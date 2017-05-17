



Hans Карта. Австралия

После того как в Индонезии по обвинению в кощунстве был на два года осужден бывший губернатор Джакарты Басуки Чахая Пурнама, Австралии необходимо задать себе вопрос, а не пошел ли её сосед по пути исламизма. Нет никаких сомнений в том, что давление со стороны толпы из-за предполагаемого оскорбления ислама возымело успех, осталось только понять, насколько далеко пойдет Джакарта по пути авторитарного исламистского государства, пишет Пол Дибб в статье для The Strategist.

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Автор отмечает, что важно не возводить случившееся в абсолют, но и не отметать произошедшее как изолированный инцидент. Дело в том, что умеренная ветвь ислама, проповедуемая в Индонезии, находится под ударом. Так, австралийский дипломат Деннис Ричардсон отметил, что пока рано говорить, станет ли экстремизмом главенствовать в индонезийской политике, однако он признал, что за этим нужно наблюдать самым активным образом.

После свержения авторитарного военного режима Сухарто в 1998 году страна добилась заметного прогресса в рамках своей новой демократии и роста гражданского общества. И Канберра посчитала большим везением то, что её соседом стала страна с такой умеренной формой ислама. Однако, как показала тревожная тенденция жестокости масс, институтам индонезийской демократии грозит опасность.

Автор подчеркивает, что не впервые Индонезия склоняется в сторону радикализма. Так, в 1960-х годах президент Сукарно создал антизападный «режим». Страна, которая обладала третьей после СССР и Китая по объему коммунистической экономикой, следовала политике конфронтации с Малайзией, Сингапуром, которая вылилась в вооруженный конфликт с этими странами, а также Соединенным Королевством и Австралией. Тогда страна получала поддержку со стороны Советского Союза, поставлявшего современное военное оборудование, превосходившее австралийское. Среди поставок были 25 бомбардировщиков Ту-16, 68 истребителей МиГ, крейсер класса «Свердлов», 15 эсминцев, 12 подводных лодок проекта 613.

В результате этого Австралия была вынуждена принять решение заказать истребители-бомбардировщики F-111, которые смогли бы совершать бомбежки Джакарты без необходимости перезаправки. Канберра также заказала подводные лодки класса «Оберон» и оснащенные управляемыми ракетами эсминцы типа «Чарльз Ф. Адамс». Ситуация сразу же переменилась в 1965 году, после свержения президента Сукарно и прихода к власти Сухарто, введшего прозападное военное правительство. И с 1965 по 1998 год Австралия не столкнулась ни с одной военной угрозой со стороны Индонезии.

При этом, если Джакарта продолжит двигаться выбранным недавно путем экономического развития, то она может занять место между четвертой или седьмой экономиками мира к середине века, тогда как её население может достигнуть отметки в 370 млн человек, став значительной региональной силой.

Поэтому крайне важно, чтобы страна не сползла в сторону агрессивного исламистского государства. Если же это произойдет, Австралия может оказаться перед острым стратегическим вызовом из-за того, что, перейдя на враждебные позиции, Индонезия может начать представлять угрозу её фундаментальной безопасности.

Подобная стратегическая проблема на границе с Австралией будет иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны, повлияв на расширение её сил обороны и на оборонный бюджет. Более того, как стало очевидно на примере Конфронтации, США необязательно придут на помощь Канберре в случае крупной военной угрозы в регионе.

При этом на основе тех тревожных тенденций, которые наблюдаются в Индонезии, нельзя делать однозначный вывод, что Джакарта неизбежно станет врагом Австралии, однако Канберре нужно быть готовой к тому, что эти тренды могут привести к непредвиденным и, возможно, катастрофическим последствиям. Поэтому возможность того, что Индонезия скатится к религиозному национализму, который можно наблюдать в других частях света, исключить нельзя.

В последующие годы, скорее всего, не стоит ожидать уменьшения числа моментов расхождения позиций между Канберрой и Джакартой, однако нужно будет уделять крайне пристальное внимание курсу индонезийской политики и тому, что за собой влечет более активная роль в ней исламских экстремистов.