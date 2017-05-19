Близкий круг президента США Дональда Трампа готовит план, как лучше ответить на имевшую эффект разорвавшейся бомбы статью The Washington Post о том, что он передал России секретную информацию о заговоре боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), полученную от Израиля, пишет Дженна Маклауглин в статье для The Foreign Policy.

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Автор отмечает, что в качестве одного из вариантов рассматривается возможность обвинить бывшего главу Белого дома Барака Обаму и его администрацию в ненадлежащем обращении с конфиденциальной информацией, в частности, в рамках программы обмена сведениями о киберугрозах.

Об этом заявил источник издания, обладающий сведениями о состоявшейся утром 17 мая встрече в Белом доме. По его словам, команда Трампа планирует начать расследование в отношении программы министерства национальной безопасности, в рамках которой осуществляется обмен информацией о кибератаках. Намек будет сделан на то, что именно в рамках этой программы ненадлежащим образом осуществлялась передача конфиденциальной информации России и другим странам, не являющимся союзниками США. По всей видимости, представителей этой программы хотят обвинить в обмене секретными данными.

Речь идет о программе, известной как Автоматизированный обмен индикаторами (Automated Indicator Sharing), благодаря которой компании могут предоставлять информацию относительно потенциальных кибератак, такую как адреса IP и электронной почты, правительству США и международным партнерам.

Так, еще один источник, близкий к Белому дому, подтвердил изданию, что Трамп и его команда были на протяжении нескольких недель заинтересованы в том, чтобы осуществить нападки на программу ведомства. Он добавил, что пока ничего не решено, однако такой вариант всё же рассматривается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Источники, осведомленные о программе, назвали эту мысль абсурдной. В частности, одно из бывших официальных лиц министерства назвало этот подход «бессмыслицей», похожей на «бред», поскольку в рамках программы передается такая информация, которая идет на пользу всем. Более того, источник отметил, что между участниками не передается никакой секретной информации.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что им не известно ни о какой встрече или обсуждениях с Россией участия в этой программе обмена информацией.

Напомним, о якобы состоявшейся передаче российской стороне секретной информации стало известно из статьи The Washington Post. В ней утверждалось, что президент Трамп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал главе российского внешнеполитического ведомства важные секретные данные о террористической угрозе со стороны группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным издания, речь шла о том, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят теракты с использованием начиненных взрывчаткой ноутбуков на авиарейсах, что было подхвачено контролируемыми Демократической партией СМИ США и раздуто до очередного скандала с обвинениями в адрес Трампа и его команды в связях с Москвой.

Администрация США эту информацию опровергла, отметив, что на встрече Трампа с Лавровым и послом РФ Сергеем Кисляком никаких секретных данных российской стороне передано не было. Президент России Владимир Путин даже выразил готовность опубликовать стенограмму переговоров Лаврова с Трампом, если на это согласится американская сторона.