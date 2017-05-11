Куда же приплыл Ковчег Ноя?
Куда приплыл Ковчег Ноя? Первая книга Библии «Бытие» подробно описывает историю человека по имени Ной (потомок Адама в 10-м поколении), который построил Ковчег и спас себя, свою семью и животных во время потопа. Он поселился в Армении и стал прародителем человечества, по меньшей мере его белой расы, в первую очередь армян. В этом описании много недоговоренностей, неувязок, которые ставят под сомнение подлинность самой истории. Но читать Библию надо очень и очень внимательно, так как каждое слово, каждое утверждение в книге имеют глубокий смысл, который нам пока не всегда ясен. Несмотря на многовековой опыт изучения Библии, она неисчерпаема. Используя инженерно-техническую экспертизу, я попытался с учетом многочисленных исследований и научных комментариев прояснить главные эпизоды этой истории. Сделанные в результате предположения представляют научно-техническую гипотезу, подтверждающую подлинность эпопеи Ноя. Рассмотрим главные составляющие этой версии.
Потоп был
Американские ученые из Вашингтонского и Северо-Западного университетов, их английские коллеги из Манчестерского университета обнаружили на глубинах 90—1500 км огромные резервуары воды. Многие ученые считают, что потоп на самом деле был, и не один. Из подземных резервуаров Земли могло произойти катастрофическое извержение горячей соленой воды с паром, уровень Мирового океана поднялся, от сконденсированного пара хлынул ливень, который, вполне вероятно, шел 40 дней и 40 ночей. Эти природные катаклизмы привели к Всемирному потопу. А потом вода ушла обратно… В наше время на дне океана стали все больше находить так называемых «черных курильщиков» — странных дыр, из которых ключом бьет вода температурой 400 градусов.
Американский писатель-фантаст Айзек Азимов в своей книге «В начале» пишет: «На северо-восточном побережье Персидского залива расположено место стыка гигантских тектонических плит земной коры, так что вполне вероятно, что их сдвиг вызвал землетрясение и сопутствующие ему приливные волны, захлестнувшие берег залива». Об этом же сообщает питерский ученый Анатолий Акопянц: «Корабль Ноя поднялся к Арарату вверх по Евфрату. Его гнала нагонная волна, вызванная невыясненным природным катаклизмом в прилегающем к Месопотамии районе Персидского залива примерно 4,5 тыс. лет тому назад, обратившим течение реки Евфрат вспять».
Вполне возможно, что это суперземлетрясение было спровоцировано одной из крупнейших планетарных катастроф — падением на поверхность Земли большого небесного тела, произошедшим как раз 4300−4500 лет тому назад. Скорее всего, этот гигантский метеорит перед падением раскололся на несколько фрагментов, и они достигли Земли в разных ее частях. Произошла глобальная катастрофа, о которой упоминается в различных преданиях.
Один фрагмент небесного тела мог упасть в районе Средиземного моря у южных берегов сегодняшнего Израиля, другой — в районе Персидского залива или где-то рядом с ним. В этом месте как раз проходят стыки больших тектонических разломов, под которыми находятся огромные объемы горячей соленой воды. В результате сначала возникло космогенное цунами (его изучают специалисты Holocene Impact Working Group), на которое «наложился» выброс воды из подземных резервуаров Земли, что и образовало такое сверхкатастрофическое явление под названием потоп.
Образовавшаяся нагонная волна, идущая от Средиземного моря и от Персидского залива, подхватила Ноев Ковчег и понесла его к Араратским горам. Простые арифметические расчеты показывают, что при потопе скорость нагонного течения (условно равная средней скорости плавания Ковчега) составила примерно 5,5 км в сутки, средняя скорость подъема уровня воды — примерно 18 м в сутки, или 0,75 метра в час. Такие относительно невысокие скорости обусловили довольно спокойное плавание Ковчега.
Не корабль, а плоты
По данному Провидением «техническому заданию» Ною предписывалось построить Ковчег длиной 138 метров, шириной 23 метра и высотой 14 метров. При этом Ною вовсе не нужен был корабль с системой управления (киль, рули, паруса и т.п.) и навигацией, весьма сложный как в строительстве, так и в плавании. Конкретная конструкция Ковчега в Библии не описана, скорее всего, авторам было сложно это сделать. Трудности возникли и с переводом употребленного термина «тевах», что вроде бы означает «сундук» или «ящик». Кстати, плетеная корзинка, в которой нашли младенца Моисея, тоже называлась «тевах». В латинском и английском переводах употребили слово «арк», что означает «ящик», в славянском — слово «ковчег».
Я пришел к выводу, что Ноев Ковчег — это не длинный «ящик», и не корабль в современном его понятии, а плавучее средство своеобразной конструкции. Ее основание — отдельные плоты, соединенные между собой гибкими соединениями (вполне возможен и буксировочный вариант). Они представляют собой цепочку из 6 квадратных плотов длиной и шириной по 23 метра каждый при общей длине конструкции 138 метров (в оригинале — 300 локтей). На каждом плоту установлено трехэтажное помещение, герметичное со всех сторон, кроме днища, длиной 18—20 метров и шириной 6—16 метров, закрепленное по бокам наклонными бревнами, связанными сверху и снизу, что образует в разрезе треугольную, устойчивую для внешнего воздействия (ветры, волны) конструкцию общей высотой 14 метров.
Построить такую конструкцию значительно проще, чем корабль, и, главное, она идеально подходит для дрейфа. Плот практически непотопляем. Вся попадающая извне вода уходит через щели в днище. Если морское путешествие на плоту успешно совершил Тур Хейердал, то почему его не мог осуществить еще раньше Ной, тем более что перед ним не стояла задача приплыть куда-то конкретно, главным было переждать и выжить. Кстати, Хейердал в 1947 году проплыл за 101 день на управляемом плоту 8000 км, Зиганшин в 1960 году на неуправляемой барже без еды и воды проделал за 49 дней путь в 2800 км, корабль Нансена «Фрам» в конце XIX века дрейфовал во льдах Арктики три года и прошел расстояние более 3000 километров, экспедиция Папанина в 1937 году преодолела на дрейфующей льдине за 274 дня 2500 километров, а Ковчег Ноя за 218 дней проплыл в дрейфующем режиме 1200 километров (средняя скорость 5,5 км/сутки).
Вполне возможно, что для упрощения условий содержания животных и для устранения возможных конфликтов между людьми Ной и сыновья разделились: два плота занял Хам, два плота — Сим, на оставшихся двух плотах плыли Ной и его младший сын Иафет.
Место строительства — район мегалита Руджм эль-Хири
Для подготовки и осуществления постройки такого большого объекта, как Ковчег, а также для сбора и содержания домашних животных и диких зверей необходима довольно значительная и относительно ровная поверхность, которая вместе с тем должна находиться вблизи источника лесоматериала, а также на достаточной высоте над уровнем моря и с менее жарким климатом.
Такая местность нашлась. Возможно, Ной с семьей там и жил. Это район Голанских высот рядом с рукотворным мегалитом под арабским названием Руджм эль-Хири («каменный вал дикой кошки»). Мегалит представляет собой несколько концентрических колец с курганом в центре, сложенных из больших валунов из базальта. Его внешний диаметр составляет 160 м и соизмерим с длиной Ковчега. Мегалит был сооружен до Ноя, сохранился и по сей день, хотя значительно разрушен. Его назначение пока непонятно. Рядом с ним израильские археологи нашли жилье древнего человека — землянки. В Армении около города Сисиана, кстати, также имеется подобный древний памятник — мегалит Зорац-Карер (Караундж), сооруженный примерно в то же время, что и Руджм эль-Хири. По одной из версий, Караундж являлся древним космодромом.
При абсолютной высоте района мегалита Руджм эль-Хири примерно 1000 м над уровнем моря (как и Еревана) разрушительная волна суперцунами от падения небесного тела могла пройти ниже, Ковчег подхватило и понесло к Араратским горам пришедшее затем более спокойное течение вод из глубин Земли.
Вместе с тем не исключаются и другие варианты места строительства Ковчега, в том числе в Месопотамии (Двуречье).
Лесоматериал и устройство
Возможно, при сооружении Ковчега Ной использовал имеющийся опыт плотостроения, о котором сегодня известно немного, при этом он значительно усовершенствовал конструкцию. Плоты Ноя были сооружены из цельных бревен ливанского кедра, имеющего по сравнению с другими видами местных лесоматериалов наименьшую плотность (удельный вес) — до 400 кг/куб. м в высушенном состоянии — при высоте до 50 м и диаметре ствола до 2,5 м. В Библии в качестве названия дерева употреблен термин «гофер», но никто не взял на себя смелость перевести его. Однако, исходя из практической пригодности имеющейся для строительства плотов древесины, наиболее подходящее местное дерево — именно ливанский кедр. Бревна ошкуривались, высушивались и осмаливались. Кстати, бальса, которую использовал Хейердал, значительно легче, всего 160 кг/куб. м, а современная сосна, как наиболее близкий аналог кедра, имеет плотность 500 кг/куб. м, что следует учитывать при расчетах грузоподъемности и мореходности плотов.
На плотах в соответствии с «техническим заданием» Провидения были сооружены герметичные прямоугольные помещения, обвязанные с боков и скрепленные наверху длинными бревнами, что придало всей конструкции треугольную форму, наиболее устойчивую при различных перипетиях длительного морского плавания. При этом гибкие соединения между плотами придали Ковчегу необходимую устойчивость к волнам и удерживали его от разрушения. Возможны и другие варианты устройства плотов.
Условия жизнедеятельности
Как известно, Бог запретил Ною выходить из Ковчега, что в случае полностью герметичного «ящика» или корабля делает удаление отходов жизнедеятельности людей и животных весьма затруднительным. С этой точки зрения плот позволяет удалять их через щели или через специальные отверстия в дне. По наблюдению Хейердала, вода снизу вверх никогда не поступает.
Кроме того, проветривание одного плота значительно эффективнее, чем всего длинного «ящика». Хотя и в этом вопросе все не так просто. Для эффективного проветривания нужны два отверстия — снизу и сверху. В Библии указано только одно — сверху. Поэтому, если Ковчег является герметичным со всех сторон «ящиком» или кораблем, то нижнее отверстие в нем, а соответственно и проветривание устроить невозможно, а если это плот, то реально.
Конец плавания
Семья Ноя и животные в конце потопа (через 218 дней) благополучно прибыли в район Араратских гор. Нагонное течение «доставило» их, по моему мнению, к Арагацу, Арарат остался в стороне. Большой Арарат (Масис) уж больно высок, крут, скалист и неприступен.
Дальше наиболее вероятен такой сценарий. Когда вода стала спадать и появилось отгонное течение, вся семья разделилась. Хам со своей семьей и частью животных на двух плотах приплыл к горе Малый Арарат (или Арарат), но с другой, южной, стороны. Он стал прародителем афразийской семьи народов. Следы его плота, по моему мнению, следует искать на этой территории, скорее всего, на местностях между изогипсами 2000—2500 м, наиболее подходящими для причаливания: пологие откосы, довольно большое плато и т.п.
Второй сын — Сим со своими двумя плотами отправился в Месопотамию (Двуречье) и стал прародителем семитской группы народов.
Такой сценарий объясняет, как оба брата попали туда после потопа. В рамках данной гипотезы возможны и другие варианты поселения Хама и Сима.
На Арагаце
Вопрос прибытия любого плавучего судна к берегу — непростой. Берег должен иметь определенные характеристики, то есть быть удобным для высадки. Корабль с осадкой 3—4 метра ближе чем на 100 метров к берегу в любом случае не подойдет. Как перевести животных на берег? Плот же может подойти к берегу вплотную, но рельеф берега должен быть достаточно пологим. Известны случаи трагической гибели людей, пытавшихся на океанских плотах высадиться на берег и разбившихся о рифы и скалы.
Поэтому считаю, что сам Ной с младшим сыном Иафетом на двух плотах ровно через год после начала потопа высадились на горе Арагац, на территории современной Армянской Республики, в районе озера Кари (на высоте примерно 3200—3500 м над уровнем моря). Здесь же Бог явил радугу в знак завершения Ноем сложного путешествия как символ Вечного завета между Богом и людьми. Затем семьи Ноя и Иафета с животными спустились в Араратскую долину, в более теплые места, похожие по рельефу и по климату на их родину (Междуречье или Израиль), став прародителями армян и северо-западных (индоевропейских) народов. Ной основал поселение Ереван, прожил еще 350 лет и скончался в возрасте 950 лет.
В составе изыскательской экспедиции я был на этом южном склоне Арагаца летом 1965 года и могу сказать, что эта местность очень подходит как для «приземления» плота, так и для дальнейшего пешего перемещения людей и животных. Достаточно пологий откос без скал, обилие ручьев и речек с талой водой за счет того, что лавовый «покров» Арагаца преимущественно водонепроницаем и на горных склонах преобладает поверхностный сток воды.
Склоны же Арарата, наоборот, круты, воды на них нет, так как слагающие гору породы — «трещиноватые» базальты, и талая вода с ледников сразу уходит, образуя в основном подземные стоки. Они, кстати, являются основным источником воды крупного артезианского водного бассейна под Араратской долиной. Кроме того, пеший спуск с Арарата был бы намного сложней, чем с Арагаца. Поэтому думаю, что Провидение направило Ковчег Ноя для высадки именно к Арагацу, к местности с наиболее удобными условиями причаливания и относительно простым маршрутом спуска в Араратскую долину.
Гипотеза требует доказательств
Изложенное выше — только предварительные соображения, схема, гипотеза, которая требует доказательств.
Доказательств может быть три. Первое, наиболее доступное — нахождение каких-либо следов Ковчега на Арагаце в районе озера Кари, в том числе и на его дне. Второе — нахождение каких-либо следов Ковчега (плотов Хама) на южном склоне горного хребта Арарата, что весьма проблематично. Третье, наиболее затратное, но наиболее реальное — сооружение и проведение практических водных испытаний копии плота Ноя.
Каждый элемент «новой» конструкции Ковчега, каждый эпизод этой библейской истории заслуживает разносторонних исследований и расчетов, проведения раскопок, натурного моделирования. В том числе исследований и разработок текстологических, источниковедческих, теологических, а также кораблестроительных, геологических, археологических, географических, океанологических и климатических. Необходимы компьютерное моделирование конструкции Ковчега и его испытания. Нуждается в современном осмыслении также этический аспект подвига и заветов Ноя. Поддерживаю идею установления памятника Ною и его Ковчегу в Ереване.
Автор — горный инженер
Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM