Когда Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, у его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и его сторонников были большие надежды на улучшение ситуации в турецко-американских отношениях. Так, Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, кажется, менее заинтересован в том, чтобы читать лекции по правам человека в Турции, тогда как бывший советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн получал деньги от турецкого правительства. На этом фоне возникает вопрос, добился ли глава Турции, посетивший США, того, ради чего он приезжал, пишут Эмили Тамкин, Робби Греймер в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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И действительно, несмотря на то, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала далекий от совершенства референдум в Турции, который расширил полномочия Эрдогана, несвободными и несправедливыми выборами, Трамп решил поздравить его, а не упрекнуть.

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Но затем 9 мая, за неделю до визита Эрдогана в Белый дом, США объявили о поставках оружия курдским Отрядам народной самообороны (YPG), входящим в состав Демократических сил Сирии (ДСС), которые готовятся к штурму сирийского города Ракка. В США бойцы YPG считаются наилучшими подразделениями и ключевыми союзниками в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако Турция считает их террористами, утверждая, что YPG — просто вооруженное крыло запрещенной в Турции курдской террористический организации Рабочей партии Курдистана (РПК). Решение вооружить YPG вызвало бурю негодования в Анкаре.

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«Эрдоган очень недоволен таким развитием событий, потому что видит, как связаны YPG и РПК», — отметил Сонер Кагаптей, эксперт по Турции из Вашингтонского института ближневосточной политики. «Турция, по сути, борется с теми же парнями, которые чуть дальше на юг помогают США освободить Ракку».

Президент России Владимир Путин вмешался в спор 15 мая, заявив, что не видит причин для вооружения сирийских курдов, что стало камнем в огород Вашингтона. С другой стороны, Россия использует курдов как удобный козырь в своих неспокойных отношениях с Турцией: когда отношения налаживаются, Москва делает из курдов разменную монету. Когда же напряженность в отношениях с Анкарой нарастает, как это было в конце 2015 года, Москва наращивает поддержку курдов.

На этом фоне возникает вопрос: станут ли поставки оружия курдским YPG последним гвоздем в гроб напряженных отношения США и Турции? Возможно, нет, отмечают авторы. Так, о решении вооружить сирийских курдов, может, и было объявлено в специально выбранной момент, однако оно было принято не внезапно. Военные стратеги США уже давно говорили, что это необходимый для освобождения Ракки шаг, который, как отметил Нат Шенккан из организации Freedom House, разрабатывался не один год.

Трамп мог пойти на те или иные уступки, чтобы успокоить Эрдогана, считает Синан Ульген из центра Carnegie Europe. Например, США могли бы предоставить более «оперативную информацию», которая будет полезна в борьбе с РПК.

«Мы знаем, что сделка будет. Должна сделка быть», — сказал Кагаптей.

Трамп и Эрдоган могли заключить соглашение, по которому Турция отдаст Ракку США и их сирийским курдским союзникам в обмен на одобрение Вашингтоном вторжения Турции в иракский округ Синджар — цитадель РПК. За последние несколько недель Турция нанесла ряд авиаударов по этому району, целью которых стали сторонники РПК. Шаги Турции были сразу же осуждены Ираком и рядом курдских групп. Эрдоган, может быть, надеется, что Вашингтон закроет глаза на активизацию Анкарой таких ударов, считает Кагаптей.

Иван Шилов ИА REGNUM Роджеп Эрдоган

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В рамках другого возможного компромисса США могли взять на себя обязательство оказывать большее давление на сеть Фетхуллаха Гюлена. Гюлен — исламский проповедник, проживающий в штате Пенсильвания, и бывший союзник Эрдогана, которого глава Турции обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в июле 2016 года. Турция неоднократно пыталась добиться от США экстрадиции Гюлена, но до сих пор не представила убедительных для официальных лиц США доказательств. По некоторой информации, Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности Трампа обсуждал возможность похищения Гюлена и вывоза его из страны во время переговоров с турецкими официальными лицами летом 2016 года. Но Гюлен — это сила, стоящая за широкой сетью школ и культурных центров, вокруг которых правительство США теоретически могло бы спокойно затянуть петлю.

Наконец, США могли бы пойти на некоторые уступки в деле Резы Зарраба, турецкого бизнесмена, заключенного в тюрьму за нарушение санкций в отношении Ирана.

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Однако крупные события или уступки, в которых дело касается Гюлена или Зарраба, могут иметь внутренние последствия для команды Трампа. И, кроме того, Белому дому, возможно, не нужно делать что-то сразу. Два лидера, похоже, очень заинтересованы в том, чтобы начать отношения с хорошего старта, заметая неудобные вопросы, такие как права человека, под ковер для решения общей проблемы — терроризма ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эрдоган, со своей стороны, дал понять, что готов закрыть глаза на очевидные антимусульманские меры Трампа.

«Эрдогана почти не было видно во время запрета на въезд в США граждан из стран с преимущественно исламским населением, что было очень удивительно, поскольку Эрдогану обычно есть что сказать по любой теме», — сказал Кагаптей.

Эрдоган, отмечает Шенккан, «заехал», чтобы сфотографироваться и пожать руку Трампу в Овальном кабинете. И несмотря на всю неоднозначность Трампа для мусульманского мира, именно к этому и стремится Эрдоган. И, более того, Эрдогану, вероятно, не придется выслушивать лекции о тех политиках, государственных служащих, солдатах и журналистах, которые были заключены в тюрьму в Турции после неудавшегося путча.