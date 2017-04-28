Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Лепной фриз с горельефами артеллеристов Красной Армии. Станция метро «Новокузнецкая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Новокузнецкая»

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Новокузнецкая».

Открыта 20 ноября 1943 года. Название дано по расположенной по близости Новокузнецкой улице.

Николай Иванов ИА REGNUM Проходы между пилонами оформлены мощными порталами. Станция метро «Новокузнецкая»

Архитекторы: И.Г. Таранов, Н.А. Быкова.

Архитекторы вестибюлей: В.Г. Гельфрейх, И.Е. Рожин при участии Г.С. Госунова и Л.А. Шагуриной.

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (37,5 м). Пилоны облицованы прохоро-баландинским мрамором. Проходы между пилонами оформлены мощными порталами. В неглубоких нишах пилонов — массивные мраморные скамьи — диваны. Полы станции облицованы прохоро-баландинским светлым мрамором с геометрическими вставками темно — серого каркодинского и черного хорвиранского мрамора. Сверху каждого пилона — щиты в окружении знамен. Со стороны зала на них имеются надписи, а со стороны путей — профили Александра Невского. Дмитрия Донского, Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, упомянутых Сталиным в речи 7 ноября 1941 года.

Между пилонами и сводом — лепной фриз с горельефами солдат и офицеров Красной Армии: штабистов, летчиков, артиллеристов, танкистов и танковых десантников, кавалеристов, моряков, разделенных орденами. Над аркой, ведущей к эскалаторам, щит с надписью «Слава доблестным бойцам Великой Отечественной войны». Щит окружен знаменами и рельефными изображениями Советского оружия.

Рисунок потолка повторяет рисунок потолка древнеримской гробницы Валериев, только с Советской символикой. Но по его главной оси расположены 8 мозаик. Они были выполнены В.А.Фроловым по эскизам Дейнеки А.А. в блокадном Ленинграде, и после гибели Фролова вывезены были моряками ладожской флотилии. Мозаики посвящены труженикам тыла: садоводы, сталевары, машиностроители, строители, авиаторы, лыжники. По центральной оси пола идет ряд торшеров со вставками красного мрамора «шроша». В торце — флорентийская мозаика «Фронт и тыл в борьбе против немецких захватчиков» (автор Б.В.Покровский). В 60-х Сталин на ней был заменен на Ленина.

Николай Иванов ИА REGNUM Б.В.Покровский. флорентийская мозаика «Фронт и тыл в борьбе против немецких захватчиков». Станция метро «Новокузнецкая»

Николай Иванов ИА REGNUM В.А.Фролов. Мозаика «Парад физкультурников». Станция метро «Новокузнецкая»

Вестибюль — купольный зал с кессонированным куполом. В вершине купола изображение отсутствует, рядом с куполом на потолке — мозаика В.А.Фролова «Парад физкультурников». Над проходами — медальоны с рельефами. Автор — Г.И.Мотовилов.