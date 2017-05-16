«Макрон победил. И дальше что?» — самый популярный вопрос в сегодняшней Франции. Четкий, определенный ответ, в котором все разложено по полочкам с указанием сроков, объемов и процентов роста экономики и прочих позитивных показателей, программа кандидата, ставшего президентом, дать не в состоянии.

«Авгиевы конюшни» Олланда. За работу, Макрон

«Кто угодно, только не Ле Пен»

Лидер (до первого послевыборного понедельника) движения «Вперед!», загадочно возникшего из ниоткуда, не особенно представляет, как двинуться в направлении, обозначенном в названии его политической организации, Обещания трех «У» («улучшить, углубить, усовершенствовать») давались им не на основе каких-то выверенных экономических расчетов, а с единственным политическим прицелом: победить. Конечно, сейчас его специалисты должны будут нарисовать модель реализации трех обещанных «У», вот только вряд ли она обрадует президентский электорат, примерно 40% которого, как утверждает испанская El Confidencial, голосовали 7 мая не за Эммануэля Макрона, а «лишь бы не прошла в Елисейский дворец Марин Ле Пен».

Для Ле Пен «победное поражение», достигнутое в минувшее воскресенье, может и к лучшему: если взглянуть на те авгиевы конюшни, что оставил своему преемнику Франсуа Олланд, говорить о том, что Макрону не светит второй срок президентства можно уже сейчас.

Госдолг

Госдолг

Наследство, если в нескольких строках, выглядит так: рост ВВП идет черепашьими темпами (последние три года — по 1 — 1,1%); спад промышленного производства не просто происходит, но еще и ускоряется; безработица, хотя и ненамного выше среднеевропейской, снижаться не хочет; государственный долг достиг 98% ВВП и тормозить не намерен. Наоборот, он увеличивается со скоростью 2665 евро в секунду. Сальдо каждого легального француза (гражданина страны или лица, имеющего ВНЖ) сегодня в минусе на 35 136 €, а в целом страна должна более 2 триллионов евро. По правде говоря, Олланду еще повезло — благодаря низкой учетной ставке Центробанка Франции в последние годы, госдолг рос не так стремительно, как мог бы, вернись Франция в годы бума недвижимости.

Дефицит бюджета

Однако, госдолг, как бы пугающе он ни выглядел, все же не самая страшная угроза государству гордых галлов. Опасность похуже называется дефицитом бюджета.

Пактом о стабильности ЕС для каждой из стран-членов сообщества ежегодно устанавливаются нормы дефицита бюджета, превышение которых может повлечь наложение Брюсселем серьезного штрафа на провинившегося. Руководство Евросоюза беспокоится об экономической устойчивости «Содружества 27-ми», и потому особо переживает за то, чтобы они вписывались, в первую очередь, именно в контрольные цифры дефицита бюджета, а уж потом — во все остальные.

Франция с 2007 года в устанавливаемые для нее 3% не уложилась ни разу. В 2017 г. по прогнозам Брюсселя ниже 3,3% французский дефицит не опустится. При перспективах увеличения в нынешнем году ВВП всего на 1,7% (очень-очень оптимистичные мысли экономического сектора европравительства), в следующем году Макрон точно нарвется на санкции. Как человеку, подававшему себя ярым европеистом, от уплаты штрафов ему уклоняться — смерти подобно. В политическом смысле, разумеется. В Брюсселе не поймут. В итоге скорость роста госдолга увеличится, его размер — тоже.

Безработица

Свое слово скажет и безработица. Олланд еще в 2012 году во всеуслышание объявил крестовый поход против этого явления, пытаясь остановить рост негативного показателя. В поединке между безработицей и теперь уже экс-президентом сокрушительное поражение потерпел последний. В 2012 году число безработных составляло 2,9 миллиона. Сегодня — больше трех.

Согласно официальным данным, 10,1% трудоспособного населения Франции ищет работу. Это — зарегистрированные на биржах труда. Если прибавить к ним тех, кто перебивается краткосрочными контрактами, и тех, кто не оформляется по каким-то причинам в качестве соискателя рабочего места, по мнению специалистов Евростата, число безработных во Франции превысит 6 миллионов.

Бороться с безработицей Макрон собирается, проведя реформу, план которой был создан «по заказу» социалистов еще два года назад. Еще одно наследство Олланда, способное решить проблему с той же вероятностью успеха, что и попытка потушить костер бензином. Если коротко, то суть трудовой реформы состоит в уменьшении налога на прибыль компаний (с 33,3 до 25%) и сокращении социальных выплат, производимых предприятиями (на 6 — 10%).

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Два варианта и «оба хуже»

Профсоюзы все, что они думают об этой реформе, Олланду уже высказали, рассчитывая, что проведенная профилактическая беседа и будущему президенту станет намеком яснее ясного. Макрону, собственно говоря, выбирать не из чего: есть два варианта (проводить или не проводить), которые «оба хуже». Реализовать идеи предыдущего президента он пообещал в ходе предвыборной кампании. Но речь тут даже не о том, что на карту поставлена президентская честь и надо продемонстрировать «сказал — сделал». Все проще: реформа нужна, чтобы оживить рынок рабочей силы. Что можно сделать, снизив налоги и размер социальных выплат — это даст толчок развитию компаний и созданию ими новых рабочих мест. Есть и другой вариант: не снижая налоги, стимулировать развитие предприятий путем субсидирования их из бюджета. Первый случай грозит, как минимум, забастовками (они уже обещаны профсоюзами) и последующим социальным взрывом. Второй — увеличением дефицита бюджета, необходимостью новых займов на внешнем рынке, повышением всевозможных тарифов, налогов и сборов внутри страны, что в конечном итоге приведет к забастовкам, чреватым последующим социальным взрывом. При разнице в методике решения задачи результат одинаков.

Уместно вспомнить, что Франсуа Олланд за пять лет своего правления увеличил поборы в пользу казны на 79 миллиардов евро. Что, в общем-то, никого не удивляет. Франция — чемпион мира по размеру социальных расходов: 56,2% поступлений в казну тратится именно на социалку.

«Французы гордятся своей системой соцобеспечения, которая, как они считают, защищает их от неравенства, — говорит Максим Ладик (Maxime Ladique), ответственный за сектор социальной политики ОЭСР. — Однако система эта сложна, поддерживать ее можно только высокими налоговыми отчислениями. Фискальное давление уже настолько зашкаливает, что поднимать его еще — чревато социальным взрывом. Требуется, наоборот, опускать, научившись тратить не больше, а лучше, то есть эффективнее».

Старость

Франция — европейский лидер по уровню прямых налогов, составляющих до 45,7%. Даже в Дании и Финляндии — «образцах социализма» — они ниже. В государстве галлов существуют и другие нюансы экономики, в конечном итоге существенно повышающие госрасходы. Например, средняя продолжительность трудового стажа населения страны составляет 35 лет, в то время как в Германии и Великобритании — 38. Средняя продолжительность «наслаждения заслуженным отдыхом» во Франции (по причине высокого уровня продолжительности жизни) достигает 25 лет. Ради того, чтобы удовлетворить желание народа «иметь гарантии от государства высокого уровня жизни» нужно больше собирать налогов. Что, в свою очередь, вызывает недовольство у того же самого народа.

Впрочем, закручивать гайки сейчас, до июньских выборов в парламент и не получится: не на кого опереться в законодательной власти. Изменится ли что-то после грядущих выборов — большой вопрос, поскольку, как показал первый тур президентского голосования, в стране на данный момент существует четыре политических силы с почти равным весом в обществе, и далеко не факт, что в парламенте три из них объединятся в поддержку Макрона против Ле Пен.

Образно говоря, новому президенту в наследство от старого досталось государство, которое можно считать бомбой с часовым механизмом. И об этой бомбе известно только то, что она через какое-то время рванет, но никто не в состоянии сказать, когда именно.