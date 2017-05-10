Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что большинство экспертов и рядовых граждан постсоветского пространства совсем не ожидало увидеть то, что мы все увидели 9 мая на той территории Украины, которая захвачена необандеровской хунтой. Люди наконец-то начали сбрасывать с себя оковы страха и психологического оцепенения, которые на них в психологическом плане надела в течение 2014−2015 годов необандеровская хунта во главе с Порошенко. Хунта демонстрировала свою вседозволенность, безнаказанность, хамство, насилие, звериный оскал неонацистских банд, которые дорвались к власти и занялись тем, что они не успели доделать в 1941—1945 годах, — уничтожением людей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Одесская Хатынь — символ слома Русского мира на Украине, отрыва от единой имперской и советской традиции и возвращения в край темноты и невежества, скирданок и хатынок. Не скрою, у меня были очень большие сомнения в том, что русский народ на окраине снова поднимется и вернет себе и своим детям достоинство. Но то, что мы все увидели 9 мая в Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, говорит о том, что народ устал бояться. Люди показали, что страх от зверств порошенковской хунты проходит, что тактика запугивания населения репрессиями, убийствами, войной с собственным населением — не прошла. И время хунты — заканчивается.

А что явилось символом освобождения Украины от сил тьмы и зла? — Символом освобождения стал «Бессмертный полк». Именно георгиевская лента — единый имперский и советский символ — объединила людей, послужила тем маяком, ради которого они оставили свой страх дома и вышли на улицы оккупированных хунтой городов, вернув достоинство себе, своим предкам и своим детям.

Теперь все видят, что та Украина, которую мы все знаем и любим по людям, книгам, фильмам, шуткам, не умерла. Что нынешняя хунта — это временное явление. Она будет, как и гитлеровская Германия, раздавлена, а ее кровавые знамена будут брошены под ноги народа и к могилам Героев Новороссии.

«Впервые за три года украинское общество показывает, что оно является обществом в нормальном понимании этого слова. Мне кажется, что с каждым месяцем ситуация будет все более и более оздоравливаться. Вчера украинская полиция разгромила штаб ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чего невозможно было бы себе представить еще две-три недели назад. Очевидно, что и украинские политики понимают, что ситуация весьма критичная наступает», — отмечают эксперты.

Нынешнее 9 мая действительно стало Днем психологической Победы. Но победы не в той войне, а в новой — с современным необандеровским режимом на Украине. Это день психологического перелома. Теперь все видят, что бандерлогов не много. Что их власть держится исключительно на силе, угрозах и насилии. Но как только страх проходит, а он сейчас проходит на Украине, то власть тьмы рассыпается. И эта метафора противостояния Света тьме — имеет очень глубокие и серьезные корни во всей русской гуманистической мысли, как религиозной, так и философской.

«Произошел в этом году коренной перелом. Три года терпел народ. Решили уже убивать память — но это (значит) убить память у каждого относительно отцов и дедов. Народ устал и вышел больше, чем в 2016 году» — заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ».

9 мая мы увидели, что значительная часть силовиков с народом. Они готовы скинуть хунту, им только надо объединиться и почувствовать свою силу. И это уже начало происходить. Если к этому процессу присоединятся части с фронта, то кто скажет, что объединенный поход на Киев частей внутренних войск МВД, армии Украины и армии Новороссии невозможен? Это было трудно увидеть и спрогнозировать еще 8 мая. Но после 9 мая этот сценарий из разряда необыкновенного становится очень горячей реальностью для киевского режима.

9 мая мы снова увидели главное — что хунта состоит из трусов, подонков и предателей. Они забились под лавку и весь день молча и испуганно взирали на то, как власть во многих городах перешла в руки вышедшего на улицы народа под знаменами «Бессмертного полка». Только 10 мая они немного отошли от испуга и начали заниматься тем, чем они только и могут заниматься, — угрозами. Но все всё прекрасно увидели и поняли. Их власть держится только на страхе и штыках. Воевать они могут только с женщинами, детьми и стариками.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Из-под лавки 10 мая вылез Ярош и начал угрожать тем, что, мол, выведет людей на улицы и достанет стволы: «Если власть и правоохранители снова будут в условиях войны терпеть антигосударственную деятельность — заговорит улица, а возможно, и стволы». Стволы против стариков, женщин и детей? Очень хороший показатель того, как «они» собираются строить «новое» общество, как «они» умеют вести дискуссию и какие средства для этого готовы использовать — исключительно угрозы и насилие. Смешно. Люди уже вышли на улицы и показали, что время хунты заканчивается. Нельзя всю страну утопить в крови на улицах. А именно это Ярош и готов делать. Только кто ж ему даст?

9 мая мы увидели, что хунта испугалась. И это правильно. Это они должны бояться того, что натворили за три года со страной. Это они должны дрожать от страха и бежать из страны, если им удастся и есть куда. Это они должны бояться мести и справедливого суда. И они точно знают, что, когда откроется правда о том, что они натворили, никакая Меркель или Макрон их защищать и не подумают, а сольют в унитаз как резиновое изделие номер два.

«Ну вот и все!» — выдохнули обитатели социальных сетей при появлении новости об увольнении министром внутренних дел Украины полицейского начальства в Днепропетровске, ответственного за жесткий силовой разгон ветеранов АТО, пытавшегося отобрать у участников праздничного шествия по случаю Победы в Великой Отечественной войне флаги с коммунистической символикой. А я думаю, что не все. История только начинается.

Выход сотен тысяч людей на улицы украинских городов — от 600 000 до миллиона — ознаменовал собой рождение внутреннего Донбасса, колоссальной территории недовольства, выраженного открыто и вопреки очевидной опасности стать жертвой силового произвола со стороны неонацистов или преследований, инициируемых самим киевским режимом, когда речь заходит о любых формах несогласия с его политикой» — отмечает Андрей Бабицкий.

По факту шествий «Бессмертного полка» по городам Украины имеем: «Жители Украины в очередной раз продемонстрировали, что среди них множество нормальных, и они не боятся это показывать. СБУ продолжает репрессии против тех, кто не согласен молча терпеть в тряпочку. Ради европейских гостей Порошенко пошёл на конфликт с нациками, чего давно и старательно избегал. Зато нацики увидели, что они не хозяева в стране, и их воспринимают как пустое место. Полиция показала, что готова метелить «патриотов» по первой команде, и предельно жёстко. И это хорошо».

В этой связи показательно, что Владимир Путин поздравил с Днем нашей общей Победы народ Украины, но не президента, который не имеет к истории народа русской Украины никакого отношения. Показательно, что в оккупированном хунтой Киеве на шествие «Бессмертный полк» вышло больше людей, чем в союзном Минске. Это говорит о многом, прежде всего, о том, что дух людей в Киеве не сломлен, и рано или поздно, но хунта вынуждена будет убраться с украинской земли.

Колонна пленных немцев на Крещатике в Киеве

В заключение хотел бы сказать следующее. На наших глазах георгиевская лента и «Бессмертный полк» претерпевают очень существенные символические и архетипические трансформации. Сегодня георгиевская лента и «Бессмертный полк» перестают быть исключительно символами прошлого — побед Российской империи или Советского Союза. Георгиевская лента и «Бессмертный полк» становятся символами настоящих, современных побед Русского духа, Русского мира над силами тьмы. Поэтому пытаться запретить их — бессмысленно, потому что это знамена новой Победы.