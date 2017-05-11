Куда приплыл Ковчег Ноя? Первая книга Библии «Бытие» подробно описывает историю человека по имени Ной (потомок Адама в 10-м поколении), который построил Ковчег и спас себя, свою семью и животных во время потопа. Он поселился в Армении и стал прародителем человечества, по меньшей мере его белой расы, в первую очередь армян. В этом описании много недоговоренностей, неувязок, которые ставят под сомнение подлинность самой истории. Но читать Библию надо очень и очень внимательно, так как каждое слово, каждое утверждение в книге имеют глубокий смысл, который нам пока не всегда ясен. Несмотря на многовековой опыт изучения Библии, она неисчерпаема. Используя инженерно-техническую экспертизу, я попытался с учетом многочисленных исследований и научных комментариев прояснить главные эпизоды этой истории. Сделанные в результате предположения представляют научно-техническую гипотезу, подтверждающую подлинность эпопеи Ноя. Рассмотрим главные составляющие этой версии.

Йозеф Антон Кох. Жертвоприношение Ноя. ок. 1803

Потоп был

Американские ученые из Вашингтонского и Северо-Западного университетов, их английские коллеги из Манчестерского университета обнаружили на глубинах 90—1500 км огромные резервуары воды. Многие ученые считают, что потоп на самом деле был, и не один. Из подземных резервуаров Земли могло произойти катастрофическое извержение горячей соленой воды с паром, уровень Мирового океана поднялся, от сконденсированного пара хлынул ливень, который, вполне вероятно, шел 40 дней и 40 ночей. Эти природные катаклизмы привели к Всемирному потопу. А потом вода ушла обратно… В наше время на дне океана стали все больше находить так называемых «черных курильщиков» — странных дыр, из которых ключом бьет вода температурой 400 градусов.

Американский писатель-фантаст Айзек Азимов в своей книге «В начале» пишет: «На северо-восточном побережье Персидского залива расположено место стыка гигантских тектонических плит земной коры, так что вполне вероятно, что их сдвиг вызвал землетрясение и сопутствующие ему приливные волны, захлестнувшие берег залива». Об этом же сообщает питерский ученый Анатолий Акопянц: «Корабль Ноя поднялся к Арарату вверх по Евфрату. Его гнала нагонная волна, вызванная невыясненным природным катаклизмом в прилегающем к Месопотамии районе Персидского залива примерно 4,5 тыс. лет тому назад, обратившим течение реки Евфрат вспять».

Вполне возможно, что это суперземлетрясение было спровоцировано одной из крупнейших планетарных катастроф — падением на поверхность Земли большого небесного тела, произошедшим как раз 4300−4500 лет тому назад. Скорее всего, этот гигантский метеорит перед падением раскололся на несколько фрагментов, и они достигли Земли в разных ее частях. Произошла глобальная катастрофа, о которой упоминается в различных преданиях.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп.1864

Один фрагмент небесного тела мог упасть в районе Средиземного моря у южных берегов сегодняшнего Израиля, другой — в районе Персидского залива или где-то рядом с ним. В этом месте как раз проходят стыки больших тектонических разломов, под которыми находятся огромные объемы горячей соленой воды. В результате сначала возникло космогенное цунами (его изучают специалисты Holocene Impact Working Group), на которое «наложился» выброс воды из подземных резервуаров Земли, что и образовало такое сверхкатастрофическое явление под названием потоп.

Образовавшаяся нагонная волна, идущая от Средиземного моря и от Персидского залива, подхватила Ноев Ковчег и понесла его к Араратским горам. Простые арифметические расчеты показывают, что при потопе скорость нагонного течения (условно равная средней скорости плавания Ковчега) составила примерно 5,5 км в сутки, средняя скорость подъема уровня воды — примерно 18 м в сутки, или 0,75 метра в час. Такие относительно невысокие скорости обусловили довольно спокойное плавание Ковчега.

Не корабль, а плоты

По данному Провидением «техническому заданию» Ною предписывалось построить Ковчег длиной 138 метров, шириной 23 метра и высотой 14 метров. При этом Ною вовсе не нужен был корабль с системой управления (киль, рули, паруса и т.п.) и навигацией, весьма сложный как в строительстве, так и в плавании. Конкретная конструкция Ковчега в Библии не описана, скорее всего, авторам было сложно это сделать. Трудности возникли и с переводом употребленного термина «тевах», что вроде бы означает «сундук» или «ящик». Кстати, плетеная корзинка, в которой нашли младенца Моисея, тоже называлась «тевах». В латинском и английском переводах употребили слово «арк», что означает «ящик», в славянском — слово «ковчег».

Я пришел к выводу, что Ноев Ковчег — это не длинный «ящик», и не корабль в современном его понятии, а плавучее средство своеобразной конструкции. Ее основание — отдельные плоты, соединенные между собой гибкими соединениями (вполне возможен и буксировочный вариант). Они представляют собой цепочку из 6 квадратных плотов длиной и шириной по 23 метра каждый при общей длине конструкции 138 метров (в оригинале — 300 локтей). На каждом плоту установлено трехэтажное помещение, герметичное со всех сторон, кроме днища, длиной 18—20 метров и шириной 6—16 метров, закрепленное по бокам наклонными бревнами, связанными сверху и снизу, что образует в разрезе треугольную, устойчивую для внешнего воздействия (ветры, волны) конструкцию общей высотой 14 метров.

Микеланджело. Потоп. 1508—1509.Часть фрески на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане

Построить такую конструкцию значительно проще, чем корабль, и, главное, она идеально подходит для дрейфа. Плот практически непотопляем. Вся попадающая извне вода уходит через щели в днище. Если морское путешествие на плоту успешно совершил Тур Хейердал, то почему его не мог осуществить еще раньше Ной, тем более что перед ним не стояла задача приплыть куда-то конкретно, главным было переждать и выжить. Кстати, Хейердал в 1947 году проплыл за 101 день на управляемом плоту 8000 км, Зиганшин в 1960 году на неуправляемой барже без еды и воды проделал за 49 дней путь в 2800 км, корабль Нансена «Фрам» в конце XIX века дрейфовал во льдах Арктики три года и прошел расстояние более 3000 километров, экспедиция Папанина в 1937 году преодолела на дрейфующей льдине за 274 дня 2500 километров, а Ковчег Ноя за 218 дней проплыл в дрейфующем режиме 1200 километров (средняя скорость 5,5 км/сутки).

Вполне возможно, что для упрощения условий содержания животных и для устранения возможных конфликтов между людьми Ной и сыновья разделились: два плота занял Хам, два плота — Сим, на оставшихся двух плотах плыли Ной и его младший сын Иафет.

Место строительства — район мегалита Руджм эль-Хири

Для подготовки и осуществления постройки такого большого объекта, как Ковчег, а также для сбора и содержания домашних животных и диких зверей необходима довольно значительная и относительно ровная поверхность, которая вместе с тем должна находиться вблизи источника лесоматериала, а также на достаточной высоте над уровнем моря и с менее жарким климатом.

Такая местность нашлась. Возможно, Ной с семьей там и жил. Это район Голанских высот рядом с рукотворным мегалитом под арабским названием Руджм эль-Хири («каменный вал дикой кошки»). Мегалит представляет собой несколько концентрических колец с курганом в центре, сложенных из больших валунов из базальта. Его внешний диаметр составляет 160 м и соизмерим с длиной Ковчега. Мегалит был сооружен до Ноя, сохранился и по сей день, хотя значительно разрушен. Его назначение пока непонятно. Рядом с ним израильские археологи нашли жилье древнего человека — землянки. В Армении около города Сисиана, кстати, также имеется подобный древний памятник — мегалит Зорац-Карер (Караундж), сооруженный примерно в то же время, что и Руджм эль-Хири. По одной из версий, Караундж являлся древним космодромом.

При абсолютной высоте района мегалита Руджм эль-Хири примерно 1000 м над уровнем моря (как и Еревана) разрушительная волна суперцунами от падения небесного тела могла пройти ниже, Ковчег подхватило и понесло к Араратским горам пришедшее затем более спокойное течение вод из глубин Земли.

Вместе с тем не исключаются и другие варианты места строительства Ковчега, в том числе в Месопотамии (Двуречье).

Лесоматериал и устройство

Возможно, при сооружении Ковчега Ной использовал имеющийся опыт плотостроения, о котором сегодня известно немного, при этом он значительно усовершенствовал конструкцию. Плоты Ноя были сооружены из цельных бревен ливанского кедра, имеющего по сравнению с другими видами местных лесоматериалов наименьшую плотность (удельный вес) — до 400 кг/куб. м в высушенном состоянии — при высоте до 50 м и диаметре ствола до 2,5 м. В Библии в качестве названия дерева употреблен термин «гофер», но никто не взял на себя смелость перевести его. Однако, исходя из практической пригодности имеющейся для строительства плотов древесины, наиболее подходящее местное дерево — именно ливанский кедр. Бревна ошкуривались, высушивались и осмаливались. Кстати, бальса, которую использовал Хейердал, значительно легче, всего 160 кг/куб. м, а современная сосна, как наиболее близкий аналог кедра, имеет плотность 500 кг/куб. м, что следует учитывать при расчетах грузоподъемности и мореходности плотов.

Olivier BEZES Ливанский кедр

На плотах в соответствии с «техническим заданием» Провидения были сооружены герметичные прямоугольные помещения, обвязанные с боков и скрепленные наверху длинными бревнами, что придало всей конструкции треугольную форму, наиболее устойчивую при различных перипетиях длительного морского плавания. При этом гибкие соединения между плотами придали Ковчегу необходимую устойчивость к волнам и удерживали его от разрушения. Возможны и другие варианты устройства плотов.

GPodkolzin Скопление мужских шишек на ливанском кедре в Партените На фото видны также женские шишки

Условия жизнедеятельности

Как известно, Бог запретил Ною выходить из Ковчега, что в случае полностью герметичного «ящика» или корабля делает удаление отходов жизнедеятельности людей и животных весьма затруднительным. С этой точки зрения плот позволяет удалять их через щели или через специальные отверстия в дне. По наблюдению Хейердала, вода снизу вверх никогда не поступает.

Кроме того, проветривание одного плота значительно эффективнее, чем всего длинного «ящика». Хотя и в этом вопросе все не так просто. Для эффективного проветривания нужны два отверстия — снизу и сверху. В Библии указано только одно — сверху. Поэтому, если Ковчег является герметичным со всех сторон «ящиком» или кораблем, то нижнее отверстие в нем, а соответственно и проветривание устроить невозможно, а если это плот, то реально.

Конец плавания

Семья Ноя и животные в конце потопа (через 218 дней) благополучно прибыли в район Араратских гор. Нагонное течение «доставило» их, по моему мнению, к Арагацу, Арарат остался в стороне. Большой Арарат (Масис) уж больно высок, крут, скалист и неприступен.

Дальше наиболее вероятен такой сценарий. Когда вода стала спадать и появилось отгонное течение, вся семья разделилась. Хам со своей семьей и частью животных на двух плотах приплыл к горе Малый Арарат (или Арарат), но с другой, южной, стороны. Он стал прародителем афразийской семьи народов. Следы его плота, по моему мнению, следует искать на этой территории, скорее всего, на местностях между изогипсами 2000—2500 м, наиболее подходящими для причаливания: пологие откосы, довольно большое плато и т.п.

Второй сын — Сим со своими двумя плотами отправился в Месопотамию (Двуречье) и стал прародителем семитской группы народов.

Такой сценарий объясняет, как оба брата попали туда после потопа. В рамках данной гипотезы возможны и другие варианты поселения Хама и Сима.

На Арагаце

Вопрос прибытия любого плавучего судна к берегу — непростой. Берег должен иметь определенные характеристики, то есть быть удобным для высадки. Корабль с осадкой 3—4 метра ближе чем на 100 метров к берегу в любом случае не подойдет. Как перевести животных на берег? Плот же может подойти к берегу вплотную, но рельеф берега должен быть достаточно пологим. Известны случаи трагической гибели людей, пытавшихся на океанских плотах высадиться на берег и разбившихся о рифы и скалы.

Поэтому считаю, что сам Ной с младшим сыном Иафетом на двух плотах ровно через год после начала потопа высадились на горе Арагац, на территории современной Армянской Республики, в районе озера Кари (на высоте примерно 3200—3500 м над уровнем моря). Здесь же Бог явил радугу в знак завершения Ноем сложного путешествия как символ Вечного завета между Богом и людьми. Затем семьи Ноя и Иафета с животными спустились в Араратскую долину, в более теплые места, похожие по рельефу и по климату на их родину (Междуречье или Израиль), став прародителями армян и северо-западных (индоевропейских) народов. Ной основал поселение Ереван, прожил еще 350 лет и скончался в возрасте 950 лет.

В составе изыскательской экспедиции я был на этом южном склоне Арагаца летом 1965 года и могу сказать, что эта местность очень подходит как для «приземления» плота, так и для дальнейшего пешего перемещения людей и животных. Достаточно пологий откос без скал, обилие ручьев и речек с талой водой за счет того, что лавовый «покров» Арагаца преимущественно водонепроницаем и на горных склонах преобладает поверхностный сток воды.

Склоны же Арарата, наоборот, круты, воды на них нет, так как слагающие гору породы — «трещиноватые» базальты, и талая вода с ледников сразу уходит, образуя в основном подземные стоки. Они, кстати, являются основным источником воды крупного артезианского водного бассейна под Араратской долиной. Кроме того, пеший спуск с Арарата был бы намного сложней, чем с Арагаца. Поэтому думаю, что Провидение направило Ковчег Ноя для высадки именно к Арагацу, к местности с наиболее удобными условиями причаливания и относительно простым маршрутом спуска в Араратскую долину.

Джейкоб Савера II. Ноев Ковчег

Гипотеза требует доказательств

Изложенное выше — только предварительные соображения, схема, гипотеза, которая требует доказательств.

Доказательств может быть три. Первое, наиболее доступное — нахождение каких-либо следов Ковчега на Арагаце в районе озера Кари, в том числе и на его дне. Второе — нахождение каких-либо следов Ковчега (плотов Хама) на южном склоне горного хребта Арарата, что весьма проблематично. Третье, наиболее затратное, но наиболее реальное — сооружение и проведение практических водных испытаний копии плота Ноя.

Каждый элемент «новой» конструкции Ковчега, каждый эпизод этой библейской истории заслуживает разносторонних исследований и расчетов, проведения раскопок, натурного моделирования. В том числе исследований и разработок текстологических, источниковедческих, теологических, а также кораблестроительных, геологических, археологических, географических, океанологических и климатических. Необходимы компьютерное моделирование конструкции Ковчега и его испытания. Нуждается в современном осмыслении также этический аспект подвига и заветов Ноя. Поддерживаю идею установления памятника Ною и его Ковчегу в Ереване.

Автор — горный инженер

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM