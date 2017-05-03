За семь месяцев до президентских выборов в Киргизии корреспондент ИА REGNUM задал вопросы возможному кандидату на пост главы государства. Экс-глава Счетной палаты Киргизии Эльмира Ибраимова — о нынешней ситуации в стране и перспективах на будущее.

Mr. Theklan Киргизия

ИА REGNUM : Какие направления внешнеполитической деятельности Киргизии вы считаете наиболее важными?

Главным приоритетом в нашей внешнеполитической деятельности должно стать восстановление доверия к Киргизии на международной арене. Необходимо принимать выверенные решения, которые должны исполняться. Внешняя политика страны должна быть последовательной и прогнозируемой.

Необходимо укреплять дружеские партнерские отношения с сопредельными странами, и прежде всего с Казахстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. На эти страны приходится львиная доля нашего сотрудничества во всех сферах, в том числе и в сфере региональной безопасности.

Нам следует активнее развивать отношения в рамках ОДКБ и ШОС, в том числе и в целях совместного противодействия современным вызовам, таким как терроризм и наркоторговля.

Помимо этого, мы и далее должны быть заинтересованы в сотрудничестве в рамках таких организаций, как ООН, ЕС, как и с европейскими странами и Турцией.

К сожалению, в последнее десятилетие на международной арене Киргизии не всегда удавалось проводить взвешенную и последовательную политику. Это отразилось на уровне доверия и привело к репутационным потерям.

ИА REGNUM : Какие преимущества и недостатки от участия Киргизии в ЕАЭС вы видите?

В числе очевидных преимуществ я бы отметила следующее.

Основные страны, куда экспортируется продукция из Киргизии (кроме золота и горнодобычи), — это страны ЕАЭС. Сегодня Киргизия имеет возможность озвучивать проблемы и вносить предложения в органах управления ЕАЭС как равноправный партнер союза.

К нам не применяются импортные пошлины, установленные для третьих стран.

Членство нашей страны в ЕАЭС подталкивает власти поэтапно готовить нашу экономику не только к нормам и правилам Союза, но и улучшать систему контроля качества для выхода на другие рынки.

Быстрое создание и запуск Российско-Киргизского фонда развития тоже стало возможным для реализации потенциальных возможностей евразийской экономической интеграции.

Отменены таможенные границы. Ведется модернизация таможенной инфраструктуры, санитарного и ветеринарного контроля в соответствии с едиными требованиями союза.

Ситуация с нашими мигрантами в России существенно улучшилась: они теперь свободно работают, многие вышли из черного списка. С присоединением Киргизии к ЕАЭС для трудовых мигрантов созданы благоприятные условия пребывания и деятельности, в том числе упрощена процедура трудоустройства, увеличены сроки пребывания в стране миграции.

Улучшается инвестиционная привлекательность проектов, ориентированных на рынок ЕАЭС либо имеющих возможность использовать сырьевые либо технологические возможности предприятий стран-партнеров.

Говоря о недостатках, на мой взгляд, необходимо учитывать несколько моментов.

Начальный период членства Киргизии в ЕАЭС совпал с непростым экономическим периодом. Глобальный экономический кризис негативно отразился на странах — партнерах по ЕАЭС, привел к резкому снижению курса их национальных валют и, соответственно, резко снизил конкурентоспособность отечественной продукции на их рынках.

Интеграция — процесс последовательный. Результаты могут проявляться не сразу. Все зависит от правильных действий госорганов, ответственных за процесс адаптации нашей экономики к новым условиям и оперативное принятие решений возникающих проблем.

Структурные изменения в экономике страны — процесс фундаментальный и по определению не могут быть осуществлены в одночасье. Необходимость трансформации реэкспортной модели нашей экономики в сервисно-производственную (с акцентом на агропереработку) обуславливает коренную перестройку системы (производственно-технологические цепочки, маркетинг, система финансового обеспечения и вообще менеджмент в целом).

С учетом этого, нельзя однозначно говорить, что сегодняшние результаты вызваны только вступлением в ЕАЭС (причем как отрицательные, так и положительные).

Большой пласт вопросов находится еще в стадии проработки по подготовке условий для адаптации бизнеса к условиям работы в ЕАЭС. Многие возникшие проблемы начального этапа были ожидаемы, но сейчас принимаются меры для их минимизации, например создается признанная система ветеринарного контроля.

ИА REGNUM : За последние несколько месяцев вы неоднократно выступали с критикой в адрес президента Алмазбека Атамбаева. Что, по-вашему, происходит сейчас в стране?

В стране сложилась нестабильная ситуация. На мой взгляд, главным дестабилизирующим фактором являются действия президента страны.

Разве могут служить делу стабилизации общества такие высказывания политика? Уважаемых аксакалов — «акшакалами», соратницу, с которой вместе пришел во власть, — «самозванкой», членов оппозиционных партий — «вонючими политиками», журналистов — «трупоедами».

Я не допускаю мысли, что наш президент делает это неосознанно, не отдавая себе отчета в своих действиях. А если так, то значит, он делает это, преследуя определенные цели.

Сегодня в Киргизии идет полномасштабная зачистка политиков и журналистов, которые позволяют себе высказывать собственное мнение, не совпадающее с «генеральной линией». Аресты и чрезмерное применение силы, миллионные иски против ведущих СМИ и представителей НПО, высылка российского журналиста — все это создало пропасть между президентом и общественностью, думающей общественностью, которая умеет анализировать ситуацию и не хочет допустить в нашей стране повторения 37-го года.

Зачем это делается — другой вопрос. Может быть, это возможность максимально закрутить гайки, так чтобы никто не мог ему помешать остаться у руля власти еще какое-то время. Для этого можно придумать огромное количество способов. А может быть, хаос нужен для того, чтобы решить какие-то свои проблемы перед уходом, ведь в мутной воде рыба ловится лучше.

В любом случае, думаю, что скоро мы узнаем много из того, что сегодня президент пытается скрыть, закрывая рты своим оппонентам. И именно поэтому мы не должны сегодня молчать, сегодня нарушили закон в отношении одного — ты промолчал, завтра — в отношении второго — ты промолчал, а завтра это коснется тебя — и тоже все промолчат. Так власть делает из людей забитых, безвольных и бездумных рабов.

Но самое страшное, что президент категорически не хочет увидеть реальную ситуацию, происходящую в стране: сегодня 40% детей в Киргизии живет за чертой бедности. Дефицит бюджета в 2016 году по сравнению с прошлым возрос в шесть раз! МВФ нас предупредил, что мы находимся в зоне риска, нам нужно оптимизировать свои расходы, а мы, наоборот, увеличиваем расходную часть.

ИА REGNUM : Как вы оцениваете взаимоотношения властей и СМИ?

Я считаю, что власть избрала для себя самый худший вариант — это борьбу с прессой. СМИ в нынешней ситуации полностью заставить замолчать невозможно. Всю информацию подавить нельзя, ни у кого нет такой возможности. Можно закрыть или разорить редакции, оставить часть журналистов без работы и денег. Но заставить замолчать всех думающих невозможно. Естественно, они будут отстаивать свое право на свободу слова. И совершенно недопустима такая мера, как арест имущества. Всё это — нарушение конституционных прав граждан.

Но дело даже не в юридической оценке этих действий. А в том, что когда у человека отнимают последнее и ему нечего терять, он готов идти на крайние меры. Таким образом, власть сама создает ситуацию, когда противостояние может быть очень жестким.

ИА REGNUM : Как можно снизить накал противостояния?

Все мы должны проявить мудрость и не поддаваться ни на какие провокации, в том числе и со стороны властей. Единственный способ сохранить стабильность в стране — это прийти на выборы в ноябре и выразить свою волю, проголосовав не за деньги, а основываясь только на своем личном понимании дальнейшего развития Киргизии, будущего страны. Нам необходима мирная передача власти. Но, как говорится, Атамбаев может еще поймать ласточку, но остановить наступление весны не в его силах.

ИА REGNUM : Что бы вы передали читателям в России от себя лично?

Приближается 9 мая. Праздник, о котором мы говорим «со слезами на глазах». Во время Великой Отечественной войны погибли миллионы людей. Праздник Победы «приближали, как могли», миллионы военнослужащих разных национальностей, проживавших на территории Советского Союза.

В связи с этим хочу пожелать как россиянам, так и киргизстанцам мирного неба. Это главное.

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