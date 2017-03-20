Кризис кончился?

Avtoed.com Авто

Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России по итогам марта 2017 года составили 137,9 тысяч машин, что на 9,4% выше результатов аналогичного периода 2016 года. Такие данные в апреле представила Ассоциация европейского бизнеса. По итогам всего первого квартала 2017 года (январь-март) российский авторынок вырос на 1% до 322,5 тысяч машин, причем такой результат достигнут во многом именно благодаря продажам в марте.

Показатель за первый квартал оказался положительным впервые за четыре года, отметили в АЕБ. Предполагается, что рост продаж автомобилей в России по итогам первого квартала и марта 2017 года обусловлен восстановлением спроса и нормализацией экономики. Как отмечают эксперты, наконец, тренд продаж на российском авторынке «движется в правильном направлении».

В это время производство автомобилей растет еще более уверено. По данным Росстата, за первые три месяца 2017 года с российских конвейеров сошло 308 тысяч легковых автомобилей. Это оказалось на 23% выше, чем за аналогичный период 2016 года.

Это связано с тем, что на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде было запущено производство обновленной Skoda Octavia, а на калининградском заводе «Автотор» было начато производство модели KIA Mohave.

Все эти результаты задают надежду на то, что кризис уже позади.

Ненужные электромобили?

В апреле стало известно, что строительство предприятия по производству электромобилей в Приморье начнется весной 2018 года.

О самом плане строительства завода в Приморском крае информация появилась в ноябре 2016 года. Соответствующее соглашение подписали правительство Приморья, Технохолдинг «Сумотори» и корпорация Arai Shoji Co. Ltd. в Токио.

Под развитие проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара. Совместное российско-японское предприятие получило название «Прометей». На заводе будет производится электрокары, разработанные на базе японских малолитражных автомобилей. На первом этапе на предприятии планируют производиться до пяти тысяч автомобилей в год.

Важно отметить, что всего на территории России зарегистрировано менее тысячи электромобилей, согласно данным профильного агентства «Автостат». Среди основных проблем внедрения «экологичного» транспорта такие как неразвитая инфраструктура (отсутствие необходимого количество заправочных станций для электрокаров), высокая цена таких автомобилей, трудности с сервисным обслуживанием и многое другое. Также одним из наиболее важных является вопрос утилизации аккумуляторов от электромобилей. Такие батарейки являются угрозой для экологии, так как содержат в большом количестве высокотоксичный литий, тяжелые металлы, а также высокодисперсный углерод, обладающий канцерогенным действием.

На данный момент в Приморском крае зарегистрировано чуть больше миллиона автомобилей, из которых более 90% — подержанные машины из Японии.

Читайте также: Экологические нормы в автоиндустрии: кто из нас дурак?

Ilya Plekhanov Мусоровоз

ГЛОНАСС и «Платон» против мусора

В Казани состоялась демонстрация пилотного проекта системы контроля за перемещением твердых коммунальных отходов с использованием системы «Платон» на базе ГЛОНАСС, сообщили в апреле российские СМИ. Новая система будет контролировать работу погрузочно-разгрузного оборудования, таким образом, предполагается, что выгрузка отходов в неположенных местах будет исключена. Этот проект может помочь сэкономить для федерального бюджета более 6 миллиардов рублей.

Итоги работы пилотного проекта показали, что объединение двух систем — «Платон» и ГЛОНАСС позволяет улучшить экологию региона, так как дает возможность полноценно контролировать легальность размещения отходов и получать оперативную информацию по стихийным свалкам и нелегальным перевозчикам. Полигоны коммунальных отходов оснащены видеокамерами и датчиками взвешивания при въезде и выезде машин. Более того, о незаконных свалках могут сообщить сами граждане, используя специальное мобильное приложение.

К 2020 году Казань намерены сделать полностью безотходной с точки зрения утилизации мусора. А если система покажет свою эффективность в отдельном регионе, она также будет внедрена по всей России.

Китай объявил бойкот корейским авто

Политика влияет на всё, и автопром не стал исключением. Южнокорейские компании Hyundai Motor Co и Kia Motors Corp резко сократили производство автомобилей в Китае из-за упавшего спроса. Продажи южнокорейских автомобилей сократились на фоне недовольства Китая решением установить на территории Южной Кореи американский комплекс для перехвата ракет средней дальности. Более того, китайские средства массовой информации призвали граждан к бойкоту южнокорейской продукции, что возымело свои результаты.

Совокупные продажи Hyundai и Kia в Китае в марте упали на 52%, так как Китай является одним из ключевых торговых партнеров Южной Кореи. В связи с этим также под угрозой оказалась прибыль не только производителей, но и их южнокорейских поставщиков.

В свою очередь низкие продажи также повлияли и на производство автомобилей. Так, и Kia Motors, и Hyundai сократили рабочие смены на заводах в Китае. Сами компании назвали такие изменения на производствах «корректировкой операции на заводах в Китае в соответствии с рыночными условиями».

Steve Jurvetson Автомобиль Tesla Model S

Tesla: дороже некуда

В апреле стало известно, что компания по производству электромобилей Tesla Motors стала самым дорогим американским автопроизводителем, перегнав Ford и General Motors.

Акции Tesla в начале торгов 10 апреля подорожали на 3,4%, а общая капитализация составила более 51 млрд долларов, что больше стоимости GM на $1,7 млрд.

Таким образом, акции компании, которая была создана в 2003 году, выросли в более чем на 7%.

На рынке говорят, если Tesla сохранит отрыв по итогам торгов на бирже, она станет шестым в мире автоконцерном по капитализации вслед за Toyota, Daimler, Volkswagen, BMW и Honda.

Компания активно наращивает продажи, готовит выход новинок, а также работает над строительством собственного завода в Европе.

Успехи Tesla стремительны, и объясняются они правильно выбранной идеей — продвижением «экологически безопасных автомобилей». Фактически компания Илона Маска возродила интерес к автомобилям на электротяге, которые были популярны еще около ста лет назад.

Более того, дизельный скандал 2015 года c Volkswagen Group заставил весь мир поверить в то, что ДВС — зло. Это в свою очередь расчистило дорогу для электрокаров, сделав тем самым Tesla главным производителем «новой эры», компанией, которая делает огромную ставку на электрокары и убеждает в их необходимости весь мир.

Читайте также: Tesla и «дизельгейт»: как США запускают «зелёную революцию» в автомире