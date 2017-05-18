В этом году мы уже рассматривали данную тему. В апрельской публикации «Подлинное лицо минской пропаганды — назойливый миф о российской угрозе» речь шла об одной из публикаций главного печатного издания власти — «Советская Белоруссия», в которой очень заметно прослеживались многие из тех штампов, которые применяет к России западная пропагандистская машина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

Анализ нескольких последних публикаций представителей прозападных и оппозиционных взглядов показывает, что приблизительно аналогичный набор штампов в отношении России используют и оппоненты белорусской власти. Например, достаточно взвешенный белорусский аналитик и эксперт по военной тематике Александр Алесин пишет: «Партнерство Беларуси и России как тенденция на сегодня исчерпано, потому что Кремль ничего не может предложить Минску».

Или вот некий белорусский блогер фантазирует: «В отличие от России, у Белоруссии нет гигантских запасов нефти и газа и других полезных ископаемых, за редким исключением. И, несмотря на это, Белоруссия показывает очень неплохие результаты в сравнении с Россией. Какие можно сделать выводы? Что у российской олигархической модели есть альтернативы, в частности та же белорусская модель». То есть автор, как и белорусские власти, считает, что успехи белорусской экономической модели в середине прошлого десятилетия и начале нынешнего были достижением непосредственно самих белорусских властей, хотя, как подчеркивают международные финансовые организации, это, в том числе и хорошее состояние белорусских дорог, было исключительно заслугой России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают

Возникает сразу несколько логичных вопросов. Почему Москва должна что-то предлагать Минску после того, как она ежегодно дотирует республику на 7−9 млрд долларов (разбор подтверждающих эти данные цифр МВФ мы делали в предыдущем обзоре блогосферы). Почему именно Москва должна предлагать? И что предлагает Минск, какие интеграционные и инвестиционные проекты? Что может предложить ЕС? Вариант разрушенной экономики Прибалтики (которая держится на дотациях из бюджета ЕС, заканчивающихся в 2020 году), Украины, пребывающей в гражданской войне, или разделенной и нищей Молдавии?

Кстати, аналогичные требования к России о необходимости продолжать кормить обанкротившуюся белорусскую экономическую модель свойственны и официальной печати. Возьмем ту же «Советскую Белоруссию», прикрывающуюся мнением ведущего научного сотрудника Центра внешнеэкономических исследований Института экономики РАН Юрия Година, прибегающего к обычному шантажу против своей страны:

«Преодоление опасных явлений и тенденций в топливно-энергетической сфере Беларуси, создающих серьезную угрозу ее экономической безопасности, возможно только при тесном сотрудничестве с союзной Россией. В противном случае Москва может утратить Беларусь в качестве союзника, что существенно ослабит позиции России в Европе и Калининградском анклаве. Ущерб национальной безопасности России в таком случае не поддается подсчету. Подобный ход событий будет ударом по геоэкономическим и геополитическим интересам как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. По мнению большинства серьезных российских экспертов, нельзя рисковать будущим России на западных рубежах, а также имиджем нашей страны как лидера в постсоветской субрегиональной интеграции».

Опять мы видим, что поскольку интеграция с Беларусью якобы гораздо больше нужна России, то она и должна «платить за банкет». И уважаемого автора не смущает тот факт, что именно финансовые потоки из центра на периферию социалистической системы, своеобразная дань, уплачиваемая Советским Союзом своим вассалам, стали одним из тех факторов, которые высосали все соки из «ядра Империи» — центральных областей СССР — и развалили первое в мире социалистическое государство. На этот же предательский путь разбазаривания внутренней силы пытаются толкнуть и современную Россию. Что будет происходить в самой России, автора, как и революционеров-троцкистов, которые хотели положить Россию вместе со всем народом на алтарь победы всемирной революции, похоже, не особо волнует.

Если говорить концептуально, то, по сути, это те же самые «песни», что раньше пели на окраине: мол, Россия без Украины не выдержит, Украина нужна России больше, чем Россия Украине. Мол, если хотят, чтобы были вместе, — пусть кормят. Украина, вообще-то, по промышленному и людскому потенциалу в пять раз превосходила Беларусь, целого ряда стратегических высокотехнологичных отраслей вообще не было в Беларуси — судостроения, авиастроения, атомной энергетики, всесоюзной здравницы, такого сельского хозяйства (пшеница, чернозем, климатические условия, виноделие на мировом уровне) и так далее. И где сейчас Украина?

Или вот еще один прозападно ориентированный белорусский эксперт Андрей Федоров пишет:

«Политическая обстановка в мире существенно изменилась, возникли новые потребности. Речь, разумеется, идет о резко возросшей агрессивности России, что, несмотря на все регулярные заверения в братской дружбе, вряд ли может не беспокоить белорусское руководство. В сложившейся ситуации ему очень нужна солидная внешнеполитическая поддержка, оказать которую способен только Запад, и в первую очередь именно Вашингтон.

В пользу этого предположения говорит то, что в течение последних полутора лет на самом высоком уровне в адрес Америки практически не звучало критических высказываний. Напротив, Лукашенко неоднократно отмечал, что нормализация отношений с ней является непременным условием успеха внешней политики Беларуси. Можно также вспомнить активное продвижение белорусским руководителем идеи формального подключения американцев к разрешению российско-украинского конфликта».

Во-первых, интересно замечание эксперта относительно отсутствия критики со стороны официального Минска в адрес Вашингтона, в то время как Москва регулярно критикуется белорусским руководством, несмотря на оказываемую политическую, экономическую и финансовую помощь. Такое поведение «союзника» выглядит как минимум двусмысленно. Во-вторых, эксперт говорит о том, что якобы Россия демонстрирует агрессивность. Где-то мы это уже слышали… А, точно — со стороны властей Польши и Прибалтики, этих наиболее антироссийски настроенных стран Восточной Европы. То есть эти тезисы вполне укладываются в ту пропагандистскую войну против России, которую ведет мировая партия войны.

В-третьих, в этих словах эксперта обнаруживается интересный парадокс: аналогично, как проявление агрессивности, трактуется поведение президента США Дональда Трампа и его требования к союзникам по НАТО платить по счетам. Союзники по НАТО его тоже обвиняют в агрессивности. Возникает закономерный вопрос: почему абсолютно точно такое же пожелание Москвы к самому близкому союзнику, в которого вложено более 100 млрд долларов за десять лет, платить по счетам и выполнять подписанные ранее договоренности, называется агрессией? Теперь понятно — чтобы не платить деньги, должник обзывает кредитора агрессивным и апеллирует к общественности на улице. Теперь ясно, что это всего-навсего пропагандистский трюк, чтобы не платить. Вполне возможно, что этот заход, когда придет время платить по долгам, начнет использовать и официальная белорусская пропаганда.

А вот что пишет на днях известная американская «фабрика мысли» Стратфор:

«Как отмечают аналитики, в пользу Кремля играет и то, что Запад хотел привязать бывшие республики СССР к себе «силой», через революции, финансирование оппозиционных движений и тому подобное. Россия же создает эффективные двусторонние модели экономического и социального развития государств — членов ЕАЭС и ОДКБ».

То есть стратегия Кремля на евразийском пространстве отличается взвешенностью, учетом политических и экономических интересов союзников.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукошенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии

Одна из последних страшилок белорусских властей и оппозиции состоит в том, что Кремль взял курс на выдавливание Беларуси из проекта Союзного государства. Но, извините, танец возможен только тогда, когда танцуют двое. Почему все должно сводиться к инициативе только Москвы, а Минск, как капризная барышня, будет выбирать? Так, возможно, могло бы быть, если бы республика входила в первую тройку-пятерку внешнеполитических интересов России. Однако сегодня Минск находится во второй половине второго десятка того списка геополитических вопросов, которые стоят перед Москвой. Поэтому движение должно быть обоюдным. Нельзя просто обвинять Кремль в том, что он не готов к углублению союзной интеграции, тем более что примеры похороненных белорусской стороной совместных интеграционных экономических проектов свидетельствуют об обратном.

Вместе с тем в упоминаемом тексте Андрея Федорова присутствует первое в белорусской экспертной публицистике и аналитике упоминание о возможности договоренностей между Кремлем и Белым домом («Россия и США вновь могут поделить зоны влияния, со всеми вытекающими отсюда для Беларуси отрицательными последствиями»), хотя об этом в российском экспертном сообществе пишется уже достаточно давно — месяцев как восемь. Интересно, что договоренности Москвы и Вашингтона трактуются экспертом как угроза для национальной безопасности Беларуси. Казалось бы, какие с этим могут быть вопросы — угроза Третьей мировой войны существенно снижается, страны могут заняться обустройством национальных экономик, уделять больше внимания образованию, здравоохранению, решению проблем безработицы, бедности и так далее. Однако лимитрофное мышление дает себя знать.

И мы об этом также писали. Лимитрофам гораздо выгоднее сталкивать сверхдержавы лбами в войне за неправильно понимаемые глобальные и национальные интересы вместо того, чтобы сверхдержавы могли договориться и совместно разграничить сферы влияния, после чего мягко и непринужденно обрисовать правила игры, если кто-то не хочет, чтобы его поставили на «исторический счетчик». Тем не менее то, что в белорусском экспертном сообществе наконец-то озвучена давно являющаяся предметом обсуждения в мировом экспертном сообществе идея, надо только приветствовать. Возможно, это сможет как-то повлиять на обсуждение реальных проблем белорусской государственности, а не ложных пропагандистских мифов.

На мой взгляд, несомненно, что решение основных проблем белорусско-российской интеграции в позитивном русле должно происходить через раскрепощение общественной инициативы представителей общественности двух стран, через организацию круглых столов, конференций по политической, социокультурной, исторической, финансово-экономической проблематике. Чтобы подготавливаемые на политическом уровне решения проходили через горнило экспертных обсуждений с соблюдением взаимовыгодных условий интеграции для каждой из сторон. При этом, несомненно, важно, чтобы обсуждение инициатив общественностью проходило при плотном взаимодействии с представителями органов государственного управления, чтобы не создавать опасность оторванности общественных дискуссий от реального политического процесса.