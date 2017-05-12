



Кremlin.ru Зал управления и взаимодействия Национального центра управления обороной Российской Федерации

Несмотря на все попытки России с помощью информационной войны укрепить свою мягкую силу на Западе, Москву на этом поприще ждал провал, пишет Джозеф С. Най-младший в статье для The Strategist.

Вмешательство России в выборы 2016 года в США, в несомненности которого автор уверен, и подозрения во взломе серверов предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона, не должно удивлять никого, если учесть то, как президент России Владимир Путин понимает принцип мягкой силы. Так, с точки зрения Кремля, цветные революции в ближнем зарубежье и «арабская весна» стали примерами применения США мягкой силы в качестве новой формы гибридной войны. Поэтому именно такое понимание мягкой силы и было включено в Концепцию внешней политики 2013 года России.

Читайте также: WiB: Авторы «арабской весны» — американские специалисты

Хотя многие считают, что мягкая сила включает в себя любые действия, за исключением применения военной силы, это не так. Мягкая сила — это способность получать то, что нужно с помощью привлекательности и убеждения, а не посредством принуждения и обещаний вознаграждения. Сама по себе мягкая сила не хороша и не плоха, её оценка зависит от целей, средств и последствий её применения. Необязательно, что лучше «скручивать мозги», а не руки. Так, отмечает автор, Усама бен Ладен не платил и не угрожал тем, кто совершил теракт 11 сентября. Он привлек их своими идеями.

Мягкая сила привлекательности может использоваться и для наступательных целей, поскольку страны потратили миллиарды на публичную дипломатию и теле-, и радиовещания в игре за более привлекательный образ — на «битву за сердца и умы». Инструменты мягкой силы, вроде плана Маршалла и радиостанции «Голос Америки», помогли определить исход холодной войны.

Читайте также: Новые «старые» документы ЦРУ: Как воевали против СССР

После холодной войны российские элиты посчитали, что расширение НАТО и ЕС, а также попытки Запада в продвижении демократии были направлены на изолирование и угрозу России. В ответ на это Москва попыталась разработать собственную мягкую силу, основанную на идеологии традиционализма и государственного суверенитета, что нашло свой отклик в таких странах как Венгрия, где премьер-министр Виктор Орбан высоко оценил «нелиберальную демократию», а также в ближнем зарубежье России и среди популистских правых движениях в Западной Европе.

С другой стороны, информационная война может использоваться наступательным образом для деморализации соперников, поэтому её можно охарактеризовать как «негативную мягкую силу». Нанося удар по ценностям других, применяющий её может сократить их привлекательность и, таким образом, ослабить их мягкую силу.

Неправительственные игроки давно поняли, что многонациональные корпорации уязвимы к кампаниям «поношения» их брендов. По доступным свидетельствам можно сделать вывод, что когда Россия начинала свое вмешательство в выборы президента США в 2015 году, её целью была дискредитация демократического процесса в США. Избрание президента Дональда Трампа, который воспевал Путина, стало лишь приятным дополнением.

Сейчас же вмешательство России во внутреннюю политику демократических государств ЕС направлено на сокращение привлекательности НАТО — воплощения жесткой силы Запада, которую Россия считает угрозой себе. Если в XIX столетии исход противостояния за Европу зависел прежде всего от того, чья армия одержит верх, то в сегодня победа зависит и от того, чья история окажется убедительней.

Информационная война выходит за рамки мягкой силы, и в ней нет ничего нового. Манипуляция идеями и выборными процессами с помощью денежных вливаний применялись на протяжении долгого времени, тогда как Гитлер и Сталин, считает автор, были первооткрывателями «радиоатак». Однако радиотрансляции могут показаться слишком пропагандистскими и таким образом, помешать привлечению некоторых аудиторий.

На фоне того, как международная политика становится игрой за убедительность идей, программы обмена студентов, которые развивают личные качества между учащимися и молодыми политическими лидерами, часто являются наиболее эффективными способами мягкой силы.

Но что же происходит в сегодняшнем мире социальных сетей, в которых «друзья» находятся на расстоянии одного клика, и когда не составляет большого труда сфабриковать большое число фейковых друзей и новостей, которые будут продвигаться оплачиваемыми троллями и механическими ботами? И Россия отточила эти технологии до совершенства.

Помимо официальных рупоров публичной дипломатии России, вроде телеканала Russia Today и радиостанции Sputnik, Россия, убежден автор, применяет целую армию оплачиваемых троллей для генерирования ложной информации, которая впоследствии может быть пущена в хождение по сети и получить статус легитимной. Затем, в 2016 году военная разведка России пошла на еще один шаг, взломав, считает автор, Национальный комитет Демократической партии США, украв информацию и сделав ее достоянием общественности, чтобы нанести удар по избирательной кампании бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

Хотя в информационной войне нет ничего нового, благодаря кибертехнологиям ее осуществление становится более дешевым, быстрым и гораздо более всеобъемлющим, при этом отрицать свою причастность к ней становится все проще. Однако хотя информационная война России была в некоторой степени успешной в плане дестабилизации и оказания некоторого воздействия на выборы в США, Москва не смогла добиться формирования собственной мягкой силы. Так, лондонская организация Portland Consultancy опубликовала свой аналитический доклад «Индекс мягкой силы 30» (Soft Power 30»), в котором Россия занимает 27 место.

Более того, в 2016 году Институт международных отношений Финляндии установил, что российская пропаганда имела незначительное воздействие на западные СМИ и почти никак не сказалась на политике этих стран. В свою очередь, в ходе опроса общественного мнения, проведенного в декабре аналитическим центром Chicago Council on Global Affairs, выяснилось, что среди граждан США популярность России не находилась на столь низкой отметке с 1986 года.

По иронии судьбы, добившись избрания Трампа, Россия с её информационной войной лишила президента Трампа потенциала, в значительной степени сократив эффективность своей мягкой силы в США. Как отметил ряд аналитиков, самым лучшим способом борьбы с потоком лжи является отказ от попыток ответить на каждый факт обмана, а предотвратить и не допустить развитие всего процесса. И победа Макрона продемонстрировала, что избиратели в 2017 году воспользовались этим предостережением.