Если в ходе предвыборной кампании 2016 года можно было наблюдать попытку представителей обеих партий представить Дональда Трампа и его советников в качестве кого-то, кто находится под влиянием России, то сейчас эта кампания переросла во что-то намного более масштабное, уродливое и, возможно, опасное.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Теперь можно стать свидетелем крестового похода, целью которого является сделать и из России изгоя, а также поставить под сомнение верность и этику любого, кто будет выступать хотя бы за менее конфронтационные отношения с Москвой, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

Последним примером этой кампании стала статья в The Washington Post, в которой указывалось, что президент Трамп раскрыл секретную информацию двум официальным лицам России — главе МИД Сергею Лаврову и послу Сергею Кисляку — во время встречи в Белом доме. Напрямую утверждалось, что предполагаемая передача информации была крайне неприемлема, если не равносильна предательству.

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Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и другие официальные лица США походя опровергли то, что России была передана какая-либо разведывательная информация. И даже если Трамп и пошел на этот шаг, то он не нарушил каких-либо законов, поскольку многолетней практикой стало то, что глава Белого дома может по желанию моментально рассекретить и передать кому угодно любые материалы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр

Поскольку информация, о которой идет речь, по всей видимости, затрагивает террористические планы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе об использовании ноутбуков, для того чтобы проносить взрывные устройства на борт коммерческих рейсов, нет ничего удивительного в том, что администрация Белого дома посчитала нужным поделиться этой информацией с официальными лицами России. Все-таки Россия не только неоднократно становилась жертвой терактов, организованных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и является фактическим союзником США по уничтожению радикалов.

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Иными словами, своей статьей The Washington Post — и последующие замечания видных членов Демократической партии и их союзников в СМИ — намекает, что близкое сотрудничество с Москвой, даже в рамках борьбы с терроризмом, нелегитимно. Произошедшее стало лишь очередным примером царящей в США антироссийской истерии. Русофобы заклеймили «путинскими марионетками» не только Трампа и его приближенных, но и ученых и журналистов, не имеющих никаких связей с администрацией, лишь за то, что они посмели придерживаться какого-либо мнения, которое не совпадает с крайне жесткой позицией по отношению к России. Жертвами этой кампании черного пиара стали, в частности, профессор Принстонского университета, видный эксперт по вопросам Советского Союза и России Стивен Коэн, Глен Гринуолд из издания Intercept, колумнист Патрик Бьюкенен, бывший конгрессмен-республиканец Рон Пол, Дэниэл Ларисон, пишущий для The American Conservative, и другие.

Подобная тактика отдает самыми тяжелыми перегибами эпохи маккартизма 50-х годов прошлого столетия, угрожая отравить общественные обсуждения. Нынешний подход может привести к контрпродуктивному курсу во взаимоотношениях с Москвой. Так, часто в ответ на давление со стороны общественности и Конгресса лидеры США предпринимали попытки сделать из тех или иных стран дипломатических или экономических изгоев. В частности, Вашингтон отказывался поддерживать какие-либо прямые связи с Китаем с 1949 года до того, как Ричард Никсон и Генри Киссинджер не отбросили эту стратегию в начале 1970-х годов.

Подобный подход использовался и в отношении Кубы с 1960 года, пока президент США Барак Обама стал нормализовать отношения в 2014 году. Стратегия изоляции проводилась по отношению к Вьетнаму на протяжении более 20 лет после поражения Южного Вьетнама в 1975 году. Такому же курсу США следовали и в случае с Ираном, пока не начался процесс сближения. Иногда можно заметить проблески смены курса и в многолетних попытках изоляции КНДР.

Все эти кампании изоляции имели одну общую черту: они привели к вопиющему провалу. В некоторых случаях их результаты были просто плачевны, как, например, в случае с Кубой, Ираном и Вьетнамом, тогда как применение подобной стратегии в отношении Китая носило катастрофический характер, приведя к кровавому противостоянию в ходе Корейской войны, двум инцидентам, которые чуть не привели к войне из-за Тайваня, и планам США нанесения ударов по зарождающейся ядерной программе КНР в середине 1960-х годов. Нынешняя напряженность в отношении Северной Кореи указывает на то, что подобная политика может привести к столь же удручающим последствиями, в том числе даже вероятности начала второй войны на Корейском полуострове.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

С учетом прошлых попыток стремление сделать из России изгоя является воплощением безумия. Дело не только в том, что сотрудничество России ценно для решения ряда взаимных проблем, в том числе исламистского терроризма и разрешения северокорейского кризиса, но и в том, что Россия остается важным игроком в международной системе.

Ухудшение отношений — не говоря уже о попытках добиться ее изоляции — со страной, обладающей несколькими тысячами ядерных боеголовок, является преступным безумием. Таким образом, заключает автор, нынешняя антироссийская истерия не только крайне вредна для внутренней политики США, но и может привести к катастрофическим международным последствиям.