



Модест Колеров ИА REGNUM Москва. Болотная площадь. Граффити

Кто победит в суде: кто знает закон или кто знает судью?

Ситуация в реновационных отношениях власти, общества и личности в Москве продолжает развиваться в сторону кризиса. Вполне вероятно, дело дойдет до судов.

Но у справедливости и в судах, бывает, очень непростая судьба, особенно если законодатель плохо или «никак» сформулировал правовые предписания.

Суд вправе и даже обязан решить спорный вопрос по своему усмотрению — в случаях, предусмотренных законом, и в строгих рамках закона. Если подлинный смысл закона не вполне ясен, то судья вынужден выявить его путем расширительного или ограничительного толкования.

А если замысел закона вполне не выявляем?

В тексте, объединяющим законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве» и сопровождающие его документы, 94 раза в разных сочетаниях используется слово «реновация». Чаще, чем все остальные слова.

Почему так часто? Оно — самое важное? Несущая балка? Фундамент?

Для подписавших реновационную законопроектную инициативу этого вопроса не существует или ответ на него очевиден. И вообще, видимо, это честь — стать соавтором такого закона. Честь до такой степени, что, как на договоре о банковском депозите, каждый подписант поставил свою подпись на каждой странице законопроектного текста, тесня другие и заползая на строки будущего закона. Главное — уместиться.

Подписи под законопроектом

А может быть, подписавшим реновационную законопроектную инициативу этот вопрос самим не ясен?

На собраниях жителей московских районов многие уполномоченные властные представители так прямо и говорили — закона еще нет, он еще не принят, поэтому, дескать, и говорить пока не о чем.

В средствах массовой информации уже многократно пытались ответить, разобраться, растолковать самим себе и людям, прокомментировать, и даже — показать неуместность термина «реновация».

Зачем это делать за законодателей? Это же они обязались выполнять эту работу и уже многие годы несут законопроектную ношу. Донесли? Не проще ли задать персонально каждому из подписавших законопроектвопрос «что такое реновация», а затем вместе прочитать ответы. Как в детской игре, когда на свернутом в гармошку листе каждый что-то пишет и потом переворачивает, оставляя следующему возможность написать на чистом?

Конституционный Суд Российской Федерации, начиная с 1999 года, неоднократно предписывал законодателям: пишешь нормы — пиши определенно, ясно и недвусмысленно.

Почему этот критерий не является достаточным поводом для отклонения законопроекта? Например, если бы такой вывод Совету палаты были вправе предложить сделать не находящиеся на содержании у работодателей независимые эксперты.

Сейчас самая первая правовая оценка внесенного законопроекта формулируется в решении профильного комитета Государственной думы, но только в отношении соответствия его требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации. В этой статье говорится, что если реализация закона потребует бюджетных затрат, то требуется заключение Правительства Российской Федерации. Комитет посчитал, что тратить деньги не придется.

Раз не требуется заключения, то Правительство Российской Федерации направило лишь официальный отзыв. Там ничего не сказано об отсутствии будущих финансовых затрат, равно как и об их неизбежности. Зато предсказана другая неизбежность — требуют дополнительной проработки вопросы уточнения понятия «реновация».

Специалисты правового управления аппарата Думы высказались проще — «отсутствует определение главного для проекта понятия «реновация жилищного фонда». Это важно, так как в правоприменительной практике оно уже имеет различное толкование. Отсутствие единого определения понятия «реновация жилищного фонда» делает неопределенной цель установления особенностей регулирования соответствующих правоотношений и может негативно сказаться на единообразии применения проектируемых норм.

Итак, в законопроекте нет никакого определения понятия «реновация» — ни как «реновация жилищного фонда», ни как «подлежащая реновации территория», ни как «реновация существующей жилой застройки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

И все-таки действительно интересно. Если в официальных документах применяется такая фраза — «капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и реновация зданий…», значит, это все разные понятия. Что называется, первый класс, вторая четверть. И реновация — это не капитальный ремонт, не модернизация, не реконструкция.

А что?

Лишь в одном сюжете законопроекта есть отгадка.

Статья 4 «реновируемого» закона о полномочиях органов государственной власти города Москвы в связи с осуществлением городом Москвой функций столицы Российской Федерации дополняется полномочием принятия на основании программы реновации жилищного фонда в городе Москве решений, содержащих перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в соответствии с настоящим Законом. Итак, столичные полномочия и снос. Два в одном.

А именно:

— реновация — это снос, но не просто снос;

— снос в Москве — это столичное полномочие, теперь равнозначное (равноценное?) всем другим уже имеющимся. И в этом его особенность;

— право столичного органа власти принимать решение о сносе — это его привилегия и суверенное право.

И всё! Преодолевается невозможность применения «правовых механизмов переселения из аварийного жилья к тем домам, которые формально не соответствуют установленным законодательством Российской Федерации объективным технологическим критериям аварийности и не могут быть признаны аварийными в порядке, установленном правительством Российской Федерации». Появляется возможность принять решение о сносе, умозрительно мотивировав словосочетанием, — они (дома) морально и физически устарели и являются ветхими. Слово умозрительность в данном случае использовано применительно к моральному износу.

Предельно ясно о цели законопроекта высказался один из его авторов Н. Гончар 22 апреля на встрече с жителями Центрального округа Москвы:

«Понимаете, какая штука. Говорю абсолютно откровенно. За вопросами реновации стоят сумасшедшие деньги. И тот законопроект, который внесен, практически вольницу строительных частных компаний перекрывает. Представляете, какие деньги готовы бросить представители частных компаний на защиту своих возможностей? Вот это все шоу — это оттуда. Хотел бы я посмотреть, на каких машинах сейчас будут разъезжаться представители возмущенных пятиэтажечников».

На мой взгляд, эти последние слова — худший аргумент в разговоре с людьми, с которыми представители власти общаются. Даже, если и вынужденно.

Правильнее обратить внимание на слова о «вольнице строительных частных компаний», на то, каким образом будущий закон действительно ликвидирует эту вольницу, а заодно предотвратит возможный произвол представителей власти, в результате которого эта вольница и появилась, выполнит антикоррупционную функцию и др.

Еще важнее отследить то, что происходит с текстом законопроекта при его подготовке ко второму чтению.

Продолжение следует.