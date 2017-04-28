Подземный дворец коммунизма: Станция «Новокузнецкая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Новокузнецкая».
Открыта 20 ноября 1943 года. Название дано по расположенной по близости Новокузнецкой улице.
Архитекторы: И.Г. Таранов, Н.А. Быкова.
Архитекторы вестибюлей: В.Г. Гельфрейх, И.Е. Рожин при участии Г.С. Госунова и Л.А. Шагуриной.
Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (37,5 м). Пилоны облицованы прохоро-баландинским мрамором. Проходы между пилонами оформлены мощными порталами. В неглубоких нишах пилонов — массивные мраморные скамьи — диваны. Полы станции облицованы прохоро-баландинским светлым мрамором с геометрическими вставками темно — серого каркодинского и черного хорвиранского мрамора. Сверху каждого пилона — щиты в окружении знамен. Со стороны зала на них имеются надписи, а со стороны путей — профили Александра Невского. Дмитрия Донского, Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, упомянутых Сталиным в речи 7 ноября 1941 года.
Между пилонами и сводом — лепной фриз с горельефами солдат и офицеров Красной Армии: штабистов, летчиков, артиллеристов, танкистов и танковых десантников, кавалеристов, моряков, разделенных орденами. Над аркой, ведущей к эскалаторам, щит с надписью «Слава доблестным бойцам Великой Отечественной войны». Щит окружен знаменами и рельефными изображениями Советского оружия.
Рисунок потолка повторяет рисунок потолка древнеримской гробницы Валериев, только с Советской символикой. Но по его главной оси расположены 8 мозаик. Они были выполнены В.А.Фроловым по эскизам Дейнеки А.А. в блокадном Ленинграде, и после гибели Фролова вывезены были моряками ладожской флотилии. Мозаики посвящены труженикам тыла: садоводы, сталевары, машиностроители, строители, авиаторы, лыжники. По центральной оси пола идет ряд торшеров со вставками красного мрамора «шроша». В торце — флорентийская мозаика «Фронт и тыл в борьбе против немецких захватчиков» (автор Б.В.Покровский). В 60-х Сталин на ней был заменен на Ленина.
Вестибюль — купольный зал с кессонированным куполом. В вершине купола изображение отсутствует, рядом с куполом на потолке — мозаика В.А.Фролова «Парад физкультурников». Над проходами — медальоны с рельефами. Автор — Г.И.Мотовилов.