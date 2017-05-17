На фоне того, как 15 мая появилась информация о предполагаемых варварских преступлениях «сирийского режима», могут вновь зазвучать призывы к применению военной силы против президента страны Башара Асада. Администрация США должна всячески не поддаваться подобным призывам, поскольку как бы сложно ни было в это поверить, но ситуация может стать намного катастрофичней, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The National Interest.

The U.S. Army Солдаты армии США

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Так, исполняющий обязанности помощника секретаря по вопросам Ближнего Востока Стюарт Джоунс заявил, что, по данным разведки, правительство Сирии установило крематорий поблизости от тюремного комплекса города Сайедная, расположенного на севере от Дамаска. Предназначение крематория, подчеркнул он, — «скрыть масштаб убийств, происходивших в тюрьме города Сайедная». Эта ситуация требует специального внимания, отметил он.

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«Продолжающаяся жестокость режима Асада, в том числе применение химического оружия, представляет собой явную угрозу не только региональной стабильности, но и национальной безопасности США», — предупредил он.

Однако стоит задавать вопрос, действительно ли «режим» Асада представляет угрозу региону, а также безопасности США? Какими бы вопиющими ни были эти преступления, они совершаются в границах Сирии. Так, в ходе пресс-конференции Джоунс довольно подробно описал поразительные по своей жесткости преступления, совершенные «режимом» Асада, отметив, что по консервативным оценкам, за время войны было убито до 400 тыс. человек. Чему он не уделил внимания совсем, это то, каким образом, по его мнению, «режим» представляет угрозу для региона, и более конкретно, почему Асад «напрямую угрожает» интересам США. А ведь это не такие уж сложные вопросы.

Так, закон о полномочиях в условиях военного времени, принятый в 1973 году, дает четкое определение условий, при которых могут использоваться вооруженные силы. США являются страной, управляемой законами, и когда дело касается применения военной силы, эмоции необходимо держать в узде. В отличие от распространённого убеждения, этот закон не дает президенту США права применять силу в течение 60 дней без разрешения Конгресса. На самом деле в законе подчеркивается, что вооруженные силы США могут быть направлены для участия в боевых действиях только после объявления войны, принятия соответствующих постановлений, а также в случае чрезвычайной ситуации, созданной нападением на США, их территории или вооруженные силы.

Иными словами, пока Конгресс не примет специального постановления об использовании вооруженных сил против суверенного государства, пока не будет напрямую объявлена война или пока Сирия не нападет на США, президент не имеет права использовать вооруженные силы против Дамаска. Если американская общественность считает, что жестокость Асада требует военного удара, граждане страны могут обратиться к своим конгрессменам с требованием принять специальное постановление. До того тем не менее нужно принять во внимание ряд аспектов.

Каким бы кровавым ни был сирийский «диктатор», большая часть представителей вооруженной оппозиции, сражающейся против него, является напрямую союзниками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если США применят военную силу против Асада, свергнув его так же, как лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году, некоторые группировки или коалиция организаций смогут занять его место.

В частности, на это место претендует группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является партнером «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разделяя её идеологию. По некоторым данным, в её рядах состоит до 20 тыс. боевиков. При этом Свободная армия Сирии (САС), получившая свое название скорее благодаря маркетингу, нежели истинному своему характеру, является непрочным объединением независимых «бригад». САС не только не обладает военным потенциалом, подобно другим группировкам, она еще и совершила изрядную долю военных преступлений против своих врагов. Движение «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором, как утверждается, воюют десятки тысяч последователей, является салафистской группировкой, стремящейся насадить свою версию шариатского права.

С высокой вероятностью в случае свержения Асада эти и многие другие группировки почти точно начнут воевать друг с другом за то, кому достанется власть в стране. Интенсивность гражданской войны почти гарантированно возрастет, что приведет к еще большим жертвам среди мирного населения и военным преступлениям.

Более того, Иран, Россия и Турция, скорее всего, не станут бездействовать в случае свержения Асада, поскольку каждая страна сделает ставку на свою фракцию, поставляя ей вооружение, что лишь разожжет пламя войны. В таком случае и США не станут пассивно наблюдать, поскольку нет никаких сомнений, что в Конгрессе начнут звучать призывы предоставить оружие предпочтительным США группировкам. В условиях этого регионального хаоса возрастет риск столкновения крупных держав. Более того, преемником светского «режима» Асада может стать исламистская группировка, вот тогда интересам США действительно будет угрожать опасность.