Анализ хода визита главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон и его встреч с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном и их итогов, а, особенно, истеричная реакция подконтрольных мировой партии войны СМИ на эти встречи, говорит о том, что с помощью Москвы Дональд Трамп смог выбраться из той достаточно многослойной и сложной ловушки, в которую его загоняли с первых дней нахождения в Белом доме.

Официальный твиттер Дональда Трампа

Сначала Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего они в сопровождении посла России в США Сергея Кисляка прибыли в резиденцию Дональда Трампа. Переговоры в Белом доме продолжались более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Как отметил по итогам встречи с Дональдом Трампом Сергей Лавров, «сейчас диалог России и США свободен от идеологизированности, которая была при предыдущем американском президенте Бараке Обаме. Администрация Трампа и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился — люди дела.

Президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Дональд Трамп вчера на встрече в Белом доме подтвердил свой настрой на нормализацию отношений: «Мы будем готовы действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую».

Что касается итогов встречи с главой российского МИД, который привез ему личное послание от Владимира Путина, то Трамп отметил, что провел «очень хорошую» встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. На мой взгляд, сказано достаточно ясно, чтобы расставить все точки над «и». Попытка поссорить двух президентов не удалась. Они, как опытные игроки, не только спокойно выдержали необходимую после инаугурации Трампа паузу, но и совместно решили целый ряд внутриполитических проблем Дональда Трампа — внешне‑ и внутриполитической изоляции, поддержки его инициатив республиканским большинством в Конгрессе, и главное, угрозу импичмента, к которому дело шло очень активно.

О том, что российско-американские переговоры прошли успешно, говорят не только опубликованные российским МИДом фотографии со встречи, но и многие другие знаки. Достаточно сравнить внешний вид и мимику Трампа на переговорах с Меркель и с Лавровым — два совершенно разных человека. Да и спокойный и уверенный внешний вид Сергея Лаврова на итоговой пресс-конференции показывал, что встреча прошла исключительно позитивно.

О том, что переговоры носили весьма позитивный и для России, и США характер, подчеркнул и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий:

«Встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне с госсекретарем и президентом США носили однозначно результативный характер. Перекрестные контакты — Тиллерсона в Москве и Лаврова в Вашингтоне — закладывают хорошую основу для организации первой встречи российского и американского лидеров, которая запланирована в июле на «полях» саммита G20. Никто не ожидал моментального потепления. Не раз говорил, что здесь не существует волшебного переключателя. Но последовательное ведение прагматичного разговора по всем ключевым пунктам международной повестки дня позволяют надеяться на выстраивание конструктивных отношений РФ и США и приход в итоге к общему знаменателю».

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

За визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон российские СМИ вслед за американскими обратили внимание только на скандальную и громкую отставку главы ФБР Коми, который так заигрался в собственные игры, что и не заметил, как, собственно говоря, и выбыл из игры. При этом как-то не обратили внимания на весьма знаковую победу Трампа, который все-таки продавил принятие своего закона по здравоохранению:

«За свою пятнадцатую неделю в Белом доме он успел сделать на редкость много. Началось все с двух указов, реальная эффективность которых пока неясна, но потенциал огромен. Первый указ декларирует недопустимость ограничения участия религиозных организаций в общественной и политической жизни и пресекает сформировавшуюся в США практику налогового давления на слишком громко выступающие приходы и епархии. Второй президентский указ, подписанный на прошлой неделе, посвящен созданию нового органа координации и принятия решений внутри правительства. Таким образом, Трамп тихо и совсем без помпы начал две важнейшие битвы — за возрождение идеологии американского традиционализма и за эффективное правительство.

Две битвы совсем другого рода прошли на неделе в Конгрессе. Первое столкновение было вызвано президентским проектом бюджета. «Остановка правительства» уже маячила на горизонте, как вдруг представители обеих партий заявили о достигнутом компромиссе и с гордостью поделились его подробностями. На волне успеха республиканцы в палате представителей сплотились как никогда и выиграли вторую подряд судьбоносную битву, а именно, — приняли новую версию законопроекта по отмене системы обязательного платного медицинского страхования Obamacare».

Таким образом, успех встречи Лаврова и Трампа неслучаен. С помощью России Трамп смог унять внутреннюю фронду и начал наступление на мировую партию войны в США по всему фронту, и одной из частей этого наступления стала громкая отставка главы ФБР Коми, который препятствовал объективному расследованию деятельности четы Клинтон.

Также далеко не случайно Трамп разместил в своем твиттере фотографии со встреч с Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Климкиным рядом, потому что фото стоящего главы МИД Украины с сидящим президентом США одно стоит целой статьи. Судя по лицу Климкина, он таки понял то идиотское положение, в котором оказался. И всем заинтересованным в стабилизации ситуации на Украине сторонам Трамп подал еще один вполне прозрачный знак, который может означать только одно — Порошенко пора клеить три конверта. Все очевидно и прозрачно: с главой МИД России — рядом и стоя, а с услужливым главой МИД Украины — сидя за столом, а холопам при хозяине сидеть не положено.

И совсем уж печальными для официального Киева являются обстоятельства встречи главы украинского МИД с президентом США. Как информируют мировые СМИ, мало того, что за встречу Киев заплатил американским лоббистам 400 тысяч долларов, так и встреча Климкина с Дональдом Трампом продолжалась всего 6 минут. Тут, действительно, только к столу и было время подойти. На кофе, а тем более коньяк времени явно не оставалось. Кстати, информацию об этом подтвердил в своем фейсбуке и депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко:

«За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США».

euranet_plus Жан-Клод Юнкер

Что касается реакции на итоги визита Сергея Лаврова в Вашингтон тех фигур мировой политики, которые еще нас могут интересовать, то их реакция весьма показательна. Так, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что отношения между ЕС и Россией должны быть восстановлены, отметив, что «мир нуждается в сотрудничестве, а не в конфронтации — как в отношении экономики и безопасности, так и в геополитической перспективе».

«Даже если в настоящее время наши отношения проблематичны и отмечены недоверием, это не означает, что они разрушены. Мы должны их восстановить, и думаю, что мы можем это сделать», — сказал глава Еврокомиссии Юнкер.

То есть не успел еще Сергей Лавров вернуться в Россию, как определенные силы в ЕС, опираясь, естественно, на свои источники в Вашингтоне, сделали свои далеко идущие выводы по итогам российско-американских переговоров. И они тоже не в пользу глобальной партии войны и официального Киева. Но это — ситуация на Украине и варианты ее урегулирования — на самом деле уже глубоко вторично для целого ряда политических и бизнес-элит старой Европы. Слова Юнкера говорят о главном выводе этих элит — в Европе прекрасно понимают опасность оказаться в хвосте российско-американского урегулирования. И они правы.

Таким образом, визиты глав внешнеполитических ведомств США и России, соответственно, в Москву и Вашингтон, совместный российско-американский план прекращения войны в Сирии, работа по образованию общего фронта борьбы с порождением «черного миропроекта» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как главной угрозы современному и будущему человечества, заложили пока еще первый, но весьма важный фундамент доверия в Большую российско-американскую сделку.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Китай

И это тем более важно, что мы видим, как и наши пекинские партнеры по евразийскому пространству и БРИКС также на днях заключили большую торговую сделку с США. Как отметил министр торговли США Уилбур Росс, новый торговый договор между двумя странами является «титаническим достижением», наибольшим за всю историю торговых отношений США и Китая. Несомненно, мы рады успехам наших китайских партнеров, и со своей стороны также готовы содействовать вовлечению США в решение мировых проблем в качестве равноправного партнера.

В любом случае, тот вариант развития российско-американских отношений, о котором мы писали в январе 2017 года: «Это в рамках игры с нулевой суммой договоренности России и США будут идти в рамках логики разменов. Если же Трамп действительно хочет построить стратегический союз с Россией, то каждая ситуация должна разрешаться не в рамках логики разменов (игры с нулевой суммой), а в рамках новой логики взаимоотношений с принятием зон и регионов влияния, которые признаются еще раз — не в рамках логики разменов, а в рамках логики взаимного уважения истории, страны, культуры и — национально-государственных интересов», получает все больше и больше подтверждений.

Национально-государственным и стратегическим интересам России отвечают отношения с США в рамках игры не с нулевой суммой. И не только на пространстве бывшего СССР, которое почти все возвращается при таком варианте развития событий в зону влияния России, но и на Ближнем Востоке, где сверхдержавам давно пора установить такой порядок, в котором каждый сверчок будет знать свой шесток.