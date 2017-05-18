В США произнесено ключевое слово — импичмент. Произошло то, что рано или поздно должно было произойти, — «глубинное государство» потеряло контроль над эмоциями и ходом дел и открыто выступило против Трампа. Поручено это важное дело было конгрессмену Элу Грину, который заявил, что «президент Трамп совершил деяние, за которое он должен быть привлечен к ответственности палатой представителей. Это деяние заключается в создании помех законному расследованию связей кампании президента и российским влиянием на выборы президента 2016 года. Ответственность президента, как известно из конституции, — это импичмент».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто за борт, а кто — с борта вон

После чего в дело вступил Комитет по разведке Сената, который сообщил, что запросил у исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба все документы, подготовленные Коми о его совещаниях с высшими должностными лицами Белого дома и Министерства юстиции в отношении расследования о вмешательстве России, в том числе нашумевшей так называемой «Заметке Коми». Сенатор Марк Уорнер заявил, что в комитете нет людей, считающих, что Коми «не заслуживает того, чтобы рассказать свою версию истории», а представитель Республиканской партии Джастин Амаш отметил, что если рассказанное экс-директором ФБР подтвердится, то это будет основанием для импичмента Трампа.

То, что разговоры об импичменте Трампа — это не шутки, говорит следующий факт. В результате скандала с отставкой главы ФБР Джеймса Коми игроки в букмекерских конторах резко увеличили количество ставок на то, что президент США покинет Белый дом досрочно. Стоимость фьючерсов на импичмент Трампа до конца 2017 года взлетела в 1,5 раза за сутки. На 16;00 мск среды контракты, которые предлагает онлайн-букмекер PredictIt, закладывают 31% вероятности импичмента против 20% на прошлой неделе. Торговый оборот вырос в 30 раз за три недели — до 190 тысяч ставок.

Цитата Грузовик FEMA для перевозки гробов в штате Висконсин. США

Как видно, на самом деле, это довольно простая в исполнении двухходовка может привести к импичменту Трампа и установлению в США фашистского государства. Давно уже не секрет, что Федеральным агентством США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) закуплено несколько миллионов четырехместных пластиковых гробов (только возле Атланты, штат Джорджия, складировано от 500 тыс. до 1 млн штук) и построено около 800 концлагерей по всей территории США. Несколько лет, приблизительно с 2008 года, когда впервые была обнародована данная информация, исследователи задавались вопросом — для чего это понадобилось, кому и когда. И вот, похоже, разгадка наступает.

Напомню, что в 2008 году выплыло на поверхность секретное заседание Сессии палаты представителей при Конгрессе США в Вашингтоне, состоявшееся «за закрытыми дверями» 13 марта 2008 года и в СМИ практически не освещавшееся. То была шестая по счету, за всю историю США, закрытая сессия (отсчет ведется с 1812 г.) и первая — после 1983-го. Несмотря на то, что заседание было закрытым, утечка все же произошла. Что же именно утекло и просочилось? Американские исследователи утверждают, что на сессии были рассмотрены следующие вопросы:

«Неизбежный коллапс экономики США. Неизбежный коллапс финансовой системы правительства США. Возможность гражданской войны в США в результате коллапса Системы. Предупредительные аресты «мятежных граждан США», которые могут выступить против правительства. Заключение «склонных к бунту» в лагерях «The Rex 84 Camps», предусмотренных программой Readiness Exercise 1984 (Rex 84 — это правительственная программа тренинга по отрабатыванию навыков взятия под стражу большого количества людей, учения, подобные Rex 84, проводятся в США регулярно). Защита членов Конгресса США от возможной мести населения за коллапс экономики. Определение места убежища для членов Конгресса и их семей на время волнений. Необходимость и неизбежность для США создания совместно с Канадой и Мексикой «Северо-Американского Союза», the NAU (North American Union). Создание новой валюты Амеро (Amero) для всех трех членов «Союза» как решение экономической проблемы».

Таким образом, США устраивают коллапс доллара и отказываются выполнять свои долговые обязательства, то есть осуществляют «кидок» всего мира после того, как набрали у всех в долг. Вполне реальная схема, кстати. Естественно, что очень многих в самих США, совершенно на разных этажах власти и отношения к собственности, эта схема не устраивает. Поэтому вероятность гражданской войны в США резко увеличивается. И мы об этом сценарии неоднократно писали начиная с мая 2015 года или в ноябре 2016:

… Многие другие факторы заставляют всерьез относиться к версии о том, что в США после выборов 8 ноября вспыхнет гражданская война. Поводов всего два — победа Клинтон, которую не признает Трамп и бросит клич своим сторонникам. Победа Трампа — его убийство клинтонитами и народное восстание. Вот только два сценария из множества. Однако суть остается прежней — страна расколота, и этот раскол уже разговорами не преодолеть. В этой связи вопрос о том, может ли страна, находящаяся на грани гражданской войны, быть «мировым жандармом», как этого хотят многие европейские политики, является сугубо риторическим».

То, что ключевое слово импичмент было произнесено после визита главы российского МИД Лаврова, говорит о многом. В том числе о совершенно разном статусе России и КНР в мировой табели о рангах, несмотря на всю экономическую мощь Китая. Чтобы понять всю разницу в весовых категориях Россия и КНР, достаточно сопоставить два события. С одной стороны — визит в США главы Китая Си Цзиньпина и удар американскими «Томагавками» по сирийской авиабазе. С другой — визит главы МИД России и отставка главы ФБР Коми. Трамп очень четко показал, как он будет говорить с КНР — языком силы, и Пекин дрогнул. А России (и себе) был сделан подарок, подтверждена реальность Большой сделки между Вашингтоном и Москвой.

Совмещения этих двух событий, этого мощнейшего залпа Трампа из всех орудий и не смогли выдержать неоконы и мировая партия войны, реально управляющие США. Поскольку, если вдобавок к внутренней, Трамп еще начнет успешно осуществлять внешнюю политику и действительно добьется прогресса в отношениях с Россией, в том числе по двум ключевым геополитическим конфликтам — Сирии и Украине, то после этого он, несомненно, примется и за само глубинное государство. А этого они допустить не могут. Поэтому и было произнесено так долго подготавливаемое, но только в среду выстрелившее слово импичмент.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого. Трамп

Что это означает? Это означает, что США подходят к очень опасной черте. Конечно, Трамп еще может переиграть своих оппонентов, когда окажется, что никакой записки Коми нет. С другой стороны, даже если Трамп сейчас победит, то у него нет другого варианта, кроме как уничтожить глубинное государство, поскольку у президента в США, как показывает весь период времени с момента начала правления Трампа, оказывается, есть только номинальная власть подписывать то, что кладут ему на стол представители «глубинного государства», из которых и состоит практически вся администрация американского президента.

Однако если «глубинное государство» переиграет Трампа, то вполне возможно допустить, что Трамп обратится к народу, и тогда в дело пойдет третий, самый жесткий сценарий — распада США через гражданскую войну. О том, что данный сценарий не чьи-то досужие выдумки, говорят и высказывания бывшей советницы Обамы Сьюзан Райс относительно того, что «нельзя допустить, чтобы войны в твиттере переросли в перестрелки».

Импичмент Трампа может стать концом той Америки, которую все знают. Импичмент Трампа означает превращение США в фашистское псевдодемократическое государство, в котором публичные институты власти только скрывают реальное глубинное государство, которое построено по принципу тоталитарной секты и которое в качестве своей мировоззренческой основы имеет явно не божественные основания, а прямо противоположные.

России в этой ситуации надо аккуратно и взвешенно оценивать происходящее в США, так как это: а) их внутреннее дело; б) излишняя поддержка может принести только вред тем силам США, которые выступают против фашизма в Америке. Вместе с тем, в силу чрезвычайного характера ситуации, можно допустить, что и Россия может предпринять меры для того, чтобы подморозить ситуацию в США и асимметрично, но поддержать Трампа, поскольку возвращение «глубинного государства» к власти в США не сулит ни России, ни миру ничего хорошего. Если к этим действиям России присоединится Китай, то это будет доказательством наличия серьезного потенциала в наших отношениях.