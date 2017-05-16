



Александр Горбаруков ИА REGNUM Напёрстки

Никаких федеральных средств. Сама, сама, сама

Реновационный законопроект «не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, не приведет к изменению финансовых обязательств государства».

Так считают авторы.

Регламент Государственной думы, строго говоря, требует иной формулировки — об отсутствии материальных затрат.

Конституция Российской Федерации говорит по-иному — законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства Российской Федерации.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству решил, что правительственного заключения на законопроект не требуется.

Доказывать гипотезу о неизбежности материальных затрат при реализации закона либо опровергать ее, опираясь на текст законопроекта, не прошедшего второго чтения, контрпродуктивно.

Убежден, что практически любая законодательная норма требует затрат для ее воплощения в жизнь. И это абсолютно нормально. Часто считать бывает очень сложно. Без помощи федеральных органов исполнительной власти, Минфина России, профильных министерств и ведомств не обойтись.

Отмечу только следующее. Дефицит бюджета Москвы сохраняется на очень высоком уровне уже много лет. Расходы существенно превышают доходы.

Москва, как и любой субъект Российской Федерации, получает финансовую помощь из федерального бюджета. В 2016 году общая сумма поступлений составила чуть менее 72 миллиардов рублей. Около 27,5 миллиарда рублей — субвенции на выполнение городом делегированных федеральных полномочий. 4,8 миллиарда — субсидии из федерального бюджета на софинансирование городских полномочий. Другие межбюджетные трансферты составили около 34 миллиардов рублей. Они освоены практически полностью. Аналогичные расходы предусмотрены федеральной казной на 2017, 2018 и 2019 годы.

Самое трудно доказываемое дело в суде — о моральном вреде. Здесь нет расценок. Сумма денежного возмещения определяется по усмотрению суда.

В какой суд обращаться, чтобы компенсировать моральный вред, который уже нанесен москвичам авторами законопроекта?

А как восполнить моральный ущерб авторитету российской государственной власти?

Теперь два представительных и законодательных органа государственной власти — Госдума и Мосгордума — призваны нейтрализовать реновационное обострение, вызванное самоуверенными действиями облеченных полномочиями людей.

У нижней палаты парламента есть немного времени. В. Володин сообщил, что законопроект во втором чтении может быть рассмотрен не раньше июля. Такой вот щелчок по носу тем, кто руководствуется принципом цель оправдывает средства.

У городской думской палаты времени уже нет. Сейчас ей предстоит принимать закон Москвы, выбирая один из двух.

Первый, внесенный еще 29 марта, — «О защите прав собственников и нанимателей жилых помещений в городе Москве». Его автор депутат Московской городской думы Е. Шувалова.

Проект закона состоит из двух статей:

Первая. Решение о сносе многоквартирного жилого дома может быть принято только с письменного согласия не менее 90 процентов собственников жилых помещений данного дома и лиц, проживающих в неприватизированных квартирах и сохранивших право приватизации жилого помещения.

Вторая. Принятие решения о реконструкции, перестройке и ином изменении состояния территории, если указанное решение предполагает снос расположенных на ней многоквартирных жилых домов, допускается только в том случае, если собственниками и нанимателями жилых помещений каждого из многоквартирных жилых домов, снос которых предполагается указанным решением, уже принято решение в порядке, установленном статьей 1 настоящего Закона.

Никаких стомиллиардных расходов на проектировочные и иные работы, никаких бюджетных трат, пока не поговорили с людьми. С каждым в отдельности и всеми вместе.

Когда вносился законопроект, еще не было известно о майском законопроекте мэра Москвы, видимо, и ему самому.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Может быть, поэтому заключение государственно-правового управления аппарата Мосгордумы сообщило по поводу законопроекта Е. Шуваловой, что вообще-то вопросы права собственности и их защиты регулируются не в Москве, а гражданским законодательством. А в соответствии с Градостроительным кодексом граждане не могут иметь никакого отношения к решению о сносе. Это право органа местного самоуправления, если оно инициировано органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В самом законопроекте есть неопределённые понятия, что не соответствуют закону Москвы о лаконичности, содержательной согласованности положений правовых актов, исключающих неоднозначное толкование, декларации и повторы.

Очень удивился, когда узнал о том, что в Москве, оказывается, участником законотворческого процесса является прокуратура города.

По форме — прокуратура конституционно не отнесена ни к одной из ветвей власти: ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной. По сути: заключение прокурора входит в досье любого московского законопроекта.

Так вот. Зампрокурора К. Кремнев сообщил, что до рассмотрения законопроекта в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 №144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления» текст депутата Е. Шуваловой изучен.

Норм, содержащих коррупциогенные факторы, не выявлено.

Это хорошо. Далее шло пространное изъяснение совсем не прокурорских предметов ведения, итог которых — законопроект в предложенной редакции нуждается в доработке с учетом требований федерального законодательства.

Комиссия Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике во главе с С. Орловым также «приговорила» законопроект. Он не соответствует федеральному законодательству, содержит неточности, неопределенности и внутренние противоречия. Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендует Московской городской думе отклонить законопроект. Без всякой попытки его доработать во втором и ином чтении.

А он обречен на принятие

Накануне санкционированного антиреновационного схода москвичей мэр столицы внес в Мосгордуму законопроект, судьба которого, как мне кажется, предрешена. Он обречен на принятие. Называется — «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлени иреновации жилищного фонда в городе Москве».

Сущностное сходство текста С. Собянина с законопроектом Е. Шуваловой в том, что, по мнению мэра, в проект программы реновации может быть включен только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей поддержали включение такого многоквартирного дома в проект программы реновации. Формы и порядок выявления и учета мнения жителей многоквартирного дома, в том числе путем проведения общего собрания, устанавливаются правительством Москвы. Различие текстов — в квалификации большинства.

Этот законопроект требует изучения. Этим и займемся.

Продолжение следует.