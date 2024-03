После выборов Трампа рынок находился в замешательстве, все избавлялись от акций из-за ожидания жёсткой налогово-бюджетной политики, которую, как считалось, сразу же введёт администрация Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы считаем, что «своевременное законодательство», вероятно, будет несколько менее своевременным, чем ожидал рынок, поскольку администрация столкнулась с несколькими проблемами». И тому, как считает издание BusinessInsider, есть несколько объяснений: сюда относятся, помимо всего прочего, и расследование ФБР связей с Россией, и попытки запрета на въезд мусульман, и попытка отмены закона о доступной мед. помощи, у которого нет полной поддержки республиканцев в Палате и Сенате.

Примечательно, что мексиканское песо, которое сейчас торгуется на максимуме — после 8 ноября, ‑ и мексиканские акции выросли на 15% за год, что иллюстрирует скептицизм по поводу экономической политики Трампа. Американцы выводят деньги в Мексику.

Но отложим всё это в сторону, давайте просто посмотрим на потенциальное влияние предлагаемых Трампом экономических изменений с учетом применения аналогичного законодательства в прошлом. Популярный рефрен, о котором мы постоянно слышим сейчас, это отсылка на экономический бум пост-Картеровской эры 1980-х годов при президенте Рональде Рейгане. Финансисты и не мечтали бы больше ни о чем, кроме как о возможности вернуться к такому типу бурного роста — конечно, такая среда делает работу профессиональных инвесторов менее напряженной, когда всё идет вверх. Но дело в том, что есть несколько существенных различий в состоянии страны и глобальной экономики, которые не сможет исправить ни один смертный обитатель Белого дома в течение еще многих лет.

Archives.gov Рональд Рейган

Во-первых, когда Рейган вступил в должность, общая задолженность перед ВВП Соединенных Штатов составляла чуть более 30%. Можете себе представить? Все заголовки тогда трубили о необходимости держать долговые расходы под контролем и о том, что стране необходимо работать в направлении сбалансированного бюджета. Когда президент Джордж Буш вступил в должность, соотношение долга к ВВП составляло уже 57%. Сегодня отношение долга к ВВП составляет около 105%, что на 75% выше, чем в начале правления Рейгана, — это уровень, на котором несколько лет назад начали раздаваться предупреждающие сигналы из Греции.

Многие исследования, наиболее известные среди которых провели Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф под названием «На сей раз по-другому: восемь веков финансовой глупости», показали, что по мере того, как уровень долга превышает пороговый уровень, рост становится все более затрудненным. Другими словами, у Рейгана был гораздо больший люфт для фискальных стимулов.

Мы можем увидеть влияние долгового бремени на факторе повышения бюджетных расходов. Согласно анализу Лейси Хант из Hoisington Investment Management, с 1952 по 1999 гг. государственные расходы в размере 1,7 долларов США прибавляли всего 1 долл к ВВП. С 2000 по 2015 год требовалось выделять уже 3,30 доллара из государственного бюджета, чтобы прибавить 1 доллар к ВВП. К 2015 году это были уже правительственные долговые обязательства — из них потребовалось выделять 5 долларов США для получения всего 1 доллара ВВП.

Говоря о фискальных стимулах, рынки, конечно, в восторге от ожидаемого снижения Трампом налогов, как на личном, так и на корпоративном уровне. Но когда Рейган вступил в должность, верхняя предельная ставка подоходного налога составляла 70%, она была сокращена в течение двух его сроков до 28%. Сегодня верхняя предельная ставка налога составляет 39,6%, что дает Трампу намного меньше возможностей.

У Рейгана рабочая сила также выглядела по-другому, не так как сегодня. Во времена его правления население трудоспособного возраста росло гораздо быстрее. Сегодня в Соединенных Штатах самое старое население (и самый слабый его рост) в истории страны. В 2016 году прирост населения составил 0,7%, что является самым низким показателем с 1935—1936 годов…

В общем, Рейган обладал гораздо большим люфтом (он мог понизить верхнюю предельную налоговую ставку) и намного более быстро растущей и качественной рабочей силой, но Рейган мог и получить намного более ощутимый удар по доллару… Когда он вступил в должность, коэффициент сбережений составлял около 10%, сегодня он составляет около 5,4%. С 1900 года по настоящее время средняя норма сбережений была намного выше — 8,5%. Сегодня спрос исчерпан. Многие живут от зарплаты к зарплате, и экономика становится все менее уязвимой к шокам. Столь низкий уровень сбережений также имеет отношение и к старению населения, особенно потому, что примерно у половины всех бэби-бумеров практически нет пенсионных накоплений.

Доход на душу населения за последние десять лет уменьшился на 50% от нормы (со времен Второй мировой войны). Более высокий доход позволял добиться более высокой нормы сбережений, которая приводила к более высокой отдаче и к увеличению платежеспособности, поскольку процентные ставки были намного выше.

Во время Рейгана 10-летняя ставка Казначейства упала с пика почти 16% до 7%! Сегодня процентные ставки остаются около рекордных минимумов. Кроме того, мы наблюдаем начало ужесточения стандартов кредитования и снижения спроса на кредиты, что заставляет многих экономистов говорить об экономическом замедлении.

В результате исследования Федерального резерва в январе 2017 года были получены такие данные: что касается кредитов предприятиям: в четвертом квартале 2016 года, в целом, банки оставили свои стандарты на коммерческие и индустриальные (C & I) займы практически неизменными, но ужесточили стандарты по кредитам на коммерческую недвижимость (CRE). Кроме того, банки сообщили, что спрос на кредиты C & I от крупных и средних фирм, наряду с небольшими фирмами, в целом не изменился, в то время как часть банков сообщила, что запросы на кредитные линии C & I увеличились. Что касается спроса на кредиты CRE, часть банков сообщила о более слабом спросе на кредиты на строительство и застройку земли, обеспеченные многоквартирными жилыми домами, в то время как спрос на кредиты, обеспеченные несельскохозяйственными нежилыми объектами, по сообщениям, остался в основном неизменным. Что касается кредитов домашним хозяйствам, стандарты по всем категориям ипотечных кредитов жилой недвижимости практически не изменились, но спрос на большинство видов ссуд на покупку жилья снизился.

Большинство американских банков, которые, по сообщениям, ужесточили либо стандарты, либо условия по ссудам C & I в течение последних трех месяцев, приводят в качестве важной причины менее благоприятные или более неопределенные экономические перспективы. Значительная часть таких респондентов также указала на ухудшение текущих или ожидаемых капитальных позиций; ухудшение отраслевых проблем; снижение устойчивости к рискам; снижение ликвидности на вторичном рынке по этим кредитам; ухудшение их текущей или ожидаемой позиции ликвидности; повышенное беспокойство по поводу последствий законодательных изменений, ужесточение надзора и ожидание изменений в стандартах бухгалтерского учета.

Это типично для поздних этапов экономического цикла, и независимо от того, что будет делать администрация Трампа, это встречный ветер для роста. В дополнение к исследованию, мы видим, что с момента достижения максимума в январе 2015 года рост кредитования значительно сократился, что опять же стало одним из главных препятствий для экономического ускорения. Мы также можем видеть рост ставок, к которым привязано много ипотечных кредитов, что помогает объяснить снижение на них спроса. Наконец, в 1980-е годы у инвесторов, было намного больше возможностей для роста цен на акции по сравнению с сегодняшним рынком.

Когда Рейган вступил в должность, скорректированный с учётом экономического цикла отношение коэффициент цена/прибыль [финансовый показатель, равный отношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию] был ниже 9 и упал до значения менее 7, поскольку Пол Фолькер [председатель правления Федеральной резервной системы США (1979−1987)] резко повысил процентные ставки, чтобы подавить инфляцию. К концу его срока коэффициент вырос чуть более чем до 17, а затем продолжил увеличиваться в течение 1990-х годов, — достигнув в 1999 году значения 43. Сегодня этот коэффициент — 30, что почти в четыре раза больше, чем это было после прихода к власти Рейгана.

«Одним словом, Рейган воспользовался пулом труда, который рос гораздо быстрее, чем сегодня; более высокой отправной точкой для предельной налоговой ставки, стимулирующим эффектом от снижения процентных ставок и более высокой начальной ставкой по сбережениям. Во времена Рейгана инвесторы выигрывали ещё и от гораздо более низких начальных оценок активов. Суть в том, что хотя многие из предложенных администрацией Трампа тактик, вероятно, и будут иметь некоторый стимулирующий эффект, но их необходимо оценивать в контексте сегодняшней экономической реальности», — заключает BusinessInsider.

«Хотя Трампономика и могла бы разжечь экономический мини-бум, она также представляет опасность для Америки и всего мира», — считает издание TheEconomist.

Как известно, заявленная цель Трампа — хорошо оплачиваемая работа для американцев и увеличение темпов роста. А его советники говорят о трёхпроцентном росте ВВП — на целый процентный пункт выше, чем устойчивый темп сегодняшнего дня.

The White House Рональд Рейган и Дональд Трамп. 1987

Как считает Трамп, рабочие места и ускорение роста дадут более справедливые торговые сделки. Но хотя президент и утверждает, что он за свободную торговлю при условии соблюдения справедливых правил, его мировоззрение прямо противоположно и больше напоминает экономический национализм. Он считает, что торговля справедлива, когда торговые потоки сбалансированы. И фирмы должны быть вознаграждены за инвестиции в страну и наказаны за инвестиции за рубежом.

Трампономика подразумевает под собой снижение налогов и некоторое дерегулирование, что должно, по идее, стимулировать внутренние инвестиции. Более низкие налоги и меньшее число правил должны стимулировать предпринимателей, что приведет к ускорению роста и улучшению рабочих мест. Но не все так однозначно.

«Это стандартная, ориентированная на предложение, экономика, но рассматривать Трампономику в качестве перефразирования республиканской повестки — это ошибка, и не только потому, что экономический национализм — отход от линии партии, выступающей обычно за свободную торговлю», — настаивает TheEconomist.

«Реальное различие состоит в том, что Трампономика (в отличие, скажем, от Рейганомики) не является экономической доктриной вообще. Это скорее набор предложений, составленных придворными бизнесменами для своего короля. Трамп выслушал множество руководителей высшего звена, но в Белом доме практически нет экономистов. Его подход к экономике родился в среде и в менталитете, где существуют сделки — они имеют победителей и проигравших ‑ и где хитрые переговорщики смешивают коктейли из абстрактных принципов. Назовите это «капитализмом из зала заседаний», если хотите. Trumponomics — это скорее список пожеланий от бизнеса. Левые в США считают, что это приведет к плохим последствиям: распределению, фискальной недисциплинированности и потенциальному кумовству.

Америка также может заманить Канаду и Мексику в пересмотр соглашения о НАФТА. Несмотря на все проповеди о финансовой осмотрительности, республиканцы в Конгрессе также вряд ли откажут Трампу в снижении налогов. Инфляция все еще спокойна, и Федеральная резервная система, возможно, не подавит рост более высокими процентными ставками».

Но это не спасет ситуацию, считает TheEconomist: «экономические предложения Трампа внутренне противоречивы. И они основаны на картине американской экономики, которая уже десятилетия как устарела. Также, вопреки утверждениям команды Трампа, нет никаких объективных доказательств систематического «сговора» (либо иной пристрастности глобальной торговой системы или отдельных торговых договоров) против Америки. Торговый дефицит Америки — главный аргумент Трампа о несправедливости торговых сделок — это результат того сколько американцы сберегают внутри своей страны и сколько они вкладывают в другие. Планы Трампа увеличить внутренние инвестиции, вероятно, приведут к увеличению торгового дефицита, как это было во время бума Рейгана 1980-х годов. Если это произойдет, то Трамп должен будет либо отказаться от своей доли в"справедливой торговле», либо, что ещё хуже, будет пытаться обуздать дефицит, используя протекционистские тарифы, которые повредят росту и посеют недоверие по всему миру.

Многие американские компании давно ушли из страны, потому что налоги слишком высоки. Трамп пытается их вернуть, пообещав снизить налог до 15%. Но аналитики предсказывают, что доходы правительства все равно упадут, даже если Конгресс одобрит подобную схему налоговых реформ, со специальными корпоративными налоговыми льготами по репатриации наличных средств, находящихся у компаний за рубежом.

Более серьезная проблема заключается в том, что Трампономика — это еще и ограниченный взгляд на саму экономику Америки. Трамп и его советники зациклились на торговле и рабочих местах, хотя в обрабатывающей промышленности заняты всего лишь 8,5% американских рабочих и это составляет лишь 12% ВВП. Другие отрасли едва ли оцениваются. Это ослепило Трампономику, и мало кто говорит о том, что самые большие экономические опасения сегодня вызывает турбулентность, которая создается новыми технологиями. Технологии, а не торговля, например, опустошают американскую розничную торговлю, отрасль, в которой занято больше людей, чем в обрабатывающей промышленности.

И экономический национализм только ускорит автоматизацию: фирмы, не имеющие возможности нанять рабочих в Мексике, смогут остаться конкурентоспособными только инвестируя в экономные машины дома — в США. Производительность и прибыль могут возрасти, но это не поможет менее квалифицированным работникам фабрик, которые, по утверждению Трампа, являются его приоритетом и которые, по сути, избрали его для исполнения данных обещаний.

Трампономика — плохой рецепт для долгосрочного процветания. Америка станет более сложной и более неравной. Это заставит ее пренебрегать реальными проблемами, такими как переподготовка трудолюбивых людей, чьи навыки уже стали лишними. Хуже того, когда эти противоречия станут очевидными, экономический национализм Трампа может стать еще более ожесточенным, что приведет к возникновению проблем в других странах, и еще больше разожжет гнев в Америке. Даже если все это и приведет к кратковременному росту, Трампономика не даст долговременного рецепта для устранения экономических проблем США. Это может даже проложить путь к чему-то худшему», — считает TheEconomist.