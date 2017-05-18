



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

21 мая правящая в Турции партия «Справедливость и развитие» (ПСР) соберется в Анкаре на внеочередной съезд. На нем будет объявлено, что президент страны Реджеп Эрдоган вновь возглавит партию. Эрдоган является со-основателем ПСР, которую он возглавлял до избрания главой государства в августе 2014 года. После инаугурации ему пришлось покинуть партийные ряды, конституция Турции не позволяет президенту поддерживать контакты с политическими партиями. Однако Эрдоган продолжал неофициально оказывать решающее влияние на деятельность ПСР.

Но кардинально ситуация изменилась после того, когда на референдуме по внесению поправок в Конституцию Турции за вариант Эрдогана проголосовало чуть более половины избирателей. Одним из первых шагов, предпринятых после вступления в силу конституционных поправок, стала отмена статьи, запрещающей президенту страны принадлежать к какой-либо политической партии. Итак, Эрдоган добился того, чего хотел. Официальные СМИ раструбили, что «Турция больше не стоит на распутье, для нее началась новая эра», хотя результаты референдума показали, что на самом деле президент проиграл там, где раньше всегда побеждал. Он столкнулся с максимально расколотым обществом, чему немало сам способствовал, создал новые проблемы как внутри страны, так и за ее пределами.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган голосует на референдуме. 16 апреля 2017

Если возвращаться к вопросам, которые будут, конечно, в закрытом режиме рассматриваться на предстоящем съезде ПСР, то речь, в первую очередь, зайдет о поисках путей и решений, которые могли бы помочь вернуть утраченные партией ресурсы, преодолеть назревающей в ней раскол. Необходимо также определиться и с союзниками, так как альянс с Партией националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели оказался не таким выгодным, как надеялся Эрдоган. Оппозиция внутри ПНД имеет больше влияния, чем в то хотели верить ПСР и Бахчели. Более чем вероятно, что может появиться новая партия, которая лишь усилила бы раскол внутри ПНД. Да и в принципе турецкая политическая система оказалась в зоне неустойчивости. Не стоит забывать, что новая модель вступит в силу только в 2019 году, однако разговоры о досрочных выборах уже давно идут. Это означает, что сезон выборов в Турции с большой долей вероятности уже начинается.

Стали определяться и те силы в ПСР, которые раньше стояли плечом к плечу с Эрдоганом. Так, бывший президент Турции Абдуллах Гюль призвал турецкое правительство здраво оценить решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возобновлении политического мониторинга, призвал «вернуться к процессу демократических реформ и приблизиться к общим критериям с точки зрения демократии, закона и стандартов в области прав человека». Появились серьезные признаки сбоев и в экономике. Стала давать петуха турецкая банковская система. Количество невыплаченных кредитов стало рекордным за последние 5 лет: их доля в общем объеме кредитов составляет 3,18% или 514 млн долларов. Из-за фактически провальной внешней политики Турция стала терять и внешние рынки.

World Economic Forum Абдуллах Гюль

Обозначились серьезные проблемы во взаимоотношениях между Анкарой и ее западными партнерами — США и ЕС. Но главное, на наш взгляд, в том, что произошло разделение Ближнего Востока и появились условия для создания в регионе большого объединенного Курдистана. После начатого ПСР с представителями курдского народа так называемого процесса разрешения Рабочая партия Курдистана, объявленная Турцией «террористической», стала представлять собой региональную силу в регионе. Проблема в том, что Анкара утратила монополию на курдский вопрос, ее противостояние с курдами стало осложнять отношения с Россией и США, а также ведет к внутриполитическому осложнению. Более того, Эрдоган «запутался» с внешними врагами. «Он ведет борьбу не с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — отмечает Deutsche Welle, — не с президентом Сирии Башаром Асадом. Вместо этого борется с курдами».

Самое опасное в том, что политика Турции во всех направлениях становится непредсказуемой. Страна вползает в очень серьезный политический кризис, все дальнейшие преобразования будут сопряжены с очень острой политической борьбой. Не исключено, что мы это увидим и на предстоящем съезде ПСР, хотя отношения внутри правящей элиты Турции — тайна за «семью печатями». Уже не первый год турецкие СМИ фиксируют противоречащие друг другу заявления отдельных политиков, критически относящихся к предпринимаемой Эрдоганом беспрецедентной в новейшей истории кадровой чистке в полиции и в прокуратуре. Но полной ясности в том, почему он решился на такие акции, пока нет. Раскол в правящей партии, чего в принципе исключать нельзя, неблагоприятно скажется на авторитете власти и ее заявленных амбициозных программах.

Заслуживает внимания еще один факт. Сейчас все политические силы Турции разведены по баррикадам, и идет процесс их дробления. Но в борьбе друг с другом силы ПСР неизбежно политически ослабят себя и образуют «коридор возможностей» для выхода на сцену новых сил. Так что из Анкары по-прежнему стоит ждать важные политические новости.