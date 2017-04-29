В издательстве «Росмэн» вышел роман Андрея Лазарчука и Юсупа Бахшиева «Дочь Белого Меча», открывающий цикл «Забытые царства». Примечательно, что стиль оформления книги во многом повторяет дизайн популярной серии Натальи Щербы «Часодеи», адресованной читателям «среднего и старшего школьного возраста». Суммарный тираж «Часодеев» вместе с переводами на иностранные языки составляет сегодня сотни тысяч экземпляров. Есть ли у «Забытых царств» шансы повторить этот успех?

Юсуп Бахшиев

Авторы романа «Дочь Белого Меча» — не последние люди в своих областях, профессионалы с репутацией. Юсуп Бахшиев — продюсер всех трех «Антикиллеров» и брутального «Параграфа 78», писатель Андрей Лазарчук — лауреат двух десятков наград в области фантастики, автор канонической «альтернативки» «Все, способные держать оружие…», постмодернистского романа «Посмотри в глаза чудовищ» в соавторстве с Михаилом Успенским и кучи других книжек, одна другой веселее. Но вот с подростковой аудиторией ни один из них до сих пор не работал. То, что раньше писал о детях Лазарчук, проходило по разряду «странной прозы» или откровенного хоррора: повесть «Там вдали, за рекой…» о кровожадных малолетних мутантах, рассказ «У кошки четыре ноги…» о советских беспризорниках, ужастик «Мумия» про доброго товарища Ленина, оживленного силами тибетских магов, который сосет жизненные силы юных пионеров… В фильмографии Юсупа Бахшиева есть сериал «Посредник» по классическому подростковому роману Александра Миррера «Главный полдень» (полностью отснятый, смонтированный, но так и не вышедший на экраны «по причинам нетворческого характера»), однако и эта работа адресована скорее публике «16+».

Цитата из к/ф «Параграф 78: Фильм первый». реж Михаил Хлебородов. 2007. Россия Команда специального назначения

Так почему же именно книга — и именно для детей? Отчасти на этот вопрос отвечает Юсуп Бакшиев в послесловии к роману:

«Я хорошо помню этот период, 2006−2007 годы, когда все пошло вкривь и вкось… Продюсеры, для которых кино было жизнью, куда-то исчезли, а на их место пришли цепкие, всезнающие телевизионные деятели, которые уничтожили все творческое и светлое, что было в нашем кино. Результаты налицо — на наши фильмы народ ходит только в редких случаях, российское кино хают, от него плюются, но чиновников это не волнует — они с редким меркантильным упорством гнут своё».

К сожалению, один из создателей светлого фильма «Антикиллер» не поясняет, в чем заключается меркантильный интерес продюсеров нового поколения, если их картины приносят в прокате одни убытки. Но почему Бакшиев обратился к художественной прозе, понятно: для создания романа «не требовалась государственная или телевизионная финансовая поддержка». Ну, а дети, как известно, самые благодарные читатели: книготорговцы в один голос утверждают, что единственный гарантированный способ не прогореть в этом бизнесе — сосредоточиться на канцелярских товарах и литературе для подрастающего поколения. Есть, конечно, еще домохозяйки за тридцать, они тоже читают много и с удовольствием, но эта тема, вероятно, Бакшиеву и Лазарчуку совсем не близка.

Тонкость в том, что в «Дочери Белого Меча» авторы скорее имитируют традиционную подростковую прозу — хотя делают это довольно ловко. Да, по структуре этот роман — типичный сказочный квест: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Группа приключенцев отправляется на поиски отца главной героини, сильного, могучего богатыря по прозвищу Белый Меч, которого унес за тридевять земель зловещий колдун Черномор — тот самый, пушкинский, из «Руслана и Людмилы». Кроме того, в этой истории фигурируют Колобок, жар-птица, царь Додон и царь Горох, Снегурко, волшебные рукавички, волшебная шапка, волшебная дудочка и прочие магические артефакты из славянского фольклора. В довершение всего, шестнадцатилетнюю главную героиню зовут Ягмара — сокращенно, сами понимаете, Яга. На первый взгляд — сюжет для передачи «В гостях у сказки»: «и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало».

Цитата из м/ф «Иван Царевич и Серый Волк». реж Владимир Торопчин. 2011. Россия Черномор

Вот только Черномор у Лазарчука и Бакшиева не просто смешной длиннобородый карлик, а бог моровых поветрий и повелитель чумы, Снегурко — зверообразный слуга Лютобога, царь Горох — суровый огнепоклонник, Колобок замешан ведьмой на жертвенной крови, да и остальной бэкграунд явно не для «среднего школьного возраста». Действие романа начинается в столице Станового царства между Доном и Волгой, в мире не то что дохристианском, но даже доэллинистическом. Александр Македонский еще не завоевал полмира, а греческая культура с ее представлением о добре и зле, разделением человечества на цивилизацию и варваров, не стала главным образцом для подражания: потомки хитроумного Одиссея сидят на своих островах, пасут коз, собирают оливки и остаются одним из многих равноправных народов Ойкумены. Главный центр притяжения здесь Персия, величайший правитель всех времен и народов — царь Ксеркс, а самые распространенные религии — зороастризм, буддизм и иудаизм. Соавторы описывают очень своеобразный, интересно устроенный мир — и, несмотря на обилие вроде бы узнаваемых деталей, абсолютно чуждый современному читателю. Мир жутковатый, мрачный, не особенно дружелюбный к человеку: слишком много хтонических сущностей бродит по этой земле, дикая природная мощь прет изо всех щелей, и тому, кто попадется под горячую руку, мало не покажется.

Словом, сказка у Андрея Лазарчука и Юсупа Бахшиева получилась страшная, многозначительная и совсем не детская, несмотря на серийное оформление. С другой стороны, когда и кому это мешало — кроме неусыпно бдящих надзирающих органов? Во времена не столь изобильные по части книжных новинок подростки зачитывались новеллами Эдгара По и «Страшной местью» Гоголя — и ничего фатального с ними вроде бы не произошло. Не исключено, что «Росмэну» удастся повторить этот фокус — хотя конкуренция сейчас, конечно, совсем не та.