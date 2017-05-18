Иван Юдинцев ИА REGNUM Украина в концлагере

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Данное событие говорит о наложении друг на друга нескольких тенденций. С одной стороны, из-за своего типично «русского гриппа», скорее всего, Порошенко окончательно утрачивает связь с реальностью, с другой, пользуясь этим, его начало сливать собственное окружение. Как отмечают блогеры,

«новость о блокировке «ВКонтакте» за считаные часы стала самой обсуждаемой в сети. Как и предполагалось, активнее всего очередной запрет комментировали на Украине. Большинство украинцев сошлись во мнении, что блокировка соцсетей — «это уже перебор» и не имеет никакого отношения к реальным санкциям против России».

Если решения относительно блокировки российских соцсетей и поисковиков еще можно хоть как-то понять, то запрет на бухгалтерскую программу 1С или деятельность «Газпрома» — не укладывается ни в какую логику. Анализ украинского рынка бухгалтерских продуктов показывает, что он на 80%, если не на 90%, контролируется как раз программой 1С. Что касается «Газпрома», то как будто не российский газ, принадлежащий «Газпрому», течет по газопроводам Украины и не этот газ отапливает подавляющее большинство украинских домов.

В соцсетях отмечают: «Комментаторы напомнили, что многие колледжи и вузы страны готовят специалистов на основе прикладных занятий по «1С».

"У нас целые факультеты в колледжах учат на бухгалтеров 1С, я сейчас просто ржу», — оценивает происходящее один из пользователей Twitter.

В целом же в украинских соцсетях очередной запрет Петра Порошенко расценили не иначе как «бред». «Цирк зажигает огни… Чую, приближается бухгалтерский майдан. Реально не могу предположить, чем это нововведение может закончиться», — опасается пользователь.

Как будет Порошенко контролировать выполнение этого своего решения — одному Богу известно.

Вместе с тем можно предположить, что к принятию данного решения Порошенко подтолкнули и другие обстоятельства. Пока данная версия никем в Рунете не обсуждается, но вполне может быть, что данное решение Порошенко принял для отвлечения внимания общественности от других своих будущих решений, которые будут идти в русле подготовки к выполнению Минских соглашений.

Дело в том, что Порошенко, как он сам не раз подчеркивал, не может протолкнуть Минск-2 через парламент, так как там он не наберет необходимой поддержки. Сейчас Порошенко предпринимает шаг, который, по его мнению, должен представить его подлинным защитником страны от «российской агрессии», после чего, опять-таки на его взгляд, ему было бы легче сделать тот шаг, ради которого и затевалась эта информационная буча, и протолкнуть через парламент и общество Минск-2. Поэтому он, возможно, предпринял такой обходной маневр.

Однако, как показывает реакция украинского общества, находящегося под властью хунты, данная задумка не принесла того эффекта, который предполагался. Более того, скорее всего, она окажется провальной именно в части атаки на информационный сегмент. Как показывают уже проведенные экономические подсчеты, полная блокировка российского сегмента сети интернета обойдется Киеву в 1 млрд долларов. Вместе с тем экономическая сторона этого вопроса является отнюдь не первоочередной. Главное — это реакция общества. Украинское общество еще не отошло от празднования 9 мая, от расправы боевиков Яроша с таксистом, отказавшимся говорить на «мове», и ответной реакции местных жителей боевикам, как Порошенко на пустом месте снова взбаламутил общественное мнение.

Мы уже писали ранее, что необандеровская власть на Украине находится в положении цугцванга. Принятое во вторник решение Порошенко — очередное этому подтверждение. Слишком много линий разделения накапливается на необандеровской части окраины.

Трудно сказать, какое еще решение на ровном месте могло бы вызвать такой шквал реакции общественности. С другой стороны, это лишний раз доказывает, в каком информационном и социокультурном пространстве живет украинское общество. Что антироссийскость и русофобия всегда являются вторичным культурным жестом и призваны восполнить исключительно собственную культурную, историческую, гуманитарную и гносеологическую неполноценность. Это лишнее свидетельство того, что этнос или сообщество этносов так и не смогли стать нацией в политическом смысле этого слова и остались на племенном уровне развития. Но это также означает, что в современном мире, где острую борьбу ведут несколько основных культурных, исторических и цивилизационных проектов, свято место долго пустовать не может.

Иван Юдинцев ИА REGNUM Порошенко и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Нынешнее украинство необандеровской власти может еще какое-то время демонстрировать свою повышенную агрессивность. Но это приведет, даже сейчас мы это видим, только к зачистке наиболее агрессивных элементов украинского общества, после чего общество впадет в апатию. А после начала процесса денацификации, как показывает опыт той же Германии, вполне возможно и весьма длительное покаяние за агрессивную русофобию и рост агрессивного национализма. Поэтому вполне естественно, что большинство выберет более легкий путь примирения с действительностью, который примет форму отказа от украинской национально-культурной идентичности и восстановление новороссийской культурно-исторической идентичности, что можно только приветствовать.