В мире существует множество очагов сепаратизма, — это очень распространенное на земном шаре явление. Причины у него разные в каждом конкретном случае: ущемление национального достоинства, социальные и экономические проблемы, историческая несправедливость. Беспорядками и протестами, а зачастую и военными действиями, влекущими за собой многочисленные человеческие жертвы, охвачены многие страны. Если бы каждая нация добивалась любыми методами, включая кровавые, права на самоопределение, весь мир бы давно погрузился в хаос. Это священное для каждой нации право в последнее время все чаще ставится выше государственных границ. Существует такая проблема и в Испании — с автономной областью Каталонией. Особенно активным сепаратистское движение стало в 1939—1975 годы, когда диктатура Франко запретила каталонский язык и пыталась подавить национальные традиции. Только в 1975 году каталонцы добились официального признания своего языка и предоставления Каталонии статуса автономии. Экономический кризис 2008 года снова обострил ситуацию. Каталония подверглась бюджетной дискриминации, сократились зарплаты, социальные пособия, увеличилась безработица. Какая знакомая ситуация! Каталонцы больше не желают кормить Мадрид!

Иван Шилов ИА REGNUM Это не выход

В 2014 году в Каталонии был проведен референдум. На два вопроса, представленные в бюллетене: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» и «Если да, то хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?», 80,7% участвовавших ответили «да», более 10% ответили «да» только на первый вопрос и около 4,5% проголосовали против независимости. По законам страны референдум проводить было нельзя, поэтому его результаты не были признаны центральным правительством. Референдум в данном случае — это тупиковый путь. Но недовольство каталонцев растет, противостояние с правительством может закончиться плохо, нужно искать выходы из существующего положения вещей. О путях выхода из кризиса рассуждает в газете El Pais аналитик Хоаким Колл.

По мнению Колла, референдум или создание конфедерации, как многие предлагают, это плохие идеи для решения проблемы, потому что не учитывают истинных причин сепаратистского движения, они основаны на неправильном анализе того, что произошло в Каталонии в последнее время. Вопреки довольно широко распространенному утверждению о том, что движение за независимость является социальным явлением, это не совсем так. Данные об этом народу предоставляет само правительство, ссылаясь на Centre d'Estudis i Opinió (CEO) и другие подобные организации.

Доклад профессоров Элберта Саторра (UPF), Монсеррат Барас (UAB) и Жозефа M. Оллера (UB), озаглавленный «Иммунный процесс Каталонии», разработанный в Электоральной обсерватории Каталонии подчеркивает, что те, кто желает независимости Каталонии, очень специфичны в социальном смысле. За последние 10 лет произошла политическая радикализация среди жителей Каталонии, которые считают себя больше каталонцами, чем испанцами или только каталонцами. Если доля тех, кто отказался разделить любые чувства испанцев в 2006 году составляла лишь 30%, то спустя 10 лет она выросла до 48%. И это несмотря на то, что уменьшилось число тех, кто считает каталонский язык своим родным языком и ни на каком другом больше не разговаривает, — с 26% до 14%. В свою очередь, испаноговорящие в Каталонии составляют 42% населения. 14,5% одинаково хорошо владеют обоими языками. Количество двух последних групп в период с 2006 по 2016 год практически не претерпело изменений. Эти люди остаются не восприимчивыми к процессу сепаратизма. Группа, которая разговаривает на испанском так же, как на каталонском составляет во всей Испании 60 процентов, в то время, как число двуязычных в Каталонии твердо стоит на отметке 48% .

TUBS Каталония на карте

Если мы обратимся к чувству политической идентификации, мы видим, пишет Колл, что существует тесная связь между этно-лингвистической группой и независимостью. «У нас нет сравнительных данных, так как 10 лет назад еще не проводилось таких исследований». Что касается 2016 года, то бросается в глаза тот факт, что 77,6% говорящих на каталонском языке поддерживают отделение, в то время как 73% испаноговорящих против этого. В обеих группах число людей с противоположным мнением приближается к 16%. В свою очередь, за 10 лет среди двуязычных больше стало тех, кто отвергает независимость (46% против 36%), в то время как среди владеющих сразу несколькими языками, а доля таких в каталонском обществе составляет лишь 2,5%, отказ от идеи отделения куда более выразителен (57%).

Вопрос, который был поднят в этом исследовании, — есть ли другой фактор, кроме языка, объясняющий эти изменения, — они существенны в любом случае. И подозрение сразу падает на СМИ, из-за которых сепаратизм иногда даже за пределами Каталонии находит сочувствие. Общепризнанно, что радио, телевидение и агентство новостей, зависимые от Генералитета Каталонии имеют наиболее очевидный уклон в пользу дела независимости, поскольку именно правительство Каталонии начало «процесс референдума» в 2012 году. В самом опросе СЕО заметна корреляция между голосованием за сепаратизм и просмотром новостей канала TV3 — 75%. Тем не менее среди тех, кто сообщил, что смотрит другие каналы телевидения, доля сторонников сепаратизма составляет 28%. Эти и другие данные, которые в настоящее время не представляется возможным изложить более подробно, показывают, что финансируемые государством средства массовой информации, субсидируются также и частными компаниями, которые действуют в качестве агитатора за сепаратизм. Радикализацией части каталонского общества Испания обязана систематической пропаганде в течение многих лет. Сепаратистская стрела была запущена не вверх, но в обратном направлении и является результатом стратегии региональной власти в контексте очень конкретной ситуации. Психолог Адольф Тобенья написал интересную книгу, «Сепаратистские страсти» (2017 г.), которая позволяет понять, как территориальными элитами была разыграна этнокультурная карта. В крайней хрупкости экономического положения Испании в 2012 году элиты увидели возможность выиграть суверенную власть. Эта цель получила поддержку среднего класса и профессиональных сообществ. Вот что произошло в Каталонии. Волна сепаратизма достигла максимальной отметки во время плебисцита 2015 года, но теперь временно спадает.

Диагноз поставлен правильный, рассуждает Колл, любое решение должно быть, во-первых, стратегическим, чтобы сбалансировать влияние сепаратистской пропаганды на каталонское испаноязычное население и отрицать все обиды и притеснения каталонцев. Необходимо все делать для того, чтобы политики-сепаратисты не проникала в СМИ, а если такое произойдет, то нужно обвинять их во лжи или просто не поддерживать тему. Во-вторых, мы должны противопоставить идее проведения референдума не только то, что это незаконно, но прежде всего то, что отделение от Испании социально нежелательно, ведь оно разделит общество на две разные этно-лингвистические части. В-третьих, говорить о формуле уникального положения Каталонии в Испании как о «третьем пути» является большой ошибкой, которая только питает национализм и ослабляет совместный проект. Хоаким Колл отстаивает федеративную модель Испании и активную защиту двуязычия. Он призывает не отделять Каталонию, но федерализироваться, Закончить то, что уже было начато в конституционной дискуссии 1978 года. Пока это еще находится за пределами правового поля, но, по мнению Колла, только такой подход поможет восстановить эмоциональную связь с каталонским обществом, переставшим чувствовать себя частью Испании.