есть, это виртуальная субстанция. Этикетка есть, а внутреннее наполнение отсутствует. Это признают и сами участники процесса.

Алексей Сахаров, председатель совета Союза органического земледелия «Мелекшинское поле»:

Мало кто говорит о таком важном препятствии для развития органики в России, как отсутствие в нашей агрономической науке научной школы органического сельхозпроизводства. Как следствие, у нас нет отработанных технологических приемов возделывания культур по органической методике. Надеемся, что с появлением законодательной базы вузы начнут включать в свои программы обучение биодинамическому земледелию.

— Его основатель Рудольф Штейнер, основатель антропософской духовной науки. В 1924 году, по просьбе фермеров, он прочел курс лекций об обновлении сельского хозяйства, который и лег в основу новой сельскохозяйственной науки. Спустя несколько лет в Англии возникло похожее сельскохозяйственное движение, известное под названием «органика».

Вот рецепты биодинамического земледелия:

№ 502. Слегка подсушенные соцветия тысячелистника набивают в мочевой пузырь оленя, завязывают и подвешивают на солнечное место на все лето, осенью снимают и закапывают в землю до весны. Надо брать мочевой пузырь самца-оленя с ветвистыми рогами. Он регулирует действие серы в растении».

Навозный препарат № 500, готовится исключительно из рогов коровы имевшей строго определенное количество телят.

В общем, комментарии тут излишни. Тем более, вызывает недоумение пункт 5.2.3. Допускается использование биодинамических препаратов» в проекте Правил производства органической продукции.

Также на сайте Союза органического земледелия можно встретить разного рода фото‑ и видеоматериалы о так называемых биометодах. Речь идет, в частности, о микробиологических препаратах, якобы способствующих повышению плодородия почв и увеличению урожайности. Никаких доказательств при этом не приводится. За исключением нескольких примеров «успешного применения».

Это, мягко говоря, — ненаучно. Никто из продавцов этих препаратов не в состоянии проследить динамику развития культурной микробиоты по вегетации. Таких исследований у них нет. Более того, экспериментально доказано, что вносимые бактерии неэффективны — они в скором времени активно подавляются аборигенной почвенной микрофлорой.

Да и не мудрено, ведь вносить рекомендуется раствор, содержащий микробные препараты в объеме лишь 2−3 литра на гектар. Тогда как на этом гектаре уже присутствует 2−3 тонны, а зачастую, и 10 тонн местной микробной массы.

— В 2015 ГОДУ в РИА Новости-Казахстан появилась новость «Казахстан принял закон об органике: кто еще обгонит Россию?», в которой без всякой иронии сообщалось:

На долю органических продуктов приходится около 0,1% от всей потребляемой продукции в стране. К органической продукции, производимой в Казахстане, в основном, относятся зерновые и масличные культуры. В числе готовой продукции различные крупы, органическая водка и вино.

— Похоже, ради нее и приняли такой закон. Важнейшими составляющими нашего рациона являются овощи и фрукты. Именно этот ассортимент, главным образом, обеспечивает поставку нашему организму комплекса витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. Вместо этого потребителю предлагается «органическая водка». Этанол — уже чистая химия, а не какой-то там натурпродукт. К тому же, любой ректификат проходит фильтрацию, а значит, если даже сырье для его изготовления и не было выращено органическими методами, то в результате фильтрации оно все равно очистилось. Стало быть — это опять коммерческая уловка, как и все, что связано с органическим производством.

Ну, а потом, далеко не все наши соседи стремятся обогнать Россию в плане принятия сомнительных законов.

М. Т. Хатамов, из докторской диссертации (Таджикистан):

Удобрения являются мощным фактором внешней среды, оказывающим влияние на качество урожая. Минеральное питание растений улучшается при внесении научно обоснованных доз удобрений. Навоз и минеральные удобрения также влияют на рост микроорганизмов. Лучший рост бактерий, грибов, актиномицетов, азотобактера происходит привнесении полужидкого навоза и сочетания его с минеральными удобрениями.

На основании исследований, проведенных в многолетнем опыте Ак-Кавакской центральной агротехнической станции СоюзНИХИ, М.А. Белоусовым установлено, что действие навоза на орошаемых типичных сероземах слабее, чем эквивалентных количеств питательных элементов в минеральных удобрениях. К такому выводу приходит и Ю.К. Кудзин, по его данным систематическое применение навоза не обеспечивает получение возрастающих урожаев.

Действие навоза значительно усиливалось при совместном применении его с минеральными удобрениями.

В связи с резким подорожанием цен на энергоносители и минеральные удобрения, спадом экономического состояния сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств появилась необходимость поиска альтернативных систем сельского хозяйства. Возникла необходимость разработки новой системы, которая отличалась бы большей устойчивостью и экологизированностью и, вместе с тем, отвечала экономическим и социальным реалиям сегодняшнего дня и будущего развития Таджикистана.

Для решения этих задач в земледелии республики необходимо изменить отношение к ее химизации, но не в ущерб минеральным удобрениям.

То есть в сложных экономических условиях, идет поиск наиболее эффективных методов сельхозпроизводства, с учетом требований экологии, но без отрыва от науки и без разного рода рекламных трюков.

— Разработан блок мероприятий по государственной поддержке. Идет широкое информирование населения в нужном направлении, и адаптация заморских «технологий», и обучение крестьян, ну и видимо от бюджетных средств не откажутся.

Статья 11. Государственная поддержка производителей органической продукции:

…осуществляется в формах и методами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для осуществления государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

Исполнительный директор Союза органического земледелия Роман Гуров:

Если Россия начнет вкладывать в русское органическое сельское хозяйство сейчас, то мы сможем вывести престиж села на качественно новый уровень, накормить Россию экологически безопасной едой и возможно занять нишу на мировом рынке органики от 5 до 10%, что составляет от 10−15 млрд $ стабильных поступлений в бюджет РФ.

Однако более взвешенной нам представляется другая экспертная оценка.

Доцент НИУ ВШЭ, к. с.-х. н. Ярослав Горчаков:

Многие развивающиеся страны активно подхватили органическую эстафету, рассчитывая на увеличение экспорта своей агропродукции в развитые страны под предлогом «экологичности». Они в спешном порядке адаптировали свои национальные законы под требования развитых стран и сертифицировали сельскохозяйственные угодья как органические. Однако простое копирование западных подходов — тупик, ведь в странах «золотого миллиарда» на сельское хозяйство выделяется огромная часть бюджета в виде прямых и косвенных субсидий, что пока недоступно для развивающихся стран.

Это надо помнить и России, которая собирается стать полноценным участником"органического» рынка. Кроме того, и ЕС, и США ориентированы, прежде всего, на поддержку национальных производителей и вряд ли допустят широкую конкуренцию в виде российских продуктов. Факторы защиты внутренних рынков развитых стран еще более возрастают при угрозе рецессии в ЕС и финансовых проблем в США.

Кстати, любопытно, что затея, именуемая «органическим земледелием», — это наш импортный товар. Оттуда, с Запада к нам идут призывы об отмене самих основ научно обоснованной агротехники, а по сути — к введению у нас отсталого, неэффективного сельхозяйственного производства. Зато взамен, мы весьма успешно экспортируем главную составляющую плодородия наших полей — минеральные удобрения.

«Защита растений» № 8, 2015 г.:

По данным Национального союза производителей овощей, в 2013 году в России было произведено 18,4 млн тонн удобрений, из которых экспортировано 16,7 млн тонн, или 91%. На внутреннем рынке России используется лишь 1,8 млн тонн, или 9% от всего произведенного объема.

При таком подходе к удобрению почвы средняя урожайность картофеля и овощей в России гораздо ниже, чем за рубежом. Например, сегодня урожайность картофеля в РФ составляет 197,5 ц/га, а в Дании, Германии, Франции, Голландии, Великобритании этот показатель уже на протяжении 10 лет превышает 400 ц/га. Кроме того, из-за дисбаланса выноса питательных веществ и недостаточных объемов внесения минеральных удобрений запасы минеральных веществ на полях ежегодно снижаются.

Но именно оскудевшие земли, как ни странно, провозглашаются залогом успеха органического производства.

Я. Любоведский. Союз органического земледелия:

В России 40 млн га земли, которая не получала удобрений больше 20 лет, и она в любой момент может быть введена в оборот под органическое сельское хозяйство.

То есть, львиная доля производимых в России удобрений уходит на Запад, обеспечивая западному фермеру получение стабильно высоких урожаев качественной продукции. Нам же взамен идут оттуда"директивы» по внедрению на наших полях средневековых методов хозяйствования.

Что в итоге имеем? Качество, так называемой «органической продукции», никто отдельно тестировать не собирается и повышенных требований к ее питательной ценности не предъявляется. Почвы под «органической продукцией» не восполняют свой потенциал плодородия, урожаи неизбежно падают, мировой рынок нас не ждет, научная база у этой затеи отсутствует.

Разумно ли вкладывать какие-либо средства в такую авантюру?

Не стыдно ли перед соседями? Мы, страна, — давшая миру великих ученых, К.А. Тимирязева, Д.Н. Прянишникова, Н.И. Вавилова, П.А. Костычева и еще добрый десяток имен, чьи труды обогатили мировую агротехническую науку. К лицу ли нам принимать законы, рекомендующие «набивать травой мочевые пузыри оленей с ветвистыми рогами»?

Это в нашем-то XXI веке, когда весь мир занят поиском прорывных технологий.

Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства:

Стратегическое будущее сельского хозяйства России связано с переходом на инновационный путь развития, с глубокой качественной модернизацией прежде всего предприятий индустриально-технологического типа на базе достижений в биологических, технических, экономических и других сферах знаний.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что наука, наукоемкие технологии, активная инновационная деятельность являются исходной движущей силой всей хозяйственной жизни, и преимущественный прирост с.-х. производства обеспечивается благодаря реализации НТД.

Например, в США в течение последних десятилетий около двух третей прироста с.-х. продукции достигалось за счет реализации достижений НТП. Инновационное развитие в США обеспечило с 1990 по 2010 гг. рост урожайности кукурузы в 5 раз, а пшеницы — в 4 раза благодаря повышению качества семян, удобрениям, ирригации и прогрессивным методам производства. Эта тенденция продолжится благодаря биотехнологии. По данным Всемирной сельскохозяйственной продовольственной организации ООН (ФАО ООН), продовольственное обеспечение населения мира в XXI веке будет осуществляться преимущественно на базе инновационных ресурсов, интеллектуального совершенствования агротехнологий. При этом в качестве приоритетных выделено пять направлений развития:

— повышение эффективности использования земельных, энергетических и других ресурсов, а также удобрений;

— улучшение использования орошаемых земель;

— дальнейшее расширение селекции и семеноводства, племенного дела;

— применение интегрированной системы защиты растений и животных;

— существенное повышение инвестиций в с.-х. науку и инновационное развитие сельского хозяйства.

* * *

Подведем итоги. Прогресс остановить нельзя, и природу не обманешь, какие бы органические заклинания не произносились у края российской пашни.

Откат к средневековым традициям земледелия не сулит ничего хорошего. Напротив, активное внедрение на наших полях наукоемких технологий, позволит в ближайшем будущем получать устойчивые программируемые урожаи высококачественной сельхозпродукции. Да, собственно так оно и есть уже сегодня в большинстве наших хозяйств, где это давно стало нормой.

В заключении, необходимо отметить актуальность стабильного снабжения продовольствием растущего населения планеты. По прогнозам экспертов, к 2050 году население Земли достигнет приблизительно 9 млрд человек. Чтобы обеспечить человечеству здоровое питание, сельскохозяйственное производство нужно будет увеличить на 60% от современного уровня. Для решения таких задач глобального масштаба требуется поступательное движение в направлении интенсификации сельскохозяйственных технологий, как в плане наращивания объемов производства, так и существенного повышения качества продукции.