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Ситуация «Снос пятиэтажек» стала напоминать критическую из-за того, что в столичных верхах и властных низах сформировалась неформальная диагональ взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Диагональ и по вертикали, и по горизонтали. Ничего личного, только бизнес?

Судите сами.

По идее и по закону, первыми, кто должен был бы узнать о масштабных реновационных новациях, должны были бы быть полноправные представители московского народа — депутаты Московской городской думы.

Например, 26 октября прошлого года, когда в городском представительном и законодательном органе обсуждался ежегодный отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Речь С. Собянина неоднократно прерывалась аплодисментами, что само по себе — нонсенс. Отчет мэра — это же экзамен, а не юбилей.

Kremlin.ru Сергей Собянин

Депутаты без ропота согласились с расчетами: в 2017 году дефицит городского бюджета запланирован в сумме 217,9 миллиарда рублей.

И — ни слова о том, что так будоражит москвичей сегодня.

«Мы все в прошлом были марксистами, мы все до сих пор очень внимательно изучаем наследие великого экономиста и философа… количество перешло в качество» — так усилил свою презентацию реновационного законопроекта 12 апреля уже этого года в Мосгордуме депутат С.Орлов.

Ни его, ни других депутатов не обескуражило, не изумило и даже не удивило, что их право быть коллективным субъектом права федеральной законодательной инициативы было вытеснено «более равным» индивидуальным правом Н. Гончара и индивидуальными правами его группы товарищей, направившим в Госдуму законопроект о праве московских властей на снос пятиэтажек.

Напротив — спасибо Сергею Семеновичу Собянину, который вышел с этой инициативой к Президенту Российской Федерации. Спасибо коллегам — депутатам Государственной Думы, направившим законопроект.

Полным бредом и абсурдом стала ситуация с направлением законопроекта о столичных полномочиях из Государственной Думы в Мосгордуму для отзыва и предложений.

Деформированная диагональю городская представительная власть, не утершись, обсудила законопроект, одобрила на него отзыв и даже внесла свои поправки.

Конечно, некоторые московские депутаты попытались позадавать вопросы. Однако на вопрос депутата Е. Шуваловой о том, какие нормы права сейчас мешают улучшать жилищные условия жителям, в том числе, расселять аварийные дома? ответ дал лично председатель думы — «у нас не юридическая консультация». И вообще — мы не рассматриваем закон, мы рассматриваем отзыв.

Типа — и московская дума — не место для дискуссий.

Sidik iz PTU Снос пятиэтажки

26 апреля депутаты Мосгордумы были вновь вынуждены вернуться к реновационному законопроекту.

Им было сообщено, что Государственной Думой 20 апреля в первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве».

И что ранее данный законопроект был ими поддержан.

И что на реализацию закона необходимы значительные финансовые ресурсы. В первые годы потребуется привлечение средств городского бюджета, порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.

В связи с этим надо увеличить плановый дефицит московского бюджета в текущем 2017 году на 96,5 миллиарда рублей.

Иначе говоря — до 314,4 миллиарда рублей.

Попытки содержательного обсуждения темы опять были решительно пресечены докладчиком — предметом сегодняшнего рассмотрения является законопроект о корректировке бюджета города Москвы на 2017 год, а вопрос о целесообразности реализации программы реновации жилого фонда в Москве. Эта программа уже обсуждалась. Более того, законопроект принят Государственной Думой в первом чтении.

Продолжение следует.