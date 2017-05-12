В Британии Роальд Даль входит в топ скольких-то там ведущих (читай: продаваемых) детских прозаиков. Уступает, разумеется, по могуществу Гарри Поттеру (О, великий эталон быстрорастворимого волшебства!), но тоже очень популярен. В России мы скорее слышали про фильмы по его сценариям. Вроде «Чарли и шоколадная фабрика». Интересно, что шоколад, и правда, приносили Роальду пробовать в школе, где детям давали «тестовые» коробки конфет с ближайшего производства сладостей. Рынок. Ничего личного. Но ещё и били. Телесные наказания в школах сохранялись до середины прошлого века в Англии.

Иван Шилов ИА REGNUM По мотивам иллюстрация с обложки книги Роальда Даля «У кого что болит»

В жизни сладости оказалось не так много, а вот горечи — сколько угодно.

Главное, сохранить при этом вкус, когда тошнит.

И это вторая ипостась писателя, взрослая. Мастака чёрного юмора и абсурда (можно вспомнить традицию Британского нонсенса — тут опять-таки детское и взрослое смешиваются). Правда и в том, что Даль неоднократно не слишком лестно высказывался о Советском Союзе и коммунизме. Может быть, это один из ответов, почему у нас его не шибко публиковали ранее. Стоит заметить, что высказывался с долей сарказма он ровным счётом обо всём. В симпатиях в фашизму упрекнуть его тоже трудно, поскольку он против него воевал. Позже, после тяжёлого ранения, служил какое-то время шпионом. Причём частично и против США. Ну все эти игры высшего общества… Кто на кого работает. Амбиции элит, бремя белого человека, англо-саксонские представления о «правящем классе», культуре, литературе. В Британии вообще было немало писателей-шпионов. Не случайно даже название развед-службы intelligent service намекает на необходимый интеллектуальный багаж и хорошее произношение… Почти интеллигенция. Добавьте к этому страсть к сочинительству с детства (при последующем разбросе жанров от стихов до романов и сценариев), женитьбу на «голливудской звезде», любовные истории, трагические встречи с болезнями детей и близких (и частую в таких случаях последующую филантропию, где 10 процентов прибыли от продаж книг до сих пор идут в фонд помощи тяжелобольным детям)… Кроме того, странная смесь нонкорфомизма, и любовь к «фабрикегрёз», гонорарам и «удовлетворению массовых читательских запросов»… Надеюсь, что это уже интригует… Конечно, это только карикатурные штрихи к портрету. Вы можете устроить собственную разведку творчества и личности Роальда Даля. И, возможно, открыть совсем другие вещи…

Hans van Dijk _Anefo Роальд Даль

Для меня же Даль — великий рассказчик, но средний (по меркам «глубокой» классической русской литературы) писатель. Его проза нарочито развлекательна в известном смысле, хотя этот упрёк можно отнести и к притчам из священных писаний. Рассказы всегда предельно изобретательны. И напоминают нам о новеллах (чуть-чуть Цвейга, гораздо больше — Генри, гораздо меньше — Кафки). Очень много диалогов, которые читаются так легко, словно бы написаны для игры в пинг-понг. Но главное, парадоксальные сюжеты. Можно с уверенностью ждать неожиданных финалов. В конце всё перевернётся. Сюжеты столь рельефны, что больше похожи на литературный культуризм, чем изящную словесность a la Чехов. При парадоксальной общности трагикомического восприятия жизни… Можно было бы написать прекрасную диссертацию-сравнение… Но к чёрту диссертации, когда такое… Убийство!!!

Возьмём, например, один из самых известных рассказов, пропитанный чёрным юмором. Рассказ про жену, которая убила мужа огромным замороженным окороком, который позже сготовила пришедшим полицейским, которые навязчиво искали орудие убийства. Не очень смешной анекдот под пером мастера превращается в небольшой шедевр литературы такого рода. Достаточно прочитать его, чтобы понять примерно, как написаны остальные рассказы, что не умаляет их ценности… В нескольких рассказах сборника я нашёл использования «пари» как элемента истории. В каких — читайте сами.

stina_magnus Замороженный окорок

Этот писатель оказался одним из открытий, в небольшом книжном магазинчике, где девушка-продавщица подвела меня к полке, показала на эту книжку новинку-переиздание, мол, что уж это-то вы читали. Нет, не читал. Стало стыдно. Фамилия Даль ассоциировалась у меня с врачом-составителем словаря (свидетелем смерти Пушкина) или великим русским актёром, но никак с британским рассказчиком и писателем — Роальдом. Помимо счастья открывать новых авторов в работе обозревателя, есть детское любопытство в том, куда же ведут ниточки в лабиринтах чужих вселенных, но это, скорее, напоминает первое изумительное открытие первоклассника, который вдруг узнал, что если потянуть за ниточку бабушкиного шарфа, то постепенно шарф распускается до мировой пустоты. Скелеты в шкафах весело смеются над нами. В конце концов, остаётся только пустота. В лучшем случае, можно скатать обратно в клубок и дать поиграть котёнку. Надеюсь, что Роальд оценил бы эту метафору. Каждый художник вынужден по-своему принимать вызов мирового ничто, облекая его в навязанные читателю у камина слова, чтобы стало чуть теплее жить. Роальд Даль с декларированной любовью к детям, и нелюбовью к взрослым, с горчащей сладостью встречи с приключениями в скучном и пошловатом мире… Мире войн, разведок, «голливудов» всех мастей. Где детство оказывается последним убежищем.

Впрочем, достаточно. Не читайте критиков. Читайте писателей. Играйте с детьми. Ломайте шоколад в серебре. Смейтесь над трагедиями. Пока есть такая возможность. Это переиздание прошлого года в мягкой обложке и в карманном формате — такую возможность даёт. Недорого. Не навсегда. Но хотя бы так.