После того как мы рассказали об общих принципах построения единой энергетической системы СССР, логично посмотреть, что же происходило и происходит с ЕЭС в настоящее время. Летопись событий такой огромной и сложной системы, конечно, содержит сотни значимых событий, так что попробуем перечислить только основные.

Модест Колеров ИА REGNUM

История

1926 год — создание первой в России центральной диспетчерской службы для Московской энергосистемы.

1942 год — несмотря на войну, в СССР создается объединенное диспетчерское управление Урала, которое потребовалось для координации работы энергосистем Свердловской, Пермской и Челябинской областей.

1945 год — создание объединенного диспетчерского управления Центра.

1950-е годы ознаменовались строительством каскада ГЭС на Волге, в 1956-м новейшая ЛЭП в 400 кВ соединила Куйбышевскую ГЭС с Москвой, в 1957-м в Москву пришла ЛЭП в 500 кВ от всего Волжского каскада. С этого момента была обеспечена возможность параллельной работы энергосистем Центра, Средней и Нижней Волги и Урала. 1958 год принято считать годом завершения первого этапа создания ЕЭС СССР.

Июль 1962-го — в Праге подписано соглашение о создании энергосистемы «Мир», объединившей энергосистемы СССР, Чехословакии, Польши, Болгарии, ГДР, Венгрии и Румынии. «Мир» на момент прекращения деятельности был крупнейшей энергосистемой планеты, общая мощность его электростанций составляла более 400 ГВт.

1967 год — создание центрального диспетчерского управления ЕЭС СССР.

1970 год — к ЕЭС СССР присоединена объединенная энергетическая система Закавказья. 1972 год — к ЕЭС СССР подключилась ОЭС Казахстана, в 1978 присоединили ОЭС Сибири.

Строительство Якутской ГРЭС

И вот на этом — всё, встали. Присоединить к ЕЭС энергосистемы Якутии (за исключением южной части), Дальнего Востока, Камчатки, Чукотки и Сахалина советская власть не успела, хотя соответствующие планы и были намечены. Причин было множество, анализировать их сейчас, в 2017 году, большого смысла уже не имеет. Не так теперь важно, «кто виноват», гораздо важнее — «что делать».

В 1990 году в состав ЕЭС СССР входили энергообъединения, охватывающие 2/3 его территории, на которой проживало 90% нашего населения. На этом кому-то хотелось бы поставить точку, но — не получится. Если внимательно присматриваться к ЕЭС СССР, то невольно появляется впечатление, что мы имеем дело с живым, разумным существом, которое живет по своим собственным законам и умирать не намерено, какие бы кульбиты и коленца не выкидывали власти и политики сонма государств, возникших на руинах «Красной Империи». Судите сами, мы просто перечислим факты.

Бывшие «15 республик, 15 сестер» разбежались в разные стороны, начали городить заборы и трудоустраивать тысячи своих граждан во всевозможные таможни, закрывались заводы и фабрики, скукоживались колхозы и совхозы, свежо возникшие центробанки печатали новые денежные знаки. Бурно, драматично и трагично шла наша с вами жизнь. Выборы, перевыборы, президенты и парламенты, партии и партийки — чего мы только за эти годы не пережили. А ЕЭС жила совсем иначе, поскольку уже 14 февраля 1992 года правительства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали соглашение о создании Электроэнергетического Совета СНГ. Исполком этой организации занят обеспечением продолжения и развития ЕЭС СССР — политика политикой, а свет и тепло в домах должны быть! Вы не видите в списке «гордых прибалтов», которые первыми выскочили из состава СССР и даже вскочили в состав ЕС? И мы не видим. Зато видим, как продолжает свою работу энергосистема БРЭЛЛ в составе Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии.

Комсомольская ГЭС им. Ф. Г. Логинова. Узбекская ССР

ЕС, СНГ, ШОС, ЕврАзЭС — аббревиатур много, а ЛЭП и подстанции продолжают гудеть ровно, без сбоев. Соглашение о создании БРЭЛЛ было подписано только в 2001 году, но бумажные формальности энергетиков мало волновали, совместная работа шла без перерывов и до 2001-го — ЕЭС СССР даже не думала сдаваться.

Системный оператор Единой энергетической системы

И, раз уж речь зашла о межгосударственных отношениях, давайте затронем один занимательный аспект нашей с вами повседневной реальности. 17 июня 2002 из состава РАО ЕЭС России было выделено АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Что это такое? Специализированная организация, единолично осуществляющая оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС России. Слышите знакомые слова? Да-да, это оно самое и есть — ЦДУ ЕЭС СССР после реинкарнации. 15 государств поют мантры о своей независимости, восстанавливают и создают свои гимны, армии, ссорятся и мирятся, вступают в альянсы и разваливают союзы. Грузия вышла из состава СНГ, власти Киева СНГ игнорируют от слова «вообще», Прибалтика стала напрочь европейской, а зимой прошлого года нас потрясали новостями о том, что Россия прекращает поставки электроэнергии на Украину. Ой, сколько всего много сказано! А человек, знающий о факте существования ЕЭС СССР, поступает мудро. Он открывает сайт Системного оператора.

И видит не слова, а суровую прозу жизни.

«Параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Монголии, Украины и Эстонии. Через энергосистему Казахстана параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Киргизии и Узбекистана, через энергосистему Украины — энергосистема Молдавии. По линиям переменного тока осуществляется обмен электроэнергией с энергосистемой Абхазии и осуществляются поставки электроэнергии в Южную Осетию».

Прочитали? Нет, это не 1990 год, это данные апреля 2017-го, перечислены не советские союзные республики, а совершенно самостоятельные, независимые государства, терпеть ненавидящие диктат Москвы.

«АО СО ЕЭС России» обеспечивает регулирование частоты в энергообъединении стран — участниц единой синхронной зоны».

Это — тоже цитата, тоже 2017-й год. Комментировать цитаты предлагаем самостоятельно, а мы просто дадим чуточку больше цифр и фактов.

В 2016 году Объединенная Энергосистема (далее — ОЭС) Северо-Запада России поставила в Латвию 1'088,3 млн кВт⋅ч электроэнергии, в Литву — 2'274,9 млн кВт⋅ч и получила для себя 488,0 млн кВт⋅ч из Белоруссии и 1'472,9 млн кВт⋅ч из Эстонии. ОЭС Центра поставила 2'542,0 млн кВт⋅ч в Белоруссию и 1'310,4 млн кВт⋅ч — на Украину. ОЭС Юга поставила на ту же Украину 2'799,9 млн кВт⋅часов, а еще — 125,3 млн кВт⋅ч в Грузию. Маловато для Грузии? Так есть отдельные строки в отчете: 151,6 млн кВт⋅часов ушло в Южную Осетию и 139 млн кВт⋅часов — в Абхазию. Не забыли про казахов, через территорию которых получают свои порции наши… ой, независимо-суверенные, конечно среднеазиатские республики — в этом направлении по проводам убежало 72,8 млн кВт⋅часов. Хорошо, что Азербайджан подсобил — подкинул 60,6 млн кВт⋅ч. В Казахстан и дальше в Среднюю Азию дала ток и ОЭС Средней Волги — 75,3 млн кВт⋅часов, поработали в том же направлении и ОЭС Сибири — еще 544,7 млн кВт⋅часов. Но Казахстан и не думал оставаться в долгу: от него в ОЭС Урала поступило ни много ни мало, а 2'273,8 млн кВт⋅часов.

Блокады, войны — сами по себе, а перетоки — сами по себе. Тем, кто желает немедленных боевых действий против Украины, не нравятся большие объемы поставок электроэнергии в ее адрес? Уважаемые патриоты, предлагаем самостоятельно поискать количество кВт⋅часов, которые через территорию Украины проследовали в Белоруссию, в Молдавию и Приднестровье — и картинка будет совсем иной. Энергосистема СССР не обращает внимания на «мелкие проблемы», она просто продолжает работать. Понятно, что ее сопротивление не будет бесконечным, рано или поздно она просто рухнет. Но до той поры, пока ЕЭС действует, странные мечты странных людей, ностальгирующих по СССР, имеют под собой вполне материальную основу: ЛЭП, подстанции, трансформаторы. Пока они работают, пока не опущены рубильники, пока дело не дошло до волны коротких замыканий — базис для нашего воссоединения, говоря шершавым языком бюрократов, «имеет место быть».

Чтобы было удобнее рассматривать факты того, как продолжала работать ЕЭС СССР, мы по данным Системного Оператора сделали небольшую табличку по итогам 2016 года:

Обратим ваше внимание, что в данном, самом обобщенном, виде статистика ОС игнорирует, кому принадлежит та или иная электростанция, где именно была выработана та или другая «порция электричества», какова ее себестоимость и т.д. Для всего этого есть другие разделы, изучить которые самостоятельно могут все желающие.

Если не забывать про этот факт, становятся куда логичнее и действия господина Анатолия Чубайса, «великого приватизатора», который 10 лет, с 1998 по 2008 год реформировал отдельно взятое им не-скажем-за-какое-место РАО ЕЭС. Реформировал до той поры, пока не ликвидировал это РАО. Предлагаем припомнить, как это было сделано, чтобы позже еще раз перечитать предыдущую информацию и вместе с нами удивиться несколько даже мистическому факту: РАО ЕЭС почило в бозе, а ЕЭС — жива и функционирует. Уже и Чубайс измельчал до нанотехнологий, а наши энергетики упорно продолжают общую для 12 стран работу. По сравнению с 1992 годом в списке нет Армении, Таджикистана и Туркмении, но к разговору об этом мы еще вернемся.

Несмотря на потрясающую живучесть, ЕЭС России на протяжении всего постсоветского периода не единожды оказывалась на грани коллапса, да и сейчас пребывает не в лучшем состоянии. Все мы это прекрасно видим и чувствуем на собственных кошельках: несмотря на все преимущества ЕЭС, цены на электроэнергию год за годом становятся все выше. Разумно проанализировать причины происходящего, что мы и попробуем сделать.

Анатолий Чубайс на трибуне Верховного Совета

Младореформатор Чубайс

Когда вспоминают РАО «ЕЭС России», чаще всего заводят речь о том, как шло его реформирование в годы руководства компанией Анатолием Чубайсом. Удивительно, но о том, что же именно он реформировал, вспоминают и говорят очень нечасто, потому и удивляются: а по какой такой причине главный приватизатор вдруг оказался в кресле руководителя энергетической компании, «он ведь раньше никогда не имел к этому отношения». Но верно это только частично. Да, господин Чубайс непосредственно энергетикой не занимался, но сама идея создания этого РАО исходила из недр Госкомимущества, которым в 1992 году руководил именно Анатолий Борисович. Это его идеи легли в основу указа президента Ельцина Б. Н. № 923 от 15 августа 1992 года. Текст длинный, излагать его полностью не хочется, как нет смысла и комментировать результаты.

Единый вертикально интегрированный энергетический комплекс страны всего за полгода был превращен в нечто, чему трудно подобрать название. Официальное название — «холдинговая компания», но структура ее была крайне запутанной. Судите сами, вот строки официального отчета 1993 года.

«РАО ЕЭС России на правах собственности принадлежат акции 239 акционерных обществ, в том числе 72 региональных АО энергетики и электрификации, 36 АО электростанций, в числе которых 9 строящихся, открытое АО «Центральное диспетчерское управление ЕЭС России», 57 АО — НИИ и проектно-изыскательских институтов, 9 АО — коммерческих банков и страховой компании «Энергогарант», 64 прочих АО — строительных, ремонтных, обслуживающих, снабженческих и предприятий»

Если вы думаете, что это все, на что хватило Анатолия Борисовича, то вы ошибаетесь. В 88 из перечисленных АО доля «РАО ЕЭС» составляла 100%, в 97 АО эта доля была от 49 до 99 процентов, в 48 АО доля составляла от 20 до 49 процентов, в одном АО у «РАО ЕЭС» было менее 20%. Чтобы региональные власти не роптали, 30% долевого участия «РАО ЕЭС» во всем этом конгломерате передали им в трастовое управление. Большинство регионалов эта подачка вполне устроила, но нашлись и те, кто от происходившего пришел в полное недоумение. Советы народных депутатов Красноярского края и Иркутской области подали иск в Конституционный суд, потребовав проверить соответствие указа президента № 923 содержанию Конституции РФ. 10 сентября 1993 года Конституционный суд признал указ Ельцина Б.Н. нарушением Конституции, на основании чего Иркутск свои электростанции в состав «РАО ЕЭС» не передал. Красноярцы, как ни странно, выиграв иск, выполнили указ Ельцина Б. Н., зато к Иркутску присоединился Новосибирск. Башкирия и Татарстан исков не подавали, они просто отказались выполнять указ, против чего Ельцин протестовать даже не пытался — Конституционный судя наглядно показал перспективы такого сопротивления. «Башкирэнерго», «Татэнерго», «Новосибирскэнерго» и «Иркутскэнерго» остались самостоятельными организациями.

Хаос, возникший на месте единой энергосистемы, привел к тому, что на начало 1994 года предприятия холдинга «РАО ЕЭС» владели только 69,8% установленной мощности по производству электроэнергии и 32,7% установленной мощности по производству теплоэнергии. Радостного в такой обстановке было немного. Команда Чубайса — Ельцина не рискнула устроить подобный хаос в атомной энергетике — все АЭС были переданы в управление «Росэнергоатому» и вычеркнуты из списков на приватизацию. Не рискнули передавать на распродажу и наши сети (ЕЭС России впервые продемонстрировало свою живучесть) — все ЛЭП напряжением 330 кВ и выше остались в государственной собственности, переданной в Федеральную Сетевую Компанию (ФСК). Диспетчерские функции тоже остались за государством, то есть и ЦДУ ЕЭС уцелело.

После такого начала последовало совершенно закономерное продолжение. Региональные власти умудрялись получать в оплату за поставляемые крупным потребителям электричество и тепло их продукцию — металлы, кирпичи, бетонные блоки. Свободные от контроля со стороны государства акции продавались и покупались спекулянтами и просто проходимцами всех мастей, АО объединялись и разбегались, уходили в «свободное плавание» — к 1998 году число АО, контролируемых «РАО ЕЭС», сократилось до 73.

Анализировать все эти метания можно очень долго, получится залихватский боевик, которому позавидовал бы и Марио Пьюзо. Менявшиеся руководители «РАО ЕЭС» торговали и акциями управляемой компании, в результате к 1998 году 34% акций принадлежали иностранным юридическим лицам, еще 14% — российским юридическим и даже физическим лицам. Разумеется, все это отражалось и на деятельности наших электростанций, которым работать при такой махновщине было далеко непросто. «Росэнергоатом», которого все это действо не коснулось, к концу 1998 года количество вырабатываемой электроэнергии планово нарастил с 118 млрд кВт⋅часов до 122, практически удержали производство наши ГЭС (167 млрд кВт⋅часов в 1990-м и 161 млрд кВт⋅часов на декабрь 1998-го), а вот тепловые станции ударов не снесли: в 1990 году они выработали 846 млрд кВт⋅часов, в 1998 — 797 млрд.

Приведенные цифры наглядно показывают, что теоретическая идея о том, что управление предприятиями частными владельцами многократно эффективнее управления государством, никак не сочетается с практикой. Во всяком случае, в энергетической отрасли России это совершенно точно: уверенно работают сети и диспетчерское управление ими, развивается «Росэнергоатом», а вот там, где появились частники, — кризис на кризисе, веерные отключения, бартерные платежи и отсутствие платежей как таковых. Отсюда и проблема устаревания всего оборудования: если владелец думает только о прибыли, то об инвестициях и речи не идет.

«Переславская неделя» Митинг трудящихся и безработных города Переславля. 9 апреля 1998 года

История того, как господин Чубайс сумел стать руководителем «РАО ЕЭС», тоже ждет своего летописца. Нарушения законодательств при этой процедуре были многократны, но, так или иначе, Анатолий Борисович «воцарился». Для чего этот господин так рвался на этот пост, догадаться не так уж и сложно, он ведь и ваучерную приватизацию затеял ради того, чтобы «убить социализм», а в 1998 году энергетика была, пусть и в уродливой форме, но уцелевшим островком. Все, что оставалось под управлением государства, работало не ради прибыли, а ради выполнения того, ради чего ЕЭС и была создана — ради надежного и бесперебойного обеспечения электричеством и теплом наших домов и предприятий. Ну, а официально идеи затеваемых реформ звучали вполне пристойно: передать в руки «эффективных собственников» производство и сбыт энергии, что обеспечит прозрачность, наполнит неиссякаемым фонтаном инвестиций и приведет к снижению цен. Еще раз обратим ваше внимание, что даже Чубайс не покушался на ЕЭС и диспетчерское управление ею — система настолько жизнелюбива, что пережила и такое стихийное бедствие, как представитель «младореформаторов» в кресле руководителя отрасли.

Проект реформы был встречен в штыки энергетиками и региональными властями, шла борьба на уровне правительства, проект корректировали и изменяли радикально, а Чубайс все это время вынужден был выполнять и служебные обязанности. Изучая его биографию, мы видим, что это был первый эпизод, когда от него потребовалось заниматься не теоретическими рассуждениями, а практической работой в очень непростой отрасли. При всем негативном отношении к Чубайсу стоит отдать ему должное. Он очень легко обучаем, он действительно способен заниматься реальной работой. Это при нем прекратился кризис неплатежей, из энергетики исчез бартер, это при нем в Калининградской области была построена электростанция, которая до сегодняшнего дня остается основой энергетической системы российского анклава. Вот только методы, которые для этого использовал Чубайс, были отнюдь не демократически-капиталистическими: были и принудительные веерные отключения, и уголовные дела в отношении многочисленных перепродавцов электроэнергии. Но и вторая сторона характера и привычек младореформатора никуда не делась: внезапный пожар уничтожил архивы «РАО ЕЭС», ушел в мир иной один из предшественников Чубайса на посту руководителя компании. Много всего было, будущая «Летопись «РАО ЕЭС», если кто-то возьмет на себя труд ее написать, будет состоять из нескольких толстых томов, а мы просто напомним, каким именно образом «РАО ЕЭС» было ликвидировано в 2008 году, на какие части оно было разделено.

Ликвидация РАО ЕЭС

Основой оптового рынка электроэнергии стали 7 ОГК — Генерирующих Компаний Оптового рынка. Первые шесть (без ухищрений их так и называли: ОГК-1, ОГК-2) получили в собственность подавляющее большинство крупных топливных электростанций. Поскольку аналитический журнал «Геоэнергетика.ru» планирует проследить судьбу каждой ОГК, приводим данные 2008 года:

Наименование

ТЭС в составе

Электрическая мощность, МВт

Тепловая мощность, Гкал/час

1500

480

2430

1910

400

1600

758

2400

420

484

410

360

227

430

121

600

220

2400

145

3280

903

2060

315

100

224,5

3600

1060

387

430

329,3

1285

882

395

1600

806,6

630

66

5600

840

1500

344,3

1025

49

2400

120

1670

910

3800

350

1180

1327

2960

180

2400

2600

1234

630

39

1250

976

Делили тепловые электростанции не по территориальному принципу, а выбрав цифру в 9 ГВт установленной электрической мощности — такая вот загогулина. Идеология, по которой разделение было вот таким — «чтобы не возникли мощные монополисты всероссийского масштаба». Если использовать «бассейновую» терминологию, в ОГК были переданы главные генерирующие мощности каждого «бассейна», причем собственников в отдельно взятом «бассейне» было сформировано по 2−3.

Кроме перечисленных шести ОГК, было организовано и «ГидроОГК», которое теперь нам известно как ПАО «РусГидро», которому передали все контролируемые «РАО ЕЭС» гидроэлектростанции, за исключением каскадов малых ГЭС в Карелии и в Мурманской области.

Кроме «номерных» ОГК и ГидроОГК, в результате чубайсовской реформы были созданы и ТГК — Территориальные Генерирующие Компании. Бралась региональная энергосистема, из которой уже «вытащили» ГЭС и крупнейшие тепловые станции, да и объявлялась ТГК-1, ТГК-2 и так далее. Создали их 14 штук, но о них еще будет время поговорить. За пределами нарезания владений остались изолированные энергосистемы: «Янтарьэнерго» Калининградской области, «Якутскэнерго», «ДВГК» (Дальневосточная ГК), энергосистема Норильского промышленного района и не подчинившиеся указу Ельцина «Татэнерго», «Башкирэнерго», «Иркутскэнерго», «Новосибирскэнерго».

Все НИИ и проектные институты по территориальному признаку объединили в инжиниринговые центры в количестве 7 организаций. ЕЭС, как уже сказано, уцелела — были созданы всего две компании. ПАО «Россети» единолично владеет и управляет всеми Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (13 ПАО) и ФСК (Федеральной Сетевой Компанией) — это все наши ЛЭП и подстанции. АО «СО ЕЭС» — это переименованное центральное диспетчерское управление СССР, в составе 7 филиалов по числу 7 объединенных энергосистем России и 51 филиала по числу субъектов РФ. Удивительно, но факт: команда Чубайса не стала рвать на куски систему экспорта электроэнергии, передав ее в монопольное владение Интер РАО ЕЭС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано

Узрев содеянное — 30 раздробленных компаний, большая часть из которых подлежала дальнейшей приватизации-распродаже, Анатолий Борисович, вполне довольный собой, удалился командовать Роснано. В 2008 году многим казалось, что эти осколки продолжат самостоятельное плавание, что на их акции найдутся серьезные покупатели, которые будут охотно инвестировать в строительство новых электростанций, в модернизацию старого оборудования, и происходить это великолепие будет без малейшего участия государства, без нагрузки на бюджет. Поскольку «Геоэнергетика» вопросами веры не занимается, религиозные проблемы не затрагивает, мы намерены аккуратно и без спешки рассказать, чем обернулись эти мечты и надежды, проследив за деятельностью ОГК, ТГК и примкнувшего к ним «Интер РАО» за минувшие с момента проведения реформ годы. А для того, чтобы было, с чем сравнивать «эффективность частных владельцев», начать обзор мы планируем с энергокомпаний, так и остающихся в государственной собственности — с «РусГидро» и «Росэнергоатома». Возможно, тогда мы сможем понять причины, по которым государственная доля в генерации электроэнергии в минувшем году возросла до 70 с лишним процентов.