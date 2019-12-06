На фоне визита главы российской дипломатии Сергея Лаврова, совпавшего с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, возникает вопрос, возможно ли сотрудничество между Россией и США. Если такое взаимодействие невозможно, то решение об этом должно быть принято на основании четкого и трезвого анализа, а не благодаря новостным сообщениям и выступлениям комиков, пишет Николас Гвоздев в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, отмечает автор, министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал не самое подходящее время для визита в США, в которых звучат все более грубые и безвкусные утверждения со стороны комиков о том, что президент Дональд Трамп действует по указке Владимира Путина, идут слушания о так называемых «хакерских атаках России» на выборы 2016 года, встречу с послом Москвы считают сродни акту предательства. Тем не менее политическая машина США зациклилась на двух пунктах: во-первых, Дональд Трамп является «марионеткой Путина», и, во-вторых, прием главы МИД России Трампом стал вознаграждением Москве.

Тот факт, что администрация Трампа не пошла на уступки Москве ни по одному важному вопросу — ни по разворачиванию войск НАТО в Прибалтике, ни по укреплению ракетной обороны, ни по ряду других, по всей видимости, не имел никакого значения. Однако что бы кто ни думал о президенте России, страна по-прежнему является важным игроком на международной сцене, и встреча с главой внешней политики Москвы не является наградой, даруемой Вашингтоном за хорошее поведение, а необходимостью в условиях кризисов на Ближнем Востоке, Корейском полуострове, востоке Украины и в Нагорном Карабахе. Мир с нетерпением ждет, пока между Вашингтоном и Москвой состоится нечто подобное нормальным дипломатическим отношениям.

В частности, за последние несколько недель Владимир Путин провел ряд важных саммитов с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках поддерживаемого Россией переговорного процесса в Астане, проводимого при содействии Ирана и Турции, продвигается план создания зон деэскалации в Сирии. США же приходится оценивать за и против работы с сирийскими курдами, сражающимися против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с неизбежным риском разрыва отношений с Анкарой. В свою очередь, новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может кардинально изменить политику Сеула по вопросам ракетной обороны, обратившись к Москве за помощью в организации диалога с КНДР. При этом на Украине и в Нагорном Карабахе ситуация остается крайне нестабильной, сохраняется и вероятность возобновления боев между армянами и азербайджанцами .

Kremlun.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

Лавров привез тот же самый посыл в Вашингтон, какой был передан государственному секретарю США Рексу Тиллерсону: во всех конфликтах и кризисах, в которых у России что-то стоит на кону, Кремль готов к диалогу с США, однако не стоит ожидать, что Москва попросту пойдет на поводу у Вашингтона. Суть в том, что любая надежда на сотрудничество с Россией будет зависеть от готовности США проводить и предлагать компромиссы. Однако в нынешней атмосфере в Вашингтоне у президента и госсекретаря почти нет свободы для торга.

И действительно, ряд американских СМИ поспешил связать увольнение директора ФБР Джеймса Коми с визитом Лаврова, несмотря на то, что он был запланирован уже давно, что показывает, насколько далеко стало до нормального обсуждения американо-российских отношений. Тем не менее возможность того, что США смогут работать с Россией, Ираном и Турцией по зонам деэскалации, а также использовать улучшение отношений Москвы с государствами Персидского залива, в частности с Катаром, для остановки кровопролития в Сирии по примеру Боснии, уже сталкивается с непреодолимыми преградами.

На этом фоне, подчеркивает автор, Лавров покинет Вашингтон с непосредственным опытом той заряженности политики США по любым вопросам, связанным с Россией. Поэтому возникает вопрос, вернувшись в Россию и передав содержание разговора с Трампом Путину, посоветует ли Лавров главе Кремля дать президенту-республиканцу больше времени — до конца лета, чтобы посмотреть, уляжется ли буря и смогут ли переговоры возобновиться. Или же глава МИД РФ будет вторить ряду российских экспертов, которые заявляют, что улучшение отношений с США невозможно и Россия должна идти своим путем на Ближнем и Дальнем Востоке, в Европе, даже если это означает риск конфронтации с Западом.

МИД России Сергей Лавров

С американской стороны визит Лаврова должен также заставить государственных мужей и трезвомыслящих лидеров из обеих партий сделать шаг назад и задуматься: идет ли на пользу интересам США нынешнее ухудшение отношений? Присутствие Генри Киссинджера в Овальном кабинете говорит о том, что предпринимаются хотя бы какие-то попытки заставить тех, кто занимается национальной безопасностью, сфокусироваться на более обширной картине и целях, а не пытаться делать политику в ответ на сообщения СМИ и комедийных шоу.

В конечном счете, заключает автор, администрации Трампа необходимо определить, стоит ли обдумывать привезенные Лавровым предложения. Нельзя умалять реальные различия между США и Россией по целому спектру вопросов. Вполне возможно, что предложения Москвы не будут способствовать достижению целей США, однако переговоры с Россией необходимо продолжать, чтобы установить, имеются ли у Вашингтона с Москвой общие позиции. И если США откажутся от предложений России, то этот отказ должен основываться на трезвой оценке интересов США.