ИА REGNUM : Пан посол, недавно вы приняли участие в презентации в Москве работы крупнейшего польского политика Романа Дмовского «Германия, Россия и польский вопрос». В последний раз этот его труд издавался на русском языке чуть менее 100 лет назад. В чем вы видите актуальность Дмовского сегодня?

Rospol.org Влодзимеж Марчиняк

После публикации книги «Германия, Россия и польский вопрос» престижным петербургским издательством «Алетейя» задумываюсь над причинами интереса разных слоев общества в России к политической мысли Романа Дмовского. Свидетельством этой заинтересованности являются как сам факт переиздания этой книги Институтом польско-российского сотрудничества через сто с лишним лет после первого выпуска, так и активное участие российских ученых в ее презентации в Библиотеке иностранной литературы и в семинаре, недавно состоявшемся в РГГУ. Посольство Польши лишь поддерживает такого рода мероприятия. Дебаты, которых свидетелем являюсь, поощряют к более глубокой рефлексии на тему современного состояния отношений между обеими странами.

ИА REGNUM : Пан Дмовский видел Польшу сотрудничающей с Россией. Современная Республика Польша, как это выглядит из Москвы, ушла полностью на Запад. Есть ли третий путь, совмещающий оба направления?

Роман Дмовский — по крайней мере, я так понимаю его взгляды — считал независимость Польши условием польско-российского сотрудничества. Возможно, он рассчитывал на «бархатный развод» между этими странами в начале XX века, но реализм этих ожиданий был предметом разногласий в ходе семинара. Сегодня мы уже знаем, что история сложилась иначе и упомянутый в вопросе «третий путь» уже позади. Сегодня наши страны вынуждены справляться с последствиями длительного, длящегося целое столетие и поэтому не совсем «бархатного» развода.

ИА REGNUM : В одном из интервью вы говорили, что российские СМИ зачастую критикуют Польшу, исходя из либеральных позиций. А какие консервативные ценности — в свете наследия господина Дмовского — могут объединять сегодня наши страны?

У меня сложилось впечатление — исключительно на основании короткого наблюдения — что в представлении польских событий российскими СМИ подавляюще доминирует либерально-левый подход. Также во время семинара два российских ученых в своей оценке интеллектуальных и политических достижений Романа Дмовского сослались на авторитет Адама Михника, то есть публициста решительно левого. В данной ситуации методологический реализм Дмовского мог бы нам очень помочь, так как в сфере ценностей оба легкие Европы — как говорил святой папа Римский Иоанн Павел II — объединяет христианство.

Роман Дмовский

ИА REGNUM : Что из мыслей господина Дмовского может быть интересным для Москвы и Варшавы в контексте таких республик, как Украина, Белоруссия и Литва?

Роман Дмовский сформулировал много предсказаний, касавшихся Беларуси, Литвы, России и Украины. Сегодня они часто цитируются, но, думая над их актуальностью, всегда надо помнить о том, что на протяжении столетия изменились реалии. Однако, остаются в силе два упомянутых мною выше постулата — этичный и методологический.

masti Памятник Роману Дмовскому в Варшаве

ИА REGNUM : Работа господина Дмовского — один из эпизодов исторического наследия российско-польских отношений в XX веке, предлагающий конструктивную работу друг с другом. Что или кого вы могли бы еще назвать в качестве такого позитивного примера?

Роман Дмовский искал в российском обществе партнеров для конструктивного сотрудничества по проведению «бархатного развода» Польши и России. Он искал их не по идеологическим или политическим, но по интеллектуальным и этичным критериям. Иногда убежденно сообщал, что нашел их, к примеру, в группе выдающихся российских дипломатов в Лондоне и Париже. Революция в России значительно усложнила внедрение этих планов, в основном в результате изменения состава группы лиц, принимающих ключевые решения в России. С этим столкнулись также польские политики, действующие активно в российских партиях. Например, Александр Ледницкий, во дворце которого заседали руководители партии конституционных демократов, а после революции проживали находившиеся в Москве польские коммунисты. Построенный на его средства католический костел на Малой Грузинской был захвачен во время польской операции НКВД. К счастью, ныне это кафедральный собор Московской архиепархии.